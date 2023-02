ปิดตำนานราชินีแห่งท้องฟ้า! โบอิ้งส่งมอบเครื่องบิน '747’ ลำสุดท้าย ก่อนปิดสายการผลิตถาวร

พนักงานหลายพันคนของโบอิ้ง รวมถึงเจ้าหน้าที่บางคนที่เคยมีส่วนร่วมพัฒนาโบอิ้ง 747 เมื่อช่วงทศวรรษ 1960 ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบเครื่องบิน 747 ลำสุดท้ายออกจากโรงงานผลิตที่เมืองเอเวอเรตต์ (Everett) รัฐวอชิงตัน ขณะที่นักแสดงชาวอเมริกันรุ่นใหญ่ “จอห์น ทราโวลตา” ก็มาปรากฏตัวเซอร์ไพรส์ผู้คนในงานด้วยการเล่าประสบการณ์ที่ตนเองเคยเรียนขับเครื่องบินโบอิ้ง 747-400 ในฐานะทูตของสายการบินแควนตัส และเอ่ยยกย่องโบอิ้ง 747 ว่าเป็นอากาศยานที่ “ถูกคิดมาเป็นอย่างดี และปลอดภัยที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมา”ด้าน ริชาร์ด แบรนสัน มหาเศรษฐีนักธุรกิจชาวอังกฤษซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการเปิดสายการบินของตัวเองด้วยเครื่องบินโบอิ้ง 747 ลำเดียว หลังจากที่เจอประสบการณ์เที่ยวบินดีเลย์ ได้ออกมากล่าวคำอาลัยยักษ์ใหญ่แห่งท้องฟ้าที่เขาเรียกมันว่า ‘สัตว์มหัศจรรย์’ (wonderful beast)โบอิ้ง 747 ซึ่งถูกให้ฉายาว่าเป็น “ราชินีแห่งท้องฟ้า” (Queen of the Skies) เป็นเครื่องบินโดยสารแบบ 2 ช่องทางเดินรุ่นแรกของโลกที่โบอิ้งใช้เวลาในการออกแบบและผลิตนาน 28 เดือน และถูกนำมาให้บริการเป็นครั้งแรกโดยสายการบิน Pan Am เมื่อปี 1970โบอิ้ง ได้สร้างโรงงานที่เอเวอเรตต์ขึ้นในปี 1967 เพื่อผลิตเครื่องบินรุ่น 747 โดยเฉพาะ และปัจจุบันโรงงานแห่งนี้ยังคงเป็นฐานผลิตเครื่องบินขนาดใหญ่ที่สุดในโลกตามข้อมูลของโบอิ้งหลังผ่านมานานกว่า 50 ปี ความต้องการสั่งซื้อเครื่องบิน 747 ได้ลดลงไปมาก เนื่องจากทั้งโบอิ้ง และคู่แข่งอย่าง “แอร์บัส” ได้พัฒนาเครื่องบินโดยสารลำตัวกว้างแบบ 2 เครื่องยนต์ที่ประหยัดเชื้อเพลิงได้มากกว่า กระทั่งโบอิ้งประกาศยืนยันเมื่อเดือน ก.ค. ปี 2020 ว่าสายการผลิตเครื่องบิน 747 กำลังจะถูกปิดตัวลงโบอิ้ง เคยส่งมอบเครื่องบิน 747-400 ซึ่งเป็นรุ่นขายดีที่สุดให้ลูกค้าถึง 70 ลำในปี 1990 ทว่าในปี 2022 ที่ผ่านมา ยอดการส่งมอบลดลงเหลือเพียงแค่ 5 ลำสำหรับโบอิ้ง 747 ลำสุดท้ายนี้ถือเป็นลำที่ 1,574 ในสายการผลิตทั้งหมด โดยมันจะออกเดินทางไปสำนักงานใหญ่ของสายการบิน Atlas Air ที่ซินซินแนติ รัฐโอไฮโอ ในเช้าวันพุธ (1 ก.พ.)ที่มา : รอยเตอร์