ฮือฮาทั่วโลก!! “มาครง” แชะรูป BLACKPINK ในงานการกุศลช่วยเด็กป่วย คลิปโผล่ว่อนเน็ตทั้งวงเดินออกจากร้านหลังดินเนอร์สุดหรูกับผู้นำฝรั่งเศส "ลิซ่า" ลงไอจีถ่ายคู่นักเตะบราซิลชื่อดัง “เนย์มาร์” ระหว่างเจอในปารีส

เน็กซ์ชาร์ก สื่อสหรัฐฯ รายงานวันเสาร์ (28 ม.ค.) ว่า อเล็กซานเดอร์ อาร์โนลต์ (Alexandre Arnault) รองประธานบริหารด้านผลิตภัณฑ์และประชาสัมพันธ์บริษัทเครื่องประดับเพชร Tiffany and Co. แชร์ภาพเด็ดลงอินสตาแกรมเมื่อวันพฤหัสบดี (26) ที่ผ่านมา อ้างอิง koreaboo ของเกาหลีและสามารถเรียกเสียงฮือฮาไปทั่วโลกจากซีนประธานาธิบดีฝรั่งเศสคนปัจจุบัน เอ็มมานุแอล มาครง เป็นคนลงมือถ่ายภาพเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังจากเกาหลีใต้ BLANKPINK และนักร้องผิวสีชื่อดังเพลง Happy ฟาร์เรลล์ วิลเลียมส์ (Pharrell Williams) ในงานการกุศล Le Gala des Piéces Jaunes ซึ่งมีศรีภรรยา บริจิตต์ มาครง เป็นแม่งานจัดอย่างยิ่งใหญ่ในกรุงปารีส สัปดาห์นี้เน็กซ์ชาร์ก กล่าวว่า อาร์โนลต์ได้แท็กมาครงเพื่อเป็นเกียรติในการให้เครดิตแก่เขาในฐานะผู้ถ่ายภาพนอกจากนี้ ฮัฟติงตันโพสต์ภาษาฝรั่งเศสยังรายงานด้วยคลิปเหตุการณ์ที่มีภาพเคลื่อนไหวผู้นำแดนน้ำหอมกำลังถือโทรศัพท์เพื่อเล็งแชะภาพ BLANKPINK และวิลเลียมส์ โดยสมาชิกทั้ง 4 คน รวมลิซ่าที่อยู่ร่วมเฟรมต่างพากันโพสท่าอย่างสนุกสนานแฟนคลับตาดีบันทึกช็อตเด็ดก่อนกลายเป็นไวรัลไปทั่ว แต่ทว่าคลิปนี้ที่ยังไม่ได้รับการยืนยันความถูกต้องอ้างว่าและวง BLANKPINK กำลังเดินทางกลับออกจากภัตตาคารแห่งหนึ่งหลังมีการรับประทานอาหารค่ำร่วมกับประธานาธิบดีมาครง ซึ่งในคลิปเห็นรถยนต์สีดำจอดรออยู่หลายคัน และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือสื่อสหรัฐฯ รายงานว่า ประธานาธิบดีมาครง วิลเลียมส์ และ BLACKPINKS เป็นแขกในงานการกุศล Le Gala des Piéces Jaunes ที่จัดโดย Yellow Coins และสถานีโทรทัศน์ฝรั่งเศส France.tv มีเป้าหมายเพื่อระดมทุนช่วยเหลือเด็กป่วย และเยาวชนในฝรั่งเศสทั้งนี้ วิลเลียมส์ได้พบกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสเมื่อต้นสัปดาห์ก่อนหน้างานการกุศลเพื่อหารือสิทธิมนุษยชน และความปลอดภัยอินเทอร์เน็ตเน็กซ์ชาร์ก รายงานว่า มาดาม บริจิตต์ มาครง ที่เป็นแม่งานครั้งนี้อาจเป็นแฟนตัวยงกลุ่มเกิร์ลกรุ๊ป BLACKPINK เพราะเห็นเดินทางไปชมคอนเสิร์ตเมื่อธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งในงาน Le Gala des Piéces Jaunes มีการถ่ายภาพร่วมกันระหว่างสุภาพสตรีหมายเลข 1 ของฝรั่งเศส และวง BLACKPINKสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานว่า ในงานการกุศลยังมีนักไวโอลินชื่อดังระดับโลกชาวสวีเดน แดเนียล โลซาโควิช (Daniel Lozakovich) ที่ร่วมเวทีในการแสดงสดกับวง BLACKPINK ท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน แฟนๆ แดนน้ำหอมสาวก BLACKPINK กรีดร้องกระจายต้อนรับ 4 สาวระหว่างโฆษกชายสวมสูทสีชมพูเข้าบรรยากาศกำลังแนะนำได้ถูกถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์ฝรั่งเศสวันที่ 28 ม.ค.ขณะเดียวกัน ลิซ่า BLACKPINK ขวัญใจชาวไทย และแฟนคลับทั่วโลกตกเป็นข่าวดังโดย tmz รายงานวันพุธ (25) ว่า เธอได้ถ่ายภาพร่วมกับนักเตะชื่อดัง เนย์มาร์ จูเนียร์ นักฟุตบอลทีมชาติบราซิล และสโมสรปารีส แซง แชร์กแมง ในศึกลีกเอิง ประเทศฝรั่งเศส เกิดขึ้นในระหว่างที่คนทั้งคู่อยู่ในกรุงปารีส เป็นภาพลงไอจีของเธอ @lalalalisa_m อ้างอิงจาก CNN ในอินโดนีเซียTmz รายงานว่า เนย์มาร์เป็นสาวก BLACKPINK และเคยแชร์มิวสิกวิดีโอทางทวิตเตอร์ของเขามาแล้ว และมีการเต้นไปพร้อมกับเพลง "How You Like That”ซึ่งเมื่อรวมแฟนคลับของลิซ่า และเนย์มาร์ในอินสตาแกรมจะมากถึง 289 ล้าน จากการที่ทั้งคู่ต่างมีชื่อเสียงมากที่สุดในวงการของตัวเอง