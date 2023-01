ลุกฮือ! ประชาชนสหรัฐฯ เดือด ประท้วงเหตุ ตร.เมมฟิสรุมยำชาวผิวสีดับ ทนไม่ไหวต้องยุบหน่วยงานทิ้ง

กรมตำรวจระบุในถ้อยแถลงว่า พวกเขาได้ทำการยุบหน่วยสปอร์เปียนเป็นการถาวร หลังจากผู้บัญชาการตำรวจได้พูดคุยกับสมาชิกครอบครัวของนิโคลส์ พวกผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆวิดีโอที่บันทึกไว้โดยกล้องที่ติดตามตัวตำรวจและกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่บริเวณเสาไฟ พบเห็น นิโคลส์ ชายผิวสีวัย 29 ปี ตะโกนเรียกหาแม่ซ้ำๆ ระหว่างที่ถูกพวกตำรวจรุมเตะ ต่อย และใช้ตะบองฟาด บริเวณยานที่พักอาศัยของผู้เป็นแม่ หลังถูกโบกรถเพื่อทำการตรวจค้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม สุดท้ายเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล และเสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บในอีก 3 วันต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ 5 นายที่เกี่ยวข้องกับเหตุทำร้ายร่ายกาย ซึ่งล้วนเป็นคนผิวสี ในวันพฤหัสบดี (26 ม.ค.) ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรม ทำร้ายร่างกาย ลักพาตัว และข้อหาอื่นๆ และทั้งหมดถูกไล่ออกจากกรมตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วครอบครัวของนิโคลส์ และเจ้าหน้าที่แสดงความขุ่นเคืองและเศร้าใจ แต่ร้องขอพวกผู้ประท้วงอยู่ในความสงบ และดูเหมือนว่าบรรดาผู้ชุมนุมได้ทำตามคำวิงวอนของพวกเขา ระหว่างการเดินขบวนประท้วงในวันศุกร์ (27 ม.ค.) ในเมมฟิส ซึ่งปิดกั้นถนนหลวงระหว่างรัฐช่วงสั้นๆ และที่อื่นๆในหลายเมืองพบเห็นบรรดาผู้ประท้วงกลับมาชุมนุมกันอีกรอบในวันเสาร์ (28 ม.ค.) ในนั้นรวมถึงที่เมมฟิส ซึ่งพวกผู้ชุมนุมตะโกนว่า "นี่ถนนของใคร? ถนนของเรา!" เหน็บแนมรถตำรวจคันหนึ่งที่เฝ้าสังเกตการณ์การเดินขบวน หลายคนทำสัญลักษณ์หยาบคายใส่ บางส่วนจะโกนเสียงดังด้วยความยินดี หลังจากได้รับข่าวว่ามีการยุบหน่วยตำรวจสกอร์เปียนทิ้งแล้วนอกจากนี้ ยังพบเห็นผู้ชุมนุมหลายร้อยคนรวมตัวกันที่สวนสาธารณะวอชิงตันสแควร์ในนิวยอร์ก ก่อนเดินขบวนผ่านย่านแมนฮัตตัน โดยมีตำรวจเรียงแถวเดินอยู่ข้างๆคลิปวิดีโอทั้ง 4 ช่วงที่ได้จากกล้องบอดี้แคมของตำรวจ และกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งบนเสาไฟฟ้าใกล้จุดเกิดเหตุ พบเห็นตำรวจรุมทำร้ายร่างกาย นิโคลส์ แม้ว่าเขาดูไม่เป็นภัยคุกคามใดๆ โดยเบื้องต้นมีรายงานว่าตำรวจเรียกให้เขาหยุดกรณีขับรถโดยประมาท แต่ผู้บัญชาการตำรวจไม่ยืนยันสาเหตุของการเรียกตรวจดังกล่าวหน่วยตำรวจพิเศษสกอร์เปียน ซึ่งย่อมาจาก Street Crimes Operation to Restore Peace in our Neighborhoods (หน่วยปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมตามท้องถนนเพื่อคืนความสงบในชุมชน) ก่อตั้งในเดือนตุลาคม 2021 มุ่งเน้นภารกิจในจุดล่อแหลมด้านอาชญากรรม แต่พวกนักวิจารณ์ระบุว่าทีมพิเศษลักษณะนี้มีแนวโน้มที่จะใช้ยุทธวิธีที่ไม่เหมาะสมต่างๆประธานาธิบดี โจ ไบเดน แห่งสหรัฐฯ ออกมาแถลงว่า "รับไม่ได้" และรู้สึก "เจ็บปวดอย่างยิ่ง" เมื่อได้เห็นคลิปเหตุการณ์ที่เมืองเมมฟิส ขณะที่ทำเนียบขาวระบุว่า ผู้นำสหรัฐฯ ได้พูดคุยกับครอบครัวของผู้ตายเมื่อบ่ายวันศุกร์ (27 ม.ค.) เพื่อแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการเสียชีวิตของนิโคลส์ ถือเป็นตัวอย่างกรณีล่าสุดเกี่ยวกับการใช้กำลังเกินกว่าเหตุของตำรวจกับคนผิวสี และชนกลุ่มน้อยอื่นๆ หลังจากก่อนหน้านี้ในปี 2020 การตายของ จอร์จ ฟลอยด์ ชายผิวสีเช่นกัน ซึ่งเสียชีวิตหลังจากถูกตำรวจผิวขาวมินนิอาโปลิส นั่งเอาเข่ากดทับคอเป็นเวลามากกว่า 9 นาที ระหว่างเข้าควบคุมตัว โหมกระพือการประท้วงทั่วโลก เกี่ยวกับความไม่ยุติธรรมทางสีผิว(ที่มา : รอยเตอร์)