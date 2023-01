งามหน้าไม่แพ้ทรัมป์! ค้นเจอใหม่รอบ 2 “ไบเดน” แอบเก็บเอกสารลับสหรัฐฯในสนง.ส่วนตัวทั้งข่าวกรองลับสุดยอด-เมโมความมั่นคงยูเครน-อิหร่าน-อังกฤษ

CNN สื่อสหรัฐฯรายงานวานนี้(11 ม.ค)ว่า ทีมกฎหมายประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน ล่าสุดค้นพบเอกสารลับสหรัฐฯเพิ่มเติมเป็นครั้งที่ 2 หลังจากก่อนหน้ามีการพบเป็นครั้งแรกเมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้ว ค้นเจอภายในสำนักงานใหญ่สถาบันธิงแทงก์ Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement ของไบเดนที่ปิดตัวไปในกรุงวอชิงตัน ดีซี. แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ที่ได้รับรายงานสรุปเปิดเผยกับ CNNการค้นพบเอกสารลับสหรัฐฯเพิ่มเติมเกิดขึ้นหลังทีมกฎหมายของไบเดนพบว่ามีเอกสารทางการสหรัฐฯอยู่ภายในสำนักงานส่วนตัว โดยหนึ่งในแหล่งข่าวเปิดเผยว่า การค้นพบครั้งแรกทำให้วิตกว่าอาจจะมีเอกสารลับอื่นๆตกค้างทำให้นำมาสู่การตรวจค้นในเวลาต่อมาNBC News สื่อสหรัฐฯเป็นสื่อแรกที่รายงานการค้นพบรอบ 2 ซึ่งความวิตกนี้มีเฉพาะวงในทำเนียบขาวที่รู้ในเรื่องนี้ประกอบไปด้วยที่ปรึกษาและทีมกฎหมายจำนวนไม่กี่คน มีการระดมตรวจค้นพื้นที่อื่นๆที่เคยใช้งานเพื่อค้นหาเพิ่มเติมCNN รายงานก่อนหน้าว่าการค้นพบเอกสารลับสหรัฐฯรอบแรกของไบเดนเกิดขึ้นในขณะที่ทีมกฎหมายส่วนตัวของเขากำลังรวบรวมแฟ้มที่สำนักงานวอชิงตัน ดีซี และประหลาดใจเมื่อพบว่ามีเอกสารลับที่พบครั้งแรกบางส่วนประทับตราโดยเอกสารเหล่านี้ค้นพบอยู่ในกล่อง 3 – 4 กล่องที่เก็บรวมกับเอกสารที่ไม่ปิดเป็นความลับซึ่งต้องถูกเก็บรักษาภายใต้กฎหมายบันทึกประธานาธิบดีสหรัฐฯ ( Presidential Records Act)การพบเอกสารลับสหรัฐครั้งที่ 2 เกิดขึ้นในจุดอื่น อ้างอิงจาก สปุตนิก นิวส์ของรัสเซีย ซึ่งในการเปิดเผยค้นพบเอกสารลับสหรัฐฯครั้งที่ 2 วันพุธ(11)นี้ไม่มีการกล่าวถึงจำนวนของเอกสาร หรือลักษณะประเภทชั้นความลับและไม่มีการเปิดเผยถึงสถานที่ใหม่ที่พบCNN ชี้ว่า ก่อนหน้ารายงานการค้นพบเอกสารลับสหรัฐฯของไบเดนรอบใหม่วันพุธ(11) ทำเนียบขาวปฎิเสธที่จะออกมาแสดงความเห็นใดๆทั้งนี้เอกสารลับสหรัฐฯรอบแรกที่พบเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 พ.ย ปีที่แล้วหรือแค่ 6 วันก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ(8 พ.ย) แต่ทว่าทีมกฎหมายประธานาธิบดีสหรัฐฯ เลือกที่จะมาเปิดเผยต่อสาธารณะในวันจันทร์(9)ก็ต่อเมื่อข่าวถูกรายงานผ่านสื่อออกไปแล้วประธานาธิบดีไบเดนแสดงความเห็นวันอังคาร(10)ว่า เขารู้สึกประหลาดใจและไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีเอกสารความลับสหรัฐฯบางส่วนของตัวเองในสมัยอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐฯถูกนำมาไว้ที่สำนักงานส่วนตัวหลังจากพ้นตำแหน่ง แต่ได้กล่าวชื่นชมทีมกฎหมายของตัวเองโดยกล่าวว่าทีมกฎหมายของเขา “ได้ทำในสิ่งที่สมควรทำ” ด้วยการติดต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติและบันทึกการบริหารสหรัฐฯ NARA (National Archives and Records Administration) ทันทีหลังการค้นพบในพฤศจิกายนไบเดนกล่าวโต้ว่าCNN ชี้ว่าในวันพุธ(11)โฆษกทำเนียบขาวไม่สามารถตอบคำถามนักข่าวได้ว่าเหตุใดทั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯไบเดนหรือทีมกฎหมายของเขาไม่เปิดเผยต่อสาธารณะก่อนหน้า โดยเฉพาะเงื่อนเวลาก่อนหน้าวันเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯปี 2022ขณะที่พรรครีพับลิกันและพันธมิตรอดีตประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศยืนยันจะเอาเรื่องและเปิดสอบสวน แต่ทว่า CNN ชี้ว่า ความแตกต่างระหว่างการค้นพบเอกสารลับจากคฤหาสน์ส่วนตัวของทรัมป์ที่รัฐฟลอริดาและของไบเดนที่สำนักงานธิงแทงก์กรุงวอชิงตัน ดีซีนั้นมีความแตกต่างทั้งด้านจำนวน เพราะมีการค้นพบเอกสารลับหลายร้อยชิ้นที่คฤหาสน์ทรัมป์ แต่มีการค้นพบเอกสารลับไม่กี่สิบชิ้นของไบเดนนอกเหนือจากนี้สื่อสหรัฐชี้ว่า ทีมกฎหมายของไบเดนเป็นผู้ค้นพบและติดต่อ NARA ทันทีเพื่อส่งมอบแต่ทว่าฝ่ายทรัมป์นั้นค้นพบจากการถูก FBI บุกค้นและพยายามถ่วงเวลาหรือตั้งข้อกังขาทางกฎหมายว่าเอกสารเหล่านั้นเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลของทรัมป์หรือไม่สว.พรรครีพับลิกันจากรัฐเซาท์แคโรไลนา ลินดี์ซีย์ แกรม(Lindsey Graham) ซึ่งในอยู่ในคณะกรรมาธิการยุติธรรมสภาสูงสหรัฐฯวันพุธ(11) ออกมาเรียกร้องให้รัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐฯ เมอริค การ์แลนด์ (Merrick Garland) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษเพื่อสอบสวนในเรื่องนี้ให้กระจ่างเพื่อความเป็นธรรม“ผมคิดว่าหากคุณเชื่อว่าคณะกรรมการพิเศษมีความจำเป็นเพื่อเป็นหลักประกันแก่สังคมเกี่ยวกับการจัดการเอกสารลับสหรัฐฯโดยอดีตประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์แล้ว คุณสมควรต้องแต่งตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษสำหรับการจัดการเอกสารอย่างผิดพลาดของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดนที่เกิดขึ้นในขณะที่เขาดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐฯด้วยเช่นกัน” แกรมให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ฟ็อกซ์นิวส์CNN รายงานว่าการ์แลนด์กำลังตกที่นั่งลำบากที่ต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรในคดีนี้รวมไปถึงความน่าจะเป็นในการเปิดการสอบสวนอย่างเป็นทางการ แหล่งข่าวใกล้ชิดเปิดเผยกับสื่อสหรัฐฯก่อนหน้าว่า รัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐฯได้ขอให้อัยการสหรัฐฯในรัฐชิคาโกทำการตรวจสอบ