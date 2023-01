ปล้นผิดที่! โจรปล้นร้านอาหารในเทกซัส เจอ ‘ลูกค้า’ ชักปืนยิงดับ แถมตำรวจ ‘ไม่แจ้งข้อหา’ (ชมคลิป)

เหตุระทึกนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาราว 23.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 5 ม.ค. ภายในร้านอาหารเม็กซิกัน Ranchito #4 ทางตะวันตกเฉียงใต้ของฮิวสตัน โดยคลิปจากกล้องวงจรปิดในร้านสามารถบันทึกเหตุการณ์ตอนที่คนร้ายซึ่งสวมหมวกแบบนักสกี สวมถุงมือดำ และชุดสีดำ เดินถือปืนขู่ลูกค้าแต่ละโต๊ะให้ส่งเงินสดและทรัพย์สินมีค่าให้

ปรากฏว่าลูกค้าคนหนึ่งอาศัยจังหวะที่โจรเดินผ่านและหันข้างให้ ชักปืนพกขึ้นมายิงเข้าที่สีข้าง แล้วก็ “ยิงซ้ำ” อีกหลายนัดจนกระทั่งโจรแน่นิ่งไป

จากนั้นลูกค้าคนดังกล่าวได้ลุกขึ้นยืน แล้วยิงใส่คนร้ายในระยะเผาขนอีก 2 นัด ก่อนจะนำทรัพย์สินไปส่งคืนให้ลูกค้าทุกราย แล้วขับรถปิกอัปจากไป

ล่าสุด ตำรวจฮิวสตันได้เผยแพร่ภาพของลูกค้าที่ยิงโจรตาย พร้อมกับภาพรถปิกอัปของเขา โดยขอให้ประชาชนช่วยแจ้งเบาะแส เนื่องจากตำรวจต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และก็ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาใดๆ กับตัวผู้ยิง

