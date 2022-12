WHO เรียกร้อง ‘จีน’ แชร์ข้อมูลโควิด-19 แบบ ‘เรียลไทม์’ เพื่อช่วยทั่วโลกรับมือ

จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในจีนสร้างความวิตกกังวลไปทั่วโลก และจุดประเด็นคำถามเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากรัฐบาลจีนซึ่งแถลงตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตในระดับต่ำมาก ทั้งๆ ที่โรงพยาบาลหลายแห่งมีผู้ป่วยเข้ารักษาจนล้น ขณะที่ฌาปนสถานทั่วประเทศก็ต้องรับมือกับจำนวนศพที่เพิ่มมากขึ้นเจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน (NHC) และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของจีนได้ให้ข้อมูลต่อ WHO เกี่ยวกับการปรับยุทธศาสตร์ควบคุมโรค รวมไปถึงการรับมือด้านระบาดวิทยา, การติดตามเชื้อกลายพันธุ์, การฉีดวัคซีน, การรักษาทางคลินิก, การสื่อสาร ตลอดจนงานวิจัยและการพัฒนาต่างๆ ในจีน หลังจากที่ ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการ WHO เรียกร้องให้จีนออกมาแชร์มูลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศให้มากกว่านี้WHO ระบุWHO ยังร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการฉีดวัคซีนและสถานะวัคซีนของพลเมืองจีน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัยที่อายุเกิน 60 ปี และได้เชื้อเชิญนักวิทยาศาสตร์ของจีนให้ทำงานกับเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญโควิด-19 ของ WHO อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นคำแถลงระบุรัฐบาลจีนได้ยกเลิกข้อกำหนดกักตัวผู้เดินทางเข้าประเทศในเดือนนี้ รวมถึงผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มทางสังคมเกือบทั้งหมดที่ใช้มาตลอด 3 ปีเต็มนับตั้งแต่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เริ่มแพร่ระบาดที่เมืองอู่ฮั่นเมื่อปลายปี 2019 ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยืนยันแล้วมากกว่า 650 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตอีกไม่ต่ำกว่า 6.6 ล้านคน ขณะที่ WHO ยอมรับว่าสถิติเหล่านี้อาจ “ต่ำกว่าความเป็นจริง” ค่อนข้างมากขณะเดียวกัน การสืบหาต้นตอของไวรัสโควิด-19 ก็ยังไม่ได้ข้อยุติ โดยผู้อำนวยการ WHO ย้ำว่าสมมติฐานทุกข้อล้วนยังอยู่ในการพิจารณา รวมถึงทฤษฎีที่เชื่อว่าไวรัสหลุดออกมาจากห้องแล็บของจีนในเมืองอู่ฮั่นที่มา: เอเอฟพี