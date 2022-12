อื้ออึง! นักการเมืองรัสเซียปากกล้าวิจารณ์ “ปูติน” ส่อโดนเก็บหลังพลัดตกหน้าต่างของโรงแรมในอินเดียดับปริศนา 2 วันตามเพื่อนในกลุ่มดับจากสโตรก

บีบีซี สื่ออังกฤษ รายงานวันนี้(27 ธ.ค)ว่า ยังคงเป็นปริศนาต่อไปที่บรรดาบุคคลที่ออกมาคัดค้านประธานาธิบดีรัสเซียเสียชีวิตอย่างไม่คาดฝันอย่างต่อเนื่องรายล่าสุดเกิดขึ้นในวันอาทิตย์(25) พาเวล อันตอฟ ( Pavel Antov ) สมาชิกรัฐสภารัสเซียวัย 65 ปีจากพรรคยูไนเต็ดรัสเซีย (United Russia) ซึ่งเป็นพรรคเดียวกันกับประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ถูกพบตกลงมาจากหน้าต่างของโรงแรมแห่งหนึ่งในเขตรายาคทา (Rayagada) รัฐโอริสสา ของอินเดีย ระหว่างที่เขาและเพื่อนร่วมกลุ่มชาวรัสเซียทั้งหมด 4 คนเดินทางมาฉลองวันเกิดปีที่ 66 ของตัวเองที่แดนภารตะช่วงคริสต์มาสอันตอฟซึ่งเป็นโอลิกาครัสเซียร่ำรวยจากการทำธุรกิจไส้กรอกชื่อดังในประเทศและถือเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในเมืองวลาดิมีร์ (Vladimir)ทางตะวันออกของกรุงมอสโกเขาเคยออกมาวิพากษ์วิจารณ์ปฎิบัติการพิเศษทางการทหารในยูเครนของประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูตินเดลีเอ็กซเพรส สื่ออังกฤษ รายงานเพิ่มเติมว่า อันตอฟกล่าววิจารณ์ทางโซเชียลมีเดียถึงสงครามยูเครนที่มีการโจมตีทางอากาศที่กรุงเคียฟว่า เป็นความรุนแรงของรัสเซียต่อพลเมืองยูเครนเขาชี้ไปว่ามิสไซล์รัสเซียโจมตียูเครนส่งผลทำให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งต้องถูกดึงออกมาจากซากปรักหักพังขณะที่พ่อเสียชีวิตและแม่ติดอยู่ใต้ซากไปไหนไม่ได้แต่ทว่าหลังจากนั้นอันตอฟออกมาขอโทษและชี้ว่าเป็นความผิดพลาดทางเทคนิกและเป็นการเข้าใจผิดอย่างน่าโชคร้าย และเขาได้ประกาศยืนยันการภักดีต่อปูตินและสนับสนุนเป้าหมายของประธานาธิบดีรัสเซียในยูเครนอย่างจริงใจเดลีเอ็กซเพรสรายงานว่า ทั้งนี้ในวันพฤหัสบดี(22) มีรายงานว่า เพื่อนร่วมกลุ่มฉลองวันเกิดของอันตอฟเกิดเสียชีวิตจากหัวใจวาย และอันตอฟเสียชีวิตอีก 2 วันหลังจากนั้นแต่ในรายงานของบีบีซีกล่าวว่า เพื่อนร่วมกลุ่มคนนี้เสียชีวิตเมื่อวันศุกร์(23) และเป็นการเสียชีวิตหลังโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) กำเริบขึ้นมาผู้กำกับตำรวจรัฐโอริสสา วิเวกานานดา ชาร์มา (Vivekananda Sharma) กล่าวว่า วลาดิมีร์ บูดานอฟ (Vladimir Budanov) มีอาการป่วยโรคสโตรกกำเริบขณะที่เพื่อนของเขาโศกเศร้ากับการเสียชีวิต และในเวลาต่อมาตัวเขาเสียชีวิตตามไปด้วยด้าน อเลกซี อิดามกิน (Alexei Idamkin) กงสุลรัสเซียในกัลกัตตาให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวทาซ (Tass)ของรัสเซียว่า ตำรวจไม่พบหลักฐานทางอาชญากรรมในคดีนี้อย่างไรก็ตามไกด์ชาวอินเดียอ้างกับนักข่าวว่า บูดานอฟนั้นดื่มเหล้ามากเกินไปจากการที่ผู้ตายมีขวดสุราหลายขวดนักการเมืงรัสเซียและโอลิกาคธุรกิจไส้กรอกพลัดตกจากหน้าต่างชั้น 3 ของโรงแรมลงสู่เบื้องล่าง ศพของเขาจมกองเลือดเดลีเอ็กซเพรสกล่าวว่า เป็นการตายเกิดขึ้นที่โรงแรมโฮเทลไซอินเตอร์เนชันแนล (Hotel Sai International) ซึ่งการเสียชีวิตของอันตอฟยิ่งเพิ่มความสงสัยต่อการเสียชีวิตจำนวนมากอย่างเป็นปริศนาของผู้ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ปฎิบัติการทหารในยูเครนของปูตินก่อนหน้าเมื่อวันที่ 1 ก.ย ราวิล มากานอฟ (Ravil Maganov) ประธานบอร์ดบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ในรัสเซียพลัดตกอย่างไม่คาดฝันจากหน้าต่างตึก 6 ชั้นโรงพยาบาลเซ็นทรัลคลินิก (Central Clinical Hospital)กลางกรุงมอสโกบริษัทของมากานอฟเคยออกมาวิพากษ์วิจารณ์เครมลินอย่างเปิดเผยพร้อมกับเรียกร้องให้ถอนทหารรัสเซียออกจากยูเครนทันทีทั้งนี้แหล่งข่าวจำนวนหนึ่งออกมาชี้ว่า มากานอฟอาจปลิดชีพตัวเองขณะที่อีกหลายคนชี้ไปว่า เขาอาจพลาดและพลัดตกลงไประหว่างกำลังสูบบุหรี่และก่อนหน้าเมื่อวันที่ 12 ก.ย อีวาน พีโชริน (Ivan Pechorin) ผู้จัดการบริษัทคอร์โปเรชันเพื่อการพัฒนาเขตตะวันออกไกลและอาร์กติก (Corporation for the Development of the Far East and the Arctic) ซึ่งทำงานโดยตรงภายใต้ประธานาธิบดีปูตินเสียชีวิตในเมืองวลาดิวอสตอก (Vladivostok)มีรายงานว่าพีโชรินเกิดพลักตกจากเรือยอร์ชสุดหรูและจมน้ำใกล้กับแหลมอิกนาตเยฟ(Cape Ignatyev)ในทะเลญี่ปุ่นเดลีเอ็กซเพรสชี้ว่า มีโอลิกาครัสเซียไม่ต่ำกว่า 8 คนดับปริศนานับตั้งแต่เริ่มเกิดสงครามยูเครน