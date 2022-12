InPics&Clips :ชมภาพสีสันชาวอังกฤษคึกคักต่อแถวยาวเหยียดรับ “วันบ็อกซิงเดย์” ลดสนั่นช้อปกระจายแต่ร้านชื่อดัง NEXT เลื่อนเปิด 1 วัน สาวผู้ดีเมาปลิ้นข้างถนนฉลองคริสต์มาส

เดลีเมล สื่ออังกฤษ รายงานวันนี้(27 ธ.ค)ว่า การเฉลิมฉลองหลังวันคริสต์มาสตามธรรมเนียมอังกฤษกลับมาอีกครั้งในปีนี้เมื่อห้างร้านชั้นนำทั่วประเทศเป็นต้นว่า John Lewis ห้างสรรรพสินค้า Matalan กลับมาเปิดแกรนด์เซลอย่างคึกคักแต่ทว่าร้านชื่อดังเป็นที่รู้จักเช่น Mark&Spencer หรือร้าน Next รวมถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตหลายสาขาเช่น Waitrose หรือ Aldi จะไม่เปิดในวันบ็อกซิงเดย์ แต่จะกลับมาเปิดขายในราคาลดครั้งมโหฬารวันนี้(27)แทน อ้างอิงจาก chronicleliveภาพนักชอปจำนวนมากที่ต่างสวมชุดกันหนาวท่ามกลางสภาพอากาศเย็นจัดใกล้ 0 องศาเซลเซียสยืนต่อคิวอย่างคึกคักหน้าร้าน Next ใน Cardiff ตั้งแต่ก่อนตะวันขึ้นของวันอังคาร(27) ถึงแม้อังกฤษกำลังผจญวิกฤตค่าครองชีพท่ามกลางสงครามในยุโรปตะวันออกเดลีเมลชี้ว่า และเป็นภาพที่ไม่ต่างจากหน้าร้าน Next ที่ศูนย์ช้อปปิ้ง ปาร์ก ซิลเวอร์ลิงค์ (Silverlink Shopping Park) ในนอร์ท ไทน์ไซด์ (North Tyneside) ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษซึ่งเห็นแถวนักช้อปแดนผู้ดีต่อคิวยาวเหยียดหวังได้สินค้าลดราคายอดตัวเลขผู้บริโภควันบ็อกซิงเดย์โดยรวมมาจนถึงบ่ายวันจันทร์(26)สูงกว่า 50% ของปีก่อนหน้า แต่ทว่ากลับยังไม่สูงเท่าในระดับตัวเลขช่วงก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19และตัวเลขผู้บริโภคต่ำกว่า 31% ของวันบ็อกซิงเดย์ปี 2019 อ้างอิงจากศูนย์วิจัยค้าปลีก สปริงบอร์ด(Springboard)ศูนย์การค้าอังกฤษต่างเห็นการค้าโตขึ้นจากการที่เห็นนักช้อปเพิ่ม 47% มากกว่าของปี 2021 ซึ่งเป็นช่วงเวลาวิกฤตโควิด-19 กำลังระบาดส่งผลทำให้มีคนน้อยลงยอมออกมาจากบ้านเพื่อจับจ่ายร้านค้าชั้นนำต่างๆที่เรียกว่า "ไฮสตรีท" เห็นผู้บริโภคเพิ่มเกือบ 61% เป็นสิ่งที่บรรดาเมืองต่างๆในอังกฤษต้องการเพื่อกระตุ้นการเติบโตเศรษฐกิจด้าน ไดแอน เวห์ลี (Diane Wehrle) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย สปริงบอร์ด อ้างอิงรายงานจากบีบีซี สื่ออังกฤษ กล่าวว่า ผลการวิจัยบ่งชี้ว่า ผู้จำนวนบริโภคสามารถดีดกลับมาอีกครั้งปีนี้โดยชี้ไปถึงจำนวนนักช้อปเดินเข้าร้านเพิ่มขึ้น ซึ่งสาเหตุสำคัญของการเพิ่มขึ้นในเทศกาลช้อปปิ้งบ็อกซิงเดย์มากกว่าปี 2021 คือ “โควิด-19”เวห์ลีกล่าวอย่างวิเคราะห์ต่อว่า แต่ทว่าสำหรับปีนี้เธอเชื่อมั่นว่าวันที่ 27 ธ.คนั้นจะกลายเป็นวันสำคัญสำหรับร้านค้าปลีกมากกว่าวันบ็อกซิงเดย์(26)ตามธรรมเนียมเสียอีกบริษัทบัตรเครดิตชื่อดัง Barclaycard คาดการณ์ว่า โดยเฉลี่ยชาวอังกฤษต่อคนจะจับจ่ายใช้สอย 229 ปอนด์ (9,542 บาท) ลดลงไป 18 ปอนด์ (750 บาท)ของปีที่ผ่านมา โดยในผลสำรวจที่มีคนเข้าร่วมราว 2,000 คน พบว่า 42% ชี้ว่าผลจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นส่งผลทำให้ลดงบประมาณสำหรับช้อปวันบ็อกซิงเดย์ลงโดยคนจำนวนมากที่เข้าร่วมการสำรวจกล่าวว่า มีเป้าหมายใช้จ่ายลดลงอัตราเงินเฟ้ออังกฤษแตะ 10.7% ในเดือนพฤศจิกายน