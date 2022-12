‘ทหารยูเครน’บาดเจ็บล้มตายเยอะมาก คือเรื่องชวนให้ปวดเฮดมึนตึ้บสำหรับ ‘โจ ไบเดน’

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ www.atimes.com)01/12/2022ในคำแถลงที่ชวนให้ตื่นตระหนก ซึ่งเวลานี้ได้ถูกลบทิ้งไปเสียแล้ว อัวร์ซูลา ฟอน แดร์ ไลเอิน (Ursula von der Leyen ) ประธานของคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission President ประธานองค์กรบริหารของสหภาพยุโรป) ระบุว่า ยูเครนสูญเสียทหารไป 100,000 คน และพลเรือน 20,000 คนในสงครามยูเครน [1]อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้สอดคล้องกับความเห็นของ พลเอก มาร์ก มิลลีย์ (Mark Milley) ประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมของสหรัฐฯ (chairman of US Joint Chief of Staff) ผู้ซึ่งกล่าวเอาไว้ในคำปราศรัย [2] ณ การประชุมที่จัดโดย สโมสรเศรษฐกิจแห่งนิวยอร์ก (New York’s Economic Club) ว่า ทหารรัสเซียมากกว่า 100,000 คนถูกสังหารหรือได้รับบาดเจ็บในสงครามคราวนี้ และจำนวนทหารที่บาดเจ็บล้มตายดังกล่าวนี้ บางทีก็อาจจะ “เป็นอย่างเดียวกัน” สำหรับกองทัพของยูเครนด้วยจำนวนการบาดเจ็บล้มตายอย่างหนักหน่วงเช่นนี้ของยูเครน ควรถือเป็นสัญญาณประการหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า สงครามในทางพฤตินัยของวอชิงตันซึ่งทำกับรัสเซียนี้กำลังอยู่ในความยากลำบาก ประธานาธิบดีโจไบเดน จำเป็นต้องเปลี่ยนทิศทาง หรือไม่ก็ต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ด้านความมั่นคงแห่งชาติ ที่อาจทำให้การดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของเขาต้องจบสิ้นลงยูเครนอาจจะดูเหมือนกับว่าพวกเขากำลังเป็นฝ่ายมีชัย ทว่าความจริงกลับชี้ให้เห็นในทางตรงกันข้าม เพราะ ยูเครนมีกำลังพลร่อยหรอลงไปเรื่อยๆ โดยไม่สามารถหาใหม่มาเติมเต็มแทนที่ได้ ยูเครนกำลังเป็นฝ่ายปราชัยจากการสู้รบแบบพร่ากำลัง (attrition) และ จากการที่ฝ่ายรัสเซียกำลังทำลายโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนอย่างเป็นระบบ ชาวยูเครนจำนวนเป็นล้านๆ คนได้หลบหนีไปอยู่ต่างประเทศกันแล้ว [3] ประเทศนี้ไม่น่าที่จะสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ แม้กระทั่งถ้าหากว่าสงครามยุติลงในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกัน รัสเซียก็มีปัญหาด้านกำลังพลเหมือนกัน แต่ปัญหาของรัสเซียมีความสาหัสร้ายแรงน้อยกว่า มอสโกกำลังเติมเต็มทหารในแนวหน้าของตน โดยใช้แผนการเกณฑ์ทหารภายในประเทศ ถึงแม้มันไม่เป็นที่ชื่นชอบของประชาชน รวมทั้งเวลานี้มีการขยายการระดมพลให้ครอบคลุมดินแดนต่างๆ ในยูเครนซึ่งรัสเซียยึดครองอยู่อีกด้วยพวกกองกำลังอาวุธที่เป็นตัวแทนของทีเดียว จากที่มีจำนวนราว 8,000 คนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา กลายเป็นเกือบๆ 40,000 คนในรัสเซีย อย่างเช่น กลุ่มวากเนอร์ (Wagner Group) [4] ก็มีการขยายตัวอย่างขนานใหญ่เวลานี้ พวกนักรบกลุ่มวากเนอร์จำนวนมากระดมเกณฑ์เอามาจากเรือนจำต่างๆ ของรัสเซีย [5] และบางส่วนก็นำมาจากประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตะวันออกกลาง [6] และแอฟริกา [7]ฝ่ายยูเครนประมาณการจำนวนการบาดเจ็บล้มตายของ กลุ่มวากเนอร์ ว่าอยู่ระหว่าง 900 ถึง 1,000 คน ขณะที่มีฝ่ายอื่นๆ ให้ตัวเลขไว้ที่ 3,000 คน [8]ในบรรดาข้อมูลข่าวสารที่โผล่แพล็มขึ้นมาให้เห็นในระยะหลังๆ มานี้ อันที่ชวนให้ตะลึงงันที่สุดก็คือพวกรายงานจากในโปแลนด์ที่บอกว่า มี “อาสาสมัคร” ชาวโปแลนด์ราวๆ 1,200 คน [9] ถูกสังหารในยูเครน ผู้คนเหล่านี้ดูเหมือนเป็นการดึงเอามาจากทหารประจำการในกองทัพบกของโปแลนด์ โดยประกอบด้วยกองพลหลักๆ 3 กองพลกองทัพโปแลนด์นั้น มีกำลังทหารและบุคลากรฝ่ายสนับสนุนรวมแล้วเป็นจำนวน 61,200 คน ไม่น่าเป็นไปได้ที่ โปแลนด์ ยินดีจะส่งทหารเพิ่มเข้าไปอีกอย่างมากมายกว่านี้ เมื่อคำนึงถึงจำนวนการบาดเจ็บล้มตายที่สูงลิ่ว และความเสี่ยงที่ว่ารัสเซียอาจจะโจมตีใส่ โปแลนด์ เพื่อเป็นการตอบโต้แก้เผ็ดประมาณการล่าสุดเกี่ยวกับความเข้มแข็งในการสู้รบของทหารภาคพื้นดินของกองทัพยูเครน ให้ตัวเลขเอาไว้ที่ 198,000 คน พิจารณาจากอัตราการบาดเจ็บล้มตายซึ่งพุ่งลิบจนน่าตระหนกแล้ว ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน จึงกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์ขนานแท้ ถ้าสงครามยังคงลากยาวต่อไปอีกรัสเซียในระยะหลังๆ มานี้มุ่งโฟกัสที่การทำลายโครงสร้างพื้นฐานซึ่งทรงความสำคัญยิ่งยวดของยูเครน [10] ตลอดจนพวกที่มั่นเพื่อการบังคับบัญชาของยูเครน รวมทั้งให้น้ำหนักพอๆ กันกับการทำลายพวกอาวุธคุณค่าสูงของยูเครนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกระบบจรวดความแม่นยำสูง อย่างเช่น HIMARS [11], หน่วยป้องกันภัยทางอากาศ [12], และปืนใหญ่ของยูเครน [13]การบาดเจ็บล้มตายในสมรภูมิที่เกิดขึ้นกับฝ่ายยูเครน ดูเหมือนว่าจำนวนมากทีเดียวเป็นผลมาจากพวกปืนใหญ่ขนาดหนักและจรวดหลายลำกล้องของฝ่ายรัสเซีย ซึ่งปฏิบัติการแบบมีการร่วมมือประสานการโจมตีโดยโดรนของรัสเซีย โดรนที่ว่านี้ส่วนใหญ่ที่สุดคือ โอลาน-10 (Orlan-10) [14] แบบต่างๆ หลายหลากรัสเซียยังมีความก้าวหน้าในเรื่องการปรับปรุงยกระดับการควบคุมบังคับบัญชาและภาวะผู้นำในสนามรบ ทั้งนี้ฝ่ายรัสเซียได้ถอยทัพในทางยุทธศาสตร์อออกมาจากเมืองเคียร์ซอน (Kherson) [15] เพื่อรักษากำลังพลและจัดระเบียบการวางตำแหน่งเพื่อการป้องกันให้ดียิ่งขึ้นการสู้รบหนักหน่วงเวลานี้แทบทั้งหมดดูเหมือนเกิดขึ้นภายในและรอบๆ เมืองบัคมุต (Bakhmut) ที่ซึ่งฝ่ายรัสเซียและพวกกองทหารท้องถิ่นดูเหมือนกำลังรุกคืบหน้าไปได้อย่างช้าๆ แต่สม่ำเสมอ สมรภูมินี้กำลังบดเคี้ยวกำลังทหารกองหนุนของฝ่ายยูเครน และทำให้พวกเครื่องกระสุนของยูเครนต้องหมดเปลืองไปเป็นจำนวนใหญ่โตทีเดียว โดยที่ไม่ใช่ว่าจะพรักพร้อมหามาเติมทดแทนได้ง่ายๆพวกชาติยุโรปแสดงท่าทีออกมาอย่างแจ่มแจ้งว่า ทรัพยากรของพวกเขาได้หมดเปลืองร่อยหรอลงจนอยู่ในระดับที่วิกฤต และการยังคงส่งกำลังบำรุงให้ยูเครนต่อไปอาจจะเป็นเรื่องทำไม่ได้แล้ว ด้านสหรัฐฯเองก็กำลังเผชิญสภาพที่ชั้นวางอาวุธในคลังแสงอยู่ในอาการว่างเปล่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกระบบไฮเทคสำคัญๆ ทั้งหลาย อย่างเช่น จรวดหลายลำกล้องเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องตัว HIMAS, พวกอาวุธต่อสู้รถถังอย่างเช่น แจฟลิน (Javelin) และ MANPADS รวมทั้ง ขีปนาวุธต่อสู้อากาศยานแบบบุคคลประทับบ่ายิง สติงเจอร์ (Stinger)สหรัฐฯยังขาดแคลนพวกเครื่องกระสุนสำหรับใช้กับอาวุธตามแบบแผน รวมทั้ง ลูกกระสุนปืนใหญ่ขนาด 155 ม.ม. ด้วย แล้วที่แย่ยิ่งกว่านั้นก็คือ จากการที่อาวุธยุทโธปกรณ์สำคัญมากๆ ในคลังแสงหมดสิ้นลงโดยนำมาเติมเต็มกันไม่ทันเช่นนี้ ทำให้ต้องเลื่อนการจัดส่งไปให้แก่ไต้หวัน และกลายเป็นสร้างโอกาสจากภาวะสุญญากาศให้แก่ จีน ซึ่งอาจพิจารณาเลือกใช้สำหรับการบุกโจมตีไต้หวันเวลานี้ ไต้หวัน ยังคงไม่ได้รับ ระบบ HIMAS, ปืนใหญ่พิสัยทำการไกล, หรือแม้กระทั่งเครื่องบินขับไล่ เอฟ-16 วี [20] ซึ่งการผลิตจากโรงงานมีการล่าช้าไปอย่างผิดปกติมาเป็นเวลานับปีแล้ว ในการซ้อมรบที่จัดขึ้นในญี่ปุ่นเมื่อเร็วๆ นี้ ปรากฏว่าเหล่านาวิกโยธินสหรัฐฯได้ขนเอา HIMAS ขึ้นเครื่องบินไปด้วย แต่ไม่ได้ยิงสักแอะ เพราะขาดแคลนลูกจรวด [21]เมื่อผ่านไปอีกสักระยะหนึ่ง รัฐสภาสหรัฐฯอาจจะเริ่มต้นตั้งคำถาม [22] อย่างเช่น ทำไมคณะบริหารไบเดนจึงนำเอาความมั่นคงของสหรัฐฯไปเสี่ยงเพื่อยูเครน มันเป็นสิ่งที่ชัดแจ๋วเหลือล้นอยู่แล้วที่ว่า รัฐสภาสหรัฐฯไม่สามารถที่จะโหวตอนุมัติให้อาวุธมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์แก่ยูเครนต่อไปเรื่อยๆ เมื่อสหรัฐฯเองกลับอยู่ในสภาพขาดแคลนอาวุธ และไม่สามารถสนับสนุนผลประโยชน์สำคัญระดับเป็นตายของตนในที่อื่นๆ ได้ขณะเดียวกัน จุดสำคัญที่สุดสำหรับยูเครนคือ เซเลนสกี อาจจะอับจนไม่สามารถดิ้นรนหาวัสดุการทำสงครามมาเพื่อเติมเต็มส่วนที่หมดสิ้นลงไปได้เรื่อยๆ รวมทั้งไม่อาจแก้ไขปัญหาที่ต้องสูญเสียกำลังทหารโดยไม่รู้จะหาทดแทนยังไง รัฐบาลยูเครนนั้นอาจจะต้องกระตือรือร้นฉับไวให้มากๆ ในเรื่องการเซนเซอร์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสงคราม [23] (ซึ่งเรื่องนี้ย่อมไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจอะไรเลย ฟอน แดร์ ไลเอิน ก็คือเหยื่อรายล่าสุด) แต่ถึงยังไงมันก็ชัดเจนทีเดียวว่าเชือกที่ผูกรอบคอเขาอยู่กำลังรัดแน่นขึ้นเรื่อยๆเวลาเดียวกัน การที่โครงสร้างพื้นฐานซึ่งสำคัญยิ่งยวดทั้งหลายของยูเครนต้องมีอันพังทรุดลงไป อาจจะเป็นเชื้อเพลิงกระตุ้นให้มีการอพยพออกจากประเทศอย่างใหญ่โตมโหฬารขึ้นกว่าเดิมอีก เมื่อประชาชนรู้สึกว่าต้องเสาะแสวงสถานที่ซึ่งให้ไออุ่นสู้ความหนาวเย็นและที่พักพิงที่ปลอดภัยกว่า ส่วนคนวัยหนุ่มสาวก็ต้องมองหาทางหลบหนีการถูกเกณฑ์ทหารแน่นอนทีเดียว มาถึงตอนนี้ย่อมเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า รัสเซียก็เจอปัญหาร้ายแรงทั้งในการระดมพลและฝึกทหาร และทั้งในเรื่องความสามารถที่จะหาอาวุธใหม่มาทดแทนเพิ่มเติม แต่รัสเซียนั้นยังมีคลังแสงสงครามขนาดมหึมาที่พวกเขาได้ครอบครองตั้งแต่ก่อนการล่มสลายของสหภาพโซเวียต และเวลานี้ก็กำลังนำอาวุธอาวุธในคลังเหล่านี้มาใช้ให้เกิดผลในสงครามยูเครน [24]เป็นเรื่องยากลำบากอย่างที่สุดที่จะวินิจฉัยตัดสินพลังความเข้มแข็งในการแบกรับสถานการณ์ที่ดำรงอยู่เวลานี้ของรัสเซีย เนื่องจากการคัดค้านสงครามหรือการวิพากษ์วิจารณ์กองทัพอาจทำให้ผู้ส่งเสียงโวยออกมาต้องติดคุกติดตะราง กระนั้นก็ตาม จนถึงเวลานี้ยังไม่ได้ปรากฏขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านสงครามขึ้นมาภายในรัสเซียซึ่งมีเครดิตความน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะขับดันให้ทางผู้นำรัสเซียต้องยอมถอย [25] รัสเซียจะยังสามารถอดทนอยู่ในสงครามนี้ไปตลอดฤดูหนาวและบางทีอาจจะนานกว่านั้นอีก โดยคาดเก็งเอาไว้ว่าตนสามารถที่จะทำให้นาโต้เกิดการแตกร้าว และทำให้สหรัฐฯต้องอับอายขายหน้าได้ –ซึ่งนี่กำลังกลายเป็นเป้าหมายที่แท้จริงในเวลานี้ของรัสเซียสำหรับที่กรุงวอชิงตัน ประธานาธิบดีได้ประโยชน์ อย่างน้อยที่สุดก็ในเวลานี้ จากการแสดงตัวว่าเขาเป็นผู้นำที่เข้มแข็งซึ่งสามารถ “สู้รบในการสู้รบแบบดีๆ ที่น่ารบได้” ถึงแม้ว่ามันคือการใช้ชาวยูเครนเป็นตัวแทนเข้าสู้รบก็ตามที แต่ในขณะที่ฤดูหนาวเดินหน้าเข้าปกคลุมยุโรป โดยที่ปรากฏเค้าลางของวิกฤตการณ์พลังงาน [26] และปัญหาการเงินที่ร้ายแรงต่างๆ [27] มันก็เป็นเรื่องลำบากที่ ไบเดน จะยังคงสบายอกสบายใจกับความเสี่ยงที่ว่า ในวันที่ดูสดใสวันใดวันหนึ่ง ความอุตส่าห์พยายามทั้งหมดที่ได้ลงแรงไปอาจจะพังครืนและถูกเผาผลาญเป็นจุลไบเดน ต้องการลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกสมัยในปี 2024 [28] และคิดว่าเขาสามารถชนะได้ในหนทางเดียวกับที่เขาชนะมาแล้วในปี 2020 แต่มันคงจะเป็นเช่นนั้นไปไม่ได้หรอกถ้าหากสงครามของเขาอยู่ในอาการแผ่หราหงายท้อง, ถ้าหากยุโรปเปลี่ยนไปเคลื่อนไหวในอีกทิศทางหนึ่ง [29] , หรือถ้าหากมีความยุ่งยากจริงๆ เกิดขึ้นมาในเอเชีย โดยโฟกัสอยู่ที่ไต้หวัน หรือแม้กระทั่งเกาหลี [30]ไบเดน ไม่สามารถอยู่รอดได้หรอกเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ซึ่งทำให้มีคำถามขึ้นมาว่า ใครทำให้สหรัฐฯต้องสูญเสียยุโรป, ใครทำให้ต้องสูญเสียไต้หวัน, หรือใครทำให้ต้องสูญเสียเกาหลี เพื่อที่จะรักษาเครดิตความน่าเชื่อถือและยังคงอยู่ในตำแหน่งต่อไปได้ ไบเดนต้องเปลี่ยนแปลงทิศทางในเรื่องยูเครนและเรื่องความมั่นคง และต้องเปลี่ยนกันในเร็ววันนี้ด้วย 