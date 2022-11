ลือสะพัด รมว.ต่างประเทศเบลารุสโดนรัสเซียลอบสังหาร หลังเสียชีวิตกะทันหันก่อนพบ จนท.ตะวันตกคนสำคัญในโปแลนด์

เดลีเมล สื่ออังกฤษ รายงานเมื่อวานนี้ (28 พ.ย.) ว่า สำนักข่าวทางการเบลารุส เบลตารายงานวันอาทิตย์ (27) ว่า รัฐมนตรีต่างประเทศเบลารุส วลาดิมีร์ มาเคอี (Vladimir Makei) วัย 64 ปี เสียชีวิตลงอย่างกะทันหันในวันเสาร์ (26) ที่ผ่านมา แต่ไม่เปิดเผยในรายละเอียด ทั้งนี้ เขามีกำหนดการพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย เซอร์เก ลาฟรอฟ วันจันทร์ (28) และจะเดินทางไปโปแลนด์ในวันอังคาร (29) เพื่อร่วมการประชุมซัมมิตองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (Organisation for Security and Cooperation in Europe) หรือ OSCE ซึ่งเป็นการจัดขึ้นที่เมือง Lodz หลังจากได้รับการเชิญอย่างไม่คาดฝัน แต่ทว่าลาฟรอฟ ไม่ได้รับคำเชื้อเชิญนี้ซึ่งในการประชุมนี้เชื่อว่า มาเคอีจะพบกับเจ้าหน้าที่สำคัญของชาติตะวันตก การเสียชีวิตของเขาเกิดขึ้นท่ามกลางความสงสัยของเครมลินที่เชื่อว่า มาเคอีเป็นตัวกลางช่องทางการสื่อสารลับให้ชาติตะวันตกหนังสือพิมพ์อังกฤษ เดลี เอ็กซเพรส (Daily Express) ชี้ว่า สาเหตุการเสียชีวิตของมาเคอีเกิดมาจากโรคหัวใจวาย โดยอ้างอิงการรายงานจากหนังสือพิมพ์นาชา นีวา (Nasha Niva) ที่เก่าแก่ที่สุดในเบลารุส แต่ทว่าในเวลานี้ถูกสั่งแบนโดยหนังสือพิมพ์นาชา นีวา รายงานผ่านทางทวิตเตอร์ว่า มาเคอีเสียชีวิตจากภาวะหัวใจวายที่บ้านพักของตัวเองเดอะซันสื่ออังกฤษรายงานว่า แต่ทว่านักธุรกิจเชื้อสายรัสเซียและอิสราเอล และคู่ปรับปูตินที่กำลังอยู่ระหว่างการลี้ภัย ลีโอนิด เนฟซลิน (Leonid Nevzlin) ออกมาเปิดเผยว่า รัฐมนตรีต่างประเทศเบลารุสเสียชีวิตมาจากยาพิษที่พัฒนาจากแล็บของสำนักงานความมั่นคงกลางรัสเซีย FSBเขาอ้างอิงแหล่งข่าวใกล้ชิด FSBเดลีเมลรายงานว่า มาเคอีรับตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศเบลารุสมาตั้งแต่ปี 2012 และไม่ได้มีประวัติปัญหาสุขภาพหรือมีโรครุมเร้ามาก่อน โดยเขาปรากฏตัวก่อนหน้าที่กรุงเยราวาน อาร์เมเนีย สำหรับการประชุมสนธิสัญญา CSTO (The Collective Security Treaty Organisation) เมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านั้นยังดูมีสุขภาพดีเนฟซลินชี้ว่า ทฤษฎีวางยาพิษนี้ได้รับการสนับสนุนจากการที่ มาเคอีเป็นผู้ที่ไม่เคยมีประวัติการเจ็บป่วยมาก่อน เขากล่าว และในเวลานี้การตายของมาเคอีทำให้ประธานาธิบดีเบลารุส อเล็กซานเดอร์ ลูคาเชนโก ต้องอกสั่นขวัญหาย“การตายของมาเคอี ที่มีความสำคัญเป็นอันดับ 2 ของประเทศสร้างความแตกตื่นให้คนวงในเบลารุส” เนสฟซลินกล่าว และเปิดเผยว่า ในเวลานี้ลูคาเชนโกสั่งเปลี่ยนตัวใหม่หมดสำหรับพ่อครัว คนรับใช้ และเจ้าหน้าที่อารักขาของเขาด้วยวิตกว่าจะถูกเครมลินสั่งวางยาพิษลอบสังหารเหมือนเช่นมาเคอีเขากล่าวอีกว่า ลูกๆ ของลูคาเชนโกได้รับการอารักขาเป็นพิเศษเนฟซลินกล่าวว่า ผู้นำเบลารุสเกรงว่ามหามิตรคนสำคัญเดอะซันรายงานเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้เทเลแกรมของ 'พลเอก SVR' (General SVR) ซึ่งเป็นแชนเนลที่อ้างว่าเป็นของอดีตเจ้าหน้า FSB รัสเซียรายงานตรงกันกับเนฟซลินที่ว่าโดยในโพสต์พลเอก SVR ระบุว่าและเปิดชื่อหัวหน้าความมั่นคงปูติน นิโคไล พาทรูเชฟ (Nikolai Patrushev) เป็นผู้จัดการการลอบสังหารนี้พลเอก SVR ชี้ต่อทางเทเลแกรมว่า "ไม่มีใครสามารถซ่อนข้อเท็จจริงว่านี่เป็นการฆาตกรรมจากลูคาเชนโก" และเสริมว่า "การกระทำนี้ถูกใช้เพื่อเป็นการสาธิตและมีเป้าหมายเพื่อขัดขวางการเจรจาต่างหากของลูคาเชนโกและตะวันตก และลูคาเชนโกกับจีน"ด้าน พาเวล ลาทุชกา (Pavel Latushka) วัย 49 ปี อดีตเอกอัครราชทูตเบลารุสประจำโปแลนด์ สเปน และฝรั่งเศส เปิดเผยว่า "มาเคอีเป็นบุคคลที่รู้จักลูคาเชนโกดีที่สุดมากกว่าใครๆ ในประเทศของเรา"ลาทุชกา ซึ่งปัจจุบันซึ่งเป็นฝ่ายค้านเบลารุสที่กำลังลี้ภัยสงสัยว่า KGB รัสเซียมีส่วนเกี่ยวข้องภายใต้แรงกดดันมาจากมอสโก เขาแสดงความสงสัยโดยกล่าวว่า "มาเคอีมีแผนที่จะเดินทางไปโปแลนด์เพื่อร่วมการประชุมซัมมิตรัฐมนตรีต่างประเทศ แต่เขาไม่ได้มีชีวิตอยู่ถึงวันนั้นเพียงแค่ 3 วันเท่านั้น ช่างเป็นสถานการณ์ที่น่าแปลกประหลาด"แต่ทว่าไม่ใช่ทุกคนที่เชื่อว่า รัฐมนตรีต่างประเทศเบลารุส วลาดิมีร์ มาเคอี ถูกลอบสังหาร เดอะซันชี้ว่า นักวิทยาศาสตร์การเมืองชื่อดังเบลารุส อเลกซี ดเซอร์แมนต์ (Aleksey Dzermant) ปฏิเสธโดยกล่าวว่าไม่มีข้อเท็จจริงที่ชี้ไปในแนวทางนี้เพื่อสนับสนุน