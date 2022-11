เบื้องลึกชีวิตรัก เจ้าหญิงกับหมอผีชาแมน (‘เจ้าหญิงญาณทิพย์แห่งนอร์เวย์’ กับ ‘หมอผีจอมฤทธิ์จากแอลเอ’ ตอนจบ)

ชาแมนดูเร็กบอกสื่อยักษ์หลากหลายค่ายว่าตนเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณและผู้ให้การบำบัดรักษาร่างกายและจิตใจของนานาซูเปอร์สตาร์แห่งฮอลลีวู้ดมากมาย ทั้งอันโตนิโอ บันเดรัส; นีนา โดเบรฟ; เจมส์ แวน เดอร์ บีก ฯลฯ โดยสำหรับ กวินเน็ธ พัลโทรว์ คือพี่สาวทางจิตวิญญาณ Soul Sister กันเลยทีเดียว รักที่สุด ไว้วางใจที่สุด แม้กระทั่งแหวนหมั้นที่เตรียมไว้ว่าจะนำไปสวมนิ้วเรียวงามของเจ้าหญิงมาร์ธา ก็ต้องนำไปให้ กวินเน็ธ เห็นดีเห็นงามเป็นที่เรียบร้อยก่อน แวนิตีแฟร์รายงานอย่างนั้นเมื่อ พ.ย. 2019ทั้งนี้ มากมายของลูกค้าและแฟนคลับระดับซุปตาร์ของดูเร็ก แวร์เรตต์ ต่างได้เป็นพระสหายของราชนิกูลนอร์วีเจียน พร้อมกับเป็นพยานถึงความรักและหลงใหลที่ปรินเซสมาร์ธากับหมอผีถิ่นฮอลลีวู้ดมีให้แก่กันและกันสื่อใหญ่ที่เสนอข่าวเซเลบและซุปตาร์ ก็คอยจะนำเสนอสกู๊ปความรักหวานปิ๊งมุ้งๆ มิ้งๆ ไปให้สาธารณชนได้รับทราบ โดย เอมิลี ฟอกซ์ นักข่าวแวนิตีแฟร์ เล่าสิ่งที่ได้พบเห็นด้วยตาตนเองหลายๆ ครั้ง ขึ้นเป็นสกู๊ปอย่างละเอียด“เมื่อดูเร็กกับมาร์ธานั่งข้างกัน แทบจะไม่มีสักคราวที่กายของพวกเขาจะไม่สัมผัสกัน ในหลายๆ ครั้งที่ดิฉันได้พบพวกเขาเมื่อปี 2019 นิ้วต่างๆ ของพวกเขาจะเกี่ยวกระหวัดกัน หรือมิเช่นนั้น หัวเข่าของพวกเขาจะติดชิดแนบแน่น หรืออย่างน้อยที่สุด อาจเป็นเพียงการนั่งเคียงข้างกัน แต่ก็จะเบียดสนิทจนกระทั่งความร้อนถูกส่งผ่านจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง ถ้อยคำน่ารักอย่าง ‘ดวงใจของฉัน’ ‘น้ำผึ้งของผม’ จะฟุ้งขจรไปทั่ว เอมิลี ฟอกซ์ เล่าไว้อย่างนั้นดูเร็กอาจจะเข้มงวดกับพนักงานผู้ช่วยส่วนตัวที่นำถาดอาหารมาเสิร์ฟโดยไม่มีกระดาษเช็ดปาก หรือส่งสายตาดุๆ ใส่เจ้าหน้าที่พี.อาร์.ที่เข้าไปขัดจังหวะการสนทนา แต่กับดอกฟ้าราชนิกูลแล้ว เขาสุดแสนจะนุ่มนวลรักษาน้ำใจไปทุกสิ่งอย่างเจ้าหญิงญาณทิพย์กับหมอผีทรงฤทธิ์ได้พบกันและตกหลุมรักกันทันทีในช่วงปลายปี 2018 เมื่อสหายสาวญาณทิพย์รายหนึ่งของเจ้าหญิง นามว่า มิลานา สโนว์ แลเห็นในนิมิตว่าเจ้าหญิงมาร์ธาและชาแมนดูเร็กเป็นเนื้อคู่กันมาหลายภพหลายชาติแล้ว และจึงทำการนัดหมายให้ได้พบกันในวันแรกแห่งการพบปะในเดือนพ.ย. 2018 สโนว์ สาวญาณทิพย์ พาเจ้าหญิงไปยังบ้านเช่าแอร์บีเอ็นบีที่ดูเร็กเช่าไว้ในย่านฮอลลีวู้ดฮิลส์ ลอสแอนเจลิส เจ้าหญิงทรงประทับใจขั้นสุดในตัวตนของชาแมนผิวหมึกแห่งฮอลลีวู้ด (หมอผีคนดังไม่ซื้อบ้านไว้อาศัยเป็นของตนเอง โดยส่วนใหญ่จะพักกับพี่สาว นอกจากนั้น ก็จะเช่าห้องพักโรงแรมเลอเลิศไว้ดำเนินการบำบัดโรคให้ลูกค้าเป็นครั้งเป็นคราว)“เราไปที่บ้านเพื่อทานกลางวันกับเขา และตอนที่ดิฉันเดินผ่านประตูเข้าไป ดิฉันมองเขา มองเข้าไปในดวงตาเขา แล้วดิฉันพูดออกไปประมาณว่า เรารู้จักกันแล้วนะคะ” คำบอกเล่าของเจ้าหญิงมาร์ธาปรากฏอยู่ในสกู๊ปของสื่อค่ายเดอะลิสต์เดลิเมลออนไลน์อ้างแหล่งข่าวไม่เปิดเผยนาม บอกว่าสองท่านนี้เชื่อว่าพวกเขารู้จักกันและกันมาหลายภพหลายชาติแล้ว และในภพชาตินี้ พวกเขาถูกลิขิตให้มาช่วยกันเยียวยาโลกขณะที่สื่อหัวสีอีกค่ายหนึ่ง คือ อีฟนิงสแตนดาร์ด รายงานคำพูดของชาแมน ดูเร็ก บอกว่าเขาและเจ้าหญิงมาร์ธาเคยเป็นคู่รักกันหลายครั้งหลายคราวในภพชาติเก่าๆ ก่อนๆ ซึ่งรวมถึงยุคสมัยหนึ่งในอียิปต์ซึ่งตัวเขาเป็นฟาโรห์ และเจ้าหญิงมาร์ธาเป็นราชินีของเขาดูเร็ก แวร์เรตต์ หนุ่มอเมริกัน-แอฟริกันซึ่งเรียนหนังสือไม่จบชั้นมัธยมปลาย ประกาศว่าตนเป็นผู้วิเศษ เป็นหมอผีชาแมนมีพลังเหนือธรรมชาติที่บำบัดรักษาผู้คนได้จริง โดยพลังวิเศษนี้สืบทอดจากบรรพบุรุษหมอผีในแอฟริกา มาถึงตนเป็นเจเนอเรชันที่ 6 และล่าสุดเขาเสนอขายเหรียญที่สามารถทำงานกับพลังเหนือธรรมชาติ ซึ่งจะป้องกันรักษาผู้คล้องเหรียญให้ปลอดภัยจากพลังงานไม่ดีที่จ้องจะใช้โรคร้ายมาคุกคามมนุษย์ เขาเสนอขายเหรียญนี้บนเว็บไซต์ ณ สนนราคา 222 ดอลลาร์ หรือราว 7,000 บาท เอเอฟพีรายงานทั้งนี้ คุณย่าทวดเป็นแม่หมอผู้มีพลังรักษาโรค ผู้ซึ่งเกิดและเติบโตในประเทศกานาแถบแอฟริกาตะวันตก ก่อนจะอพยพมายังเฮติในแคริบเบียนถิ่นอเมริกากลาง แล้วในที่สุดก็สามารถดั้นด้นมาปักหลักที่นิวออร์ลีนส์ ทั้งนี้ บุตรชายของคุณย่าทวดซึ่งเป็นคุณปู่ของดูเร็ก และคุณพ่อของดูเร็ก ต่างได้รับสืบทอดพลังผู้วิเศษ แต่ทั้งสองละทิ้งพลังชาแมน เพราะเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างสงบกลมกลืนไปกับผู้คนในสังคมอเมริกัน โดยเข้ารีตเป็นคริสตชนนิกายเซเวนธ์-เดย์ แอดเวนติสท์ ข้อมูลเหล่านี้อยู่ในสกู๊ปของ เอมิลี ฟอกซ์ แห่งแวนิตีแฟร์คุณพ่อคุณแม่หย่าขาดจากกันตั้งแต่ที่ดูเร็กมีอายุเพียงสามขวบ โดยเขาต้องเติบโตกับคุณพ่อและคุณแม่ใหม่ในบ้านหลังใหญ่ซึ่งมีรถยนต์หลายคันภายในถิ่นคนรวยผิวขาว ทั้งนี้ คุณพ่อเป็นเจ้าของธุรกิจก่อสร้างเมื่อดูเร็กค้นพบพลังชาแมนในวัยเพียงห้าขวบ คุณพ่อบอกให้เขาละทิ้งพลังไปเสีย และให้สร้างบุคลิกภาพที่สง่างาม พูดจานุ่มนวลชัดถ้อยชัดคำ นั่งหลังตรง สวมเสื้อสูทไปโรงเรียนพร้อมกระเป๋าเอกสาร ทั้งนี้ เขาคล้อยตามคุณพ่อในหลายๆ เรื่อง ยกเว้นเรื่องการละทิ้งพลังวิเศษซึ่งเขาเริ่มพัฒนาเมื่อมีอายุได้ 11 ปีก่อนหน้าจะพัฒนาทักษะความชำนาญในการใช้พลังชาแมนเขาเล่าเรื่องเหล่านี้ไว้ในสกู๊ปของแวนิตีแฟร์เจ้าตัวเล่าในบทสัมภาษณ์ออกอากาศทางพอดแคสต์เมื่อปี 2019 แล้วสื่อหัวสีค่ายยักษ์ของนอร์เวย์ คือ See and Hear นำมาเสนอเป็นสกู๊ปเมื่อ พ.ค. ปีนี้ว่า ดูเร็กอยากจัดปาร์ตี้วันเกิด แต่คุณพ่อไม่อนุญาต และโดยที่ว่าใกล้ๆ บ้าน มีบ้านร้างหลังหนึ่ง จึงงัดเข้าไปเปิดบ้านฉลองและมีรุ่นพี่โตๆ หลายคนเข้าร่วมด้วย พอถึงจังหวะหนึ่งรุ่นพี่พวกนี้เขียนชื่อของพวกเขาบนพื้นบ้านด้วยการเทเหล้าลงไปเพียวๆ แล้วจุดไฟ เพลิงไหม้ลุกฮือโดยที่บรรดานักปาร์ตี้ไม่สามารถดับไฟสำเร็จ บ้านนั้นจึงไหม้วอดทั้งหลัง ตำรวจแห่กันมาจับเขาและนักปาร์ตี้ส่งขึ้นศาล ผลคือถูกตัดสินลงโทษกุมขัง 5 ปี แต่ติดจริงปีเดียว แล้วได้รับการปล่อยตัวภายใต้ทัณฑ์บน เขาเล่าว่าชีวิต 12 เดือนเหล่านี้คือช่วงแห่งความมืดมนและทุกข์ตรมอย่างที่สุดโดยปรากฏในข่าวบน See and Hear อย่างละเอียด ดังนี้สาวเจ้าอายุอ่อนกว่าหมอผีดูเร็กประมาณ 10 ปี เธอเป็นชาวเช็กในลอสแอนเจลิส สามปีต่อมา ความสัมพันธ์ร้าวฉานหนัก ดูเร็กรู้สึกว่าถูกผู้หญิงหลอกใช้ จึงแก้แค้นด้วยการไปแจ้งความเรื่องภรรยาเป็นผู้หลบหนีเข้าเมือง ฝ่ายหญิงถูกจำคุกแล้วถูกเนรเทศ และจึงเลิกราขาดกันในปี 2009สองคนนี้อยู่กินด้วยกันยาวนานตั้งแต่ปี 2007-2015 และก่อนจะเลิกรากัน มีการหมั้นหมายเป็นที่เรียบร้อยและเตรียมพิธีแต่งงานเป็นกิจลักษณะไว้หมดสิ้น แต่ความสัมพันธ์มีแต่จะย่ำแย่หนักหนา กรีนเบิร์กให้ข้อมูลแก่สื่อ See and Hear ว่าดูเร็กเป็นจอมบงการ นิยมความรุนแรงโดยกรีนเบิร์กถูกซ้อมปางตาย นอกจากนั้นยังบอกด้วยว่า ดูเร็กเป็นบุคคลอันตราย“คำพูดของดูเร็กคือกฎหมายสำหรับพวกสาวก” กรีนเบิร์กให้ข้อมูลไว้อย่างนั้นสัมพันธ์รักนุงนังของดูเร็กยังมีอีกโดยกรีโกให้ข้อมูลแก่ See and Hear ว่าในช่วงที่ยังมีความสัมพันธ์กัน เธอเป็นผู้จัดการของดูเร็ก แต่ดูเร็กเข้าไปควบคุมชีวิตของเธอทุกสิ่งทุกอย่าง และเธอบอกด้วยว่าดูเร็กเป็นคนขี้หึงอย่างหนัก เมื่อเลิกรากันแล้วก็ยังตามรบกวนไม่ให้เธอเริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครทั้งสิ้นในด้านพลังเหนือธรรมชาติของดูเร็ก กรีโกให้ข้อมูลว่าเธอได้เห็นและได้ทราบถึงความฉ้อฉลน่าเคลือบแคลงใจหลายอย่างโดยทั่วไปแต่ก็มีลูกค้าจำนวนหนึ่งที่ได้รับประสบการณ์ติดลบ ซึ่งน่าเสียดายมากที่พวกเขาไม่กล้าออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าได้ประสบกับอะไรบ้าง สาวกรีโกบอกว่าบุคคลเหล่านี้กลัวดูเร็กแฮงก์ กรีนเบิร์ก เล่าว่า ในปี 2018 เมื่อทราบข่าวดูเร็กมีคนรักใหม่เป็นเจ้าหญิงมาร์ธา ลุยเซอ เขาพยายามแจ้งเตือนภัยไปยังเจ้าหญิงผลปรากฏว่าเจ้าหญิงนำความไปบอกพระคู่รัก ดังนั้นหนังสือพิมพ์แท็บลอยด์ค่ายใหญ่ของนอร์เวย์ แวร์เดนส์ กาง รายงานแต่หนุ่มเกย์ใจเด็ด ตอบปฏิเสธไปว่า “ชีวิตผมไม่ได้มีไว้ขาย”ชาแมนไบเซ็กชวลแก้เกมด้วยการเปิดตัวในเรื่องนี้เสียเลย เขาเขียนขึ้นโซเชียลมีเดียว่าในเรื่องโรมานซ์นั้น เขาสนใจทั้งผู้ชายและผู้หญิง เดลิเมลออนไลน์รายงานประเด็นนี้ตั้งแต่สกู๊ปเดือนพ.ค. 2019อย่างไรก็ตาม หมอผีซึ่งสามารถสะกดจิตผู้คนได้ แต่ไม่อาจจะปิดปากอดีตคู่รักเกย์สำเร็จ จึงหันมาใช้วิธีขู่ด้วยแง่มุมกฎหมาย ในปลายเดือนพ.ค. 2020สื่อค่าย See and Hear รายงานเมื่อ ธ.ค. 2020ในการนี้ ติอันนา กรีโก ก็ถูกขู่แบบเดียวกันว่าให้ยุติการเผยแพร่ข้อมูลปลอม ซึ่งเธอขอยืนหยัดในความถูกต้องของตนเอง เว็บไซต์ข่าว Alltomkungligt ในสวีเดนรายงานเมื่อ 14 พ.ย.ที่ผ่านมา (2022)หลังจากที่ตกหลุมรักในกันและกันเมื่อปลายปี 2018 เจ้าหญิงญาณทิพย์กับหมอผีฮอลลีวู้ดคบค้าดูใจหวานชื่นเป็นที่ยิ่ง ในขณะเดียวกัน ปรินเซสทรงดำริโครงการธุรกิจแห่งพลังเหนือธรรมชาติให้หมอผีสุดที่รักไปบุกตลาดในนอร์เวย์ ในลักษณะซึ่งละม้ายกับที่เขาประสบความสำเร็จอยู่ในสหรัฐฯมีขึ้นในเดือนพ.ค. 2019โดยเริ่มจากที่เจ้าหญิงมาร์ธาทรงประกาศพร้อมภาพถ่ายโพสต์บนอินสตาแกรมในวันอาทิตย์ที่ 12 พ.ค. 2019 ว่าทรงรักใคร่และคบหาดูใจกับหมอผีอเมริกัน ชาแมนดูเร็ก เป็นที่แน่นอนแล้ว ความเคลื่อนไหวนี้ของปรินเซสป่วนสังคมนอร์วีเจียนอย่างดุเดือดสองวันต่อมา ดูเร็ก แวร์เร็ตต์ เดินทางถึงกรุงออสโล และมีการโฆษณาขายคอร์สพลังชาแมนนิก ซึ่งเจ้าหญิงตั้งชื่อคอร์สว่า The Princess and The Shaman (คอร์สเจ้าหญิงและท่านชาแมน) ในภาพโฆษณาคอร์สบอกว่าให้เลือกได้เลย จะเข้าฟังในอัตราไหน 65 ดอลลาร์ หรือ 140 ดอลลาร์ โดยจัดกันเป็นซีรีส์ คือ 3 ครั้งในเดนมาร์ก ต่อด้วยอีก 2 ครั้งในนอร์เวย์ ณ วันที่ 20 พ.ค. 2019พร้อมนี้ซึ่งรวมทั้งมากมายของดาราดังแห่งฮอลลีวู้ด เช่น กวินเน็ธ พัลโทรว์ ซึ่งเขาบอกว่าเป็นพี่สาวซึ่งมีวิญญาณอันเป็นคู่แฝดกับวิญญาณของเขา หรือก็คือ Twin Soulsประเด็นการมีคู่รักเป็นหมอผีไสยศาสตร์แอฟริกันโบราณซึ่งอ้างถึงพลังรักษาโรคมากมาย และประเด็นทริปขายคอร์สพลังชาแมนภายใต้การอำนวยการของพระราชธิดาแห่งกษัตริย์นอร์เวย์ ได้ควบคู่กันเข้าถล่มความรู้สึกของชาวนอร์วีเจียน ซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์และรับไม่ได้กับสิ่งอันเป็นเวทมนต์ ผีสาง และผู้ตายพร้อมกันนั้น ก็ได้เสนอทฤษฎีว่าโรคลิวคีเมียเป็นผลจากความไม่สมดุลภายในโครงกระดูก และหากได้รับพลังชาแมนิกเข้าไปช่วย โรคนี้ก็จะหมดไป โดยพลังวิเศษนี้ยังสามารถชะล้างพิษต่างๆ ที่สะสมในร่างกาย และทำให้โรคภัยร้ายแรงทั้งหลาย อาทิ โรคกล้ามเนื้อเสื่อมสภาพ ถูกบำบัดรักษาจนหายขาดได้ปฏิกิริยาจากฝ่ายต่างๆ ในนอร์เวย์จึงท่วมท้นด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ คัดค้าน และต่อต้านอื้ออึงสื่อออนไลน์ของนอร์เวย์ นามว่า News In English รายงานพร้อมกับรายงานด้วยว่านักวิทยาศาสตร์ระดับผู้ปรมาจารย์หลายรายของนอร์เวย์โต้ตอบทันควัน โดยมีทั้งแบบที่บอกว่า พูดอะไรน่ะ เหลวไหลมาก เป็นไปไม่ได้หรอก และแบบที่บอกว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ และไม่มีราคาดั่งมูลวัวด้านหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคบอกว่ากำลังเร่งตรวจสอบ เพราะอาจเข้าข่ายโฆษณาชวนเชื่อหลอกลวงให้ประชาชนเสียเงินไปร่วมคอร์ส ยิ่งกว่านั้น ยังเตือนตรงๆ ว่ากฎหมายของนอร์เวย์ไม่อนุญาตให้เอาคอร์สบำบัดทางเลือกไปรักษาผู้ป่วยหนักส่วนสมาคมโรคลิวคีเมียแห่งชาติร้องขอไปยังสำนักพระราชวังให้ช่วยกันสมาคมพ้นออกจากเจ้าหญิงมาร์ธาผู้เป็นองค์อุปถัมภก และเป็นคู่รักบรรลือโลกของหมอผีดูเร็ก แวร์เร็ตต์ News In English นำเสนอประเด็นเหล่านี้อย่างละเอียดกระแสต่อต้านที่แรงและฮือฮาที่สุดคือ หนังสือพิมพ์ Fædrelandsvennen สื่อค่ายยักษ์ของประเทศโจมตีเจ้าหญิงมาร์ธาหนักหน่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเด็นที่ทรงนำพระฐานันดรศักดิ์แห่งปรินเซสไปใช้แสวงกำไรในธุรกิจส่วนพระองค์ พร้อมเรียกร้องให้ทรงสละตำแหน่งเจ้าหญิง อันเป็นข้อเรียกร้องที่สาธารณชนพากันสนับสนุนในอันที่จะโต้ตอบกับแรงกดดันอันโกลาหลจากสังคมนอร์วีเจียนในรายการเช้าของวันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ค. 2019 เพื่อตอบทุกคำถาม แต่ทรงยืนยันไม่สละยศเจ้าหญิง ทรงบอกออกทีวีว่าพระองค์ไม่คิดถึงเรื่องนี้ เพราะทรงประสูติมาเป็นพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ News In English เล่าไว้ภายในสัปดาห์เดียวกันของพ.ค. 2019โดยทรงให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ NRK ว่า“สิ่งที่พระราชวงศ์จะทำคือ การหารือกันกับพระเชษฐภคนีของผม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องของตำแหน่งปรินเซสกับกิจกรรมทางธุรกิจ” สื่อออนไลน์ News In English รายงานอย่างนั้นความขัดแย้งภายในสังคมนอร์เวย์แผ่วลงสู่การรอดูท่าทีต่อไปของพระราชตระกูล ขณะที่ชาแมนแอนด์ปรินเซสก็ออกเดินทางไปเดนมาร์กตามโปรแกรมที่กำหนดไว้ คือ 3 ครั้งใน 3 เมือง นอกจากนั้น เนื่องจากโบสถ์คริสต์ที่รับเป็นเจ้าภาพด้านสถานที่ให้แก่การจัดคอร์สในนอร์เวย์ ได้แจ้งยกเลิกคำอนุญาต ซีรีส์ของทริปนี้จึงหดสั้นลงNews In English เล่าไว้ว่าเป็นซึ่งก็เป็นองค์มกุฎราชกุมารเช่นเคย ที่ทรงออกมาไกล่เกลี่ย โดยตรัสว่า“พระราชวงศ์มีความร่วมมือที่ดีกับสื่อมวลชนเสมอ สื่อมวลชนดำเนินภารกิจสำคัญอยู่ในสังคมนอร์วีเจียน” ซึ่งสังคมก็พอใจที่พระราชวงศ์ยังอยู่ในแนวโน้มที่จะแก้ปัญหา และพร้อมจะรอต่อไปว่าความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างไรและเมื่อใดในที่สุด ในเดือนสิงหาคมของปีเดียวกัน(แฮกวิญญาณ) นี่จึงเป็นโอกาสดีที่จะจัดวาระหารือระหว่างพระองค์หญิง พระราชบิดา และพระอนุชา เพราะเมื่อทรงกลับประเทศแบบมีเป้าหมายเชิงธุรกิจ การจัดหารือเยี่ยงนี้จะเป็นอะไรที่ปรินเซสจะทรงกระตือรือร้นเข้าร่วมผลการหารือออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจสำหรับทุกฝ่ายและจะใช้เฉพาะเมื่อเป็นพระราชกิจเท่านั้นวิกฤติร้ายๆ จึงคลายตัวไปได้หนึ่งช่วง ขณะที่ทริปโปรโมทหนังสือของชาแมนดูเร็กก็ผ่านพ้นไป ต่อมาในเดือนธันวาคม ช่วงคริสต์มาส 2019 ก่อนที่โรคระบาดโควิด 19 จะทำให้ประเทศต่างๆ พากันปิดตัวเองเพื่อแก้ปัญหาและควบคุมสถานการณ์การแพร่เชื้อ นั้น ดูเร็กเดินทางไปออสโลและใช้เวลาอยู่กับเจ้าหญิงมาร์ธาและลูกสาวทั้งสามบรรยากาศทุกอย่างชื่นมื่น ปรินเซสนำหมอผีเข้าร่วมมิสซาฉลองคริสตสมภพด้วยกันกับกษัตริย์และพระราชินีแห่งนอร์เวย์เมื่อทั้งสองกลับถึงเคบินฤดูหนาวแสนสุขในกรุงออสโล ก็ได้ทราบข่าวน่าตกใจว่าซึ่งรับทราบข่าวต่างๆ เกี่ยวกับอดีตภริยาและพระคู่รักใหม่ ตลอดจนการที่พระคู่รักใหม่ได้เข้าร่วมใกล้ชิดกับกษัตริย์และพระราชินีหมอผีฮอลลีวู้ดเดินทางกลับสู่ชีวิตและธุรกิจชาแมนนิกในสหรัฐฯ ขณะที่ดอกฟ้าราชนิกูลของเขาแบกรับเสียงติเตียนจากสังคมว่าพระองค์และพระคู่รักคือปัจจัยกดดันนักเขียนแสนที่จะเก่งแสนที่จะน่าสงสารของประชาชน ให้ตัดสินใจฆ่าตัวตาย ในเวลาเดียวกันพระราชวงศ์รับผิดชอบการจัดพิธีศพ โดยกษัตริย์เฮรัลด์ที่ 5 ควีนซอนญา และมกุฎราชกุมารโฮกุลทรงให้เกียรติอย่างสูงแก่อดีตสมาชิกครอบครัวนามว่า อาริ เบห์น ทั้งนี้ มกุฎราชกุมารทรงมีน้ำพระทัยงดงาม ทรงร่วมกับคุณพ่อและน้องๆ อีกทั้งญาติสนิทของอาริ ในการแบกหีบศพของเขาเข้าพิธีฝังตามประเพณีชาวคริสต์การปิดประเทศในหลายช่วงเวลา และการบังคับใช้มาตรการอันเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ภายในนอร์เวย์ระหว่างปี 2020-2021 ทำให้ดอกฟ้าราชนิกูลกับหมอผีอเมริกันต้องพรากจากกัน โดยมีโซเชียลมีเดีย กับแอป FaceTime ช่วยบรรเทาความรวดร้าวแห่งการพลัดพราก และมีบ้างที่ชาแมนเซอร์ไพรซ์ปรินเซส กล่าวคือในวันเกิดของพระองค์หญิงเมื่อ 22 ก.ย. 2020 พระคู่รักผิวหมึกเดินทางจากสหรัฐฯ มาต่อเครื่องที่อัมสเตอร์ดัม แล้วโทรศัพท์แจ้งว่ากำลังเดินทางไปหานะ เดี๋ยวจะถึงออสโลละ หลังจากนั้นทั้งสองทำการกักบริเวณอยู่ด้วยกันลำพังสองต่อสองอย่างแสนสุข รับประทานซุป ตรวจเช็คโควิด มุ้งมิ้งเหมือนชีวิตบนสรวงสวรรค์ แวนิตีแฟร์เล่ารื่องนี้ไว้ในเดือนพ.ย. 2020และอีกคราวหนึ่งในก.ย. 2021 เจ้าหญิงมาร์ธาเสด็จไปใช้เวลาอยู่กับพระคู่รักที่ลอสแอนเจลิส โดยประเดิมกันด้วยการที่พระคู่รักส่งของขวัญชุดเครื่องประดับเพชรเปี่ยมคุณค่าและความหมายไปถวาย แล้วเจ้าหญิงก็ทรงเดินทางสู่ลอสแอนเจลิส ไปรับเลี้ยงปาร์ตี้วันเกิดที่ชาแมนดูเร็กจัดให้อย่างหรูหราแต่การพบปะกันในก.ย. 2021 แตกต่างจากเมื่อหนึ่งปีก่อนหน้า เพราะกิจกรรมฉลองเบิร์ธเดย์ปรากฏเป็นข่าวครึกครื้น เนื่องจากชาแมนดูเร็กเชิญดาราหนังมากมายเข้าร่วมด้วยข่าวคราวของเจ้าหญิงมาร์ธาตกเป็นประเด็นอร่อยสำหรับสื่อมวลชนอีกวาระหนึ่งในเดือนมี.ค. 2022ขึ้นบนอินสตาแกรม ซึ่งเดลิเมลออนไลน์ระบุว่าเป็นครั้งแรกที่ปรินเซสทรงนำภาพหมู่ 5 คนขึ้นโซเชียลมีเดียให้ผู้คนทั้งหลายได้เห็นบรรยากาศสมานฉันท์ในครอบครัวแต่ข่าวคราวครั้งถัดมาของเจ้าหญิงมาร์ธา ลุยเซอ เป็นอะไรที่เขย่าสังคมนอร์เวย์ราวกับสถานการณ์หิมะถล่ม โดยที่ว่า ขณะประทับอยู่กับดูเร็ก แวร์เรตต์ ในลอสแอนเจลิส ปรินเซสทรงประกาศบนอินสตาแกรมของพระองค์ IamMartha ในวันที่ 7 มิ.ย. 2022 ว่าทรงหมั้นหมายกับชาแมนดูเร็กเป็นที่เรียบร้อย แล้วจะแจ้งกำหนดการงานมงคลสมรสต่อไปในภายภาคหน้า พร้อมนี้ ทรงโพสต์ภาพถ่ายคู่ระหว่างพระคู่หมั้นกับพระองค์ซึ่งสวมแหวนหมั้นมรกตล้อมด้วยเพชรลูกโตอย่างพรึ่บเต็มสี่ด้านเมื่อพระราชธิดาซึ่งอยู่ในวัย 51 พรรษา ทรงตัดสินใจเช่นนั้น เสด็จพ่อและเสด็จแม่ย่อมต้องยอมรับการตัดสินใจดังกล่าว ส่วนสำหรับผลกระทบที่ตามมาก็ค่อยๆ ทยอยพิจารณาปรึกษาหารือ ด้วยเหตุนี้ ในวันเดียวกันนั้นเองสำนักพระราชวังออกคำแถลงเป็นลายลักษณ์อักษรยืนยันข่าวหมั้นหมาย พร้อมนำถ้อยคำอวยพระพรจากเสด็จพ่อและเสด็จแม่ ตลอดจนจากพระอนุชาบรรจุในคำแถลงข่าวด้วยเว็บไซต์ข่าวรอยัลเซนทรัลรายงานบรรยากาศในนอร์เวย์ว่าข่าวการหมั้นหมายเขย่าสังคมหนักหนา ฝ่ายต่างๆ พากันการวิพากษ์วิจารณ์กระหึ่มไปทั่วถ้วน ทั้งนี้ เอพีรายงานถึงประเด็นแรงๆ เช่น การใช้ความเป็นปรินเซสไปแสวงประโยชน์เชิงพาณิชย์ในการขายคอร์สบำบัดทางเลือก ที่มีการโฆษณาว่ารักษาและป้องกันโรคได้ ดังนั้นจึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่พสกนิกรจะต้องการทราบว่าหมอผีชาแมนซึ่งถูกชาวนอร์วีเจียนต่อต้านอื้ออึงในปี 2019 จะเข้าสู่พระราชตระกูลด้วยสถานภาพใด จะมีบทบาทในพระราชสำนักอย่างไรบ้างหรือไม่ จะได้อิสริยยศหรือไม่ ฯลฯแต่ส่วนที่กระทบความรู้สึกของประชาชนสุดๆ คือ หลังประกาศข่าวหมั้นไปไม่กี่วัน เจ้าหญิงมาร์ธากับพระคู่หมั้นเดินทางจากสหรัฐฯ มายังนอร์เวย์ และเข้าร่วมงานใหญ่ของพระราชวงศ์ ได้แก่ งานฉลองเบิร์ธเดย์ 18 พรรษาของพระธิดาพระองค์โตของมกุฎราชกุมารโฮกุล คือ เจ้าหญิงอินกริดผู้ซึ่งจะทรงขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีนาถของนอร์เวย์ในลำดับถัดต่อมาจากที่พระบิดาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ในการนี้ เจ้าหญิงมาร์ธาทรงนำหมอผีอเมริกัน-แอฟริกันเข้าร่วมงานพิธีนี้ในฐานะ ว่าที่สมาชิกพระราชวงศ์ ทั้งนี้ ในภาพถ่ายที่ระลึกซึ่งเต็มไปด้วยราชนิกูลของนานาประเทศ ชาแมนดูเร็กยืนเด่นในภาพด้วย โดยพระราชนิกูลชั้นผู้ใหญ่มองว่าเป็นกิจกรรมไม่ใหญ่โตของครอบครัว แต่พสกนิกรถือว่าเป็นการปั้มตรารับรองหมอผีชาแมนผู้ที่มีภาพลักษณ์ติดลบเป็นสิบแปดมงกุฏจอมเซ็งลี้และนักต้มตุ๋นด้านสื่อมวลชนพากันเสาะหาข้อมูลคำกล่าวอ้างสรรพคุณใหม่ๆ ของพลังเหนือธรรมชาติที่พระคู่หมั้นนำเสนอต่อสังคมในช่วงโรคระบาดโควิด 19 อันมีประเด็นเด่นๆ เช่น- ติเตียนพฤติกรรมเสนอขายเหรียญเครื่องรางของขลังอันละ 222 ดอลลาร์ (ประมาณ 7,000 บาท) บนเว็บไซต์ ได้แก่ Spirit Optimizer ซึ่งหมอผีบอกว่า คือ แผ่น(เหรียญ) optimizer ซึ่งทำหน้าที่เป็นทางลัดให้กระแสพลังเหนือธรรมชาติไหลเข้าไปป้องกันและรักษาผู้คล้องเหรียญให้ปลอดภัยจากพลังงานไม่ดีจากภายนอกที่จ้องจะทำร้ายมนุษย์ สกู๊ปของซีเอ็นเอ็นบอกอย่างนั้น ขณะที่ NRK รายงานคำกล่าวอ้างบนเว็บไซต์ของหมอผีว่าเขาเคยป่วยด้วยโรคโควิด 19 แต่ไม่เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และสามารถหายขาดด้วยเหรียญวิเศษนี้- วิพากษ์ดุเดือดต่อคำกล่าวอ้างของหมอผีว่ามะเร็งเกิดขึ้นเพราะผู้ป่วยปรารถนา หรือดึงเข้าสู่ตนเองผ่านการครุ่นคิดกับเรื่องมะเร็งนิวยอร์กไทมส์รายงานกระแสแห่งความโกลาหลปั่นป่วนกระเพื่อมไปทั่วและทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องตลอดครึ่งหลังของปี 2022 เสียงเรียกร้องก็อื้ออึงมากขึ้นว่าขอให้เจ้าหญิงมาร์ธายุติบทบาทในพระกรณียกิจของพระราชวงศ์ได้แล้วทั้งนี้ มีรายงานเอพีรายงานพระองค์ทรงยืนยันข่าวของนานาสื่อมวลชนที่ว่าในเดือนต.ค. ภายในพระราชวงศ์มีการประชุมหลายครั้ง ทั้งในเรื่องตำแหน่งเจ้าหญิง เรื่องบทบาทของพระองค์ในพระราชกิจของพระราชตระกูล อีกทั้งเรื่องที่พระคู่หมั้นโฆษณาขายเหรียญวิเศษที่กล่าวอ้างว่าสามารถรักษาโรคโควิดได้ผล ซึ่งอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายนอร์เวย์ เว็บไซต์ข่าวรอยัลเซนเตอร์รายงานพร้อมนี้ มกุฎราชกุมารตรัสอย่างชัดเจนว่าพระราชวงศ์อยู่ระหว่างปรึกษาหารือเพื่อหาทางแก้ปัญหา ซึ่งต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งการปรึกษาหารือภายในพระราชวงศ์สามารถบรรลุข้อยุติได้ในที่สุดโดยเจ้าหญิงญาณวิเศษที่ทรงถูกพสกนิกรฝ่ายต่างๆ วิพากษ์วิจารณ์คัดค้านต่อต้านอย่างต่อเนื่องนานหลายทศวรรษ ทรงยอมก้าวลงจากการเป็นพระราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ที่ปฏิบัติพระราชกิจสนองงานสมเด็จพระเจ้าฮารัลด์ที่ 5 นับตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย. 2022แต่ยังครองฐานันดรศักดิ์เจ้าหญิงไว้แต่ก็ทรงระบุชัดเจนว่าทรงร้องขอให้เจ้าหญิงดำรงพระฐานันดรศักดิ์ปรินเซสต่อไปเพราะทรงเป็นพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ อย่างไรก็ตาม กษัตริย์นอร์เวย์วัย 85 พรรษาเดลิเมลออนไลน์รายงานในวาระเดียวกันนี้ พระเจ้าฮารัลด์ตรัสถึงชาแมนดูเร็ก ด้วยว่า “ดูเร็ก แวร์เรตต์ได้ผ่านเรื่องหนักๆ จนเข้าใจแล้วว่าทำไมสถานะราชนิกูลของเจ้าหญิงมาร์ธาไม่สามารถนำไปใช้เพื่อส่งเสริมโครงการค้าขายต่างๆ“พวกคนอเมริกันไม่เข้าใจนัยสำคัญของเรื่องนี้ พวกเขาไม่ทราบว่าราชสำนักคืออะไร ดูเร็กคิดว่าเขาสามารถทำสิ่งต่างๆ ที่เขาต้องการได้ทั้งนั้น เพราะมันจะไม่กระทบถึงพวกเราเลย” เดลิเมลออนไลน์รายงานพร้อมนี้ เอพีรายงานพระกระแสรับสั่งของควีนซอนญาด้วยว่า “เขาต้องคำนึงด้วยว่าพวกเราเป็นตัวแทนของสิ่งใดบ้าง”นอกจากนั้นสาธารณชนฝ่ายที่ไม่ยอมรับปรินเซสมาร์ธา ลุยเซอ ที่ทรงนำพลังจิตและญาณทิพย์ไปสร้างรายได้ส่วนพระองค์นั้น มีมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงนักวิชาการ และสื่อมวลชน อาทิ บรรณาธิการข่าวการเมืองของ Nettavision สื่อขาใหญ่ในนอร์เวย์ ซึ่งกัดติดกับประเด็นกดดันให้เจ้าหญิงพ้นออกจากพระยศนี้ และเรียกร้องไว้ว่า“ปรินเซสมาร์ธา ลุยเซอร์ ควรถูกถอดจากพระยศเจ้าหญิงเร็วที่สุดที่จะเป็นได้ แล้วหลังจากนั้น พระองค์ก็จะทรงได้มีพระชนม์ชีพเกษมสำราญไปตลอดกาลกับคุณดูเร็กของพระองค์ โดยไม่ต้องกังวลกับพวกเรา”ในการนี้ มีข้อสังเกตว่าพระราชบิดาของเจ้าหญิงซึ่งทรงมีพระราชอำนาจในประเด็นนี้ ทรงมีเหตุผลหลายประการทั้งในเชิงหลักการและในทางส่วนพระองค์ที่ทรงยืนยันให้เจ้าหญิงดำรงพระฐานันดรศักดิ์นี้ไว้ อย่างไรก็ตาม ในด้านของมกุฎราชกุมารโฮกุล ผู้จะทรงเป็นคิงสืบต่อจากพระราชบิดา ทรงมิได้มีแนวคิดที่จะยืนหยัดแบบเดียวกัน พร้อมกันนั้น ทรงมีสไตล์เฉพาะพระองค์ที่จะใช้ท่าทีว่ารอดูก่อนแล้วค่อยๆ พิจารณาหารือกันด้วยเหตุนี้ สาธารณชนกระแสหลักในนอร์เวย์ซึ่งตระหนักชัดเจนว่าปรินเซสมาร์ธาจะไม่ทรงสมัครพระทัยที่จะละเลิกจากการใช้ญาณทิพย์ ก็จึงมีท่าทียอมรอไปถึงรัชสมัยหน้า อันเป็นยุคยามที่สถานภาพของเจ้าหญิงจะเปลี่ยนไป โดยจะทรงกลายเป็นพระเชษฐภคินีของคิง มิใช่พระราชธิดา ดังนั้นความจำเป็นในเชิงภาพลักษณ์ของสถาบันกษัตริย์ที่จะต้องประคองสถานการณ์ก็จะเปลี่ยนไปนั่นเอง