ใจป้ำ! รัสเซียขนเงินสด 140 ล้านดอลลาร์ใส่เครื่องเต็มลำพร้อมของขวัญสุดล้ำ “อาวุธโลกตะวันตก” ที่ยึดได้จ่ายค่าโดรนกามิกาเซ่ ส่วน “เซเลนสกี” ต้องคืนออสการ์ให้ “ณอน เพนน์” ที่มาลิบูหลังชนะสงคราม

บิสซิเนสอินไซเดอร์รายงานวานนี้(9 พ.ย)ว่า มีรายงานว่ารัสเซียจ่ายค่าอาวุธโดรนสังหารอิหร่านกามิกาเซ่ ด้วยเงินสด 140 ล้านดอลลาร์และอาวุธตะวันตกที่ยึดมาได้จากยูเครนสกายนิวส์ สื่ออังกฤษ รายงานโดยอ้างจากแหล่งข่าวความมั่นคงที่ไม่เปิดเผยชื่อ กล่าวว่ามีเที่ยวบินลับจากรัสเซียไปกรุงเตหะรานเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ส.คที่ผ่านมาสำหรับโดรนสังหารอิหร่านที่ส่งให้รัสเซียใช้หลายสิบตัวพร้อมการสนับสนุนทางเทคนิกจากเจ้าหน้าที่อิหร่านและเป็นการตอบแทนน้ำใจ แหล่งข่าวเปิดเผยว่า เครมลินส่งของกำนัลสุดล้ำให้กับอิหร่านด้วย มิสไซล์ต่อต่านรถถัง NLAW ของอังกฤษ มิสไซล์ต่อต้านรถถังจาเวลิน (Javelin) ของสหรัฐฯ และมิสไซล์ต่อต้านอากาศยานสติงเจอร์( Stinger) ที่ดูเหมือนว่าอาวุธเหล่านี้ตกอยู่กับรัสเซียระหว่างทางการขนส่งมายังยูเครนตามโครงการช่วยเหลือทางการทหารของชาติตะวันตกนอกจากนี้ยังพบว่า ทั้ง 2 ชาติยังทำข้อตกลงซื้อโดรนอิหร่านเพิ่ม 200 ล้านเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาบิสซิเนสอินไซเดอร์รายงานว่า ยุทโธปกรณ์ล้ำสมัยของตะวันตกอาจถูกใช้เป็นเท็กซ์บุ๊กเพื่อปรับปรุงอาวุธอิหร่านให้มีความล้ำยุคมากขึ้น ซึ่งมิสไซล์จากสหรัฐฯและอังกฤษเหล่านี้ที่มีรายงานว่าเป็นของขวัญสุดพิเศษจากรัสเซียนี้สามารถประเมินความล้ำค่าที่ยูเครนได้รับความช่วยเหลือทางการทหารได้เป็นอย่างดีแหล่งข่าวความมั่นคงเปิดเผยกับสกายนิวส์อย่างวิตกว่า อาวุธโลกตะวันตกที่ถูกยึดไปนั้นในเวลานี้จะถูกนำมาศึกษาเพื่อผลิตลอกเลียนแบบและใช้ในสงครามในอนาคตทั้งนี้แหล่งข่าวของสกายนิวส์ได้มอบภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินลำเลียงทางการทหารรัสเซีย 2 ลำรุ่น Ilyushin IL-76 เดินทางมาถึงและเดินทางออกไปจากสนามบินนานาชาติเมห์ราบัด(Mehrabad) ที่กรุงเตหะรานในวันที่ 20 ส.คสกายนิวส์รายงานว่า อิหร่านได้ส่งโดรน 166 ตัวในข้อแลกเปลี่ยนนั้นซึ่งจากจำนวนทั้งหมดมีโดรน Shahed-136 จำนวน 136 ตัว โดรน Shahed-131จำนวน 60 ตัว และโดรน Mohajer-6 จำนวน 6 ตัว โดยทั้งหมดนี้ถูกรู้จักในชื่อโดรนกามิกาเซ่ หรือโดรนสังหารจากการที่โดรนอิหร่านจะถูกจุดระเบิดขึ้นหลังการตกกระทบทำให้เป้าหมายโดนโจมตีด้วยอานุภาพระเบิดที่ร้ายร้ายทั้งนี้แหล่งข่าวสกายนิวส์เปิดเผยว่า นับตั้งแต่วันที่ 20 ส.คเป็นต้นมาพวกเขาเชื่อว่ามีเครื่องบินรัสเซียไม่ต่ำกว่า 5 เที่ยวขนโดรนจากอิหร่านที่ถูกใช้โจมตียูเครนทั่วประเทศขณะเดียวกันโลกอินเตอร์เนตน้ำตาซึมหลังบีบีซีของอังกฤษรายงานเมื่อวานนี้(9) วิดีโอคลิปภาพสุดประทับใจเมื่อดาราฮอลลีวูดชื่อดัง ณอน เพนน์(Sean Penn) นำรางวัลตุ๊กตาทองออสการ์ของรักใส่กระเป๋ามาจนถึงกรุงเคียฟเพื่อมอบให้กับประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ซึ่งถือเป็นการเดินทางเข้าสูู่ยูเครนครั้งทื่ 3บีบีซีชี้ว่า คลิปนี้ถูกโพสต์ผ่านทางช่องเทเลแกรมของเซเลนสกี โดยนักแสดงอเมริกันชื่อดังเปิดกระเป๋าสีดำของตัวเองและนำรางวัลตุ๊กตาทองของตัวเองออกมาพร้อมกล่าวด้วยเสียงอย่างเต็มไปด้วยอารมณ์ว่า "นี่เพื่อคุณ มันเป็นแค่สัญลักษณ์ที่โง่ๆ แต่ผมรู้ว่าหากว่ามันได้อยู่ที่นี่กับคุณแล้วผมจะรู้สึกดีกว่าและแข็งแกร่งเพียงพอที่จะต่อสู้”ในคลิปพบว่าเซเลนสกีนั้นรู้สึกอย่างตื้นตันต่อมิตรภาพที่ได้รับจากนักแสดงอเมริกันชื่อดังท่ามกลางสงคราม โดยเฉพาะในยามที่ข่าวออกมาว่าพรรครีพับลิกันประกาศจะไม่ช่วยเหลือยูเครนต่อไปหากชนะการเลือกตั้งกลางเทอมผู้นำเคียฟในตอนแรกพยายามที่จะไม่รับโดยบอกว่า “โอ ไม่นะ นี่มันของคุณ” แต่ทว่าด้วยเสียงแสดงจุดยืนที่หนักแน่นจากเพนน์ทำให้ผู้นำยูเครนพูดไม่ออกและกล่าวออกมาว่า “มันเป็นเกียรติยศอย่างสูงต่อพวกเรา ถ้าเช่นนั้นแล้วจนกว่าพวกเราจะชนะ..?”และณอน เพนน์ตอบกลับเซเลนสกีไปว่า “เมื่อคุณชนะนำมันกลับไปที่มาลิบู”สกายนิวส์รายงานว่า ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบแทนมิตรภาพและความกล้าหาญ ผู้นำยูเครนได้มอบเหรียญเกียรติยศแห่งความดี (Order of Merit) แก่เพนน์ และในวันเดียวกันยังนำเพนน์ไปยังจตุรัสประชาธิปไตยภายในกรุงเคียฟเพื่อแสดงป้ายเกียรติยศเพื่อเป็นเกียรติแก่นักแสดงฮอลลีวูดที่กล้าหาญ เขาเป็นหนึ่งในกลุ่มคนแรกที่ได้เดินทางมาเพื่อแสดงการสนับสนุนยูเครนป้ายโลหะสีเงินถูกติดตั้งบนพื้นคล้ายกับป้ายสลักฮอลลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม (Hollywood Walk of Fame) ถนนแห่งดวงดาวในเมืองฮอลลีวูด รัฐแคลิฟอร์เนียในรายละเอียดพบว่าป้ายสลักชื่อ ณอน เพนน์ พร้อมลายเซนต์ของเขาและวันที่ 24 ก.พ ปี 2022 หรือวันที่ยูเครนถูกรัสเซียรุกรานทั้งนี้ อองตวน เกรเชนโก(Anton Gerashchenko) ที่ปรึกษารัฐมนตรีกิจการภายในยูเครนได้โพสต์คลิปประธานาธิบดีเซเลนสกีและณอน เพนน์ พร้อมกับกล่าวว่าและกล่าวแสดงความขอบคุณและกล่าวต่อว่า เป็นเกียรติแก่พวกเราซึ่งการทวีตของเกราชเชนโกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 พ.ยนั้นมีการรีทวีตจำนวน 6,349 ครั้ง Quote Tweets จำนวน 767 ครั้ง และกดไลค์จำนวน 34.8Kซึ่งหลายคนออกมาแสดงความเห็นชื่นชมต่อดาราฮอลลีวูดรายนี้ แต่ทว่าพบว่าในการแสดงความเห็นยังมีบางส่วนออกมาต่อต้านโดยกล่าวว่า ยูเครนและเซเลนสกีเป็นตัวตลก โกหก และเป็นเหมือนการส่งมอบรางวัลจากนักแสดงคนหนึ่งไปให้อีกคน