อื้ออึง! “อีลอน มัสก์” ทำเรื่องรอบใหม่ทวีตทฤษฎีสมคบคิดเฟคนิวส์ อ้าง “สามีเพโลซี” เมาตอนเกิดเหตุ ตำรวจสหรัฐฯพบ "คนร้าย" วางแผนจับตัวปธ.สภาสหรัฐฯล่อให้ "อีกคน" ติดกับดัก

CBS News สื่อสหรัฐฯรายงานเมื่อวานนี้(31 ต.ค)ว่า การทวีตของ อีลอน มัสก์ วันอาทิตย์(30 ต.ค)เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์บุกทำร้ายสามีประธานรัฐสภาคองเกรสสหรัฐฯถึงในบ้านพักส่วนตัวที่เมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยอ้างข้อมูลทฤษฎีสมคบคิดที่ไม่มีมูลความจริงตอบกลับอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ฮิลลารี คลินตัน ที่แสดงความเห็นโดยกล่าวโทษพรรครีพับลิกัน สร้างความสงสัยถึงอนาคตแพลตฟอร์มทวิตเตอร์ที่มัสก์เพิ่งซื้อว่าจะมีความเปิดกว้าง หลากหลาย เสรี และยุติธรรมเหมือนที่เคยเป็นมาหรือไม่โดยบิสซิเนสอินไซเดอร์รายงานเมื่อสุดสัปดาห์ว่า กลุ่ม Network Contagion Research Institute เปิดเผยว่า หลังการปิดดีลข้อตกลงซื้อทวิตเตอร์มูลค่า 44 พันล้านดอลลาร์ของมัสก์แล้วพบยอดการโพสต์ N-word คำเหยียดสีผิวแอฟริกันอเมริกันที่แสดงออกถึงความเกลียดชังพุ่งเกือบ 500% บนทวิตเตอร์ทันทีอ้างอิงจาก NBC News พบว่ามัสก์ทวีตถึงคลินตันเมื่อเวลา 08.15 น.ของวันอาทิตย์(30 ต.ค)โดยใช้ข้อมูลที่ถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์การเมืองขวาจัด Santa Monica Observer มีใจความว่า“มันมีบางสิ่งเล็กๆที่อาจมีความเป็นไปได้ว่าจะมีมากกว่าเรื่องนี้สิ่งตามองเห็นเกิดขึ้นในเรื่องนี้” พร้อมกับลิงค์ข้อมูลจาก Santa Monica Observerอ้างอิงจากนิวยอร์กโพสต์รายงาน พบว่าเว็บไซต์ Santa Monica Observer เมื่อช่วงต้นวันศุกร์(30 ต.ค) ซึ่งเป็นวันเกิดเหตุได้รายงานพาดหัวข่าวของตัวเองมีใจความว่า“The Awful Truth: Paul Pelosi Was Drunk Again, And In a Dispute With a Male Prostitute Early Friday Morning" ที่มีความหมายอ้างว่า พอล เพโลซี เมาและมีปากเสียงกับผู้ให้บริการทางเพศชายเมื่อต้นวันศุกร์CBS News กล่าวว่า Santa Monica Observer นั้นมีเป้าหมายแพร่กระจายทฤษฎีสมคบคิดต่อต้านชาวเกย์และพวก LGBTQ โดยอ้างอิงจากประวัติที่บันทึก ซึ่งสกายนิวส์ของอังกฤษรายงานว่า Santa Monica Observer นั้นเคยมีประวัติเผยแพร่เฟคนิวส์เกี่ยวกับฮิลลารี คลินตันมาก่อนหน้าพร้อมกับแสดงภาพศพที่มีการจัดฉากใช้คนที่คล้ายคลินตันแสดงประกอบสกายนิวส์ชี้ว่า ซึ่งหลังการเกิดเหตุ คลินตันได้กล่าววิพากษ์วิจารณ์พรรครีพับลิกันที่มักเผยแพร่ทฤษฎีสมคบคิดที่เป็นอันตรายและไม่เป็นความจริงพร้อมกับกล่าวว่า “มันน่าตกใจแต่ไม่แปลกใจที่ความรุนแรงเป็นผลลัพท์”NBC News ชี้ว่าหลังจากที่มัสค์ทวีตเมื่อราว 8 โมงเช้าของวันอาทิตย์(30)พบว่ามาจนถึงช่วงสายของตอนเช้าไปพบว่ามีคนรีทวีตของมัสก์ถึง 24,000 ครั้งและกดไลค์ราว 86,000 ครั้งก่อนที่เขาจะกลับมาลบทวีตเจ้าปัญหาในช่วงบ่ายของวันเดียวกันประธานรัฐสภาสหรัฐฯ แนนซี เพโลซี กล่าวแถลงการณ์เกี่ยวกับอาการล่าสุดของสามี อ้างอิงรายงานจาก CBS News ว่า เขากำลังอยู่ระหว่างการฟื้นตัวในระยะยาวจากอาการบาดเจ็บ โดยเธอกล่าวว่า พอลสามีของเธออายุ 82 ปีกำลังฟื้นตัวอย่างช้าๆหลังจากได้รับบาดเจ็บจากการถูกค้อนฟาดที่ศรีษะจนทำให้กระโหลกร้าวและต้องเข้ารับผ่าตัดฉุกเฉินอย่า่งเร่งด่วนและเขายังมีร่องรอยบาดเจ็บที่บริเวณแขนขวาและมือCBS News รายงานว่า ทั้งนี้ตำรวจซานฟรานซิสโกเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุ 2 นาทีหลังจากได้รับแจ้งโดยผ่านเข้าไปทางประตูหน้าพบภาพคนร้ายและพอล เพโลซีกำลังอยู่ระหว่างการยื้อแย่งค้อน 1 อันซึ่งถูกใช้เป็นอาวุธและต่อหน้าเจ้าหน้าที่พบว่า คนร้ายสามารถแย่งค้อนมาได้และใช้มันทำร้ายเพโลซีก่อนที่ตำรวจเมืองซานฟรานซิสโกจะสามารถจับกุมพร้อมปลดอาวุธ เดวิด เดแพป ( David DePape) วัย 42 ปีสาวก QAnon ซึ่งกลุ่มมีสโลแกนว่า "Where we go one We go all" ที่สนับสนุนของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ จนเกิดเหตุกบฎวันที่ 6 ม.คในการแถลงของหัวหน้าตำรวจสอบสวนเมืองซานฟรานซิสโก บิล สกอตต์ (Bill Scott) กล่าวว่า หลังการจับกุมตำรวจพบว่าเดแพปมีอาวุธค้อนอันที่ 2 ที่มัดมือ เชือก และเทปติดตัวไปด้วยรายงานเพิ่มเติมจาก CNBC ของสหรัฐฯในคำฟ้องทางอาญาระบุว่า คนร้ายวางแผนที่ต้องการจับตัวประธานรัฐสภาสหรัฐฯพรรคเดโมแครต แนนซี เพโลซี และมีแผนที่จะใช้ค้อนทำร้ายเธอที่หัวเข่าของเธอเพื่อต้องการให้เพโลซีเดินทางไปที่รัฐสภาสหรัฐฯในสภาพนั่งอยู่บนรถเข็นเพื่อต้องการข่มขู่สมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯคนอื่นๆ โดยเดแพปมองเพโลซีที่มาจากพรรคเดมว่าในคำฟ้องคนร้ายซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิการเปลือยอย่างเสรีสารภาพว่า เขาต้องการบังคับให้ นางเพโลซีพูดความจริงแก่เขาและหากว่าเธอยอมทำตามเขาจะปล่อยต้วไป แต่หากว่าประธานสภาสหรัฐฯโกหก เขาจะทุบเข่าของเธอด้วยค้อน โดยสื่อสหรัฐฯชี้ว่า ดูเหมือนว่าเดแพปจะเชื่อมั่นว่า นางเพโลซีจะกล่าวเท็จต่อตัวเขาทั้งนี้ในคำฟ้องยังพบว่า คนร้ายวางแผนที่จะใช้แนนซี เพโลซี ประธานรัฐสภาสหรัฐฯเป็นเหยื่อล่อเพื่อให้ที่ไม่มีการเปิดเผยชื่อในคำฟ้องเข้ามาติดกับดัก