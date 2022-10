อื้ออึง!! เยอรมันสั่งสอบด่วน “ปักกิ่ง” แอบตั้ง "สถานีตำรวจจีนเถื่อน" ในแฟรงก์เฟิร์ต ระบาดทั่วยุโรป “ไอร์แลนด์” เพิ่งสั่งปิด

รอยเตอร์รายงานวันศุกร์(28 ต.ค)ว่า โฆษกกระทรวงมหาดไทยรัฐเฮ็สเซินแถลงยืนยันว่า หน่วยงานตำรวจและความมั่นคงภายในกำลังสอบสวนรายงานของกลุ่มเอ็นจีโอสเปน เซฟการ์ด ดีเฟนเดอร์ส์ ( Safeguard Defenders) ที่อ้างว่า ปักกิ่งได้แอบตั้งสถานีตำรวจลับจีนใน 30 ประเทศรวมเยอรมันเป็นการยืนยันรายงานก่อนหน้าที่ออกมาจากหนังสือพิมพ์ Frankfurter Allgemeine โดยโฆษกรัฐบาลรัฐฮ็สเซินกล่าวว่า มาจนถึงในเวลานี้พวกเขายังไม่พบข้อบ่งชี้ของสถานที่เช่นนั้นตั้งอยู่ภายในเมืองแฟรงก์เฟิร์ตเอพีรายงานวันพฤหัสบดี(27)ว่า มีรายงานว่าปักกิ่งแอบตั้งสถานีตำรวจลับผิดกฎหมายหลายสิบแห่งนอกดินแดนจีนเกิดขึ้นทั่วโลก โดยนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนต่างวิตกว่า ปักกิ่งอาจใช้สถานีตำรวจลับเหล่านี้เพื่อติดตามและคุกคามชาวจีนที่ต่อต้านรัฐบาลปักกิ่งซึ่งอาศัยอยู่ในต่างแดนและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการกวาดล้างคอร์รัปชันของรัฐบาลปักกิ่งในรายงานของเซฟการ์ด ดีเฟนเดอร์ส์ที่เผยแพร่เดือนที่ผ่านมาภายใต้ชื่อรายงาน “110 Overseas. Chinese Transnational Policing Gone Wild” มีเป้าหมายอยู่ที่การเปิดโปงสถานีตำรวจเถื่อนจีนในต่างแดนเหล่านี้ซึ่งบางครั้งอาจจะผิดกฎหมายประเทศเหล่านั้นและอาจบ่อนทำลายต่อสถาบันทางประชาธิปไตยและการจารกรรมความลับทางการค้าและเศรษฐกิจข้อมูลจากรายงานนี้เพิ่มความวิตกว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีน CCP อาจใช้เพื่อแผ่อิทธิพลต่อชาวจีนในต่างแดนผู้อำนวยการกลุ่มเอ็นจีโอสเปน ลอรา ฮาร์ธ (Laura Harth) ยืนยันกับเอพีว่า ปักกิ่งเปิดสถานีตำรวจลับไม่ต่ำกว่า 54 แห่งทั่วโลกบีบีซี สื่ออังกฤษ รายงานวันพฤหัสบดี(27)ว่า สถานีตำรวจจีนในกรุงดับลินถูกรัฐบาลไอร์แลนด์สั่งปิดลงหลังแรงกดดันจากกลุ่มสิทธิมนุษยชนสถานีตำรวจต่างประเทศฝูโจว( Fuzhou Police Service Overseas Station) เพิ่งเปิดทำการเมื่อต้นปีภายในอาคารออฟฟิศบนถนนคาเพล( Capel Street )ซึ่งใช้ร่วมกัลสำนักงานอื่นๆของจีนทั้งนี้เมืองฝูโจวเป็นเมืองหนึ่งในมณฑลฝูเจียน( Fujian) โดยเจ้าหน้าที่จีนกล่าวว่า สถานีตำรวจแห่งนี้เปิดให้บริการหลายด้านให้กับประชาชนจีนในไอร์แลนด์ ซึ่งการบริการยังรวมไปถึงการต่อใบอนุญาตขับขี่ซึ่งกลุ่ม เซฟการ์ด ดีเฟนเดอร์ส์ เปิดเผยในเดือนกันยายนว่า สถานีตำรวจลับจีนในต่างแดนนำชาวจีนในต่างแดนร่วม 230,000 กลับประเทศซึ่งมีบางส่วนต้องกลับไปเผชิญข้อหาทางอาญาที่นั่นวันพุธ(26)กระทรวงต่างประเทศไอร์แลนด์ยืนยันว่า ไม่มีเจ้าหน้าที่จีนยื่นยื่นขอใบอนุญาตเพื่อตั้งสถานีตำรวจจีนภายในไอร์แลนด์และทางกระทรวงได้ยื่นเรื่องความวิตกนี้ให้เจ้าหน้าที่ปักกิ่งรับทราบ และได้ขอให้ปักกิ่งปิดสถานีตำรวจลับจีนและห้ามปฎิบัติการทั้งหมดภายในที่ตั้งสำนักงานถนนคาเพลซึ่งฝ่ายรัฐบาลจีนแถลงได้ทำตามคำร้องขอขณะเดียวกันพบว่า สกอตแลนด์ เนเธอร์แลนด์ และแคนาดา มีรายงานเช่นกันว่า ปักกิ่งแอบตั้งสถานีตำรวจลับขึ้นในเมืองกลาสโกว์ สกอตแลนด์ และได้แอบเปิดทำการสถานีตำรวจลับมาตั้งแตปี 2018 ที่เมืองร็อตเตอร์ดัมและกรุงอัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์อ้างอิงจากเดอะการ์เดียนรายงานวันพฤหัสบดี(28)ว่า ตำรวจแคนาดาเปิดการสอบสวนที่มีรายงานอ้างว่า มีสถานีตำรวจลับจีนเปิดทำการในเมืองแวนคูเวอร์ และอีกแห่งเปิดที่แคว้นออนแทริโอตามการรายงานของสื่อแคนาดา ctvnewsสถานีตำรวจลับจีนยังพบว่าตั้งอยู่ในเมืองนิวยอร์ก ซิตี สหรัฐฯ โดยนิวยอร์กโพสต์ของสหรัฐฯรายงานว่า ปักกิ่งตั้งสถานีตำรวจลับจีนขึ้นในสหรัฐฯและแคนาดาเพื่อเฝ้าสอดแนมพลเมืองของตัวเองในประเทศเหล่านั้นนักปกป้องสิทธิให้สตรีชาวจีน ซาง จิง (Zhang Jing) ทวีตในวันที่ 10 ต.ค ภาพป้ายสถานีตำรวจต่างประเทศฝูโจวในไอร์แลนด์ก่อนถูกปลดออก มีใจความว่า "รัฐบาลเยอรมันต้องการคำตอบจากสถานทูตจีนเกี่ยวกับการมีตัวตนของสถานีตำรวจลับจีน ซึ่งที่กรุงดับลินป้ายสถานีตำรวจจีนบนถนนคาเพลถูกปลดออกจากหน้าอาคารสัปดาห์ที่ผ่านมา" และเธอยังตั้งคำถามไปถึงสหรัฐฯว่าเมื่อใดที่รัฐบาลสหรัฐฯจะลงมืออ้างอิงรายงานเมื่อวันที่ 29 ต.คจากเว็บไซต์องค์กร WI China (Women's right in China)รายงานว่า ซาง จิงผู้ก่อตั้งองค์กรสิทธิสตรีจีน Women’s Rights in China หรือ wrchina.org ซึ่งมีมีฐานอยู่ในเมืองนิวยอร์ก ซิตี สหรัฐฯ เคยออกมาแสดงความเห็นในการให้สัมภาษณ์โดย RFA ว่า เธอไม่สามารถมองโลกในแง่ดีได้สำหรับสิทธิสตรีจีนภายใต้ประธานาธิบดี สี จิ้นผิงเดอะการ์เดียนรายงานว่า หวัง จิงหยู (Wang Jingyu ) หนึ่งในคนที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง ใช้โซเชียลมีเดียวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลปักกิ่งอย่างหนัก เขาได้รับอนุญาตจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ให้สามารถลี้ภัยในประเทศได้ หวังเปิดเผยว่า แต่ทว่าในทันทีที่เขาเดินทางมาถึงเนเธอร์แลนด์ เขาได้รับการติดต่อสถานีตำรวจจีนในเมืองร็อตเตอร์ดัม“พวกเขาต้องการให้ผมเดินทางกลับไปจีนเพื่อจัดการกับปัญหาของผม” หวังกล่าว