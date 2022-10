ชมปกนสพ.อังกฤษเช้านี้: สะพานแห่งดิวาลี! "ริชี ซูนัค” นายกฯอังกฤษเชื้อสายอินเดียคนแรกรวยสุด "มีทรัพย์สินมากกว่า 2 เท่า" ของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 เปิดอกกับพรรคเลือก "สมานฉันท์หรือตาย" ก่อนเข้าถนนดาวนิง

บิสซิเนสอินไซเดอร์ สื่ออังกฤษ รายงานวันนี้(25 ต.ค)ว่า –กำลังจะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่ และเป็นครั้งแรกหลังจากรุงลอนดอนเมืองหลวงมีนายกเทศมนตรี ซาดิค ข่าน (Sadiq Khan) เป็นชาวอังกฤษเชื้อสายปากีสถาน จะมีผู้นำเป็นชาวอังกฤษเชื้อสายอินเดียต่อจากนายกรัฐมนตรี ลิซ ทรัสส์ ที่กำลังจะอำลาในเช้านี้(25)อ้างอิงจากบีบีซีของอังกฤษพบว่า ซูนัควัย 42 ปีจะเดินทางไปพระราชวังบักกิงแฮมเพื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ก่อนที่จะเดินทางเข้าไปที่ทำเนียบบ้านเลขที่ 10 ถนนดาวนิง โดยสกายนิวส์และบีบีซีบรรยายถึงซูนัคว่าสื่อยูโรวีคลีนิวส์รายงานวันอังคาร(25)ว่า ซูนัคซึ่งเป็นแฟนสาวกสตาร์วอร์ตัวยกและเฉลิมฉลองเทศกาลดิวาลี (Diwali) หรือเทศกาลแห่งแสงสว่างของศาสนาฮินดู เขามีเป้าหมายตั้งครม.ชุดเนิร์ดที่มีความชาญฉลาดแตกต่างจากประเพณีนิยมของทรัสส์หรือแม้แต่อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ บอริส จอห์นสัน ที่มีจุดเด่นเรื่องทรงผมในเรื่องตั้งผู้สนับสนุนคนใกล้ชิดให้ดำรงตำแหน่งสำคัญและคาดว่าเขาจะเดินขึ้นโพเดียมเพื่อออกแถลงการณ์ด้านนอกบ้านเลขที่ 10 ในเวลา 11.35 น.ท่ามกลางคนอังกฤษตื่นเช้าขึ้นมาพร้อมกับปกหนังสือพิมพ์ฉบับเช้าพาดหัวหราที่หลากหลายเกี่ยวกับการขึ้นมาดำรงตำแหน่งของซูนัคอย่างฮือฮา เป็นต้่นว่า "Our New (Unelected) PM. Who Voted for You?" หรือ "Well, He can't be any worse than the last 2"ยูโรวีคลีนิวส์รายงานว่า วานนี้(24) ซูนัคได้กล่าวต่อเพื่อนพรรคทอรี(Tory) อย่างตรงไปตรงมาในการประชุมว่า หากว่าพรรคคอนเซอร์เวตีฟหรือทอรียังสามารถรอดและยังคงมีชีวิตอยู่จากวิกฤตครั้งร้ายแรงนี้มาได้ พวกเขาเหล่านี้จำเป็นต้องสามัคคีเพื่อความอยู่รอดในการยกระดับด้วยนโยบายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ สนับสนุนยูเครน และต่อสู้กับวิกฤตเศรษฐกิจอังกฤษที่เลวร้ายบิสซิเนสอินไซเดอร์รายงานว่า อังกฤษมีฟู๊ดแบงก์หรือคลังแจกอาหารให้กับคนจนในประเทศมากกว่าสาขาของร้านแม็คโดนัลด์เสียอีกและมีคนอังกฤษจำนวนมากต้องเลือกระหว่างอาหารให้ร่างกายและการทำความร้อนในบ้าน ซึ่งเดอะการ์เดียนเคยรายงานเมื่อสิงหาคมว่า เกือบ 1 ใน 4 ของประเทศกำลังวางแผนที่จะไม่เปิดฮีทเตอร์ในหน้าหนาวนี้ แต่กลับมีนายกฯคนใหม่ที่ขึ้นชื่อว่ารวยกว่า 2 เท่าเมื่อเทียบกับพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และพระราชินีคามิลลาเสียอีกสื่อธุรกิจชี้ว่า ซูนัคและครอบครัวปัจจุบันมีทรัพย์สินประเมินรวมอยู่ที่ 825 ล้านดอลลาร์อ้างอิงจากสื่อซันเดย์ไทม์ส และทำให้เขากลายเป็นบุคคลที่ร่ำรวยสุดในอังกฤษ และสูงมากกว่า 2 เท่าเมื่อเทียบกับทรัพย์สินพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และพระราชินีคามิลลาที่มีโดยประมาณ 340 ล้านดอลลาร์ และเทียบกับ อีลอน มัสก์ เจ้าของเทสลาและสเปซเอ็กซ์ที่ถูกนิตยสารฟ็อบส์จัดลำดับว่าเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกที่ 212 พันล้านดอลลาร์ซูนัคแต่งงาน อัคชาตา มูร์ธี ( Akshata Murthy) บุตรสาวของ นารายานะ มูร์ธี (Narayana Murthy) มหาเศรษฐีไฮเทคพันล้านอินเดียอาณาจักร Infosys หลังพบเธอที่มหาวิทยาลัยสแตนด์ฟอร์ดระหว่างการศึกษาขั้นบริญญาโทระดับ MBA ที่นั่นหลังจากสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีระดับเกียรตินิยมอันดับ 1 จากคณะปรัชญา การเมือง และเศรษฐกิจ (philosophy, politics, and economics) ของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด โดยซูนัคคว้าทุนฟูลไบรท์ของอเมริกาไปศึกษาต่อที่นั่นในปี 2006การแต่งงานของทั้งคู่ที่มีการเฉลิมฉลองนาน 2 วันอย่างยิ่งใหญ่และอลังการที่บังกาลอร์ อินเดีย ริชี ซูนัค โดนเสียงวิพากษ์หลายประเด็นเกี่ยวข้องกับชีวิตความร่ำรวยและปมภาษีรายได้ในต่างแดนโดยเขาถูกวิจารณ์อย่างหนักหลังมีภาพสวมรองเท้าหนังแบรนด์หรูPRADA ราคา 500 ดอลลาร์ที่จุดก่อสร้างเมื่อกรกฎาคมปี 2022 เกิดขึ้นในวันเดียวกันกับที่ซูนัคโต้ประเด็นลดภาษี และรวมไปถึงประเด็นอื้อฉาวเมื่อต้นปีนี้ ศรีภรรยาของเขามีสถานะทางภาษีซึ่งกำหนดว่าผู้ที่มีบ้านพักถาวรนอกอังกฤษอาจไม่ต้องจ่ายภาษีอังกฤษสำหรับรายได้จากต่างแดน ส่งผลทำให้มูร์ธีไม่ต้องจ่ายภาษีให้อังกฤษสำหรับรายได้จากต่างแดนของตัวเอง ซึ่งบิสซิเนสอินไซเดอร์รายงานว่า เธอมีหุ้นอยู่ใน Infosys ที่มีฐานอยู่ในอินเดียนอกจากนี้ภรรยาของซูนัคยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริษัทลงทุน Catamaran Ventures ของพ่อและยังถือหุ้นอยู่ในหลายบริษัทเนชันแนลเวิลด์รายงาน 3 ก่อนหน้าว่า ประเด็นอื้อฉาวสถานะภาษีของมูร์ธีผู้เป็นภรรยายังเกิดขึ้นพร้อมไปกับประเด็นการถือกรีนการ์ดสหรัฐฯของซูนัคที่เขาถือมาจนถึงเดือนคุลาคม ปี 2021 หรือนานกว่า 6 ปีหลังจากเขาดำรงตำแหน่งสมาชิกรัฐสภาอังกฤษและนานกว่า 18 เดือนหลังจากเขาได้รับการแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรีอังกฤษ บอริส จอห์นสัน ขึ้นเป็นรัฐมนตรีการคลังอังกฤษสถานะผู้ถือกรีนการ์ดสหรัฐฯส่งผลต้องทำให้ผู้ถือมีหน้าที่จ่ายภาษีให้รัฐบาลสหรัฐฯสำหรับรายได้ที่เกิดนอกสหรัฐฯทั้งหมด ซึ่งโฆษกซูนัคยืนยันว่า ซูนัคยื่นภาษีสหรัฐฯระหว่างที่เขามีสถานภาพอยู่แต่ชี้ว่าเป็นไปตามสถานะไม่ใช่ผู้อาศัยเป็นไปตามกฎหมายทุกประการพวกเขากล่าวว่า การถือกรีนการ์ดสหรัฐฯเพื่อความสะดวกในด้านการเดินทางและยกเลิกก่อนการเยือนสหรัฐฯอย่างเป็นทางการในฐานะรัฐมนตรีคลังอังกฤษ แต่ทำให้เกิดคำถามว่าการมีกรีนการ์ดสหรัฐฯนี้เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางภาษีด้วยหรือไม่บิสซิเนสอินไซเดอร์อ้างอิงเดอะการ์เดียนรายงานเมื่อพฤศจิกายนปี 2020 ว่า ซูนัคไม่ได้แจ้งต่อทางการอังกฤษถึงทรัพย์สินมหาศาลของภรรยาซึ่งอาจเข้าข่ายละเมิดต่อหลักการที่ว่ารัฐมนตรีอังกฤษมีหน้าที่ต้องแจ้งทรัพย์สินความมั่งคั่งส่วนตัวทั้งหมดเพื่อความโปร่งใส แต่ทว่าในการสอบสวนตามมาหลังจากนั้น อ้างอิงจากสื่อ CSW รายงานเมื่อวันที่ 28 เม.ย ที่ผ่านมาพบว่าเขาไม่ได้ละเมิดต่อกฎเกณฑ์ทางภาษีอังกฤษแต่อย่างใด