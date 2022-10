กลุ่ม Just Stop Oil บุกพิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซในลอนดอน โปะเค้กช็อกโกแลตหุ่นขี้ผึ้งพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 เรียกร้องยกเลิกใบอนุญาตขุดเจาะทั้งหมดในอังกฤษ

เมโทรสื่ออังกฤษรายงานวันนี้(24 ต.ค)ว่า กลุ่มเคลื่อนไหวปกป้องสิ่งแวดล้อมเรียกร้อง “Just Stop Oil” ที่มีเป้าหมายให้รัฐบาลให้คำมั่นในการหยุดการออกใบอนุญาตใหม่สำหรับการค้นหาและขุดเจาะรวมไปถึงการพัฒนาพลังงานฟอสซิลหรือที่เรียกว่าพลังงานแบบสิ้นเปลืองในอังกฤษร่วมกว่า 100 โปรเจกต์ภายในปี 2025 และความล้มเหลวของรัฐบาลอังกฤษในการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าเชื้อเพลิงที่สูงลิ่วได้ออกแถลงการณ์วันจันทร์(24) ว่าการเคลื่อนไหวความไม่สงบในสังคมเป็นวันที่ 24 ของทางกลุ่มได้ใช้เค้กช็อกโกแลตโปะหุ่นขี้ผึ้งพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ในพิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซกลางกรุงลอนดอนเช้าวันจันทร์(24)“พวกเรามาที่นี่เพราะพวกเราต้องการปกป้องเสรีภาพและสิทธิของพวกเรา เป็นเพราะพวกเราต้องการแสวงหาเพื่อปกป้องดินแดนที่น่าภิรมย์และสีเขียวนี้ที่ซึ่งเป็นมรดกของพวกเราทุกคน”และในแถลงการณ์ของกลุ่มที่กล่าวผ่านเว็บไซต์ทางการ juststopoil.org กล่าวต่อว่า “ปีที่แล้วในงาน COP 26 ในเมืองกลาสโกว์ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงเคยมีพระราชดำรัสว่า “เป็นเวลาที่คำพูดต้องเปลี่ยนเป็นเวลาแห่งการลงมือ!”ซึ่ง juststopoil ระบุว่า ความเคลื่อนไหวเรียกร้องเพื่อให้หยุดการใช้พลังงานฟอสซิลนี้เกิดขึ้นก่อนไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าของการจัดงาน COP 27 และมีรายงานว่าพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ทรงมีแผนที่จะไม่เสด็จร่วมตามการถวายคำแนะนำของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ ลิซ ทรัสส์ในแถลงการณ์ยังกล่าวในตอนท้าย “มาตั้งแต่อดีตราว 40 – 50 ปีที่ข้าพเจ้าได้รับแรงขับดันจากความปราถนาที่ไม่ต้องการเผชิญหน้ากับลูกหลานผู้สืบทอด หรือแม้แต่ของพวกคุณเอง สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเชื่อในความเท่าเทียม ปรารถนาที่จะทราบว่าเหตุใดข้าพเจ้าไม่ทำสิ่งใดเพื่อป้องกันพวกเขาในการออกจากโลกที่เป็นพิษและถูกทำลาย ในเวลานี้แน่นอนที่สุด พวกเรากำลังเผชิญหน้ากับเด็กเหล่านี้ เรียกร้องการกระทำให้เกิดขึ้นทันทีและไม่ใช่เพียงคำพูด”แถลงการณ์กล่าวว่า “วิทยาศาสตร์นั้นชัดเจน ข้อเรียกร้องนั้นง่ายมาก แค่หยุดน้ำมันและก๊าซทันที มันเป็นสิ่งที่ง่ายมาก” โดยในตัวสารที่เป็นภาษาอังกฤษล้อคำว่า It’s a piece of cake ซึ่งหมายความไปถึง “สิ่งที่ง่ายดาย”อย่างไรก็ตาม เมโทรรายงานว่า ตำรวจอังกฤษแถลงยืนยันสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ 4 คน โดยตำรวจนครบาลอังกฤษ MET กล่าวแถลงการณ์ทางทวิตเตอร์ว่า“ทางตำรวจได้เข้าดำเนินการทันทีต่อเหตุที่เกิดภายในพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทรุสโซหลังมี 2 คนได้สาดอาหารใส่หุ่นรูปปั้นเมื่อเวลาราว 10.50 น. ทั้งคู่ถูกตั้งข้อหาความเสียหายทางอาญา”เอลีด์ แม็คแฟดเดน (Eilidh McFadden) หญิงสกอตวัย 20 ปีจากกลาสโกว์ และ ทอม จอห์นสัน (Tom Johnson ) ชายวัย 29 ปีช่างสีและนักตกแต่งจากซันเดอร์แลนด์( Sunderland )เป็นผู้ที่ทางกลุ่มเคลื่อนไหวระบุตัวว่า เป็นสมาชิกของทางกลุ่มที่ออกปฎิบัติการครั้งนี้มีรายงานว่าคนทั้งคู่ได้ซื้อตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในฐานะนักท่องเที่ยวโดยวิดีโอคลิปแสดงเหตุการณ์ว่าเมื่อทั้งสองที่เป็นหญิงและชายสวมชุดสีดำและหยุดตรงหน้าหุ่นขี้ผึ้งพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ที่ประดิษฐานคู่กับพระราชินีคามิลลาซึ่งตั้งอยู่ระหว่างกลางหุ่นขี้ผึ้ง เจ้าชายวิลเลียม เจ้าชายแห่งเวลส์ และ เจ้าหญิงแคทเธอรีน เจ้าหญิงแห่งเวลส์ คนทั้งหมดเปิดเผยตัวด้วยการถอดเสื้อสีดำตัวนอกออกแสดงตนเป็นนักเคลื่อนไหวกลุ่มเรียกร้อง Just Stop Oil ซึ่งมีอักษรชื่อกลุ่มปรากฎบนเสื้อยืดก่อนที่ฝ่ายหญิงแม็คเฟดเดนจะนำเค้กช็อกโกแลตออกมาและบรรจงโป๊ะเค้กไปที่พระพักตร์หุ่นขี้ผึ้งและฝ่ายชายจอห์นสันได้นำเค้กออกมาและทำเช่นเดียวกันก่อนจะประกาศสโลแกนเรียกร้องออกมาอ้างอิงจากสกายนิวส์พบว่า ทางกลุ่มวันอาทิตย์(23)ได้ออกมาแสดงความชื่นชมกลุ่มเคลื่อนไหว Last Generation ที่สาดมันบดใส่ภาพวาดอิมเพรสชันนิสต์ชื่อ Les Meules ของจิตรกร โคลด โมเนต์ มูลค่า 110 ล้านดอลลาร์เกิดขึ้นภายในพิพิธภัณฑ์บาร์เบรินี( Barberini) ในเมืองพอตสดัม( Potsdam) เยอรมันเมโทรรายงานว่า ในเบื้องต้นยังไม่ทราบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหุ่นขี้ผึ้งพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3