ฮือฮา! “แอนนา หว่อง” กลายเป็นคนเอเชียรายแรกปรากฎบนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ

NBC News สื่อสหรัฐฯรายงานวันนี้(19 ต.ค)ว่า – แอนนา เมย์ หว่อง (Anna May Wong) ดาราอเมริกันเชื้อสายเอเชียคนแรกของฮอลลีวูดที่เป็นตำนานกลายเป็นสตรีคนที่ 5 และคนสุดท้ายในการมีภาพปรากฎบนเหรียญควอร์เตอร์สหรัฐฯ(Quarter)มูลค่า 25 เซนต์ของปีนี้ โดย 4 ควอร์เตอร์จะมีค่าเท่ากับ 1 ดอลลาร์หรือราว 38 บาทโดยประมาณเหรียญควอร์เตอร์ภาพหว่องจะเริ่มต้นเข้าสู่ตลาดในวันจันทร์หน้า(24) ภายใต้โครงการ American Women Quarters หรือ AWQ ซึ่งอ้างอิงจากเว็บไซต์โรงกษาปณ์สหรัฐฯพบว่า เหรียญควอร์เตอร์ แอนนา หว่อง จะถูกผลิตขึ้นที่โรงงานเมืองฟิลาเดลเฟียและเมืองเดนเวอร์และจะเริ่มต้นส่งมอบระหว่างปี 2023 – ปี 2025NBC News รายงานว่า เหรียญควอเตอร์พิเศษนี้ด้านหนึ่งจะเป็นภาพปรากฎของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ จอร์จ วอชิงตัน ผู้ก่อตั้งสหรัฐฯและอีกด้านจะเป็นภาพของหว่องผู้อำนวยการโรงกษาปณ์สหรัฐฯ เวนตริส ซี. กิบสัน (Ventris C. Gibson) เรียกหว่องว่า ผู้สนับสนุนที่กล้าหาญซึ่งประสบความสำเร็จในการเพิ่มความหลากหลายและบทบาทที่หลากมติมากขึ้นสำหรับนักแสดงอเมริกันเชื้อสายเอเชียหรือที่รู้จักในนาม AAPIหว่อง (1905-1961)นั้นมีชื่อตามใบสูติบัตรว่า หว่อง หลิว สง (Wong Liu Tsong) เกิดที่เมืองลอสแอนเจลีสในปี 1905 พ่อและแม่ของหว่องเป็นชาวจีนอพยพเข้าสหรัฐฯและเธอถือเป็นชาวอเมริกันรุ่นแรกของครอบครัว อ้างอิงจากพ็อดแคส joysauce สื่อโคเรียนอเมริกันพบว่า หว่องมีชื่อเสียงว่าแอบหนีไม่ไปโรงเรียนแต่กลับไปอยู่ที่กองถ่ายฮอลลีวูดในช่วงเวลายุคทองของฮอลลีวูดหว่องถูกแคสต์ให้แสดงในบทตัวประกอบครั้งแรกเมื่อมีอายุได้ 14 ปีในภาพยนตร์ “โคมแดง” (The Red Lantern) และยังคงอยู่ในบทสมทบเรื่อยมาจนกระทั่งเธอได้รับบทนำในภาพยนต์เรื่อง The Toll of the Sea ในปี 1922พบว่าหว่องประสบความสำเร็จอย่างมากในวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูดในช่วงเวลาที่มีบทบาทจำกัดสำหรับนักแสดงเชื้อสายเอเชียและกฎหมายกีดกันเชื้อชาติที่ยังคงมีอยู่ในเวลานั้นที่ห้ามเธอได้รับการจุมพิตจากชายผิวขาวกิบสันกล่าวในแถลงการณ์สดุดีต่อหว่องว่า “เหรียญควอเตอร์นี้ถูกออกแบบเพื่อสะท้อนถึงความล้ำลึกและความยิ่งใหญ่ในความสำเร็จของ แอนนา เมย์ หว่อง ผู้ซึ่งเอาชนะและผ่านอุปสรรคที่เธอเผชิญตลอดช่วงชีวิตของเธอ”สื่อโคเรียนอเมริกันระบุว่า หว่องเสียชีวิตระหว่างกำลังหลับในวันที่ 3 ก.พ ปี 1961 จากปัญหาหัวใจกำเริบ