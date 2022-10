ฮือฮา!! อดีตนักบินรบขับไล่กองทัพอังกฤษไม่ต่ำกว่า 30 โดน "ปักกิ่ง" หลอกไปเทรนฝึกการบินชั้นสูงให้ทหารจีน

บีบีซี สื่ออังกฤษ รายงานวันนี้(18 ต.ค)ว่า แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ชาติตะวันตกเปิดเผยว่า ความพยายามล่าตัวนักบินกองทัพอากาศยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความพยายามมากขึ้นเมื่อไม่นานมานี้โฆษกกระทรวงกลาโหมอังกฤษกล่าวว่า การฝึกและการจ้างนักบินนั้นไม่ได้ละเมิดต่อกฎหมายในอังกฤษปัจจุบันแต่ทว่าเจ้าหน้าที่ในอังกฤษและชาติอื่นๆกำลังพยายามที่จะขัดขวางการกระทำเหล่านี้ของปักกิ่ง“เป็นค่าตอบแทนก้อนโตที่เสนอให้กับผู้คน” หนึ่งในเจ้าหน้าที่ชาติตะวันตกกล่าว และเสริมว่า “เงินเป็นแรงจูงใจสำคัญ” โดยมีบางข้อเสนอค่าตอบแทนสูงถึง 237,911 ปอนด์ หรือราว 270,000 ดอลลาร์อดีตนักบินอังกฤษที่เกษียณถูกใช้เพื่อช่วยให้เข้าใจวิธีการควบคุมเครื่องบินชาติตะวันตกและการทำงานของเครื่องบินเหล่านี้ ข้อมูลที่อาจสำคัญต่อสถานการณ์ความขัดแย้งเป็นต้นว่าต่อ “ไต้หวัน”“มีกลุ่มคนที่น่าสนใจสำหรับการส่งผ่านความรู้” แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ชาติตะวันตกที่ไม่เปิดเผยชื่อกล่าว และเสริมต่อว่า “มีการหลอกล่อนักบินชาติตะวันตกที่มีประสบการณ์สูงช่วยพัฒนายุทธวิธีและความสามารถให้กับกองทัพอากาศจีน”ทั้งนี้อังกฤษกลายเป็นชาติแรกที่ค้นพบว่า มีอดีตทหารนักบินอังกฤษจำนวนไม่มากนักได้รับการว่าจ้างในปี 2019 ในข้อตกลงที่แตกต่างกันออกไปแต่วิกฤตโควิด-19ช่วยทำให้ความพยายามเหล่านี้ช้าลงเนื่องมาจากการเดินทางเข้าไปยังกรุงปักกิ่งเป็นไปไม่ได้ แต่ทว่าเวลานี้ความพยายามเหล่านี้กลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งทำให้เกิดการเตือนนี้ขึ้นมา บีบีซีชี้เจ้าหน้าที่ชาติตะวันตกที่กล่าวรายงานสรุปกับนักข่าวกล่าวว่า “พวกเราเห็นความพยายามเพิ่มขึ้นอย่างมากมันเป็นปัญหาที่ยังคงเกิดอยู่ต่อไป” แหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อระบุว่า เจ้าหน้าที่ซึ่งกำลังทำงานให้กับกองทัพปัจจุบันนั้นตกเป็นเป้าหมายแต่เชื่อว่าไม่มีใครยอมตกลงด้วยเจมส์ ฮิปพีย์ (James Heappey) รัฐมนตรีกระทรวงกิจการกองกำลังและทหารผ่านศึกอังกฤษ (Minister of State for the Armed Forces and Veterans) กล่าวว่า อังกฤษต้องแก้ไขกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้นักบินอังกฤษส่งมอบความลับไปให้กับจีน“มันไม่ได้ตรงกับความเข้าใจของผมเกี่ยวกับกองกำลังทหารของประเทศเราที่แม้กระทั่งเกษียณไปแล้วจะสามารถออกไปทำงานให้กับชาติมหาอำนาจต่างชาติ โดยเฉพาะชาติที่กำลังท้าทายต่อผลประโยชน์อังกฤษอย่างแหลมคม” ฮิปพีย์กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุบีบีซี เรดิโอ 4ทั้งนี้พบว่า นักบินที่มีประสบการณ์สูงในเครื่องบินไฮสปีดซุปเปอร์เจ็ตและเฮลิคอปเตอร์รวมไปถึงที่มาจากทั่วทั้งกองทัพอังกฤษไม่ใช่แค่กองทัพอากาศอังกฤษ RAF เท่านั้น พวกเขาต่างขับเครื่องบินรบขับไล่ยูโรไฟเตอร์ ไต้ฝุ่น(Eurofighter Typhoon) เครื่องบินโจมตี เซเปแคต แจ็กวาร์ (SEPECAT Jaguar) เครื่องบินโจมตี แฮร์ริเออร์ จัมป์ เจ็ต ( Harrier Jump Jet) และ เครื่องบินประจัญบาน พาเนเวีย ทอร์นาโด (Panavia Tornado)แต่เป็นที่คาดว่านักบินเครื่องบินรบ F-35 จะไม่เกี่ยวข้องด้วยถึงแม้เชื่อว่าปักกิ่งมีความสนใจในกลุ่มนักบินเหล่านี้ ซึ่งมีนักบินบางส่วนในวัยปลาย 50 ปีและได้ออกมาจากกองทัพมาได้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง กลุ่มนักบินกองทัพของชาติพันธมิตรอื่นๆตกเป็นเป้าหมายเช่นกันเจ้าหน้าที่กล่าวว่า อดีตนักบินทั้งหลายถูกจ้างผ่านนายหน้านักล่าหัวและมีการอ้างไปถึงสถาบันการบินที่มีฐานอยู่ในแอฟริกาใต้เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานว่ามีนักบินคนใดละเมิดกฎหมาย Official Secrets Act หรือกระทำความผิดทางอาญาใดๆ โดยเป้าหมายการเตือนนี้มีเพื่อพยายามป้องปรามการกระทำเหล่านี้และยังเป็นคำเตือนไปถึงเจ้าหน้าที่ปัจจุบันและพันธมิตรอุตสาหกรรมรวมไปถึงเป็นการเตือนใจต่อกำลังพลต่อหน้าที่ในการปกป้องข้อมูลที่อ่อนไหวโฆษกกระทรวงกลาโหมอังกฤษแถลงยืนยันว่า “พวกเรากำลังใช้มาตรการที่แน่วแน่เพื่อหยุดการว่าจ้างของจีนในความพยายามเพื่อล่าหัวนักบินกองทัพอังกฤษทั้งปัจจุบันและที่เกษียณเพื่อฝึกกองกำลังทหารกองทัพปลดแอกประชาชนจีนในประเทศจีน”และในแถลงการณ์กล่าวต่อว่า “เจ้าหน้าที่กองกำลังทั้งปัจจุบันและเกษียณต่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย Official Secrets Act และพวกเรากำลังตรวจสอบการใช้สัญญาความลับและข้อตกลงที่ไม่เปิดเผยภายในกระทรวงกลาโหมอังกฤษขณะที่กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติอังกฤษใหม่ (National Security Bill) จะสร้างเครื่องมือเพิ่มเติมเพื่อจัดการกับความท้าทายร่วมสมัยที่รวมไปถึงสิ่งนี้”