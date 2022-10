ทูตจีนขอบคุณ ‘อีลอน มัสก์’ แนะ ‘ไต้หวัน’ ยอมเป็นเขตปกครองพิเศษ ผู้แทนไทเปซัด ‘เสรีภาพไม่ได้มีไว้ขาย!!’

ข้อเสนอของ มัสก์ ดูจะเป็นที่ถูกอกถูกใจจีนอย่างมาก โดย ฉิน กัง เอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐฯ ได้ออกมาทวีต “ขอบคุณ” มัสก์ เมื่อวันเสาร์ (8) ที่ช่วยเสนอทางออกสำหรับความขัดแย้ง และเอ่ยย้ำข้อเรียกร้องของปักกิ่งที่ต้องการ “รวมชาติกับไต้หวันโดยสันติ” ภายใต้การปกครอง “หนึ่งประเทศ-สองระบบ”

เซียว บีคิม (Hsiao Bi-khim) ผู้แทนไต้หวันในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ออกมาทวีตข้อความเมื่อวันเสาร์ (8 ต.ค.) ว่า

“ข้อเสนอใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับอนาคตของเราจะต้องพิจารณาอย่างสันติ ปราศจากการข่มขู่ และเคารพความปรารถนาในระบอบประชาธิปไตยของชาวไต้หวันด้วย”

I would like to thank @elonmusk for his call for peace across the Taiwan Strait and his idea about establishing a special administrative zone for Taiwan. Actually, Peaceful reunification and One Country, Two Systems are our basic principles for resolving the Taiwan question... https://t.co/KYH1Gsu3Um— Qin Gang 秦刚 (@AmbQinGang) October 8, 2022