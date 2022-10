ฮือฮา!! คณะกรรมการโนเบลให้ของขวัญวันเกิด "ปูติน" ประเคนโนเบลสันติภาพปีนี้แก่ 1 นักสิทธิฯในคุกเบลารุส – 2 องค์กรสิทธิฯยูเครน-รัสเซีย สดุดีความพยายามต่อต้านเผด็จการ

CNN สื่อสหรัฐฯรายงานวันนี้(7 ต.ค)ว่า รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี 2022 ซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดในสาขาต่างๆพบว่าในปีนี้อยู่ในยุโรปซึ่งกำลังประสบกับสถานการณ์วิกฤตมากที่สุดนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2โดยคณะกรรมการรางวัลโนเบลนอร์เวย์กล่าวผ่านแถลงการณ์ว่าโดยผู้ชนะทั้งสามได้แก่ นักสิทธิมนุษยชนเบลารุสที่อยู่ในเรือนจำ อาเลส เบียเลียตสกี (Ales Bialiatski) องค์กรสุทธิมนุษยชนรัสเซีย เมโมเรียล (Memorial) และองค์กรสิทธิมนุษยชนยูเครน ศูนย์เพื่อเสรีภาพพลเมือง (Center for Civil Liberties) ซึ่งจะได้รับรางวัลร่วมกัน 10 ล้านโครนาสวีเดน หรือเกือบ 900,000 ดอลลาร์ และจะมีพิธีมอบรางวัลเกิดขึ้นในวันที่ 10 ธ.คเดอะการ์เดียน สื่ออังกฤษรายงานว่า ในวันศุกร์(7) เบริต ไรส์- แอนเดอร์เซน (Berit Reiss-Andersen) ประธานคณะกรรมการรางวัลโนเบลนอร์เวย์ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเบลารุสของประธานาธิบดี อเล็กซานเดอร์ ลูคาเชนโก ปล่อยตัว เบียเลียตสกี ออกมาจากเรือนจำเพื่อให้เขาสามารถเดินทางมารับรางวัลที่ทรงเกียรติที่กรุงออสโล นอร์เวย์ได้สื่ออังกฤษชี้ว่า รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปีนี้ถูกมองว่าเป็นการตอบโต้ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ซึ่งบังเอิญมีอายุครบ 70 ปีในวันนี้(7)พอดี แต่ ไรส์- แอนเดอร์เซน แถลงกล่าวยืนยันกลางงานว่า คำตัดสินรางวัลไม่ได้เป็นการตอบโต้ปูตินหรือพันธมิตรของเขา ประธานาธิบดีเบลารุส อเล็กซานเดอร์ ลูคาเชนโก“รางวัลนี้ไม่ได้เป็นการกล่าวต่อประธานาธิบดีปูติน ไม่ใช่ต่อวันเกิดของเขาหรือในแง่อื่นใด เว้นแต่รัฐบาลของเขาและรัฐบาลเบลารุสเป็นตัวแทนรัฐบาลเผด็จการที่ปราบปรามนักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชน”ทั้งนี้ เบียเลียตสกี ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธานกลุ่มสิทธิมนุษยชนเบลารุส Viasna ซึ่งมีฐานอยู่ในกรุงมินสค์ถูกควบคุมตัวมาตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค ปีที่ผ่านมา ในส่วนหนึ่งของการกวาดล้างครั้งใหญ่ฝ่ายต่อต้านทางการเมืองของลูคาเชนโกหลังเกิดการประท้วงต่อต้านรัฐบาลครั้งมโหฬารขึ้นด้านผู้นำฝ่ายค้านเบลารุส สเวียตลานา ซีคานอว์สกายา (Sviatlana Tsikhanouskaya) ที่อยู่ระหว่างการลี้ภัยในต่างแดนออกมาแสดงความยินดีต่อเบียเลียตสกี โดยชี้ว่ารางวัลที่ทรงเกียรตินี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการยอมรับครั้งสำคัญต่อทุกการต่อสู้ของเบลารุสสำหรับเสรีภาพและประชาธิปไตยขณะเดียวกันศูนย์เพื่อสิทธิพลเมือง( The Center for Civil Liberties)ซึ่งเป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนของยูเครนที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2007 ถูกประกาศชื่อเป็นผู้ชนะรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพด้วยเช่นกันได้กล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า “ขอขอบคุณต่อประชาคมระหว่างประเทศสำหรับการสนับสนุนของพวกเขา” และกล่าวต่อว่า “รางวัลนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเรามาก”ทั้งนี้ศูนย์เพื่อสิทธิพลเมืองของยูเครนได้ทำงานอย่างหนักเพื่อจดบันทึกอาชญากรรมสงครามที่ก่อโดยรัสเซียขณะที่สงครามยูเครนนั้นเกิดขึ้นเป็นเวลา 7 เดือนแล้วผู้ชนะรายที่ 3 เป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนรัสเซีย กลุ่มเมโมเรียล(Memorial) ซึ่งถูกเครมลินสั่งปิดในปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาที่ผู้นำรัสเซียทำการกวาดล้างกลุ่มแนวคิดอิสระกลุ่มเมโมเรียลก่อตั้งในปลายยุค 80 เพื่อจดบันทึกการกดขี่ทางการเมืองที่เกิดขึ้นสมัยอดีตสหภาพโซเวียต และได้สร้างฐานข้อมูลเหยื่อความน่ากลัวและค่ายนรกแรงงานทาส( Great Terror and gulag camps) โดยในช่วงเวลาที่กลุ่มเมโมเรียลถูกปิดนั้นพบว่า กลุ่มนี้กลายเป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนที่เก่าแก่ที่สุดในรัสเซียเดอะการ์เดียนชี้ว่า ทั้งนี้ซึ่งหลังรายชื่อผู้ชนะออกมาได้รับความชื่นชมจากนักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคทันที ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ เคนเนธ โรธ ( Kenneth Roth ) อดีตซีอีโอกลุ่มฮิวแมนไรท์ส์วอช (Human Rights Watch) กล่าวผ่านทางทวิตเตอร์มีใจความว่า