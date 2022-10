รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ปีนี้ตกเป็นของ 3 นักควอนตัมฟิสิกส์ชื่อดัง “ฝรั่งเศส-อเมริกัน-ออสเตรีย” อธิบาย “ปรากฎการณ์พฤติกรรมผิดปกติของอนุภาคเล็กกว่าอะตอม” ของไอน์สไตน์สำเร็จ

CNN สื่อสหรัฐฯรายงานวันนี้(4 ต.ค)ว่า นักวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงจากฝรั่งเศส สหรัฐฯ และออสเตรีย เอเลน เอสเปคต์ ( Alain Aspect )ชาวฝรั่งเศส จอห์น เอฟ. เคลาเซอร์( John F. Clauser )ชาวอเมริกัน และอองตวน ไซลิงเงอร์( Anton Zeilinger )ถูกราชบัณฑิตสภาด้านวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดน (The Royal Swedish Academy of Sciences)ประกาศชื่อในวันอังคาร(4)ให้เป็นผู้ชนะร่วมกันในรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปีนี้และจะได้รับเงินรางวัลร่วมกันจำนวน 10 ล้านโครนาสวีเดน หรือเกือบ 900,000 ดอลลาร์สำหรับการวิจัย Quantum Entaglement ของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ สำเร็จเป็นครั้งแรกอ้างอิงจากเดอะการ์เดียน สื่ออังกฤษ ทางราชบัณฑิตได้แสดงเหตุผลการชนะเลิศครั้งนี้ว่าซึ่งการศึกษาของคนทั้งสามนั้นเป็นการศึกษาตามรอยนักฟิสิกส์ชื่อดัง จอห์น สตวร์ต เบลล์ ( John Stewart Bell ) ซึ่งทฤษฎีของเขาเปลี่ยนความเข้าใจในสาขากลศาสตร์ควอนตัมโดยสิ้นเชิงสำหรับการวิจัยของคนทั้งสามนี้เป็นที่รู้จักในชื่อ Quantum Entaglement ซึ่งนักฟิสิกส์ชื่อดังผู้ยิ่งใหญ่ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เรียกปรากฎการณ์นี้เมื่อปี 1935 ว่าของอนุภาคที่เล็กกว่าอะตอมในทางควอนตัมฟิสิกส์โดยเมื่อหลายสิบปีหลังการเสียชีวิตของไอน์สไตน์ การทดลองของแอสเปคต์ เคลาเซอร์ และไซลิงเงอร์ แสดงให้เห็นว่า( quantum entanglement) นั้นเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เป็นแค่ทฤษฎีเท่านั้น ราชบัณฑิตสภาด้านวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดนแสดงความชื่นชมผลงานความสำเร็จว่าซึ่งการพัวพันเชิงควอนตัมซึ่งไอน์สไตน์กล่าวถึง “spooky action at a distance” นั่นเป็นเพราะการโต้ตอบระยะไกลที่ชัดเจนระหว่างอนุภาค 2 ตัวดูจะเข้ากันไม่ได้กับทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของเขา ที่เชื่อว่าความเร็วที่สูงสุดในจักรวาลคือความเร็วแสง แต่การพัวพันเชิงควอนตัมดูจะเป็นปรากฏการณ์ที่เอาชนะความเร็วแสงได้ศาตราจารย์ อองตวน ไซลิงเงอร์ประจำมหาวิทยาลัยเวียนนา ออสเตรีย ที่เป็น 1 ใน 3 ผู้ชนะร่วมได้เปิดเผยความรู้สึกกับนักข่าวหลังทราบว่าชนะรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปีนี้ว่า“ผมรู้สึกค่อนข้างช็อกแต่เป็นการช็อกในด้านดี ผมรู้สึกแปลกใจมากจริงๆ”ด้านประธานสถาบันฟิสิกส์สหรัฐฯ ไมเคิล โลโลนี (Michael Moloney) แสดงความเห็นกับ CNN ว่า การศึกษาของผู้ชนะรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ปีนี้เป็นการยืนยันได้ว่าสาขากลศาสตร์ควอนตัม(Quantum Mechanics) นั้นมีประโยชน์ในโลกความเป็นจริงเขาชี้ว่า ความสำเร็จการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ของนักฟิสิกส์ชื่อดังทั้งสามนี้ “จะสามารถเปลี่ยนโลกของเราในแง่ความเป็นจริงเป็นต้นว่า พวกเราสามารถทำในด้านคอมพิวเตอร์เชิงควอนตัม (Quantum Computer) ซึ่งผลลัพท์ที่ได้จะช่วยเราตั้งแต่วัคซีนไปจนถึงความก้าวหน้าไฮเทค และการพยากรณ์ทางอากาศ”