ป่วน!! นายกฯอังกฤษ “ลิซ ทรัสส์” ยอมถอย “แผนลดภาษีคนรวย” ปชช.ผู้ดีล่ารายชื่อได้เกือบ 400k กดดันให้จัดเลือกตั้งล่วงหน้า

ยูพีไอรายงานวันนี้(3 ต.ค)ว่า ท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางและเศรษฐกิจที่กำลังตกต่ำ รัฐบาลอังกฤษวันจันทร์(3)ประกาศยอมถอยจะไม่เดินหน้าตามแผนการลดภาษีอัตรา 45% สำหรับกลุ่มคนรวยที่สุดในอังกฤษที่มีรายได้มากกว่า 150,000 ปอนด์ หรือราว 168,000 ดอลลาร์ต่อปีอ้างอิงจากสื่อโพลิติกส์ของอังกฤษที่รายงานเมื่อวันที่ 5 ก.ย พบว่านายกฯอังกฤษ ลิซ ทรัสส์ มีรายได้ประจำปีในฐานะนายกรัฐมนตรีตกอยู่ที่ 164,080 ปอนด์ต่อปียูพีไอชี้ว่า คำประกาศยกเลิกอ้างว่า มันเป็นการออกห่างจากภารกิจของเราในการทำให้อังกฤษเดินหน้าต่อไป“เป้าหมายของเราเวลานี้คือสร้างความเติบโตสูงทางเศรษฐกิจที่เป็นผู้ให้เงินแก่ระบบการบริการสาธารณะระดับเวิลด์คลาส เพิ่มค่าแรงและสร้างโอกาสทั่วประเทศ” รายงานจากแถลงการณ์ซึ่งนอกจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากภายในประเทศเองแล้วพบว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ยังได้ออกมาเตือนทรัสส์ว่าแผนของเธออาจทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมมากขึ้นเดอะการ์เดียน สื่ออังกฤษกล่าวว่า รัฐมนตรีคลังอังกฤษคนใหม่ ควาซี กวาร์เต็ง ( Kwasi Kwarteng )ในวันจันทร์(3)ออกมายืนยันผ่านทางทวิตเตอร์ว่าและชี้ว่า การตัดสินใจในการลดภาษีสำหรับกลุ่มรายได้ 150,000 ปอนด์หรือสูงกว่านั้นได้กลายเป็นการออกห่างจากเป้าหมายสำคัญสำหรับการแก้ปัญหาความท้าทายที่ประเทศของเรากำลังเผชิญในทวิตเตอร์กวาร์เต็งยืนยันว่ากวาร์เต็งถูกตั้งคำถามจากบีบีซีถึงแพ็กเกจงบประมาณประจำปีที่รวมไปถึง 45พันล้านปอนด์ในการลดหย่อนภาษีที่ไม่มีการอุดหนุนนั้นเป็นความผิดพลาด แต่เขาได้กล่าวปกป้องอย่างหนักแน่นว่า “ผมไม่รับรู้โดยสิ้นเชิง พวกเรากำลังทำอย่างรวดเร็วมาก”นอกจากนี้รัฐมนตรีคลังอังกฤษยืนยันว่า ความปั่นป่วนของตลาดส่วนใหญ่มาจากปัจจัยระหว่างประเทศและปฎิเสธที่จะขออภัยซ้ำ“มีความน่าอับอายและความเสียใจที่ผมรู้สึกยินดีที่จะได้รับ” เขากล่าวการออกมาประกาศหันหลังกลับครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างในช่วงสุดสัปดาห์ประชาชนอังกฤษจำนวนมากในหลายเมืองทั่วประเทศออกมาประท้วงวิกฤตค่าครองชีพกดดันรัฐบาลทรัสส์บิสซิเนสมิเรอร์รายงานว่า เมื่อวันเสาร์(1)การประท้วงวิกฤตค่าครองชีพเกิดขึ้นตั้งแต่ที่กรุงลอนดอน เมืองเอดินบะระของสกอตแลนด์ เมืองสวอนซี(Swansee) และเมืองลิเวอร์พูล เรียกร้องให้รัฐบาลอังกฤษให้ความช่วยเหลือในการขึ้นเงินเดือน ลดราคาน้ำมัน และเก็บภาษีคนรววยหลังจากประชาชนหาเช้ากินค่ำต่างต้องเผชิญกับราคาสินค้าต่างพากันขึ้นราคาอย่างหนัก อ้างอิงจากคำประกาศของผู้จัดการเดินขบวน "Enough is Enough" ที่แถลงบนเว็บไซต์ของตัวเองมีราว 10,000 คนรวมตัวประท้วงในกรุงลอนดอน เดอะการ์เดียน รายงานว่า การประท้วงวันเสาร์(1)นั้นเป็นผลมาจากวิกฤตค่าครองชีพอังกฤษและปัญหาฉุกเฉินทางการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศโลกที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัวที่เพิ่งเริ่มต้นชีวิตหนึ่งในผู้เข้าร่วมการประท้วง ดนีเปอร์ ครูซ( Dnieper Cruz )วัย 32 ปีอาชีพครูกล่าวว่า “มันค่อนข้างน่ากลัวในเวลานี้ ทุกอย่างขึ้นอย่างรวดเร็ว” พร้อมกับหันไปมองลูกสาวตัวน้อย ลูมี(Lumi) วัยเกือบ 3 ขวบ พร้อมกับกล่าวว่า “พวกเราแค่ต้องการอนาคตที่ดีกว่าสำหรับรุ่นของพวกเธอ”ขณะที่คู่ชีวิตวัย 32 ปีอาชีพทนาย ลิซซี แมนเชสเตอร์( Lizzie Manchester) แสดงความเห็นว่า “มันถึงเวลาแล้วสำหรับครอบครัวที่ต้องออกมาแสดงความเห็น”ขณะที่เมืองกลาสโกว์ของสกอตแลนด์พบว่ามีผู้ประท้วงจำนวนมากต่างรวมตัวอยู่บริเวณขั้นบันไดด้านหน้า บูคาแนนแกลเลอรี (Buchanan Galleries)ต่างตะโกนว่า “ทอรีส์ ทอรีส์ ทอรีส์ ออกไป” และ “แรงงานรวมตัวไม่มีวันพ่ายแพ้”ทั้งนี้ดิอินดีเพนเดนท์รายงานวันอาทิตย์(2)ว่า คำร้องล่ารายชื่อเพื่อขอให้มีการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าทั่วไปนั้นสามารถรวบรวมรายชื่อประชาชนที่เห็นด้วยได้เกือบ 400,000 รายแล้วโดยผู้จัดทำก่อนที่รัฐมนตรีคลังอังกฤษจะประกาศแผนงบประมาณฉบับเล็กในวันศุกร์(30 ก.ย) ซึ่งส่งผลทำให้ค่าสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงตกลงอย่างหนักเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯและทำให้ธนาคารกลางอังกฤษต้องออกมาแทรกแซงเพื่อสร้างเสถียรภาพและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ถึงกับนขึ้ออกคำเตือนดาร์ริน ชาร์ลส์เวิร์ธ (Darrin Charlesworth) ออร์แกไนเซอร์ผู้จัดคำร้องเลือกตั้งล่วงหน้าอังกฤษกล่าวว่า “ความโกลาหลที่กำลังเกิดขึ้นต่อรัฐบาลอังกฤษเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน”