ผวาทั้งลำ! หนุ่มอ้างพก “ระเบิด” บนเที่ยวบิน “สิงคโปร์แอร์ไลน์ส” ต้องส่งเครื่องบินขับไล่ประกบลงจอด

เหตุระทึกดังกล่าวเกิดขึ้นบนเที่ยวบิน SQ33 ซึ่งพาผู้โดยสาร 209 คน และลูกเรืออีก 17 คน ออกเดินทางจากนครซานฟรานซิสโกเมื่อเวลา 22.26 น. ของวันจันทร์ (26) โดยตำรวจสิงคโปร์ได้รับแจ้งเหตุขู่วางระเบิดเครื่องบินเมื่อเวลาประมาณ 2.40 น. ของวันนี้ (28) และได้ประสานไปยังกองทัพอากาศให้นำเครื่องบินขับไล่ 2 ลำขึ้นประกบนำทาง จนกระทั่งเครื่องบินลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติชางงี เมื่อเวลา 5.50 น.

Fighter jets were circling around us for a good hour until we landed. I thought someone important just arrived and didn’t know that was us😂 This guy yelled at the back of airplane saying there is a 💣. 4 hours delay because of this guy and he got arrested.

