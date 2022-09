Weekend Focus : อังกฤษน้อมส่งเสด็จฯ ‘ควีนเอลิซาเบธที่ 2’ พระราชพิธีพระบรมศพยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ

“โบสถ์น้อยเซนต์จอร์จ” บ้านหลังสุดท้ายของ “ควีน”

ประชาชนนับหมื่นคนต่างยืนสงบนิ่งตลอด 2 ฝั่งเส้นทาง ขณะที่รถปืนใหญ่เกียรติยศของราชนาวีอังกฤษซึ่งชักลากโดยทหารเรือ 142 นาย อัญเชิญหีบพระบรมศพซึ่งคลุมด้วยธงประจำพระองค์ และมีมงกุฎ Imperial State Crown ลูกโลกประดับกางเขน และคทาของพระมหากษัตริย์วางไว้เบื้องบน ค่อยๆ เคลื่อนออกจาก “เวสต์มินสเตอร์ฮอลล์” ในอาคารรัฐสภา เพื่อไปยังสถานที่ประกอบพระราชพิธีพระบรมศพแบบรัฐพิธีภายในมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ (West Minster Abbey)สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 พระราชโอรสองค์โหญ่ของควีนเอลิซาเบธและกษัตริย์พระองค์ใหม่ของอังกฤษ ทรงพระดำเนินตามหลังรถปืนใหญ่อัญเชิญพระบรมศพ เช่นเดียวกับพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่นๆ ขณะที่หอระฆังเทเนอร์ ในมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ได้ลั่นระฆังจำนวน 96 ครั้งทุกๆ 1 นาที ตามจำนวนพระชนมายุของสมเด็จพระราชินีนาถ และหยุดลงราว 1 นาทีก่อนที่พระราชพิธีหลักจะเริ่มขึ้นในเวลา 11.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นจัสติน เวลบี อาร์กบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรี ได้กล่าวสดุดีพระเกียรติคุณของสมเด็จพระราชินีนาถที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการตลอดพระชนม์ชีพ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของสหราชอาณาจักรและเครือจักรภพ (Commonwealth)“ผู้ที่อุทิศตนด้วยความรักนั้นหาได้ยากยิ่งในทุกชนชั้น และผู้นำที่อุทิศตนด้วยความรักนั้นหาได้ยากยิ่งกว่า แต่ในทุกๆ กรณีผู้ที่ทำงานรับใช้ผู้อื่นย่อมเป็นที่รักและเป็นที่จดจำ แต่ผู้ที่ยึดติดในอำนาจและอภิสิทธิ์ทั้งหลายย่อมถูกลืม” ส่วนหนึ่งของถ้อยคำสดุดีระบุประมุขราชวงศ์ทั่วโลกและผู้นำรัฐบาลต่างชาติราว 500 พระองค์และท่าน ได้เสด็จพระราชดำเนินและเดินทางมาร่วมพระราชพิธีสำคัญครั้งนี้ด้วย เช่น ประธานาธิบดี โจ ไบเดน แห่งสหรัฐ สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ และสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะแห่งญี่ปุ่น สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และสมเด็จพระราชินี เจตซุน เพมา แห่งภูฏาน สมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปเป และสมเด็จพระราชินีมาตีลด์ แห่งเบลเยียม สมเด็จพระราชาธิบดีวิลเล็ม อเล็กซานเดอร์ และสมเด็จพระราชินีแม็กซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์ พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์ พระราชมารดา สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเปที่ 6 และสมเด็จพระราชินีเลติเซียแห่งสเปน สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งเลโซโท และเจ้าชายปัฟโลส มกุฎราชกุมารแห่งกรีซ เป็นต้นเจ้าชายจอร์จ พระชนมายุ 9 พรรษา และเจ้าหญิงชาร์ลอตต์ พระชนมายุ 7 พรรษา พระโอรสและพระธิดาในเจ้าชายวิลเลียม รัชทายาทลำดับที่ 1 พระองค์ใหม่ กับเจ้าหญิงแคทเธอรีน พระชายา ได้เสด็จฯ เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพพระปัยยิกา (ย่าทวด) เช่นเดียวกันประชาชนอีกหลายล้านคนต่างเฝ้าชมพระราชพิธีผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่พระราชพิธีบรมศพของพระมหากษัตริย์อังกฤษได้รับการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกประธานาธิบดี ไบเดน กล่าวหลังจากลงนามในสมุดถวายความอาลัยเมื่อวันอาทิตย์ (18) ว่า “ท่านทั้งหลายโชคดีที่ได้มีพระองค์ทรงเป็นพระประมุขมานานถึง 70 ปี เราทุกคนล้วนโชคดี... ทรงมีส่วนทำให้โลกนี้ดีขึ้น”พระราชพิธีพระบรมศพภายในมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์จบลงด้วยการเป่าแตรนอน “The Last Post” ตามมาด้วยการยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยนาน 2 นาที ทั้งภายในมหาวิหารและทั่วทั้งอังกฤษ หลังจากนั้นหีบพระบรมศพได้ถูกอัญเชิญขึ้นรถปืนใหญ่เกียรติยศไปยังซุ้มประตูชัยเวลลิงตัน บริเวณสวนสาธารณะไฮด์ปาร์ก และต่อด้วยขบวนรถยนต์พระที่นั่งจากกรุงลอนดอนไปยังพระราชวังวินด์เซอร์ในเขตเบิร์กเชียร์ทางตะวันตก ซึ่งใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้นประมาณ 3 ชั่วโมงตลอด 2 ข้างทางมีชาวอังกฤษนับหมื่นคนรอส่งเสด็จฯ สมเด็จพระราชินีนาถเป็นครั้งสุดท้าย หลายคนยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเก็บภาพพระราชพิธีประวัติศาสตร์นี้ไว้ ขณะที่อีกหลายคนร้องเพลง “God Save the Queen” และโยนช่อดอกไม้ลงบนท้องถนน เพื่อถวายความอาลัยต่อองค์พระประมุขที่ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานถึง 70 ปีขบวนรถอัญเชิญพระบรมศพมุ่งหน้าไปยัง “โบสถ์น้อยเซนต์จอร์จ” ภายในพระราชวังวินด์เซอร์ เพื่อประกอบพระราชพิธีประดิษฐานพระบรมศพ โดยเจ้าพนักงานผู้สวมมงกุฎจะนำเครื่องราชกกุธภัณฑ์ 3 อย่าง ซึ่งได้แก่ มงกุฎ ลูกโลกประดับกางเขน และคทาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระราชอำนาจและธรรมาภิบาลของกษัตริย์ที่วางอยู่บนหีบพระบรมศพมาวางไว้ที่แท่นบูชา จากนั้นสมุหพระราชวัง (Lord Chamberlain) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดในสำนักพระราชวังทำการหัก “คทาราชสำนัก” (wand of office) และวางลงบนหีบพระบรมศพ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่ารัชสมัยของสมเด็จพระราชินีนาถได้สิ้นสุดลงแล้วอย่างสมบูรณ์หลังจากนั้น หีบพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ถูกหย่อนลงในที่เก็บพระบรมศพพื้นโบสถ์ และจัสติน เวลบี อาร์กบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรี จะประกาศพร ตามด้วยการร้องเพลง “God Save the King”สำหรับพิธีฝังพระบรมศพจริงถูกจัดขึ้นเป็นการส่วนพระองค์ในเวลา 19.30 น. โดยคณบดีแห่งวินด์เซอร์เป็นผู้นำประกอบพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถได้ถูกฝังลงเคียงข้าง “เจ้าชายฟิลิป” พระราชสวามีซึ่งสิ้นพระชนม์ไปเมื่อเดือน เม.ย. ปี 2021 ณ อนุสรณ์สถานพระเจ้าจอร์จที่ 6 (King George VI Memorial Chapel) ซึ่งเป็นห้องโถงประดิษฐานหีบพระศพราชวงศ์วินด์เซอร์ภายในโบสถ์น้อยเซนต์จอร์จในช่วงค่ำของวันอาทิตย์ (18) ก่อนจะถึงพระราชพิธีพระบรมศพ สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และสมเด็จพระราชินีคามิลลา ทรงมีพระราชดำรัสแสดงความ “ซาบซึ้งใจ” ต่อถ้อยคำปลอบโยนและกำลังพระทัยที่ทรงได้รับจากพสกนิกรตลอดระยะเวลา 10 วันหลังการสวรรคตของพระราชมารดา“ขณะที่เราทั้งหมดกำลังเตรียมตัวอำลาสมเด็จพระราชินีนาถเป็นครั้งสุดท้าย ข้าพเจ้าใคร่ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกท่าน”แม้อังกฤษจะเปลี่ยนแปลงไปมากนับตั้งแต่สมเด็จพระราชินีนาถทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์ ณ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์แห่งเดียวกันนี้ในปี 1953 ทว่าหน่วยงานทุกภาคส่วนยังคงพร้อมใจที่จะจัดพระราชพิธีพระบรมศพครั้งนี้ให้ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ และเพื่อเป็นการสืบสานโบราณราชประเพณีที่มีมายาวนานนับร้อยๆ ปีจอห์น แมคคินนอน พนักงานบริษัทประกันภัยวัย 49 ปี ระบุว่า พระราชพิธีพระบรมศพ “สมบูรณ์แบบในทุกๆ ด้าน และงดงามตระการตาสมพระเกียรติของราชินีผู้ยิ่งใหญ่” ขณะที่ เจมี เพจ วิศวกรยานยนต์วัย 41 ปี ที่เคยรับราชการทหารและเข้าร่วมในสงครามอิรัก เอ่ยถึงสมเด็จพระราชินีนาถว่า “ทรงเป็นทุกๆ อย่าง” และทรงเป็นเสมือน “ของขวัญ” ที่พระเจ้ามอบให้แก่ชาวอังกฤษโดยแท้โบสถ์น้อยเซนต์จอร์จ (St.George’s Chapel) คือสถานที่แห่งสุดท้ายที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 จะประทับอยู่ตลอดกาล ทว่านอกจากพระองค์แล้ว ก็ยังมีพระบรมศพของอดีตกษัตริย์อังกฤษอีกหลายพระองค์ถูกฝังไว้ ณ สถานที่แห่งนี้โบสถ์น้อยเซนต์จอร์จสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1475 ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 4 ใช้เวลาก่อสร้าง 50 ปีจึงแล้วเสร็จ และได้รับการตกแต่งจนสมบูรณ์ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าเฮนรีที่ 8 ซึ่งทรงโปรดปรานพระราชวังวินด์เซอร์มากเป็นพิเศษปีกด้านทิศเหนือของโบสถ์เป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 6 ซึ่งเป็นสถานที่ฝังพระบรมศพของพระราชบิดา พระราชมารดา และพระอัฐิของเจ้าหญิงมาร์กาเรต พระกนิษฐาในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ซึ่งได้รับการ “ถวายพระเพลิง” ตามพระประสงค์ของเจ้าหญิงเองในส่วนของหีบพระศพเจ้าชายฟิลิป ซึ่งถูกเก็บไว้ที่โถงประดิษฐานพระศพ (Royal Vault) ที่ชั้นใต้ดินของโบสถ์เซนต์จอร์จนับตั้งแต่สิ้นพระชนม์ไปเมื่อปีที่แล้ว ได้ถูกนำขึ้นมาฝังเคียงข้างกับพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถภายในอนุสรณ์สถานสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 6 ด้วยทั้งนี้ ยังมีพระบรมศพของอดีตกษัตริย์และสมาชิกราชวงศ์พระองค์อื่นๆ ที่ถูกฝังไว้ภายในบริเวณโบสถ์น้อยเซนต์จอร์จ เช่น- พระศพของสมเด็จพระเจ้าเฮนรีที่ 8 และพระชายา “เจน ซีมอร์” ถูกฝังไว้บริเวณที่ร้องเพลงสวด (Quire) ของโบสถ์เซนต์จอร์จ เช่นเดียวกับสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 1 ซึ่งทรงถูกประหารชีวิต และพระศพถูกนำมาฝังอย่างเงียบๆ ในบริเวณเดียวกัน- พระศพของสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 3 เจ้าชายเอ็ดเวิร์ด พระราชบิดาในสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 4 สมเด็จพระเจ้าวิลเลียมที่ 4 และพระเจ้าเกออร์คที่ 5 แห่งฮันโนเฟอร์ ถูกฝังไว้ในบริเวณ Royal Vault- พระศพของสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 5 และสมเด็จพระราชินีแมรี พระอัยกาและพระอัยยิกาในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ถูกฝังที่บริเวณห้องเก็บพระศพตรงประตูทิศตะวันตก (West Door)- พระศพของสมเด็จพระเจ้าเฮนรีที่ 6 ซึ่งถูกย้ายจาก Chertsey Abbey มายังโบสถ์น้อยเซนต์จอร์จ โดยทรงเป็นกษัตริย์อังกฤษพระองค์เดียวที่ขึ้นครองราชย์ขณะประทับอยู่ในฝรั่งเศส และทรงถูกคุมขังจนกระทั่งสวรรคตที่หอคอยลอนดอน (Tower of London) ในปี 1471สำหรับพระศพเจ้านายอังกฤษบางพระองค์ที่ไม่ได้ถูกประดิษฐานภายในโบสถ์น้อยเซนต์จอร์จ เช่น สมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 8 และ “วอลลิซ ซิมป์สัน” พระชายาชาวอเมริกัน ซึ่งพระศพถูกฝังไว้ที่สุสานหลวงฟร็อกมอร์ รวมถึงเจ้าหญิงไดอานา ที่พระศพถูกนำกลับไปฝังที่คฤหาสน์ของตระกูลสเปนเซอร์ในเขตอัลธอร์ป มณฑลนอร์แทมป์ตันเชอร์