ฮือฮา! เจ้าหญิงเคทสวม “สร้อยพระศอไข่มุกควีนเส้นโต” พร้อมเจ้าชายจอร์จและเจ้าหญิงชาร์ลอตต์ร่วมพิธีพระบรมศพวิหารเวสมินสเตอร์แอบบีย์

หนังสือพิมพ์เดอะซัน สื่ออังกฤษรายงานวันนี้(19 ก.ย.)ว่า การเสด็จพระดำเนินร่วมพระราชพิธีที่วิหารเวสมินสเตอร์แอบบีย์ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาสำหรับพระบรมศพสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษ บีบีซี ชี้ว่า ซึ่งมีคณบดีแห่งเวสมินสเตอร์ (Dean of Westminster) เดวิด ฮอยล์ (David Hoyle) เป็นผู้ดำเนินพิธีแต่ทว่าอาร์คบิชอปแห่งแคนเทอบิวรีย์ (Archbishop of Canterbury ) จัสติน เวลบีย์ (Justin Welby) เป็นผู้ขึ้นเทศนาภายในพระราชพิธีนายกรัฐมนตรีอังกฤษ ลิซ ทรัสส์ และเลขาธิการใหญ่แห่งเครือจักรภพ แพริเซีย สกอตแลนด์ (Patricia Scotland) จะเป็นผู้อ่านแถลงการณ์ที่ถูกเตรียมไว้ล่วงหน้าบทสวดแรกของพระราชพิธีคือ "The day thou gavest, Lord,”เดอะซันรายงานว่า สร้อยพระศอเส้นพิเศษของควีนเอลิซาเบธที่เจ้าหญิงแห่งเวลส์ทรงเพื่อร่วมพระราชพิธีวันจันทร์(19)เป็นสร้อยแบบ choker หรือสร้อยติดคอที่มีไข่มุกขนาดใหญ่เรียงตัว 4 ชั้นพร้อมกับจี้ตรงกลางประดับไปด้วยเพชร ซึ่งสร้อยพระศอเส้นนี้ควีนเคยทรงพร้อมกับมงกุฎมาก่อน และในเวลาต่อมาเจ้าหญิงไดอานาทรงสร้อยพระศอนี้เช่นกันโดยมีภาพปรากฎไปทั่วเดอะซันชี้ว่าในพิธีพระบรมศพเจ้าชายฟิลิป ดยุกแห่งเอดินบะระ พระราชสวามีในสมเด็จพระราชินาถเอลิซาเบธที่ 2 เมื่อเดือนเมษายนปีที่ผ่านมาพบว่าเจ้าหญิงแคทเธอรีนทรงสร้อยพระศอไข่มุกนี้ร่วมพิธีมาแล้วพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จควีนเอลิซาเบธที่ 2 เริ่มต้นในเวลาราว 11.00 น. พร้อมกับแขกผู้มีเกียรติจำกัดจำนวนเข้าร่วม 2,000 คนและพระราชพิธีมีการถ่ายทอดสดตลอดงาน พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ทรงเป็นผู้นำสมาชิกราชวงศ์ชั้นสูงอัญเชิญหีบพระบรมศพออกจากสภาอังกฤษมายังวิหารเวสมินสเตอร์แอบบีย์ โดยพระบรมศพทรงถูกอัญเชิญขึ้นราชรถปืนใหญ่อายุ 123 ปีพร้อมกับทหารเรือจำนวน 93 นายขบวนเคลื่อนพระบรมศพมีการใช้ปี่และกองสกอตและกองทหารไอร์แลนด์ (Irish Regiments) กองพันกุรข่า( Brigade of Gurkhas ) และทหารกองทัพอากาศ มีการใช้นักดนตรีทั้งหมด 200 คน