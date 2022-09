In Clips :“มาครง” โดนเทศมนตรีลิเบอรัลจวกเละ “ฝรั่งเศสไม่ขึ้นกับกษัตริย์" หลังสดุดีควีน-ลดธงครึ่งเสา ชื่นมื่นโทรศัพท์ครั้งแรกร่วม “พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3”

CBS News สื่อสหรัฐฯรายงานเมื่อวานนี้(14 ก.ย)ว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน วันพุธ(14)ได้ต่อสายโทรศัพท์ร่วมกับพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดี(8)ที่ผ่านมา ตามการแถลงของทำเนียบขาวในการสรุปจากแถลงการณ์ชี้ว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯถวายความอาลัยแด่กษัตริย์พระองค์ใหม่แห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษพร้อมกันนี้ยังแสดงความปราถนาถึงการยังคงความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างสหรัฐฯและพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ต่อไปข้างหน้า“ประธานาธิบดีสหรัฐฯรำลึกถึงความเอื้ออารีและการต้อนรับอย่างเป็นมิตรซึ่งรวมไปถึงเมื่อครั้งพระองค์ทรงเป็นเจ้าภาพรับรองการเยือนของเขาและสุภาพสตรีหมายเลข 1 ของสหรัฐฯภายในพระราชวังวินด์เซอร์เมื่อมิถุนายนปีที่ผ่านมา” รายงานจากแถลงการณ์ของทำเนียบขาวและในแถลงการณ์ยังระบุว่า “เขายังส่งความปราถนาดีจากประชาชนสหรัฐฯที่มีต่อสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ผู้ซึ่งสง่างามและแน่วแน่และทำให้มิตรภาพที่มั่นคงนั้นหยั่งลึกและความสัมพันธ์พิเศษระหว่างสหรัฐฯและสหราชอาณาจักรอังกฤษ”ขณะที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอ็มมานุแอล มาครง ได้กล่าวผ่านแถลงการณ์ทางทวิตเตอร์ว่า เขาได้สนทนาทางโทรศัพท์เป็นครั้งแรกร่วมพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 เมื่อคืนวันพุธ(14)ดิเอ็กซเพรสสื่ออังกฤษรายงานวันนี้(15)ว่า มาครงกล่าวผ่านแถลงการณ์มีใจความว่า“ระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์ร่วมพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ผมได้ถวายความอาลัยแด่พระองค์ในการสวรรคตของพระราชมารดา สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2”พร้อมกันนี้เขายังกล่าวต่อว่า “ผมจะเดินทางร่วมพระราชพิธีที่กรุงลอนดอนวันจันทร์หน้า”ดิเอ็กซเพรสกล่าวว่าในแถลงการณ์ของผู้นำฝรั่งเศสมีใจความต่อว่า “สายใยระหว่างฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรจะไม่มีวันตัดขาด” และเขายังย้ำว่า “เราจะยังคงถักทอไปตามทางที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงได้ปูไว้”สื่ออังกฤษรายงานว่า เป็นการทวีตที่ออกมาทั้งในภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษ และก่อนหน้าเขาได้เคยทวีตแสดงความชื่นชมต่อควีนเอลิซาเบธในการที่พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถในภาษาฝรั่งเศส ทรงชื่นชมวัฒนธรรมฝรั่งเศส และเข้าถึงหัวใจของชาวฝรั่งเศสมาครงกล่าวว่า("To you, she was your Queen. To us, she was the Queen)แต่การที่ผู้นำฝรั่งเศสออกมาสดุดีควีนเอลิซาเบธกลับสร้างความไม่พอใจให้กับบรรดานายกเทศมนตรีสายลิเบอรัลในฝรั่งเศสที่ต่างออกมาต่อต้านดิเอ็กซเพรสชี้ว่า มาครงละเมิดธรรมเนียมปฎิบัติทางการด้วยการออกแถลงการณ์ถวายความอาลัยแด่ควีนเอลิซาเบธ สั่งลดธงชาติฝรั่งเศสครึ่งเสา และสรรเสริญพระองค์ว่า “ชาญฉลาดและเข้าพระทัยผู้อื่น”และพบว่ามีเพียงธงชาติอังกฤษปรากฎอยู่ที่ทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศศในขณะที่ผู้แทนระดับสูงของอังกฤษเข้าพบทั้งนี้มาครงออกคำสั่งลดธงชาติครึ่งเสาในทุกที่ตั้งทำการรัฐ รวมไปถึงพระราชวังปาแลเดอเลลีเซ ตั้งแต่วันศุกร์(9)ไปจนถึงวันพระราชพิธีฝังพระบรมศพในวันจันทร์(19)ที่จะถึงแต่ความเคลื่อนไหวเหล่านี้ได้สร้างความไม่พอใจให้กับบรรดานายกเทศมนตรีสายลิเบอรัลปีกซ้ายฝรั่งเศสเป็นอย่างมากรวมไปถึง ยันน์ กาลุต (Yann Galut) ซึ่งเป็นอดีตสมาชิกพรรคโซเชียลลิสต์ ปาร์ตี( Parti socialiste )และดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองบูร์ช (Bourges)เขาแสดงความเห็นอย่างดุเดือดว่า “คำสั่งนี้มันช่างน่าเหลือเชื่อต่อผม ผมเคารพต่อความเศร้าโศกของเพื่อนชาวอังกฤษของพวกเรา แต่ผมจะไม่ยอมลดธงชาติฝรั่งเศสครึ่งเสาเหนือที่ทำการเมืองบูร์ชเด็ดขาด”และในภายหลังยังแสดงความเห็นกับสถานีโทรทัศน์ฝรั่งเศสช่อง 3 ว่า “พวกเราเป็นประเทศสาธารณรัฐ ทำไมผมต้องไว้อาลัยให้กับราชวงศ์ต่างชาติด้วย”นายกเทศมนตรีสายลิเบอรัลคนนี้ยังวิจารณ์คำสั่งมาครงว่า ไม่สมเหตุผลและมากเกินไป โดยเขาแสดงเหตุผลว่า การลดธงชาติครึ่งเสานั้นสมควรสงวนไว้กับเหตุการณ์สำคัญภายในประเทศและต่อประชาชนฝรั่งเศสเท่านั้นดิเอ็กซเพรสรายงานว่า ปาตริค โพรซีย์ ( Patrick Proisy) นายกเทศมนตรีเมืองฟาชส์-ทูมีส์นิล( Faches-Thumesnil) ซึ่งมีพรมแดนติดเบลเยียมปฎิเสธที่จะลดธงชาติครึ่งเสาเช่นกันเขาแสดงเหตุผลว่า “มันจะมีความสมเหตุสมผลได้อย่างไรในการลดธงชาติครึ่งเสาในโรงเรียนของพวกเราในขณะที่ยังคงใช้คำปฎิญาณว่า "อิสรภาพ ความเท่าเทียม ภราดรภาพ" (liberty, equality, fraternity)และย้ำว่า “ไม่มีคอนเซฟต์ความเท่าเทียมต่ำกว่าของกษัตริย์”