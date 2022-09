WHO เผยชาวยุโรปไม่ต่ำกว่า 17 ล้านคนเจอภาวะ ‘ลองโควิด’

ผลการศึกษาใหม่ที่เผยแพร่โดย WHO เมื่อวันอังคาร (13 ก.ย.) ระบุว่า ชาวยุโรปอย่างน้อย 17 ล้านคนมีอาการ “ลองโควิด” ในช่วง 2 ปีแรกที่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ระบาด โดยผู้ป่วยราว 10-20% ในช่วงระหว่างปี 2020-2021 พบว่าตัวเองมีอาการผิดปกติหลงเหลืออย่างน้อย 3 เดือนหลังจากที่หายป่วย เช่น อ่อนเพลียง่าย สมองล้า (brain fog) หรือหายใจลำบาก เป็นต้น

ผลการศึกษายังพบว่า ผู้หญิงมีความเสี่ยงที่จะเป็น “ลองโควิด” มากกว่าผู้ชายประมาณ 1 เท่าตัว และในกลุ่มผู้หญิงที่ป่วยโควิดรุนแรงจนต้องเข้าโรงพยาบาล พบว่า 1 ใน 3 คนเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว

งานวิจัยซึ่งจัดทำโดย Institute of Health Metrics and Evaluation ในสังกัดโรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตัน กำหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะภูมิภาคยุโรปตามคำนิยามของ WHO ซึ่งครอบคลุมประชากร 900 ล้านคนใน 53 ประเทศแถบยุโรปและเอเชียกลางสำหรับอาการต่างๆ ที่บ่งชี้ถึงการเป็นลองโควิด ได้แก่ ความเหนื่อยล้า (fatigue) หายใจลำบาก (breathlessness) และการสูญเสียความสามารถในการเรียนรู้ (cognitive dysfunction) เช่น สับสน หรือหลงๆ ลืมๆ เป็นต้นที่มา : CNBC