จับตา ‘เมแกน’ จะได้‘ของดี’จากอังกฤษวีคนี้ไหม หลังป่วนพระราชวงศ์แต่แป้ก แถมโป๊ะแตกที่ตีเสมอ ‘แมนเดลา’

เพิ่งจะเมื่อไม่กี่วันมานี้เอง ดัชเชสเมแกน อดีตนักแสดงอเมริกันผู้เป็นหนึ่งในสะใภ้หลวงของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สอง ได้ทำการทิ้งบอมบ์โจมตีพระราชวงศ์อังกฤษครั้งใหม่ เมื่อสกู๊ปบทสัมภาษณ์ที่เธอให้แก่นิตยสารเดอะคัทของสื่อยักษ์อเมริกัน นิวยอร์กแมกกาซีน โดยรำพึงรำพันถึงความทุกข์ขมตรมใจที่ได้ประสบขณะใช้ชีวิตเป็นราชนิกูล ถูกนำขึ้นเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตในวันจันทร์ที่แล้ว (29 สิงหาคม) และกลายเป็นหัวข้อซี้ดซ้าดสะเทือนสองฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกทั้งซีกข้างสหรัฐอเมริกาและซีกข้างเกาะอังกฤษขณะที่บรรดาสื่อมวลชนทั้งฝ่ายอเมริกันและฝ่ายอังกฤษแสดงปฏิกิริยาฮือฮาในสารพัดแง่มุม แต่ความร้อนแรงของข่าวนี้กลับแผ่วลงภายในวันสองวัน โดยกระแสการสั่นคลอนภาพลักษณ์ของสถาบันกษัตริย์อังกฤษโดยสะใภ้หลวงรายนี้ มีอันต้องแป้กอย่างรวดเร็ว เพราะไม่มีการตอบโต้ใดๆ ออกมาจากเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ หรือเจ้าชายวิลเลียม หรือสำนักพระราชวัง ประมาณเดียวกับการตบมือข้างเดียว จึงไม่มีเสียงดังตามมากระนั้นก็ตาม ได้มีกระแสตอบโต้คำให้สัมภาษณ์ของดัชเชสเมแกนปรากฏเป็นข่าวกระหึ่มออกมากระแสหนึ่ง ที่ทำให้ดัชเชส “โป๊ะแตก” เสียฟอร์มสาหัสภายในชะตากรรม พินอคคีโอ-โกหกจมูกยาวด้ชเชสเมแกน มาร์เคิล อดีตแม่ม่ายหย่าร้างผู้เป็นสาวลูกผสมแอฟริกัน-อเมริกัน ให้สัมภาษณ์แก่นิตยสารเดอะคัทในตอนหนึ่งว่า ในงานเปิดตัวภาพยนตร์ไลอ้อนคิงรอบปฐมทัศน์ที่กรุงลอนดอน ปี 2019 “ดิฉันเพิ่งให้กำเนิดน้องอาร์ชี มันเป็นช่วงที่ไม่ดีเอามากๆ ดิฉันกลัวที่จะออกไปข้างนอก” แล้วอัลลิสัน เดวีส์ ซึ่งเป็นผู้สัมภาษณ์ เขียนเสริมว่านักแสดงคนหนึ่งจากแอฟริกาใต้ดึงดัชเชสมาด้านข้าง แล้วอัลลิสันก็ถ่ายทอดถ้อยคำของดัชเชสว่า(เนลสัน แมนเดลาเป็นฮีโร่ของประเทศแอฟริกาใต้ ได้รับความรักและเชิดชูจากประชาชนในฐานะนักต่อสู้ที่เป็นผู้นำการล้มล้างระบอบเหยียดผิว และถูกรัฐบาลชนกลุ่มน้อยผิวขาวจับกุมคุมขังนานถึง 27 ปี ก่อนจะมอบเสรีภาพคืนให้ในปี 1990)แน่นอนว่าประเด็นอย่างนี้มีความอ่อนไหวเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น คราวเคราะห์จึงมาเยือนดัชเชสเมแกนแสนรักของเจ้าชายแฮร์รี เพราะเกี่ยวกับการเปรียบเทียบไปเสมอเท่ากับอดีตประธานาธิบดีเนลสัน แมนเดลา ผู้เป็นตำนานวีรบุรุษที่เคารพรักของประชาชนในประเทศอดีตอาณานิคมอังกฤษแห่งนี้ในห้วงเวลาเดียวกัน เดลีเมล ยูเค ได้สัมภาษณ์ดาราอาวุโสผู้มีชื่อเสียงมากของแอฟริกาใต้ นามว่า ดร.จอห์น กานี ซึ่งเป็นบุคคลเดียวที่เข้าข่ายชายลึกลับรายดังกล่าว เพราะเขาเป็นนักแสดงชาวแอฟริกาใต้คนเดียวซึ่งอยู่ในทีมนักแสดงของภาพยนตร์เรื่องนี้พร้อมนี้ ดร.กานีบอกด้วยว่ามีคนแอฟริกาใต้อีกเพียงหนึ่งรายที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เรื่องนี้และเข้าร่วมพิธีเปิดตัวภาพยนตร์ ได้แก่ ลีโบ เอ็ม ซึ่งเป็นผู้ประพันธ์ดนตรีร่วมกับฮันส์ ซิมเมอร์ แต่ลีโบ เอ็ม มิใช่นักแสดงในการนี้ ลีโบ เอ็ม ก็ปฏิเสธเช่นกัน โดยบอกว่าตนได้พูดกับเมแกนไม่ถึงหนึ่งนาทีที่หน้างานเปิดตัวภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์และไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนลสัน แมนเดลาเลย ดิเอ็กซ์เพรสรายงานเดลิเมล ยูเค ได้ติดต่อไปยังดัชเชสเมแกนและเจ้าชายแฮร์รี กับบริษัทดิสนีย์ เพื่อตรวจสอบคำกล่าวของดร.กานี แต่ยังไม่ได้รับคำตอบ ส่วนกองบรรณาธิการเดอะคัทตอบมาว่าไม่มีความเห็นในเรื่องนี้“ภาพยนตร์ทุกเรื่องที่นางเอกเป็นสาวอเมริกันและได้พบรักแต่งงานกับเจ้าชาย ซึ่งทำให้เธอเป็นเจ้าหญิงนั้น จะมีฉากสำคัญอันแสดงให้เห็นว่านางเอกคิดว่าเธอวางตัวได้ถูกต้องอย่างยิ่ง โดยการเป็นตัวของตัวเอง เสร็จแล้วก็ต้องมีราชนิกูลที่เป็นผู้ใหญ่กว่ามาพร่ำสอนเธอถึงหน้าที่ของเจ้าหญิง ตลอดจนการวางตนที่เหมาะสม” อัลลิสัน เดวีส์ นักข่าวสาวของเดอะคัท เข้าสู่ประเด็นปัญหาขัดแย้งของดัชเชสเมแกนกับราชวงศ์อังกฤษ ด้วยการเปิดเรื่องอย่างนั้น ซึ่งมองเห็นใจความระหว่างบรรทัดได้ชัดเจนว่า นางเอกอย่างเมแกนก็เคยประสบสถานการณ์ทำนองนี้เช่นกันอย่างแน่นอน แล้วอัลลิสันก็นำเสนอต่อมาว่า“ข้าพเจ้าได้ยกตัวอย่างหนังเรื่องหนึ่งคือ The Prince & Me แต่เมแกนไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้ เธอบอกว่า ‘ถ้าได้ดูก็คงช่วยได้มากจริงๆ’ เธอกล่าวแบบที่มิได้ประชดประชัน แต่น้ำเสียงออกแนวกร้าวก่อนจะไปถึงปัญหาลำดับถัดมา อัลลิสันโยงไปถึงปมเรื่องสื่อแท็บลอยด์คอยแต่ะจะวิจารณ์เมแกนและเจ้าชายแฮร์รีไปในทุกสิ่งอย่าง ปมเรื่องนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการที่ทั้งสองตัดสินใจที่จะออกไปทำงานหารายได้ของตนเองเพื่อจะไม่ต้องใช้เงินจากงบประมาณแผ่นดินที่เป็นเงินภาษีซึ่งรัฐบาลจัดสรรแก่สมาชิกราชวงศ์ วัตถุประสงค์หลักของเรื่องนี้คือ ทั้งสองอยากจะปิดช่องทางไม่ให้สื่อต่างๆ เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ในการนี้ เมแกนให้สัมภาษณ์ไปว่าเธอไม่ได้รับอนุญาตให้แยกออกไปทำงานหารายได้ของตนเองเดอะคัทหยิบยกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่สื่ออังกฤษเคยโจมตีวิจารณ์เมแกนและเจ้าชายแฮร์รีมานำเสนอซึ่งได้แก่กรณีการใช้งบค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่สมาชิกราชวงศ์ จำนวนถึง 3.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อตกแต่งพระตำหนักฟร็อกมอร์ คอตเทจ ในเขตพระราชฐานวินด์เซอร์ ให้อยู่อาศัยได้อย่างงามหรูสมฐานะเมแกนกับเจ้าชายแฮร์รีวิเคราะห์ว่า ในเมื่อสื่อแท็บลอยด์สามารถเข้าไปโจมตีพวกเขาได้อย่างเสรี ภายใต้ข้ออ้างว่าเพื่อประโยชน์ของสาธารณชน เพราะชีวิตของพวกเขาดำรงอยู่ด้วยเงินจากภาษีประชาชน ดังนั้น พวกเขาก็จะเอาเงินภาษีออกไปจากชีวิต อัลลิสันแห่งเดอะคัทเล่าไว้อย่างนั้นด้วยเหตุนี้ เมแกนและเจ้าชายได้นำเสนอขึ้นไปว่าขออนุญาตทำงานสร้างรายได้ของตนเอง “เผื่อว่าเสียงวิจารณ์ทั้งหลายจะได้หยุด” ดัชเชสเมแกนเล่าไว้ในคำให้สัมภาษณ์อัลลิสันรายงานสืบไปว่าเมแกนและเจ้าชายแฮร์รียังคิดมากกว่านั้นด้วย คือจะเดินทางออกจากอังกฤษ และออกจากสื่อแท็บลอยด์อังกฤษด้วย ทั้งสองคิดว่าจะให้ไปอยู่ประเทศใดในเครือจักรภพก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นแคนาดา หริอนิวซีแลนด์ หรือแอฟริกาใต้ คือโอเคหมด“อะไรก็ได้ขอแค่... เพราะแค่ที่เราอยู่ (ในลอนดอน) ก็สร้างความขัดเคืองใจผู้ใหญ่ในราชตระดูลอย่างยิ่งแล้ว ดังนั้น เราจะไป โอเคเลย ย้ายออกจากที่นี่ดีกว่า เต็มใจอย่างยิ่ง” เมแกนพูดกับอัลลิสันอย่างนั้น พลางยกมือสองข้างเป็นสัญลักษณ์ขำๆ ว่ายอมแพ้เมแกนบอกด้วยว่านี่ไม่ใช่การขอในสิ่งใหม่แหวกแนวแบบว่าขอประดิษฐ์ล้อในคอนเซ็ปต์ใหม่ และยิ่งกว่านั้น เจ้าชาย เจ้าหญิง และดยุกรายนั้นรายนี้ของราชวงศ์อังกฤษ ล้วนได้รับอนุญาตให้ทำงานสร้างรายได้เลี้ยงตัวเอง“แต่นั่นไม่ใช่อะไรที่ดิฉันและเจ้าชายแฮร์รีจะได้รับอนุญาตให้ทำ ทั้งที่สมาชิกราชวงศ์มากมายก็ทำงานสร้างรายได้เป็นของตนเอง” เมแกนกล่าวกับอัลลิสันในเมื่อประเด็นเรื่องนี้เป็นอะไรที่มีการเลือกปฏิบัติอย่างชัดเจน อัลลิสันจึงถามกลับไปว่าทำไมดัชเชสเมแกนกับเจ้าชายแฮร์รีจึงไม่ได้รับอนุญาต ดัชเชสแสดงสีหน้าว่า จะมาถามทำไม ยังไม่เข้าใจอีกหรือ อัลลิสันเขียนเล่าไว้อย่างนั้น ซึ่งอาจจะหมายถึงว่า ดัชเชสมองว่ามันเป็นการเลือกปฏิบัติอย่างไม่ชอบธรรม ขณะเดียวกันก็คิดว่าตนเองถูกราชนิกูลผู้ใหญ่กดดันกลั่นแกล้งดัชเชสเมแกน พระชายาวัย 41 กะรัตของเจ้าชายแฮร์รีซึ่งกำลังจะครบ 38 พรรษาในกลางเดือนนี้ เล่าถึงความสัมพันธ์อันปีนเกลียวกับคุณพ่อของเธอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่คุณพ่อโทมัส มาร์เคิล ปล่อยข้อมูลต่างๆ ของเธอเข้าหูเข้ามือของนักข่าว พร้อมกับกล่าวโทษว่าสื่อมวลชนเป็นต้นเหตุให้ครอบครัวแตกแยก ทั้งครอบครัวเธอและครอบครัวของเจ้าชายแฮร์รี ซิดนีย์ มอร์นิง เฮอร์รัล รายงานพร้อมนี้เธอปล่อยข้อมูลส่วนตัวสุดๆ ของเจ้าชายแฮร์รี ให้นักข่าวของนิตยสารเดอะคัทว่า“แฮร์รีบอกดิฉันว่า ‘ผมขาดกับท่านพ่อเพราะวัฒนธรรมการทำงานของสื่อมวลชน’ มันไม่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นกับพวกเขาดั่งที่เกิดขึ้นกับดิฉัน แต่นั่นเป็นการตัดสินใจของแฮร์รี” ดัชเชสเมแกนพูดเมื่อข้อมูลดังกล่าวปรากฏบนเว็บไซต์ของเดอะคัท ฝ่ายต่างๆ ก็ถือว่าดัชเชสเมแกนได้ยืนยันข่าวที่ว่าเจ้าชายแฮร์รีร้าวฉานกับเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์เป็นที่แน่นอนแล้วด้านคนวงในซึ่งมีตำแหน่งสูงของราชตระกูลให้ความเห็นแก่ดิเอ็กซ์เพรสว่า “ข้าพเจ้าไม่สังเกตเห็นเลยว่าแฮร์รีแตกหักกับเสด็จพ่อ เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ทรงประทานเงินหลายล้านปอนด์แก่เจ้าชายแฮร์รีริชาร์ด พาล์มเมอร์ นักข่าวอังกฤษคนดังแห่งค่ายเดลีเอ็กซ์เพรส ผู้รายงานเรื่องราวของราชวงศ์วินด์เซอร์มายาวนาน ได้ตอบโต้แรงๆ อัดกลับดัชเชสเมแกนและคำให้สัมภาษณ์รอบใหม่นี้ โดยเขียนขึ้นทวิตเตอร์ว่า “เจ้าชายแฮร์รีและพระชายาเมแกน มาร์เคิล ผู้หูหนวก ยังไม่รู้จัก ‘สรุปบทเรียน’” พร้อมนี้ หนุ่มพาล์มเมอร์ได้ลิงค์ให้ท่านผู้อ่านตามไปดูรายงานของเว็บไซต์ข่าวดิเอ็กซ์เพรส ซึ่งพาดหัวตัวบิ๊กว่าเมแกน มาร์เคิล จะกลับไปใช้อินสตาแกรมสื่อสารกับแฟนคลับ เธอบอกในสัมภาษณ์ถล่มใส่ราชตระกูลว่า “จะไม่นิ่งเงียบอีกต่อไป” จะเล่าสิ่งต่างๆ ที่ได้ประสบจากราชตระกูลอังกฤษ และถ้ามีส่วนที่ไม่อยากเล่า ก็จะตัดสินใจเองที่จะไม่เล่าทั้งนี้ ในช่วงการสัมภาษณ์ที่อัลลิสันถามว่า ทำไมคำขออนุญาตทำงานเลี้ยงตนเองจึงถูกยับยั้ง อดีตดารา ตอบว่าไม่ทราบเหมือนกัน แล้วเธอก็พูดขึ้นว่าช่องรายการสนทนาผ่าน Spotify Podcast ซึ่งอยู่ภายใต้สัญญาธุรกิจที่ดัชเชสเมแกนตกลงที่จะผลิตรายการป้อนให้แก่ Spotify นั้น ดัชเชสตั้งชื่อว่า Achietypes ซึ่งจะเป็นช่องทางสื่อสารที่ยิงตรงไปถึงสาธารณชน โดยใช้รูปแบบการสนทนาออกอากาศร่วมกับแขกรับเชิญนามกระเดื่องเลื่องลือ อย่างเช่น เซเรนา วิลเลียมส์ เพื่อนสนิทระดับ A-List ของวงการนักเทนนิสอาชีพ ในเอปพิโสดแรกเมื่อ 23 สิงหาคม 2022เมื่อเดลีเมล ยูเค ตั้งคำถามว่าดัชเชสเมแกนและเจ้าชายแฮร์รีเขย่าเกียรติภูมิของพระราชตระกูลวินเซอร์ อย่างดุเดือดในบทสัมภาษณ์ที่เดอะคัท แล้วทั้งสองจะมาอังกฤษทำไม แถมทั้งสองยังมีความกังวลมากมายในเรื่องความปลอดภัย ปรากฏว่ามีการเสนอสมมุติฐานไว้ให้ท่านผู้อ่าน โดยหยิบความเห็นของนักวิเคราะห์เรื่องราวราชวงศ์ ริชาร์ด ฟิตซ์วิลเลียมส์ ซึ่งกล่าวไว้ดังนี้“เรตติ้งของทั้งสองอยู่ในระดับย่ำแย่มานานแล้ว ความสัมพันธ์ร้าวฉานลึกล้ำที่มีกับพระราชตระกูลก็ยังต้องใช้เวลาอีกนานในการเยียวยาหากโยงการวิเคราะห์ดังกล่าวไปพิจารณาควบคู่กับอีกหนึ่งภารกิจของเจ้าชายแฮร์รี คือ การผลิตต้นฉบับหนังสือบันทึกความทรงจำซึ่งแต่เดิมนั้นกำหนดจะออกวางตลาดภายในปี 2022 แต่ก็ต้องเลื่อนไปเป็นปี 2023 ก็สามารถเห็นร่องรอยว่าการดำเนินธุรกิจหลายสิบล้านร้อยกว่าล้านของดัชเชสและดยุกแห่งซัสเซกซ์ อาจอยู่ในภาวะขาดแคลนวัตถุดิบที่เป็นของดีทีเด็ดใหม่ๆ เด็ดๆ เจ็บๆจี๊ดๆ ซึ่งต้องนำไปใช้ทั้งในส่วนของภาพยนตร์สตรีมมิ่ง ทั้งในส่วนของพอดแคสท์ และในส่วนของหนังสือโดยวัตถุดิบซึ่งเป็นที่ต้องการนั้น จะต้องอิงอยู่กับธีมหลักที่แฟนคลับเสพติดงอมแงม คือ ธีมว่าด้วยความสัมพันธ์ร้าวฉานกับพระราชวงศ์ ตลอดจนเรื่องลับ(ไม่ต้องลึกก็ได้) ของราชนิกูลแต่จะต้องมีความแรงเร้าใจแบบที่กลุ่มลูกค้าชมชอบ อาทิ ดราม่าที่มากมายด้วยสีสรรของความขัดแย้ง และการกลั่นแกล้งรังแกทั้งนี้ วัตถุดิบที่มีอยู่อาจจะพอมีเป็นทีเด็ดทีขาดอยู่บ้าง แต่ก็ตต้องการวัตถุดิบสดๆ ใหม่ๆ มาเป็นประเด็นชูโรงของหนังสือความทรงจำ และมาเป็นพล็อตภาพยนตร์ป้อนเน็ตฟลิกซ์ ตลอดจนเป็นประเด็นสนทนาจี๊ดจ๊าดใน Spotify Podcastในคราวที่ดัชเชสเมแกนและเจ้าชายแฮร์รีมาพำนักที่พระตำหนักฟร็อกมอร์ คอตเทจ เมื่อต้นเดือนมิถุนายน เพื่อร่วมพระราชพิธีเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบรอบ 70 ปี แพลตทินัม จูบิลี นั้น ทั้งสองน่าจะได้วัตถุดิบใหม่ๆ ติดมือกลับไปน้อยนัก เพราะไม่มีโอกาสจะได้พบปะกับพระเชษฐา-ปรินซ์วิลเลียมแห่งเคมบริดจ์ แม้พระอนุชาได้ทรงเชิญมาร่วมงานวันเกิดของคุณลิลิเบต ดังนั้นโอกาสที่จะมีดราม่าปะทะคารมจึงไม่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ได้มีผู้สันทัดกรณีจากแวดวงลึกๆ ของพระราชวงศ์วินด์เซอร์ออกมาอธิบายเกมดังกล่าวนี้ฝากไปกับสื่อหัวสี Page Six ว่า “สิ่งต่างๆ ยังตึงเครียดอยู่ – เจ้าชายวิลเลียมยังทรงระมัดระวังที่จะสนทนาเป็นการส่วนพระองค์กับเจ้าชายแฮร์รี คุณไม่มีทางทราบได้เลยว่าอาจจะมีอะไรเป็นข่าวสะท้อนกลับมาในภายหลัง”ขณะเดียวกันเดลิเมล ยูเค ให้ข้อมูลว่าดัชเชสและดยุกแห่งซัสเซกซ์มีโอกาสนำคุณลิลิเบตเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธ แต่ก็กลายเป็นแค่เซสชั่นสั้นๆ เพียง 15 นาที โดยไม่ได้ถ่ายภาพที่ระลึกใดๆ และในด้านของการเข้าเฝ้าเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ที่สื่อมวลชนหัวสีหลายค่ายเคยรายงานว่าเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ทรงปลื้มพระราชนัดดาลิลิเบต นั้น ยังไม่ได้เห็นภาพถ่ายที่ระลึกใดๆ กันเลย และแล้วเดลิเมล ยูเค ให้รายงานอัปเดทว่าไม่ได้มีการเข้าเฝ้าแต่อย่างใดด้วยเหตุนี้ การมาปฏิบัติภารกิจในอังกฤษสัปดาห์นี้ จึงอาจตั้งข้อสังเกตแบบทฤษฎีสมคบคิดว่าดัชเชสและดยุกแห่งซัสเซกซ์ ซึ่งได้กระตุ้นเพลิงพิโรธไว้อย่างมากมายในสัปดาห์ที่แล้ว และได้เดินทางมาอยู่ใกล้ๆ ขับรถถึงกันได้อย่างง่ายดายในสัปดาห์นี้เป็นที่เรียบร้อย จะได้รับโอกาสที่จะเข้าถึงตัวละครหลักทั้งสามพระองค์หรือไม่ ในเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถทรงเสด็จแปรพระราชฐานประจำปีไปพักผ่อนที่ปราสาทบาลมอรัลในสกอตแลนด์จนถึงปลายเดือนกันยายน ขณะที่เจ้าชายวิลเลียมก็น่าจะทรงปักหลักในแนวเดิมคือหลีกเลี่ยงการสนทนาส่วนพระองค์กับเจ้าชายแฮร์รี ดังได้เห็นแนวโน้มนี้แล้วว่าในวันครบรอบการจากไปของเจ้าหญิงไดอานา 31 สิงหาคมของทุกปี เจ้าชายสองศรีพี่น้องต่างมีกิจกรรมของตนเองในการรำลึกถึงพระมารดาจอมกูรูด้านงานโฆษณาประชาสัมพันธ์และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์ นามว่า มาร์ก บอร์คาวสกี บอกกับเว็บไซต์ข่าว เมลออนไลน์ ว่าดัชเชสเมแกนคงจะใช้ทริปนี้สร้างคะแนนนิยม พร้อมกับบอกด้วยว่า “สถานการณ์ยังคงเป็นสงครามเย็นระหว่างฝ่ายซัสเซกซ์กับฝ่ายเคมบริดจ์อยู่อย่างไม่เสื่อมคลาย”การวิเคราะห์ดังกล่าวอาจเรียกว่าเป็นการพูดแทนใจนักวิเคราะห์ทั้งวงการเลย โดยฝ่ายต่างๆ เตรียมความคิดไว้แล้วว่าคงได้เห็นการฟุตเวิร์กหลบหลีกแบบที่ขิงขั้นสุด โดยไม่ต้องเกรงใจอะไร ในลักษณะที่ละม้ายกับสถานการณ์เดือนมิถุนายน ซึ่งเจ้าชายวิลเลียมไม่ไปงานปาร์ตีวันเกิดครั้งแรกของคุณลิลิเบต พระภาติยะ(หลานที่เป็นลูกของน้องชาย)วัยน่ารักน่ากอดสิ่งที่สื่อหัวสีสายข่าวราชวงศ์รออยู่ คงเป็นการเปิดฉากตำหนิติเตียนที่จะออกมาจากฝ่ายซัสเซกซ์กระนั้นก็ตาม หากดัชเชสเมแกนจะเดินเกมด้วยวิธีเดิมๆ น่าจะเหนื่อยเปล่า เพราะคู่ชกฝั่งอังกฤษไม่ร่วมแลกหมักให้เปลืองตัวเปลืองแรงแล้วเหนือสิ่งอื่นใด แฟนคลับของดัชเชสเมแกน ไม่ว่าจะเป็นสายสื่อมวลชน หรือสายประชาชน ทยอยกันเบื่อมากขึ้นเรื่อยๆ เดลีเมล ยูเคตั้งประเด็นขึ้นว่าคนอเมริกันอาจจะสังเกตรู้ว่า ในความเป็นจริงนั้นไอดอลสายซัสเซกซ์ที่แฟนคลับได้ตามชมตามเชียร์มาสองปีแล้ว อาจมีวาระพิเศษในใจที่มากกว่าเรื่องความทุกข์ตรมที่ทั้งสองคอยคร่ำครวญซ้ำๆ ว่าถูกราชนิกูลอังกฤษรังแกนิวยอร์กโพสต์ฉบับกระดาษในวันที่ 30 สิงหาคม 2022 นำคำเตือนถึงดัชเชสเมแกนขึ้นหน้าหนึ่งเต็มบาน บอกว่า “ทารกกับมงกุฎ: เจ้าหญิงเมแกนผู้เหลิงจนเสียนิสัย ยังคง งอแงไม่จบกับเรื่องราชตระกูล” นับเป็นปฏิกิริยาที่แรงและตรงไปตรงมาต่อเนื้อหาในบทสัมภาษณ์ที่ดัชเชสให้แก่นิตยสารเดอะคัทวอชิงตันโพสต์ซึ่งเป็นพี่ใหญ่ที่สุขุมลุ่มลึกของวงการสื่อ ก็เตือนไปถึงดัชเชสเมแกนว่า “จะประสบความสำเร็จในด้านสื่อ ก็จะต้องทิ้งเรื่องทุกข์ร้อนใจจากราชตระกูลไว้เบื้องหลังได้แล้วเหนืออื่นใด โทรทัศน์อเมริกันค่ายหนึ่งบอกว่าความดึงดูดบางอย่างหายไปวี่แววแนวโน้มจึงมีสูงมากที่ว่า สองเจ้านายแห่งสายซัสเซกซ์จะจบสัปดาห์นี้ด้วยการขึ้นเครื่องบินกลับแคลิฟอร์เนียในอาการมือเปล่า เหมือนเมื่อทริปเดือนมิถุนายน