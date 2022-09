เพื่อยูเครน! กลุ่มแฮกเกอร์ ‘แอนอนิมัส’ โวผลงานป่วนแอปฯ แท็กซี่รัสเซีย ทำรถติดหนึบใน ‘มอสโก’

คลิปวิดีโอที่แท็กซี่จำนวนมากต่อคิวยาวเหยียดเพื่อจะไปยังสถานที่เดียวกันบนถนน Kutuzovsky Prospect ถูกแชร์จนเป็นไวรัลในทวิตเตอร์และ Reddit เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว (1)“แอปฯ Yandex Taxi ถูกพวกแฮกเกอร์พยายามก่อกวนบริการเมื่อเช้าวันที่ 1 ก.ย. คนขับหลายสิบคนถูกเรียกไปยังเขต Fili ในเวลาพร้อมๆ กัน” โฆษกของ Yandex ระบุในคำแถลงที่ส่งถึงเว็บไซต์ The Vergeทางบริษัทยืนยันว่า ปัญหารถติดกินเวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง และ Yandex ได้ทำการ “ปรับปรุงอัลกอริทึม เพื่อตรวจจับและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต”Yandex ไม่ได้ระบุว่าการโจมตีทางไซเบอร์ครั้งนี้เป็นฝีมือใคร ทว่า “แอนอนิมัส” ซึ่งเป็นกลุ่มนักรบไซเบอร์ที่โด่งดังและมีจุดยืนเคลื่อนไหวทางการเมือง ได้ประกาศอ้างความรับผิดชอบผ่านทวิตเตอร์ และยังอ้างว่าทำงานร่วมกับ “กองทัพไอทียูเครน” (IT Army of Ukraine) ซึ่งเป็นกลุ่มแฮกเกอร์นักเคลื่อนไหวที่รวมตัวกันแบบหลวมๆ ภายใต้การจัดตั้งของ มีไคโล เฟโดรอฟ รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลยูเครน หลังจากที่มอสโกเริ่มส่งกองทัพรุกรานเมื่อวันที่ 24 ก.พ.แอนอนิมัสได้ประกาศจะทำ “สงครามไซเบอร์” กับรัสเซียตั้งแต่ต้นปีนี้ และเคยอ้างผลงานโจมตีสถานีโทรทัศน์รัสเซียหลายช่อง โดยนำภาพฟุตเทจจากสงครามที่มอสโกถือว่าเป็นสิ่ง “ผิดกฎหมาย” ออกมาเผยแพร่ นอกจากนี้ยังมีการปล่อยชุดข้อมูลและอีเมลภายในของหน่วยงานรัฐบาลและบริษัทใหญ่ๆ ของแดนหมีขาว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญโจมตีรัสเซียที่มา: The Verge