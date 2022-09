ลุ้นระทึก!! จีนจะตอบโต้อย่างไรและเมื่อใด หลังสหรัฐฯเร่งแซงก์ชั่นเทคโนโลยีจีน ชนิดจะไม่ให้ผุดให้เกิดกันเลย

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ www.atimes.com)02/09/2022กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯเพิ่งมีความเคลื่อนไหวใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้ว ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะอุดปากบีบคอขวางกั้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของจีน ด้วยการตัดสินใจออกคำสั่งจำกัดควบคุมการขนส่งชิปประมวลผลกราฟฟิกระดับก้าวหน้า (advanced graphics processing units หรือ GPUs) ซึ่งออกแบบโดยพวกบริษัทอเมริกันอย่าง อินวิเดีย (NVIDIA) และ เอเอ็มดี (AMD) ไปประเทศจีน ทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐฯบอกว่ามีความวิตกเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะมีการนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไปเป็นแอปพลิเคชั่นทางการทหารGPUs เป็นแผงวงจรรวมประเภทหนึ่งที่ใช้ในการทำกราฟฟิกและภาพวิดีโอ, ในการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งต้องการผลงานสมรรถนะสูง, และการเร่งความเร็วของปัญญาประดิษฐ์ ตลอดจนการเรียนรู้ของเครื่องจักร ขณะที่ อินวิเดีย และ เอเอ็มดี ซึ่งตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียทั้งคู่ มีฐานะเป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ใหญ่ที่สุดอันดับ 9 และ 10 ของโลก เมื่อวัดกันด้วยตัวเลขรายรับเมื่อปี 2021ราคาหุ้นของทั้งสองบริษัทต่างตกวูบเมื่อข่าวการแซงก์ชั่นครั้งนี้ปรากฏออกมา โดยเฉพาะ อินวิเดีย นั้นหล่นฮวบฮาบทีเดียว หลังจากไหลรูดถึง 12% ในการซื้อขายระหว่างวัน หุ้นของ อินวิเดีย ก็ปิดในวัน(พฤหัสบดี) 1 กันยายน โดยติดลบ 7.7% ส่วน เอเอ็มดี ปิดลดลง 3.0% ราคาหุ้นทั้งสองตัวนี้ยังคงตกลงต่ออีกในช่วงการซื้อขายหลังตลาดปิดแต่ขอให้เราพิจารณาข่าวนี้ในบริบทที่กว้างขวางยิ่งขึ้นกว่านี้ อินวิเดีย นั้นดิ่งวูบถึง 59.8% ทีเดียวจากระดับที่อยู่สูงที่สุดในรอบ 52 สัปดาห์ (ราคาสูงที่สุดในรอบปีที่ผ่านมา) ของหุ้นตัวนี้ ส่วน เอเอ็มดี ก็ติดลบลงถึง 49.9% หุ้นทั้งสองตัวนี้มีราคาสูงสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วแอปพลายด์ แมตทีเรียลส์ (Applied Materials) บริษัทผู้ผลิตเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับทำเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุด ก็มีราคาหุ้นตกลง 2.4% ในวันที่ 1 กันยายน และหล่นฮาบ 45.0% จากช่วงสูงที่สุดในรอบ 52 สัปดาห์ของตน ด้าน อินเทล (Intel) ติดลบเพียงแค่ 0.5% ในวันที่ 1 กันยายน ทว่าดำดิ่งถึง 43.6% จากระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ของตน ดัชนี SOX ซึ่งเป็นดัชนีวัดคึวามเคลื่อนไหวของพวกหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ หดหายไป 35.5% ทีเดียวจากช่วงขึ้นไปสูงสุดตอนเดือนธันวาคมปีที่แล้วหากมองกันในระยะสั้น ก็อาจตีความได้ว่า มาตรการจำกัดที่ออกมาใช้กับ อินวิเดีย และ เอเอ็มดี คราวนี้ เป็นครั้งล่าสุดของสัญญาณลบที่ปรากฏออกมาเป็นชุดต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ตลาดกระทิงหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ในช่วงไม่กี่เดือนมานี้ ถึงจุดสิ้นสุดลงอย่างไรก็ดี หากมองต่อไปในอนาคตข้างหน้า มาตรการแบบนี้ก็ทำให้เป็นที่ชัดเจนทีเดียวว่า อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ไม่สามารถวางแผนเพื่อขายผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สุดและก้าวหน้าที่สุดของพวกตนในประเทศจีนได้อีกต่อไปแล้ว ทิศทางการเติบโตขยายตัวและผลตอบแทนการลงทุนของบริษัทเหล่านี้น่าจะมีแนวโน้มลดต่ำลง และด้วยเหตุนี้ราคาหุ้นของพวกเขาก็น่าจะเจอการทดสอบนิวโลว์ครั้งใหม่ๆ ต่อไปอีกเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯได้ประกาศมาตรการจำกัดควบคุมการส่งออกพวกเครื่องมือ electronic design automation หรือ EDA (ระบบอัตโนมัติการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์) ไปยังประเทศจีน ความเคลื่อนไหวนี้ทำให้ แฮนเดิล โจนส์ (Handel Jones) ซีอีโอของ อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส สแตรเตจีส์ (International Business Strategies) บริษัทที่ปรึกษาของแวดวงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ต้องรีบเขียนแสดงความเห็นว่า การจำกัดควบคุมเช่นนี้อาจจะ “ส่งผลกระทบในทางสร้างความหายนะไปทั่วโลก” โดยส่งผลทำให้เกิด “การสะดุดติดขัดสำคัญๆ ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก”โจนส์ยังตั้งข้อสังเกตต่อไปอีกว่า “สถานการณ์ร้ายแรงมากสำหรับจีน แบบแผนที่ผ่านมาของรัฐบาลสหรัฐฯนั้น ได้แก่การมุ่งขยายคำจำกัดความของการตัดสินใจเบื้องต้นของตนเมื่อเวลาผ่านไป เพื่อเป็นการเพิ่มผลกระทบ และนี่ก็น่าจะเกิดขึ้นเช่นกันสำหรับกรณีการตัดสินที่เรากำลังพูดถึงกันนี้”ปรากฏว่าในกรณีนี้ การแซงก์ชั่นใหม่ๆ เกิดขึ้นตามมาในเวลาไม่ถึง 1 เดือนกระนั้น เวลานี้มันก็ยังไม่ถึงขั้นเป็นความหายนะเสียเลยทีเดียว โดยกระทรวงพาณิชย์อนุญาตให้ อินวิดัย ยังคงส่งออก A100 GPU ของตนได้ในกรณีที่เป็นการสนับสนุนพวกลูกค้าสหรัฐฯ และกระทั่งยินยอมให้ถ่ายโอนเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ H100 ใหม่ๆ ของตนในประเทศจีนได้ โดยทั้งสองเรื่องนี้ให้กระทำได้จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2023แต่มันก็ได้กลายเป็นการสร้างความไม่แน่ไม่นอนขึ้นมาอย่างกว้างขวางไปแล้ว อินวิเดียเพิ่งออกคำเตือนว่า ผลกระทบที่จะมีต่อรายรับของบริษัทนั้นอาจไปถึงระดับหลายร้อยล้านดอลลาร์ทีเดียว ส่วน เอเอ็มดี ดูไม่ได้แสดงความกังวลอะไร อย่างน้อยที่สุดก็ไม่ใช่ในขณะนี้ความเคลื่อนไหวเพื่อควบคุมการส่งออกไปยังจีนในช่วงเร็วๆ นี้ ไม่ได้มีเพียงแค่เครื่องมืออุปกรณ์ EDA และชิป GPUs เท่านั้น ในวันที่ 12 สิงหาคม กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯยังได้ออกคำสั่งจำกัดควบคุมพวกซับสเตรตทำเซมิคอนดักเตอร์ (semiconductor substrates) ซึ่งทำจากแกลเลียมออกไซด์ (gallium oxide) และเพชร รวมทั้งเทคโนโลยี pressure gain combustion (PGC) ซึ่งจะเป็นตัวปรับปรุงยกระดับสมรรถนะของเครื่องยนต์กังหันก๊าซ (gas turbine)โดยที่ สำนักงานอุตสาหกรรมและความมั่นคง (Bureau of Industry and Security หรือBIS) ของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ระบุเอาไว้ในเอกสารเผยแพร่สื่อมวลชน ดังนี้:**“แกลเลียมออกไซด์ และ เพชร เป็นวัสดุที่เปิดทางให้พวกเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งใช้วัสดุเหล่านี้ สามารถทำงานภายใต้เงื่อนไขที่รุนแรงต่างๆ ได้มากขึ้น เป็นต้นว่า ณ ระดับไฟฟ้าแรงสูง หรือ อุณหภูมิสูง พวกเครื่องมืออุปกรณ์ซึ่งใช้ประโยชน์จากวัสดุเหล่านี้ สามารถที่จะเพิ่มศักยภาพทางการทหารขึ้นมาอย่างสำคัญ**“เทคโนโลยี PGC มีศักยภาพอย่างกว้างขวาง สำหรับการนำไปใช้ทั้งกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพื้นโลกและกับการบินและอวกาศ เป็นต้นว่า จรวด และระบบไฮเปอร์โซนิก”เอกสารเผยแพร่นี้ยังอ้างอิงคำกล่าวของ ปลัดกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯฝ่ายกิจการอุตสาหกรรมและความมั่นคง (Under Secretary of Commerce for Industry and Security) แอลเลน เอสเตเวซ (Alan Estevez) ที่บอกว่า “ความก้าวหน้าต่างๆ ทางเทคโนโลยีที่เปิดทางให้พวกเทคโนโลยีอย่างเช่น เซมิคอนดักเตอร์ และเครื่องยนต์ทั้งหลาย ทำงานได้เร็วยิ่งขึ้น, ทรงประสิทธิภาพมากขึ้น, เป็นระยะเวลานานขึ้น, และทำงานในเงื่อนไขร้ายแรงต่างๆ ได้มากขึ้น สามารถที่จะกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมทั้งในบริบทด้านการพาณิชย์และด้านการทหาร”จากนั้นในวันที่ 23 สิงหาคม สำนักงาน BIS ได้ออกคำแถลงที่มีข้อความดังต่อไปนี้:“กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ โดยสำนักงานอุตสาหกรรมและความมั่นคง (BIS) เพิ่งมีคำตัดสินสุดท้ายให้เพิ่มหน่วยงานด้านอวกาศ, การบินและอวกาศ, และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ของจีนจำนวน 7 แห่ง เข้าไปในบัญชีดำ “Entity List” และจำกัดการเข้าถึงสินค้าโภคภัณฑ์, ซอฟต์แวร์, และเทคโนโลยีต่างๆ ของพวกเขาอย่างเข้มงวดรุนแรง โดยเป็นไปตามระเบียบการบริหารจัดการการส่งออก (Export Administration Regulations หรือ EAR) หน่วยงานทั้ง 7 แห่งเหล่านี้ถูกเพิ่มชื่อเข้าไปในบัญชีดำ Entity List สืบเนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ซึ่งขัดแย้งกับผลประโยชน์ด้านความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายการต่างประเทศของสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการเข้าครอบครองและความพยายามที่จะเข้าครอบครองรายการต่างๆซึ่งมีต้นกำเนิดในสหรัฐฯ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนความพยายามปรับปรุงการทหารให้ทันสมัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน และจากการดำเนินการในครั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์จะมีหน่วยงานของจีนราวๆ 600 แห่งอยู่ในบัญชีดำ Entity List โดยที่กว่า 110 แห่งถูกเพิ่มเข้าไปในช่วงตั้งแต่เริ่มต้นการปฏิบัติงานของคณะบริหารไบเดน”สิ่งซึ่งครั้งหนึ่งอาจจะดูเหมือนเป็นแบบแผนวิธีของสหรัฐฯในการแก้ไขปัญหาด้ วยการแซงก์ชั่นจีนในลักษณะการยิงปืนไรเฟิลไปที่เป้าหมายเฉพาะเจาะจงอย่างแม่นยำ เวลานี้มันกลับดูเหมือนกลายเป็นการสาดกระสุนลูกปรายปืนลูกซองใส่แบบไม่ยั้งมือไปเสียแล้วคนที่มองโลกในแง่ร้ายและชอบเยาะเย้ยถากถาง ถึงตอนนี้อาจเกิดความสงสัยขึ้นมาว่า รัฐบาลสหรัฐฯจะบีบคั้นกดดันนิวซีแลนด์ให้ตัดลดการส่งออกผลิตภัณฑ์นมไปยังจีนด้วยหรือไม่ เพราะมันอาจทำให้พวกเด็กๆ ชาวจีนเติบโตเป็นทหารตัวใหญ่แข็งแรงขึ้นมาส่วนคำถามที่เคร่งเครียดจริงจังก็คือว่า จีนจะตอบโต้ความเคลื่อนไหวเหล่านี้ของสหรัฐฯกันอย่างไร และเมื่อใด?