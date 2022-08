ของจริงล้ำลึกกว่านั้น!! การซ้อมรบของปักกิ่งหลัง ‘เพโลซี’ เยือนไทเป ชี้ว่าฝ่ายทหารสหรัฐฯตั้งสมมุติฐานผิดพลาดในเรื่องการบุกเกาะไต้หวันของจีน

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ www.atimes.com)18/08/2022สื่อมวลชนจีนและต่างประเทศต่างรายงานข่าวเมื่อเร็วๆ นี้ว่า ศูนย์เพื่อยุทธศาสตร์แลการระหว่างประเทศศึกษา (Center for Strategic and International Studies หรือ CSIS) หน่วยงานคลังสมองทรงอิทธิพลระดับเฮฟวีเวตในสหรัฐฯ ได้ดำเนินการฝึกวางแผนสร้างฉากทัศน์สมมุติสถานการณ์แบบต่างๆ ขึ้นมา เพื่อใช้ในการศึกษาสงครามที่อาจจะเกิดขึ้นในช่องแคบไต้หวันในวันข้างหน้าผู้ที่เข้าร่วมการฝึกวางแผนสร้างฉากทัศน์คราวนี้ มีทั้งพวกอดีตนายทหารอาวุโส, ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารและทางการเมืองของภาครัฐระดับอาวุโส, และพวกนักวิจัยจากหน่วยงานคลังสมองต่างๆ เป็นต้นว่า บรรษัทแรนด์ (RAND Corporation) และศูนย์เพื่อความมั่นคงใหม่ของอเมริกัน (Center for New American Security หรือ CNAS)การฝึกวางแผนจัดทำฉากทัศน์เช่นนี้ มีการกำหนดที่จะจัดทำกันมาเป็นเวลานานแล้ว และครั้งนี้ได้รับความสนใจกันเป็นอย่างมากเนื่องจากจัดขึ้นภายหลังประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ แนนซี เพโลซี เดินทางไปเยือนไต้หวันCSIS มีสมมุติฐานว่าสงครามจะระเบิดขึ้นในช่องแคบไต้หวันในปี 2026 การประมาณการในลักษณะนี้อาจจะยึดโยงอยู่กับคำทำนายของ พลเรือเอกฟิลิป เดวิดสัน (Admiral Philip Davidson) อดีตผู้บัญชาการของกองบัญชาการทหารภาคแปซิฟิกของสหรัฐฯ ผู้ซึ่งกล่าวในขณะให้ปากคำกับรัฐสภาอเมริกันว่า กองทัพปลดแอกประชาชนจีนจะพร้อมเข้าโจมตีไต้หวันในปี 2027หน่วยงานคลังสมองแห่งนี้ยังมีสมมุติฐานว่า การโจมตีจะประกอบไปด้วยการสู้รบ 6 ถึง 8 ยก แต่ละยกกินเวลา 3 ถึง 4 วัน รวมทั้งหมดแล้วก็จะกินเวลาราว 3 ถึง 4 สัปดาห์จากการฝึกวางแผนสร้างฉากทัศน์คราวนี้ บ่งบอกให้ทราบว่าในเกือบทุกฉากทัศน์ทีเดียว (แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดทุกๆ ฉากทัศน์) กองทัพไต้หวันจะไม่ถึงกับล่มสลายไปอย่างสิ้นเชิง ทว่าเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานของไต้หวันจะถูกทำลายย่อยยับจนถึงขั้นรากฐานผลการฝึกวางแผนสร้างฉากทัศน์ครั้งนี้ยังออกมาว่า กองทัพสหรัฐฯในภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตกจะต้องจ่ายค่าตอบแทนในราคาแพงลิ่ว ขณะที่กองทัพปลดแอกประชาชนจะควบคุมเกาะไต้หวันเอาไว้ได้ตั้งแต่หนึ่งในสามไปจนถึงครึ่งเกาะ จากนั้นกองทัพปลดแอกฯก็จะไม่สามารถรักษาสายการส่งกำลังบำรุงเอาไว้ได้ แต่การส่งกำลังบำรุงของกองทัพสหรัฐฯจะยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องการฝึกวางแผนสร้างฉากทัศน์นี้จะดำนินต่อไปจนกระทั่งถึงเดือนกันยายน โดยที่รายงานสุดท้ายมีกำหนดจัดทำนำออกเผยแพร่ในเดือนธันวาคม จวบจนกระทั่งถึงเวลานี้ มีการฝึกวางแผนสร้างฉากทัศน์การโจมตีไปแล้ว 18 รอบจากฉากทัศน์ต่างๆ ที่คิดกันว่าน่าจะเป็นไปได้รวมทั้งสิ้น 22 รอบขณะเดียวกัน หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนแล้ว CSIS ก็ยังอาจจะเปลี่ยนแปลงฉากสมมุติสถานการณ์ของฉากทัศน์ต่างๆ ของตน และกระทั่งอาจมีการเพิ่มฉากทัศน์ความเป็นไปได้ให้มากขึ้น เพื่อที่จะได้มีความเข้าใจใหม่ๆ เกี่ยวกับสงครามที่อาจจะระเบิดขึ้นในช่องแคบไต้หวันในฉากทัศน์เหล่านี้ สหรัฐฯสูญเสียเครื่องบินไประหว่าง 500 ถึง 900 ลำ และเรือรบมากกว่า 20 ลำ รวมทั้งเรือบรรทุกเครื่องบิน 2 ลำด้วย อย่างไรก็ดี กองทัพปลดแอกฯต้องสูญเสียเรือสะเทินน้ำสะเทินบกและเรือผิวน้ำรวม 150 ลำ ส่วนกองทัพเรือและกำลังทางอากาศราวครึ่งหนึ่งของไต้หวันจะถูกกำจัดไปตั้งแต่ในการสู้รบยกแรกรายงานข่าวที่ปรากฏออกม าส่วนใหญ่กล่าวอย่างคลุถมเครือเกี่ยวข้อกำหนดต่างๆ ในการฝึกวางแผนสร้างฉากทัศน์ แต่มีบทความชิ้นหนึ่งที่เผยแพร่โดยเว็บไซต์ US Breaking Defense เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ซึ่งให้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้นสมมุติฐานต่างๆ ที่ใช้ในการฝึกวางแผนสร้างฉากทัศน์:1.การโจมตีหลักของกองทัพปลดแอกฯมาจากการยกพลขึ้นบกโดยใช้พวกยานสะเทินน้ำสะเทินบก2.เป็นเรื่องยากลำบากสำหรับกองทหารของกองทัพปลดแอกฯ กว่าที่จะยกพลขึ้นบกสำเร็จ3.กองทัพสหรัฐฯสามารถใช้ฐานทัพต่างๆ ในญี่ปุ่น4.ไม่ว่าจีนหรือสหรัฐฯต่างจะไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์5.จำนวนอาวุธและจำนวนกองกำลังในปี 2026 ประมาณการขึ้นมาโดยยึดโยงอยู่กับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ซึ่งหาได้จากที่มีการเผยแพร่ทางสาธารณะข้อสรุปโดยพื้นฐาน:1.ไม่ว่าสงครามเริ่มต้นขึ้นอย่างไร มันก็จบลงด้วยการกลายเป็นสงครามยืดเยื้อระหว่างจีนกับสหรัฐฯ2.กองทัพปลดแอกฯต้องระดมกำลังทหารทั้งหมดของตน ถ้าเพียงแค่ใช้กำลังทหารเท่าที่มีอยู่ในการบังคับบัญชาของกองบัญชาการยุทธบริเวณตะวันออก (Eastern Theater Command) แล้ว ก็จะประสบความพ่ายแพ้ตั้งแต่ในการสู้รบยกแรก3.ทั้งสองฝ่ายมีความวิตกกังวลน้อยลง เมื่อจะไม่มีการใช้อาวุธนิวเคลียร์4.เมื่อใดที่มีการนำเอากรมทหารนาวิกโยธินชายฝั่ง (Marine Littoral Regiment หรือ MLR) เข้าร่วมการสู้รบด้วย ก็จะส่งผลกระทบใหญ่โตมากต่อผลของสงคราม กองทหารนี้ไม่สามารถหยุดยั้งไม่ให้กองทัพปลดแอกฯยกพลขึ้นเกาะไต้หวันได้ แต่สามารถป้องกันกองทหารจีนไม่ให้สามารถเข้ายึดครองเกาะไต้หวันทั้งเกาะข้อสรุปหลักๆ:1.กองทัพปลดแอกฯจะไม่พรักพร้อมสำหรับการทำสงครามภายในปี 2027 แต่อาจจะพร้อมในช่วงปี 2030 – 20352.อเมริกาสามารถหวังได้เพียงแค่จะได้รับชัยชนะในแบบที่ตนเองก็จะประสบความเสียหายหนัก แต่จะไม่สามารถเอาชนะวิกฤตการณ์อื่นๆ บางอันภายหลังสงครามผ่านไปแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องยากที่จะมองเห็นได้ว่า วิธีคิดของสหรัฐฯเกี่ยวกับสงครามในช่องแคบไต้หวัน ยังคงอยู่ในระดับของศึกเกาะจินเหมิน (Battle of Kinmen) ในปี 1949 หรือ ศึกนอร์มังดี (Battle of Normandy) ในปี 1944พวกเขาเชื่อว่าภัยคุกคามใหญ่โตที่สุดของกองทัพปลดแอกฯที่มีต่อเกาะไต้หวัน ยังคงมาจากการยกพลขึ้นบกโดยตรง และการยกพลขึ้นบกนี้ก็ต้องกระทำกันอย่างรวดเร็วเพื่อทำให้ทันก่อนหน้าที่สหรัฐฯและญี่ปุ่นจะเข้าแทรกแซงดังนั้นพวกเขาจึงคิดว่า ภารกิจสำคัญที่สุดของสหรัฐฯและไต้หวันคือการต่อต้านการยกพลขึ้นบก ซึ่งหมายถึงการขัดขวางขณะยังอยู่ในทะเล และการปิดล้อมสถานที่ต่างๆ ที่มีการยกพลขึ้นบกเกาะไต้หวันไม่ได้อยู่ห่างไกลมากจากจีนแผ่นดินใหญ่ แต่ก็ไม่ใช่ว่าอยู่ใกล้ๆ กันกระทั่งสมมุติว่ากองทัพไต้หวันอ่อนแอมาก กองทัพปลดแอกฯก็จำเป็นต้องระดมกำลังทหารระดับกลุ่มกองทัพขนาดใหญ่ (large army group) จำนวน 1 ถึง 2 กลุ่มกองทัพ ในทางเทคนิคแล้วมีวิธีการเพียงไม่กี่วิธีสำหรับการยกกำลังทหารระดับกลุ่มกองทัพขนาดใหญ่เข้าไปในไต้หวันโดยตรง1.การยกพลเข้าชายหาดโดยใช้ยานโฮเวอร์คราฟต์วิธีนี้ต้องอาศัยพื้นที่ซึ่งเป็นชายหาดแบนๆ ราบๆ ขนาดใหญ่ โดยที่ในไต้หวันมีพื้นที่เช่นนี้อยู่เพียงแค่สองสามแห่ง และเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ความลับอะไร หาดเหล่านี้เป็นจุดโฟกัสเน้นหนักสำหรับการป้องกันของฝ่ายไต้หวันมานานแล้ว2.การยกพลโดยอาศัยเฮลิคอปเตอร์ระยะทางที่จะต้องเดินทางข้ามช่องแคบนั้นถือว่าไกลทีเดียว ขณะที่กองทัพปลดแอกฯก็ไม่มีเฮลิคอปเตอร์เพียงพอ มันจึงเป็นทางเลือกที่พึงพิจารณาสำหรับการยกพลที่เป็นกำลังทหารขนาดเล็กๆ แต่ไม่ใช่กลุ่มกองทัพขนาดใหญ่3.การยกพลขึ้นบกโดยใช้พลร่มทหารพลร่มไม่สามารถลำเลียงพวกอาวุธยุทโธปกรณ์ขนาดหนัก รวมทั้งเป็นเรื่องลำบากของพวกเขาที่จะรวมตัวกันภายหลังโดดร่มลงมาแล้ว จึงไม่มีความเหมาะสมสำหรับกลุ่มกองทัพขนาดใหญ่นครไทเปเป็นจุดโฟกัสของการป้องกันของไต้หวัน โดยที่มีเมืองเล็กเมืองน้อยรายล้อมหนาแน่น ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะบุกเข้าโจมตีไทเปโดยตรงในเวลาฝึกวางแผนจัดทำฉากทัศน์ พวกที่เลือกบุกตรงไปยังไทเป จะถูกขับไล่ออกมาอย่างง่ายดายดังนั้น ทีมสีแดง (ที่เป็นตัวแทนกองทัพปลดแอกฯ) ส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะยกพลขึ้นบกที่บริเวณพื้นที่ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะไต้หวัน แถวๆ ไถหนาน (Tainan) หรือ เกาสง (Kaohsiung) แต่พวกเขาก็ต้องเผชิญปัญหาการส่งกำลังบำรุง เนื่องจากระยะห่างจากแผ่นดินใหญ่จะยืดยาวขึ้นไปอีก พวกเขายังต้องเผชิญการโจมตีจากหมู่เกาะเผิงหู่ (Penghu) ในระหว่างการเดินทางของพวกเขาการยกพลขึ้นที่ ไถหนาน ตั้งแต่ช่วงต้นๆ ของสงคราม ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับกองทัพปลดแอกฯในการฝึกซ้อมของกองทัพปลดแอกฯในช่องแคบไต้หวัน พวกเขาสาธิตให้เห็นถึงแนวความคิดทางยุทธการที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง กองทัพปลดแอกฯใช้วิธีส่งกองกำลังทางนาวี กองกำลังทางอากาศ, และกองกำลังจรวด ขนาดใหญ่ๆ เข้ามา ทว่าไม่ได้โฟกัสมากนักในเรื่องการเข้าโจมตีแบบสะเทินน้ำสะเทินบกนี่ไม่ใช่เป็นเพราะว่าการโจมตีแบบสะเทินน้ำสะเทินบกไม่มีความสำคัญ แต่เพราะว่ามันไม่ใช่ทางเลือกเพียงทางเดียว ในความเป็นจริงแล้ว กองทัพปลดแอกฯได้ฝึกซ้อมการโจมตีแบบสะเทินน้ำสะเทินบกหลายครั้งทีเดียวกองทัพปลดแอกฯไม่ได้มีการยึดมั่นติดแน่นอยู่กับพวกยุทธวิธีพิเศษอะไร แต่สามารถสับเปลี่ยนได้อย่างยืดหยุ่น ในเรื่องการใช้กองกำลังของตน ณ บริเวณปลายด้านเหนือและปลายด้านใต้ของเกาะไต้หวันสหรัฐฯกระตุ้นส่งเสริมครั้งแล้วครั้งเล่าให้กองทัพไต้หวันหลีกเลี่ยงการเข้าสู้รบกับกองทัพปลดแอกฯในสงครามทางนาวีและสงครามทางอากาศ แต่ให้ประยุกต์ใช้ยุทธศาสตร์ “การป้องกันแบบตัวเม่น” (hedgehog defense) อย่างอสมมาตร (asymmetric) ทั้งนี้สหรัฐฯดูเหมือนเห็นพ้องด้วยที่ว่า กำลังนาวีและกำลังทางอากาศของกองทัพปลดแอกฯ นั้นสามารถครองฐานะเหนือกว่าการฝึกวางแผนจัดทำฉากทัศน์ได้แสดงให้เห็นว่า เครื่องบินสู้รบและเรือผิวน้ำของสหรัฐฯและไต้หวันแทบไม่ก่อให้เกิดผลอะไรขึ้นมาเลย แต่พวกขีปนาวุธยิงจากชายฝั่งสู่เรือ กลับมีบทบาทสำคัญกว่า ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว จึงเป็นการไม่ฉลาดเลยที่กองทัพปลดแอกฯจะยกพลขึ้นสู่ไต้หวันโดยตรง โดยปราศจากการใช้ฐานะความเหนือกว่าในทางทะเลและทางอากาศของตนให้เป็นประโยชน์เหตุผลเพียงประการเดียวสำหรับการรีบยกพลขึ้นบกอย่างรวดเร็ว ก็คือ กองทัพปลดแอกฯต้องการหลีกเลี่ยงไม่เผชิญกับการเข้าแทรกแซงทางทหารของสหรัฐฯ แต่เรื่องนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่เหตุผลที่พึงพิจารณาอีกต่อไปแล้วการที่สหรัฐฯเข้าแทรกแซงทางการทหารแน่นอนทีเดียวว่าจะสร้างความยุ่งยากซับซ้อนให้แก่เรื่องที่จีนแผ่นดินใหญ่จะใช้กำลังเพื่อนำเอาไต้หวันกลับมารวมชาติในการฝึกซ้อมล่าสุด การเตรียมการทุกๆ อย่างของกองทัพปลดแอกฯมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่การสกัดขัดขวางการเข้าแทรกแซงทางทหารของสหรัฐฯ กองทัพปลดแอกฯนั้นได้ปรับปรุงยกระดับสมรรถนะทางด้านการปฏิเสธไม่ให้เข้าพื้นที่ (area-denial capability) ของตน และมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นมากๆ ในความสามารถของตนที่จะยืนหยัดเผชิญหน้ากับการเข้าแทรกแซงของสหรัฐฯในการฝึกวางแผนจัดทำฉากทัศน์ ปรากฏว่าฉากทัศน์แทบทั้งหมดยุติลงในสภาพเกิดการชะงักงันถ้าหากกองทัพปลดแอกฯสามารถที่จะหยุดยั้งการเข้ามาแทรกแซงของสหรัฐฯ มันก็ไม่มีความเร่งด่วนใดๆ ที่พวกเขาจะต้องรีบยกพลขึ้นไต้หวันการยกพลขึ้นบกอย่างว่องไวนั้นเป็นเรื่องสำคัญ แต่ไม่ใช่การยกพลของกลุ่มกองทัพขนาดใหญ่ ซึ่งเคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆ และจำเป็นต้องมีการส่งกำลังบำรุงที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ซึ่งเป็นเขตเมืองใหญ่สหรัฐฯต้องการขัดขวางไม่ให้กลุ่มกองทัพขนาดใหญ่ของจีนสามารกยกพลขึ้นบกได้สำเร็จ ดังนั้นจึงมุ่งเน้นหนักเป็นอย่างมากในเรื่องวิธีการสู้รบกับพวกเรือสะเทินน้ำสะเทินบกและเรือส่งกำลังบำรุงในความเป็นจริงแล้ว ด้วยการใช้หน่วยทหารขนาดเล็กๆ จำนวนมากๆ บุกแทรกซึมเข้าสู่ไต้หวัน กองทัพปลดแอกฯก็ไม่เพียงสามารถเพิ่มเครื่องมือสำหรับการยกพลขึ้นบกและการส่งกำลังบำรุงเท่านั้น แต่ยังเพิ่มความยืดหยุ่นของฝ่ายตนขึ้นมาอย่างมากมายนอกจากนั้น กองทัพปลดแอกฯยังสามารถสร้างความตื่นตระหนกในทางจิตวิทยาขึ้นในจิตใจของฝ่ายทหารของไต้หวันและประชาชนไต้หวัน โดยทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่า “กองทัพคอมมิวนิสต์อยู่ในที่ทุกหนทุกแห่ง”กำลังทหารราบของกองทัพปลดแอกฯที่มีปืนเป็นอาวุธนั้น มีประโยชน์มากกว่าพวกขีปนาวุธ, ลูกระเบิดติดระบบนำวิถี, และการระดมยิงด้วยจรวดจากระยะไกลๆการโจมตีด้วยกำลังนาวี กำลังทางอากาศ ตลอดจนด้วยขีปนาวุธ อย่างทรงพลังอำนาจของกองทัพปลดแอกฯ เมื่อบวกกับการใช้กองทหารหน่วยเล็กๆ บุกขึ้นเกาะไต้หวัน จะสั่นคลอนความเชื่อมั่นของฝ่ายทหารและประชาชนของไต้หวันอย่างใหญ่หลวง และการปฏิบัติการของกองทหารไต้หวันซึ่งเกิดการชะลอตัวในทางยุทธศาสตร์ ก็สามารถสร้างภัยคุกคามอย่างมหึมาต่อระบบขีปนาวุธต่อสู้เรือตลอดจนระบบเรดาร์ของไต้หวันยุทธศาสตร์เช่นนี้สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างทรงประสิทธิภาพมาก แน่นอนทีเดียวว่า ยังควรต้องมีการใช้พวกเครื่องบินสอดแนมและเครื่องบินโจมตี, เครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ ตลอดจนดาวเทียมอีกด้วยหน่วยทหารขนาดเล็กๆ เป็นเพียงกำลังเสริมสำหรับช่วยให้กลุ่มกองทัพขนาดใหญ่ของฝ่ายแผ่นดินใหญ่สามารถที่จะยกพลขึ้นบกได้ ถ้าหากกองทัพไต้หวันยังไม่ยอมแพ้ กองทัพปลดแอกฯก็จะเปิดฉากการโจมตีเพิ่มขึ้นอีกเป็นประเด็นปัญหาน่าสนใจทีเดียวเรื่องที่ว่ากองทัพสหรัฐฯสามารถใช้ฐานทัพของญี่ปุ่นได้หรือไม่ ถ้าเครื่องบินสหรัฐฯทะยานขึ้นจากญี่ปุ่นและโจมตีใส่กองทัพปลดแอกฯในทะเลและบนภาคพื้นดิน มันก็ไม่มีเหตุผลใดๆ ที่กองทัพปลดแอกฯจะไม่เข้าโจมตีฐานทัพสหรัฐฯในญี่ปุ่นบ้างในการฝีกวางแผนจัดทำฉากทัศน์ของ CSIS มีอยู่ฉากทัศน์หนึ่งซึ่งกองทัพปลดแอกฯเปิดการโจมตีใส่ฐานทัพสหรัฐฯทั้งในญี่ปุ่นและที่เกาะกวม ก่อนการยกพลขึ้นเกาะไต้หวันอีกด้วย จากนั้นญี่ปุ่นก็เข้าร่วมสงคราม และสหรัฐฯกับญี่ปุ่นเป็นฝ่ายชนะสงครามนี่เป็นการตั้งสมมุติฐานอย่างแปลกประหลาด ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่า กระทั่งถ้าหากกองทัพปลดแอกฯเข้าโจมตีฐานทัพสหรัฐฯในญี่ปุ่น มันก็ยังไม่ชัดเจนว่าญี่ปุ่นจะเข้าร่วมสงครามหรือไม่ หรือตั้งแต่แรกเลย มันไม่แน่หรอกว่าญี่ปุ่นจะยินยอมให้เครื่องบินอเมริกันทะยานขึ้นจากพวกฐานทัพซึ่งตั้งอยู่ในดินแดนของตนด้วย (ขีปนาวุธทิ้งตัว) ตงเฟิง 16, (ขีปนาวุธร่อน) ตงไห่-10, และ (เครื่องบินทิ้งระเบิด) ซีอาน เอช-6 จีนก็เตรียมพร้อมแล้วในกรณีที่ญี่ปุ่นเข้าร่วมสงครามด้วย แต่มันไม่มีเหตุผลใดๆ สำหรับจีนที่จะเป็นฝ่ายริเริ่มเข้าโจมตีญี่ปุ่นก่อนในหลายๆ ฉากทัศน์ทีเดียว สหรัฐฯสูญเสียเรือบรรทุกเครื่องบินไป 2 ลำ เรือเหล่านี้คือกองกำลังทรงอำนาจที่สุดซึ่งสามารถมาถึงช่องแคบไต้หวันได้ภายในระยะเวลาสั้นๆ ทว่ามันก็ไม่สามารถหยุดยั้งกองทัพปลดแอกฯจากการยกพลขึ้นสู่ไต้หวันได้ เรือเหล่านี้กระทั่งไม่สามารถป้องกันตัวมันเองได้ด้วยซ้ำไม่ว่าเครื่องบินสู้รบหรือกองเรือผิวน้ำ ต่างไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตนเองมีประโยชน์ ฉากทัศน์ต่างๆ แสดงให้เห็นว่าการส่งบำรุงแก่กองกำลังทางนาวีและทางอากาศของสหรัฐฯมีไม่เพียงพอ ทั้งนี้ เรื่องสถานที่ตั้งฐานทัพ, จำนวนเที่ยวบิน, และพิสัยทำการบินของเครื่องบิน คือปัจจัยที่ทำให้เกิดข้อจำกัดขึ้นมาเป็นการตั้งข้อสมมุติฐานที่แปลกประหลาดเช่นเดียวกัน ในการกะเกณฑ์ว่ากองทัพปลดแอกฯจะใช้กำลังทหารที่มีอยู่ในกองบัญชาการยุทธบริเวณตะวันออกเท่านั้น กองบัญชาการยุทธบริเวณตะวันออกนั้นแข็งแกร่งก็จริง แต่กองทัพปลดแอกฯไม่เคยเข้าสู้รบในสมรภูมิที่ไม่ได้มีการตระเตรียมนอกจากนั้นก็เป็นความคิดแบบฝันเฟื่องอีกนั่นแหละ ที่เห็นไปว่าพวกเพื่อนบ้านทั้งหมดของจีนจะยืนอยู่กับสหรัฐฯและรอคอยโอกาสที่จะเข้ารุกรานจีน สถานการณ์เช่นนี้จะไม่ปรากฏให้เห็นหรอกในอนาคตอันใกล้ทั้งจีนแลสหรัฐฯต่างเป็นรัฐที่มีอาวุธนิวเคลียร์ จีนนั้นประกาศนโยบายชัดเจนว่าจะไม่เป็นฝ่ายแรกที่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ แต่สหรัฐฯมีทั้งนโยบาย, ประเพณีปฏิบัติ, และแรงกระตุ้นที่จะเป็นฝ่ายแรกซึ่งใช้อาวุธนิวเคลียร์CNAS (ศูนย์เพื่อความมั่นคงใหม่ของอเมริกัน) เพิ่งดำเนินการฝึกวางแผนจัดทำฉากทัศน์เสร็จไปก่อนหน้านี้ โดยที่ทีมสีแดง (ตัวแทนรัสเซีย) ข่มขู่ที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ ขณะที่ทีมสีฟ้า (สหรัฐฯ) เหนี่ยวรั้งการปฏิบัติการของตนเพื่อหลีกเหลี่ยงไม่ให้เกิดฉากทัศน์เช่นนั้นขึ้นมา ในตอนท้าย ทีมสีแดงเปิดฉากทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ลูกหนึ่งใส่ฮาวายในช่องแคบไต้หวัน ไม่ว่าจีนหรือสหรัฐฯต่างไม่ควรที่จะบอกปัดความเป็นไปได้ของการบานปลายขยายตัวไปสู่การใช้อาวุธนิวเคลียร์กรมทหารนาวิกโยธินชายฝั่งเป็นหัวข้อวิจัยหลักหัวข้อหนึ่ง ในการฝึกวางแผนจัดทำฉากทัศน์ของ CSIS ครั้งนี้ ในช่องแคบไต้หวัน อาวุธหลักๆ ของกรมทหารแบบนี้ประกอบด้วยพวกขีปนาวุธโจมตีเรือ และระบบจรวดหลายลำกล้องเคลื่อนที่เร็ว HIMARS แทนที่จะเป็นเครื่องบินขับไล่ F-35B, รถถัง, หรือปืนใหญ่เฮาวิตเซอร์กรมทหารนาวิกโยธินชายฝั่งสามารถที่จะเข้าสู่ไต้หวันล่วงหน้าได้หรือไม่ จะมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อผลของสงคราม อย่างไรก็ดี มันยังมีปัญหาอีกหลายๆ ประการ ดังนี้1.เมื่อพิจารณาจากการที่จีนแสดงปฏิกิริยาอย่างแข็งแกร่งต่อการเยือนไต้หวันของ เพโลซี การที่กรมทหารนาวิกโยธินชายฝั่งของสหรัฐฯเคลื่อนเข้าไปในไต้หวัน จะต้องกลายเป็นชนวนทำให้เกิดสงครามขึ้นมาอย่างแน่นอน2.ในทันทีที่กรมทหารนาวิกโยธินชายฝั่งกระสุนหมด ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะมีการส่งกำลังบำรุงเพิ่มเติมให้ ทั้งนี้เครื่องบินขนส่งทหารแบบ C-17 ลำหนึ่งถูกกองทัพปลดแอกฯยิงตกในฉากทัศน์หนึ่ง3.กรมทหารนาวิกโยธินชายฝั่งสามารถยับยั้งไม่ให้กองทัพปลดแอกฯเข้ายึดครองทั่วทั้งเกาะไต้หวัน แต่ไม่สามารถป้องกันไม่ให้กองทัพปลดแอกฯยกพลขึ้นกาะแห่งนี้ได้กระทั่งถ้ามีการนำเอาทหารจำนวน 6,000 – 7,000 คนของกรมทหารนาวิกโยธินชายฝั่งเต็มๆ เข้าไปประจำการในไต้หวันภายในปี 2026 ในแง่ของความเข้มแข็งมันก็ยังคงไม่เพียงพอ ทั้งนี้ยังไม่ต้องไปพูดในแง่มุมที่ว่ามันไม่มีเวลาสำหรับการนำกำลังทหารเหลานี้เข้าประจำการในไต้หวันหรอกเมื่อไม่มีการส่งกำลังบำรุงในเรื่องเครื่องกระสุน กรมทหารนาวิกโยธินชายฝั่งก็จะกลายสภาพเป็นเหมือนกรมทหารราบเบากรมหนึ่งซึ่งมาสนับสนุนกองทัพไต้หวัน มันจะไม่สามารถต้านทานกลุ่มกองทัพขนาดใหญ่ของกองทัพปลดแอกฯได้ โดยที่ในระยะท้ายๆ ของสงคราม กองทัพปลดแอกฯอาจมองเห็นว่าเป็นช่วงเวลาอันสุกงอมสำหรับการยกพลขึ้นบกที่ไถหนานในฉากทัศน์แทบทั้งหมด กรมทหารนาวิกโยธินชายฝั่งพยายามที่จะขึ้นบกในไต้หวันภายหลังสงครามระเบิดขึ้น ทว่าประสบความล้มเหลว หากปราศจากกรมทหารนี้แล้ว การป้องกันของสหรัฐฯและไต้หวันก็ประสบความยากลำบากมากๆสหรัฐฯควรที่จะกังวลสนใจเกี่ยวกับข้อสรุปที่ว่า สงครามช่องแคบไต้หวันจะยาวนานออกไป ถึงแม้สหรัฐฯมีความได้เปรียบหลายประการเหนือจีนก็ตามทีในกรณีเช่นนี้ “เครื่องกระสุนซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบ” ของสหรัฐฯ (ส่วนใหญ่คือพวกขีนปนาวุธพิสัยทำการไกลรุ่นก้าวหน้าแบบต่างๆ หลายหลาก) จะหมดสิ้นไปในเวลาไม่ช้าไม่นาน ศักยภาพการผลิตภายในประเทศจะไม่เพียงพอ และการส่งกำลังบำรุงเพิ่มเติมจะดำเนินไปด้วยความลำบากถ้าหากรัสเซีย, อิหร่าน, หรือกำลังฝ่ายอื่นๆ ท้าทายสหรัฐฯในตอนนั้น สหรัฐฯก็จะตกอยู่ในภาวะขาดแคลนเครื่องกระสุนและอาหาร พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ สหรัฐฯจะประสบความเสียหายอย่างสาหัสจากการเข้าสนับสนุนไต้หวัน นี่อาจจะเป็นการสิ้นสุดของฐานะความเป็นเจ้าเหนือใครๆ ของสหรัฐฯ และนี่อาจทำให้ทัศนะของพวกนักการเมืองสหรัฐฯและประชาชนสหรัฐฯเปลี่ยนแปลงไปการฝึกซ้อมของ CSIS ครั้งนี้ยังไม่ได้นำเอาผลกระทบทางเศรษฐกิจและจำนวนผู้บาดเจ็บล้มตายของสงครามมาคำนวณด้วยเรือบรรทุกเครื่องบิน 2 ลำ จะต้องมีนายทหารและพลทหารจำนวนอย่างน้อยที่สุด 10,000 คน เวลาเดียวกันก็ยังมีอีก 10,000 คนบนเรือลำอื่น ทหารราบและนักบินรวมแล้วหลายพันคนจะต้องสิ้นชีวิต นี่จะเป็นจำนวนผู้บาดเจ็บล้มตายซึ่งพุ่งพรวดขึ้นอย่างฉับพลันชนิดที่ไม่ได้พบเห็นกันเลยหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2สงครามเกาหลี, สงครามเวียดนาม, และสงครามต่อสู้การก่อการร้ายนั้นมีจำนวนผู้บาดเจ็บล้มตายมากกว่านี้ ทว่าในสงครามเหล่านี้มันต้องใช้เวลาสะสมกันอยู่หลายปี ขณะที่สงครามในฉากทัศน์ต่างๆ ของ CSIS ใช้เวลาเพียงแค่ 3-4 สัปดาห์เท่านั้นยังต้องติดตามกันต่อไปว่า การฝึกซ้อมของกองทัพปลดแอกฯ จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดต่างๆ ของการฝีกวางแผนสร้างฉากทัศน์ซึ่งกระทำโดย CSIS หรือสถาบันอื่นๆ หรือไม่