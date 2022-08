สาวกลัทธิ ‘มุนนีส์’ ประท้วงกลางกรุงโซล! โวยสื่อญี่ปุ่นโจมตีไม่เป็นธรรม หลัง ‘อาเบะ’ ถูกลอบสังหาร

“เคารพเสรีภาพทางศาสนา!”

“หยุดใช้วาจาเกลียดชัง”





ข้อความในบัญชีโซเชียลมีเดียของ เท็ตสึยะ ยามากามิ (Tetsuya Yamagami) ผู้ต้องหาในคดีลอบสังหาร อาเบะ เมื่อวันที่ 8 ก.ค. รวมถึงรายงานในสื่อญี่ปุ่น ระบุตรงกันว่า เขาทำลงไปเพราะโกรธแค้นโบสถ์แห่งความสามัคคีที่แม่ของเขานำเงินไปบริจาคให้จนหมดเนื้อหมดตัว และเขาเชื่อว่า อาเบะ มีส่วนสนับสนุนกิจกรรมของลัทธินี้สมาชิกโบสถ์แห่งความสามัคคีในกรุงโซลป่าวร้องสโลแกนเป็นภาษาเกาหลีและญี่ปุ่น รวมถึงชูป้ายที่เขียนว่าและต่อโบสถ์ของพวกเขาโฆษกของโบสถ์อ้างว่ากิจกรรมประท้วงที่ใจกลางกรุงโซลมีสมาชิกเข้าร่วมประมาณ 4,000 คนผู้ประท้วงหลายคนบอกว่าสื่อญี่ปุ่นพยายามสร้างภาพลักษณ์ที่เลวร้ายให้แก่โบสถ์แห่งความสามัคคี โดยโยงพวกเขากับการตายของ อาเบะ ซึ่งทำให้สมาชิกโบสถ์ถูกสังคมรังเกียจ ทั้งๆ ที่กระบวนการสอบสวนของตำรวจก็ยังไม่เสร็จสิ้นสายสัมพันธ์ที่มีมายาวนานระหว่างโบสถ์แห่งความสามัคคีซึ่งมีจุดยืนต่อต้านคอมมิวนิสต์ และถูกโจมตีว่าเป็นแค่ “ลัทธิประหลาด” กับพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) ของญี่ปุ่น ทำให้คะแนนนิยมของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี ฟูมิโอะ คิชิดะ ดิ่งวูบลงทันทีหลังการตายของอาเบะ และนำมาสู่การปรับคณะรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่ คิชิดะ เองก็ยืนยันว่า โบสถ์แห่งนี้ไม่ได้มีอำนาจล็อบบี้ใดๆ ทั้งสิ้นต่อพรรคโบสถ์แห่งความสามัคคีมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (Family Federation for World Peace and Unification) ก่อตั้งขึ้นที่เกาหลีใต้เมื่อช่วงทศวรรษ 1950 โดยสาธุคุณ ซัน เมียงมุน (Sun Myung Moon) ซึ่งอ้างตัวว่าเป็น “เมสสิอาห์” และกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้โบสถ์แห่งนี้เป็นอย่างมากก็คือ “พีธีสมรสหมู่” ระหว่างสาวกต่างเชื้อชาติ ขณะที่สมาชิกโบสถ์มักจะถูกคนนอกเรียกว่า “พวกมุนนีส์” (The Moonies)โบสถ์แห่งนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในเรื่องของการระดมทุนจากสมาชิก รวมถึงการกำหนด “โควตา” เงินบริจาคและอื่นๆ ซึ่งทางโบสถ์ปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริง และยืนยันว่าพวกเขาเป็นองค์กรศาสนาที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างทาเอโกะ ยามาดะ สตรีญี่ปุ่นที่แต่งงานกับสามีชาวเกาหลีใต้ในพิธีสมรสหมู่ของโบสถ์แห่งความสามัคคี ให้สัมภาษณ์