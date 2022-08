In Pics : ระทึก!! ไฟไหม้ครั้งมโหฬารโบสถ์คริสเตียนคอปติกอียิปต์ในกรุงไคโรระหว่างคนร่วม 5,000 อยู่ด้านใน ดับพุ่ง 41 บาดเจ็บจำนวนมาก

เดลีเมล สื่ออังกฤษรายงานวันนี้(14 ส.ค)ว่า ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นวันอาทิตย์(14)ถือเป็นหนึ่งในครั้งที่ร้ายแรงที่สุดของอียิปต์เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ในเวลานี้ยังไม่เป็นที่ประจักษ์แต่ทว่าไฟไหม้ได้เผาทำลายด้านในของตัวโบสถ์อาบู ซิฟิน( Abu Sifin church)ซึ่งเป็นโบสถ์สังกัดนิกายคอปติกที่เก่าแก่ตั้งกลางกรุงไคโรในย่านที่มีคนอาศัยอย่างแน่นขนัดภาพหลังไฟไหม้ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็วแสดงให้เห็นโบสถ์ขนาดใหญ่ที่มีเขม่าดับจับอยู่ด้านนอกท่ามกลางควันดำขนาดใหญ่เกิดขึ้นเหนือตัวโบสถ์และมีชาวอียิปต์มุงอยู่ด้านนอกด้วยความสนใจขณะที่ด้านในตัวโบสถ์ภาพปรากฎว่าไฟไหม้ได้เผาทำลายจนกลายเป็นตอตะโก พยานในเหตุการณ์เล่าว่า เครื่องปรับอากาศระเบิดส่งผลทำให้เกิดไฟไหม้ ขณะที่ตำรวจอียิปต์ที่ทำการสอบสวนในเรื่องนี้ในเบื้องต้นกล่าวโทษสาเหตุการเพลิงไหม้ไปที่ไฟฟ้าลัดวงจรของระบบเครื่องปรับอากาศเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นขณะที่กำลังมีชาวคริสต์กำลังทำพิธีอยู่ด้านในราว 5,000 คน เอพีชี้ว่า มีประชาชนชาวอียิปต์นับถือศาสนาคริสต์เป็นสัดส่วน 10% ของประชากรทั้งหมด 90 ล้านคนและร้องเรียนมาอย่างยาวนานถึงปัญหาการถูกกีดกันโดยประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นชาวมุสลิมเดลีเมลรายงานว่า ภายในโบสถ์กำลังทำพิธีเฉลิมฉลองแม่พระรับยกขึ้นสวรรค์หรือวันอัสสัมชัญ(Feast of the Assumption of Mary)ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกและนิกายออร์โธดอกซ์ในรายงานเบื้องต้นกล่าวว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิต 35 รายขณะที่เอพีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิต 41 คนส่วนจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บสื่ออังกฤษชี้ว่าอยู่ระหว่าง 14 คนถึง 45 คน ซึ่งภายในโบสถ์มีโรงเลี้ยงเด็กเล็กทำให้มีการวิตกว่า อาจมีเด็กจำนวนมากรวมอยู่ในกลุ่มผู้สูญเสียเดลีเมลอ้างอิงสื่อท้องถิ่นอียิปต์รายงานว่า มีบาทหลวงเสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้เอพีรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุขอียิปต์ได้ส่งรถพยาบาลฉุกเฉินออกไปรับคนเจ็บจำนวนไม่ต่ำกว่า 55 คนไปโรงพยาบาลใกล้เคียงแต่ไม่เปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตขณะที่กระทรวงมหาดไทยอียิปต์แถลงว่าได้รับรายงานเหตุไฟไหม้เมื่อเวลา 09.00 น.ตามเวลาท้องถิ่นวันนี้(14) และพบว่าเกิดไฟไหม้ที่เครื่องปรับอากาศที่ชั้น 2 ของโบสถ์สำนักงานทำเนียบประธาธิบดีอียิปต์กล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า ประธานาธิบดีอียิปต์ อับเดล ฟัตตาห์ อัล-ซิซี(Abdel Fattah el-Sissi) ได้โทรศัพท์หารือกับสังฆราชศาสนจักรคริสเตียนคอปติก โป๊ป ทาวาโดรสที่ 2( Pope Tawadros II) หลังเกิดเหตุ และเขาได้ส่งสารผ่านทางเฟซบุ๊กแสดงความเสียใจต่อเหตุที่เกิดมีใจความว่า“ผมติดตามอย่างใกล้ชิดต่อความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนขวัญครั้งนี้” และกล่าวต่อว่า “ผมได้สั่งการสำนักงานรัฐทุกแห่งที่เกี่ยวข้องและสถาบันในการใช้ทุกมาตรการที่จำเป็น และจัดการทันทีต่ออุบัติเหตุครั้งนี้และผลกระทบของมัน” เอพีรายงาน