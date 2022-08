จีนเริ่มต้นเดินหน้าแล้ว!!นำเอาไต้หวันมารวมกับแผ่นดินใหญ่

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ www.atimes.com)08/08/2022กองบัญชาการยุทธบริเวณตะวันออก (Eastern Theater Command) ของกองทัพปลดแอกประชาชนจีน กล่าวในคำแถลงฉบับหนึ่งเมื่อวันจันทร์ (8 ส.ค.) ว่า การซ้อมรบร่วมในทะเลและน่านฟ้ารอบๆ ไต้หวันกำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องการแถลงนี้ไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงถึงสถานที่แน่นอนของการเอ็กเซอร์ไซส์คราวนี้หรือวันเวลาที่มันจะสิ้นสุดลง พื้นที่อันตราย 6 พื้นที่สำหรับการซ้อมรบในช่วงระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคมที่ผ่านมา ยังคงมีผลบังคับอยู่หรือไม่ก็ไม่มีความชัดเจน กองทัพปลดแอกประชาชนจีนยังไม่เคยประกาศอย่างเป็นทางการเลยว่าการซ้อมรบดังกล่าวสิ้นสุดลงแล้วประกาศนี้น่าที่จะทำให้ทางการสหรัฐฯตกอยู่ในอาการไม่รู้เรื่องรู้ราว –หรือไม่ว่ายังไงก็ต้องแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องอะไรเลย— อย่างที่ได้แพล็มออกมาให้เห็นกันจากคำแถลงต่างๆ ของพวกเขา เมื่อตอนที่ทางเจ้าหน้าที่ไต้หวันระบุว่า เครื่องบินและเรือรบจีนได้ดำเนินการฝึกซ้อมการเข้าโจมตีเกาะแห่งนี้ในวันเสาร์ (6 ส.ค.) ที่ผ่านมาจอห์น เคอร์บี (John Kirby) โฆษกฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาว โอดครวญว่า ฝ่ายจีน “สามารถที่จะช่วยเหลือได้อย่างมากมายเลยในการทำให้ความตึงเครียดลดระดับลง เพียงแค่ด้วยการหยุดยั้งการซ้อมรบอย่างมุ่งยั่วยุของพวกเขา และการยุติถ้อยคำ (มุ่งยั่วยุ)” ส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศ แอนโธนี บลิงเคน ของสหรัฐฯ กล่าวว่า พฤติกรรมของจีนในเรื่องไต้หวัน แสดงให้เห็นว่า ปักกิ่งกำลังเคลื่อนตัวจากการให้ความสำคัญที่สุดแก่การแก้ไขปัญหาไต้หวันด้วยวิธีสันติ ไปสู่การใช้กำลังเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว คำแถลงของกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นที่ระบุว่า มีขีปนาวุธที่จีนยิงออกมาอย่างน้อยที่สุด 4 ลูก บินข้ามไทเป เมืองหลวงของไต้หวัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลย และ 5 ลูกจากขีปนาวุธทั้งหมด 9 ลูกซึ่งจีนยิงมาในทิศทางดินแดนของญี่ปุ่นนั้น ได้ตกลงในบริเวณน่านน้ำเขตเศรษฐกิจจำเพาะ (exclusive economic zone หรือ EEZ) ของแดนอาทิตย์อุทัย นี่ต้องถือว่าพูดอะไรที่เป็นข้อเท็จจริงและที่ถูกต้องแม่นยำกว่ากันมากจนกระทั่งถึงเวลานี้ ไม่ว่า ทำเนียบขาว หรือ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ต่างดูเหมือนยังไม่เข้าใจว่า สืบเนื่องจากการไปเยือนไต้หวันอย่าง “ไม่ยั้งคิด” (คำที่ใช้โดย โธมัส ฟรีดแมน Thomas Friedman ในคอลัมน์ของเขาในนิวยอร์กไทมส์) ของประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ แนนซี เพโลซี รัฐบาล สี ก็ได้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดไม่มีการหวนกลับคืนที่จะ “ข้ามแม่น้ำรูบิคอน” และใช้กำลังบังคับอย่างเป็นระบบเพื่อให้ไต้หวันกลับมารวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับแผ่นดินใหญ่(“ข้ามแม่น้ำรูบิคอน” (cross the Rubicon) ซึ่งกลายเป็นสำนวนในภาษาอังกฤษแปลว่าตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแน่นอนนั้น มาจากชื่อแม่น้ำ ซึ่ง จูเลียส ซีซาร์ นำกองทัพของเขาข้ามกลับมายังกรุงโรม อันเป็นการเริ่มต้นสงครามกลางเมืองซึ่งทำให้เขาขึ้นเป็นจักรพรรดิครองจักรวรรดิโรมันในที่สุด ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://en.wikipedia.org/wiki/Crossing_the_Rubicon#:~:text=The%20phrase%20%22crossing%20the%20Rubicon,in%20early%20January%2049%20BC -ผู้แปล)การกระทำของ เพโลซี นั้นเป็นการเจตนายั่วยุจนเกินไปแล้ว ขณะที่ความพยายามของทำเนียบขาวและสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐฯที่จะหยุดยั้งเธอเอาไว้ก็อ่อนปวกเปียกเกินไปเช่นกัน ทั้งสองอย่างรวมกันโน้มน้าวชักชวนให้ปักกิ่งมองว่า ไม่ว่าคณะบริหารในวอชิงตันเวลานี้ หรือคณะบริหารสหรัฐฯชุดต่อไปภายใต้ประธานาธิบดีคนถัดไปจาก ไบเดน ต่างจะยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเสียหายให้แก่นโยบาย “จีนเดียว” และด้วยจุดมุ่งหมายที่จะละทิ้งนโยบายนี้ในท้ายที่สุดการเอ็กเซอร์ไซส์ด้วยกระสุนจริงซึ่งเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 5 สิงหาคม จึงไม่ใช่แค่การฝึกซ้อม แต่เป็นของจริง ที่มีชื่อว่า การปิดล้อมเกาะไต้หวัน ซึ่งจีนสามารถยืดเวลาออกไปยาวนานแค่ไหนตามที่ตนเองปรารถนาเรื่องที่กองทัพปลดแอกประชาชนจีน ยกกำลังทหารสะเทินน้ำสะเทินบกบุกเข้ารุกรานไต้หวันนั้น ไม่ใช่เป็นฉากทัศน์ที่ปักกิ่งปรารถนาที่จะเห็น ในทางตรงกันข้าม การปิดล้อมด้วยกำลังนาวีจะปิดเศรษฐกิจของเกาะแห่งนี้ให้ดับวูบลงได้ภายในระยะเวลาแรมสัปดาห์ และบังคับให้ต้องยอมจำนน ทั้งนี้ ไชน่าไทมส์ (China Times) สื่อโปรปักกิ่งในไต้หวัน ฉบับวันที่ 3 สิงหาคม ก็ได้ชี้เอาไว้ว่า การเอ็กเซอร์ไซส์ของกองทัพปลดแอกประชาชนคราวนี้ (ซึ่งตอนนั้นบอกว่าจะทำในช่วงวันที่ 4-7 ส.ค.) มีความหมายเท่ากับเป็นการปิดล้อมเกาะแห่งนี้เอาไว้เป็นเวลา 3 วันกระทรวงเศรษฐกิจของไต้หวันรายงานว่า เกาะแห่งนี้มีซัปพลายก๊าซธรรมชาติสำหรับใช้ไปได้ 11 วัน และน้ำมันใช้ไปได้ 146 วัน การปิดล้อมนั้นมุ่งหมายที่จะทำให้ไต้หวันอ่อนข้อลงมา ขณะเดียวกับที่เปิดทางเลือกให้ปักกิ่งว่าจะตามมาด้วยการรุกรานหรือไม่ ทั้งนี้หากแผ่นดินใหญ่ต้องการที่จะรุกรานไต้หวันแล้ว ก็คงจะทำประมาณๆ กับสิ่งที่กองทัพปลดแอกประชาชนจีนกำลังกระทำอยู่ในการเอ็กเซอร์ไซส์เวลานี้ยกเว้นแต่สภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯเข้าแทรกแซงอย่างทันการณ์และอย่างหนักแน่นแข็งขัน ไม่เช่นนั้นจีนก็อาจจะเข้าใช้กำลังเรียบร้อยไปแล้วใน เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ (South China Morning Post) ซึ่งเวลานี้มี อาลีบาบา (Alibaba)เป็นเจ้าของ มินนี่ ชาง (Minnie Chang) เขียนสรุปเอาไว้ ดังนี้:เพโลซี เดินทางออกจากไต้หวันไป โดยทิ้งสถานการณ์ทางยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในระดับรากฐานเสียแล้วเอาไว้เบื้องหลัง ในเส้นทางเดินทางกลับสหรัฐฯของเธอ เธอได้พบปะหารือกับนายกรัฐมนตรีฟุมิโอะ คิชิดะ ของญี่ปุ่นในวันที่ 4 สิงหาคม เรื่องนี้ไม่ใช่อะไรที่ผิดปกติ แต่ตรงกันข้าม เพโลซี “ได้รับการต้อนรับในเกาหลีใต้ชนิดซึ่งอาจจะบรรยายได้ดีที่สุดด้วยคำว่า เย็นชา” แอนดรูว์ แซลมอน (Andrew Salmon) เขียนเอาไว้เช่นนี้ในเอเชียไทมส์ (ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://asiatimes.com/2022/08/pelosi-gets-lukewarm-welcome-in-south-korea/)“ประธานาธิบดียุน ซุกยอล ผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการหยุดพักผ่อนในช่วงสัปดาห์นี้ (ถึงแม้ว่า เป็นการหยุดพักผ่อนอยู่ที่บ้านของเขาในกรุงโซล) ไม่ได้พบปะกับนักการเมืองอาวุโสของสหรัฐฯผู้นี้ ถึงแม้เขาได้มีการสนทนาทางโทรศัพท์กับเธอเป็นเวลา 40 นาที รัฐมนตรีต่างประเทศ พัค จิน (Park Jin) ก็ไม่ได้พบปะหารือกับเธอ เขากำลังอยู่ในทริปเดินทางไปประชุมกับอาเซียน” ทั้งนี้ เกาหลีใต้นั้นมีพรมแดนติดต่อกับจีน จึงสามารถที่จะเข้าใจความกังวลห่วงใยของพวกเขาได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไป และทำไมจึงถือว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม? คำตอบอยู่ในรายละเอียดของเส้นแดงห้ามล่วงล้ำทางการทูตความสัมพันธ์ทางการทูตที่สหรัฐฯมีอยู่กับจีน เริ่มต้นขึ้นด้วยแถลงการณ์เซี่ยงไฮ้ปี 1972 (Shanghai Communique of 1972) ซึ่งระบุเอาไว้ดังนี้:ในการถกเถียงอภิปรายแบบไม่มีการบันทึกอ้างอิงใดๆ ครั้งหนึ่งกับทางเอเชียไทมส์ หนึ่งในสมาชิกดั้งเดิมขนานแท้รายหนึ่งในคณะตัวแทนของ ริชาร์ด นิกสัน (Richard Nixon ประธานาธิบดีสหรัฐฯในเวลานั้น) เมื่อปี 1972 ระบุว่า การไปเยือนของ เพโลซี นั้น “ละเมิดจิตวิญญาณของแถลงการณ์เซี่ยงไฮ้อย่างชัดเจน” เรื่องนี้มีต้นตอจากฐานะตามรัฐธรรมนูญของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯสมมุติว่า ประธานาธิบดี หรือ รองประธานาธิบดี ของสหรัฐฯ คือผู้ที่เดินทางไปเยือนไต้หวัน การไปเยือนของประธานาธิบดีย่อมเท่ากับเป็นการรับรองในทางพฤตินัยต่อฐานะความเป็นอำนาจอธิปไตยของไต้หวัน ซึ่งย่อมขัดแย้งกับแถลงการณ์เซี่ยงไฮ้ เพราะประมุขแห่งรัฐนั้นไม่ไปเยี่ยมเยียนประมุขแห่งรัฐของประเทศทั้งหลายซึ่งพวกเขาไม่ได้รับรองหรือมีแผนการที่จะรับรองทั้งนี้ทั้งนั้น การรับรองกันในทางการทูต คือวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่ออกมาของการที่ นิกสัน ไปเยือนจีนครั้งนั้นภายใต้กฎหมาย รัฐบัญญัติสืบทอดตำแหน่งประธานาธิบดีปี 1947 (Presidential Succession Act of 1947) ประธานของสภาผู้แทนราษฎร คือผู้อยู่ในลำดับถัดจากรองประธานาธิบดีในการเข้าสืบทอดตำแหน่งประธานาธิบดี เนื่องจากประธานสภาฯมีฐานะเช่นนี้ตามรัฐธรรมนูญ เธอจึงเป็นเจ้าหน้าที่สูงสุดเป็นลำดับที่ 3 ของสหรัฐฯ การไปเยือนไต้หวันของประธานาธิบดีหรือของรองประธานาธิบดีนั้น หมายถึงการก้าวข้ามเส้นสีแดงไม่ยอมให้ล่วงละเมิดของฝ่ายจีน ขณะที่การไปเยือนของประธานสภาผู้แทนราษฎรคือการกระทุ้งเส้นสีแดงดังกล่าวจริงๆ แล้ว นี่แหละคือสิ่งที่ปักกิ่งมีความเข้าใจต่อประเด็นปัญหานี้เซี่ย เหมาสง (Xie Maosong) นักวิจัยอาวุโสของ สถาบันยุทธศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ (National Institute of Strategic Studies) มหาวิทยาลัยชิงหวา (Tsinghua University) เขียนเอาไว้ในเว็บไซต์ข่าวภาษาจีน “ผู้สังเกตการณ์” (guancha.cn) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ดังนี้:ทั้งนี้มาตรา 8 ของกฎหมายต่อต้านการแบ่งแยกดินแดน ที่ เซี่ย เหมาสง อ้างอิงถึงนั้น ระบุเอาไว้ดังนี้:พวกสื่อทางการของจีนได้มีการอ้างอิงถึงกฎหมายต่อต้านการแบ่งแยกดินแดนฉบับนี้เอาไว้หลายครั้งทีเดียวระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมทั้งในคำแถลงฉบับหนึ่งจากคณะกรรมการประจำ (Standing Committee) ของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ (National People’s Congress หรือ NPC ซึ่งก็คือรัฐสภาของจีน) ตามที่หนังสือพิมพ์ไชน่าเดลี่ (China Daily) รายงานไว้เมื่อวันที่ 2 สิงหาคมเหมาสง อธิบายว่า:มีผู้นำจีนบางคนเสนอให้ขัดขวางไม่ให้เครื่องบินของ เพโลซี ไปถึงไต้หวัน ทั้งนี้ตามการเปิดเผยของแหล่งข่าวหลายรายซึ่งคุ้นเคยกับการหารือถกเถียงกันในปักกิ่ง ขณะที่มีหลักฐานว่าฝ่ายทหารของสหรัฐฯก็พิจารณาเรื่องนี้ว่าคือความเป็นไปได้ประการหนึ่งซึ่งมีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้น ขณะที่เครื่องบินของ เพโลซี หันหัวขึ้นเหนือขณะบินอยู่เหนือฟิลิปปินส์ในทริปเดินทางจากกัวลาลัมเปอร์ไปยังไทเปนั้น ก็มีเครื่องบินลำที่สองทะยานขึ้นจากฐานทัพอากาศคลาร์ก (Clark Air Force Base) ในฟิลิปปินส์ และบินตามหลังเครื่องบินของประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯถ้า เพโลซี ถูกบังคับให้ลงจอดในที่อื่นๆ นอกเหนือจากไทเปแล้ว ก็น่าจะเป็นสถานที่ห่างไกลสักแห่งหนึ่งซึ่งปราศจากช่องทางเติมน้ำมัน และเครื่องบินของเธออาจประสบกับการมีน้ำมันเชื้อเพลิงไม่พอหลังเดินทางออกจากมาเลเซียมาแล้ว 5 ชั่วโมง ตรงนี้เครื่องบินลำที่ตามหลังมานั่นแหละจะสามารถขนส่ง เพโลซี และคณะของเธอ ไปยังจุดแวะลงถัดไปของเธอในกรุงโซล ถ้าเกิดความจำเป็นขึ้นมาพวกสมาชิกของสภาความมั่นคงแห่งชาติของ ไบเดน มีการติดต่อทางโทรศัพท์อย่างต่อเนื่องกับพวกเจ้าหน้าที่ระดับเดียวกันของพวกเขาในประเทศจีน ข้อความที่พวกเขาส่งไปถึงฝ่ายจีนก็คือ คณะบริหารไบเดนไม่ได้ต้องการให้ เพโลซี เดินทางไปยังไต้หวัน อย่างที่ โธมัส ฟรีดแมน เขียนเอาไว้ในคอลัมน์ของเขาเมื่อวันที่ 2 สิงหาคมว่า “ทีมงานความมั่นคงแห่งชาติของ ไบเดน แจ้งอย่างชัดเจนกับ เพโลซี ซึ่งเป็นนักเรียกร้องให้มีสิทธิมนุษยชนในประเทศจีนมาอย่างยาวนานแล้ว ว่าทำไมเธอจึงไม่ควรเดินทางไปไต้หวันในตอนนี้กระนั้นก็ตาม ฟรีดแมนกล่าวต่อไปว่า “ท่านประธานาธิบดีไม่ได้โทรศัพท์ไปถึงเธอโดยตรง และไม่ได้ขอร้องเธอไม่ให้เดินทางไป โดยดูเหมือนเนื่องจากวิตกว่าเขาจะถูกมองว่าอ่อนปวกเกินไปในเรื่องจีน ซึ่งจะเปิดช่องให้พวกพรรครีพับลิกันโจมตีเขาได้ก่อนจะถึงการเลือกตั้งกลางเทอมปลายปีนี้ มันจึงเป็นเครื่องวัดอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นการหมดสมรรถภาพทางการเมืองของเรา ในเมื่อประธานาธิบดีสังกัดพรรคเดโมแครต ไม่สามารถที่จะป้องปรามประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งสังกัดพรรคเดโมแครตเช่นเดียวกัน ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเล่นเกมเดินหมากทางการทูต ซึ่งทีมงานความมั่นคงแห่งชาติทั้งทีมของเขา –ไล่ตั้งแต่ผู้อำนวยการซีไอเอ ไปถึงจนประธานคณะเสนาธิการทหารร่วม –ต่างมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ฉลาดเลย”จากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง เมื่อผลกระทบต่างๆ ที่พัวพันกับ “ช่วงขณะแห่งการข้ามแม่น้ำรูบิคอน” ของรัฐบาล สี จิ้นผิง กำลังปรากฏคลี่คลายออกมาให้เห็น?ตรงกันข้ามกับสิ่งที่พวกนักจินตนาการเพ้อฝันบางคนภายในชนชั้นนำของวอชิงตันวาดภาพกันเอาไว้ ปักกิ่งไม่ได้แสดงอาการรีบเร่งร้อนรนใดๆ เอลบริดจ์ โคลบี (Elbridge Colby) เจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยคนหนึ่งในกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯยุคคณะบริหารทรัมป์ เป็นผู้หนึ่งที่ถูกอ้างอิงอยู่บ่อยครั้งเกี่ยวกับความคิดเห็นของเขาที่ว่า การรุกรานไต้หวันของจีนกำลังจะเกิดขึ้นอยู่รอมร่อแล้วเขาทวิตเอาไว้เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคมว่า ปักกิ่ง “ไม่ได้กำลังจะตบตาหลอกลวงประชาชนชาวไต้หวันให้ยอมจำนนโดยผ่าน “สงครามทางการเมือง” หรืออะไรอย่างนั้น ไต้หวันสามารถมองเห็นอยู่แล้วถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในฮ่องกง และพวกคนรุ่นหนุ่มสาวก็มีความคิดเห็นต่อต้านแผ่นดินใหญ่มากยิ่งกว่าพวกคนรุ่นอายุมากกว่า: ไต้หวันจึงกำลังเคลื่อนตัวออกไปจากการรวมชาติเป็นหนึ่งเดียวกัน ดังนั้น กำลังทหารจึงน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับปักกิ่ง และอย่างที่ ยูเครน กำลังแสดงให้เห็น ถ้าคุณกำลังจะใช้กำลังทหาร ก็ต้องใช้มันอย่างเด็ดเดี่ยว”นี่คือการจมอยู่ในความคิดเห็นอันผิดพลาดอย่างดื้อรั้นชนิดสมบูรณ์แบบทีเดียว จีนไม่จำเป็นต้องยื่นมือออกไปจนสุดเหยียดไม่ว่าในทางภูมิศาสตร์, ประชากรศาสตร์, การทหาร, หรือทางการเงิน เพื่อทำให้การรวมชาติเป็นหนึ่งเดียวกันบังเกิดผลขึ้นมาหรอก เส้นทางเดินตามธรรมชาติของการพัฒนาทางเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเอง (และในทั่วโลก) คืออาวุธทรงพลังที่สุดของจีน เวลาเป็นสิ่งที่อยู่ข้างจีน กำลังทหารนั้นไม่ได้เป็นอัตราส่วนประการท้ายสุด และก็ไม่ได้เป็นอัตราส่วนประการแรกสุด การทำให้ศัตรูยอมจำนนโดยไม่ต้องสู้รบต่างหาก คือยุทธศาสตร์ระดับสูงสุดยอดหลังจากคำพูดอันแข็งกร้าวของ สี ในการพบปะหารือผ่านวิดีโอคอลล์ของเขากับ ไบเดน ก็มีความคาดหวังกันในหมู่พวกนักแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อของจีนที่เป็นพวกแนวทางชาตินิยม และมีการโหมกระพือชาวเน็ตในจีนให้เกิดความกระตือรือร้นอย่างสูงที่จะได้เห็นการแสดงปฏิกิริยาตอบโต้ทางทหารอย่างฉับไว แต่สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาเลย ตรงกันข้าม เฟสแรกของยุทธศาสตร์ระยะยาวไกลกว่านั้นและมีความยืดหยุ่นสูงกลับถูกนำออกมาใช้ เป็นยุทธศาสตร์ที่ประกอบด้วยการเอ็กเซอร์ไซส์ทางการทหารซึ่งมีความหมายเท่ากับการปิดล้อม รวมทั้งการขยับเงื่อนของเชือดรัดรอบคอให้แน่นขึ้นอีกซึ่งเป็นการเพิ่มขยายระดับของการข่มขู่คุกคามเรื่องนี้ทำให้พวกบริษัทต่างประเทศจำนวนมากกำลังขบคิดทบทวนกันเรียบร้อยแล้ว เกี่ยวกับความมุ่งมั่นผูกพันของพวกเขาที่มีอยู่กับไต้หวัน เรื่องนี้ยังจะติดตามมาด้วยการผ่อนคลายลงในบางระดับ, การหยุดพักสำหรับให้ขบคิดพิจารณา, และข้อเสนอให้มีการเจรจาหารือกัน บีบรัดให้แน่นขึ้นและผ่อนคลายลงมา พร้อมกับการส่งข้อความว่า ณ เวลาใดก็ตามที การเอ็กเซอร์ไซส์ทางการทหารขนาดใหญ่อาจกลายเป็น ของจริง ขึ้นมาเมื่อไรก็ได้ โดยที่ในความเป็นจริง การปิดล้อมที่ปรากฏออกมาให้เห็นกันจะจะอยู่ในตอนนี้ก็คือ ของจริง อยู่แล้ววอชิงตันอาจจะยังมองไม่เห็น หรืออาจจะไม่ปรารถนาที่จะเรียกชื่อมันตรงๆ ทว่าการเข้ายึดครองนั้นกำลังเกิดขึ้นมาแล้ว มันปรากฏให้เห็นในท่ามกลางแสงสว่างเจิดจ้ากลางวันแสกๆ ทีเดียว