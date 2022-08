เพนตากอนรับแอบส่ง “มิสไซล์ต่อต้านระบบเรดาร์” สุดล้ำที่ไม่เคยเปิดเผยให้ยูเครน ประเมินรัสเซียน่าจะเสียทหาร 80,000 คนในสงคราม

CNN สื่อสหรัฐฯรายงานวันนี้(9 ส.ค)ว่า ผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมด้านนโยบาย (under secretary of defense for policy ) โคลิน คาห์ล (Colin Kahl) กล่าวในรายงานสรุปวันจันทร์(8)ว่า สหรัฐฯได้จัดส่งมิสไซล์ไปจำนวนหนึ่งโดยที่ไม่เปิดเผยโดยตรงว่ามีมากน้อยเพียงใดหรือได้ส่งออกไปเมื่อใดในการแถลงข่าวคาห์ลไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นมิสไซล์ต่อต้านเรดาร์ประเภทใดที่สหรัฐฯป้อนให้ยูเครนเพื่อใช้กับเครื่องบินรบในการโจมตีระบบเรดาร์ของรัสเซียอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่กลาโหมสหรัฐฯให้ข้อมูลกับ CNN ว่า เป็นประเภทมิสไซล์ต่อต้านระบบเรดาร์ความเร็วสูง AGM-88 (AGM-88 High-Speed Anti-Radiation Missile) หรือ HARMHARM นั้นพบว่าเป็นของบริษัทผลิตอาวุธ เรธีออน (Raytheon) มีพิสัยทำการไกล 30 ไมล์ อ้างอิงจากกองทัพอากาศสหรัฐฯ ส่งผลทำให้ HARM กลายเป็นมิสไซล์ที่มีพิสัยไกลกว่าที่สหรัฐฯส่งให้ยูเครนมิสไซล์ HARM สามารถทำลายเป้าหมายระบบเรดาร์ต่อต้านอากาศยานรัสเซียเป็นต้น S-400 ที่สร้างความยุ่งยากให้กับกองทัพอากาศยูเครนปฎิบัติการเหนือพื้นที่ทางอากาศส่วนใหญ่ของยูเครนนอกจากนี้ความสามารถของ HARM ยังเข้าทำลายระบบเรดาร์ต่อต้านปืนใหญ่แบบยิงเป็นชุด( counter-battery radars) ของรัสเซียที่ฝ่ายเครมลินใช้เพื่อโจมตีระบบปืนใหญ่ยูเครนคาห์ลกล่าวต่อว่า มิสไซล์เหล่านี้ถูกส่งไปเมื่อไม่นานมานี้ แต่ทว่าในการจัดส่ง 5 แพกเก็จล่าสุดที่มาจนถึงวันที่ 1 ก.คไม่ได้มีการพูดถึง HARMเขากล่าวว่า “ในระยะใกล้พวกเราได้ทำหลายสิ่งเพื่อทำให้การปรากฎตัวของกองทัพอากาศยูเครนนั้นยังคงอยู่บนท้องฟ้าและมีความสามารถมากขึ้น”พร้อมกันนี้ยังชี้ไปถึงอะไหล่ของเครื่องบินรบขับไล่ Mig-29s ที่ฝ่ายสหรัฐฯช่วยส่งไปให้กับยูเครนเพื่อทำให้เครื่องบินสมัยอดีตสหภาพโซเวียตยังคงบินได้ และหลังจากนั้นผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯด้านนโยบายได้เอ่ยไปถึง “มิสไซล์” โดยกล่าวว่า “พวกมันสามารถส่งผลกระทบต่อเรดาร์รัสเซียและสิ่งอื่นๆ”CNN รายงานว่าเคียฟไม่เคยออกมาเปิดเผยทางสาธารณะว่าได้รับมิสไซล์ต่อต้านระบบเรดาร์ HARM จากสหรัฐฯเมื่อไม่กี่วันมานี้รายงานโอเพนซอร์สได้แสดงสิ่งที่ดูเหมือนเป็น ครีบ(fin) ของมิสไซล์ HARM ที่ใช้โจมตีเป้าหมายที่ตั้งทางทหารของรัสเซียในยูเครนคาห์ลออกมากล่าวผ่านรายงานสรุปวันจันทร์(8)เป็นส่วนหนึ่งของแพกเก็จช่วยเหลือยูเครน 1 พันล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นก้อนใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาและในวันเดียวกันผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯด้านนโยบายยังออกมาเปิดเผยการคาดการณ์จากฝั่งสหรัฐฯว่า มาจนถึงเวลานี้ฝ่ายรัสเซียน่าจะมีทหารที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บไปแล้วราว 70,000 นาย - 80,000 นายโดยกล่าวว่า “ตัวเลขที่ว่านี้น่าจะเป็นตัวเลขที่อาจต่ำหรือสูงกว่าเล็กน้อยแต่ผมคิดว่ามันเป็นตัวเลขคร่าวๆ” และเสริมต่อว่า รัสเซียสูญเสียยานยนต์หุ้มเกราะไปแล้วราว 3,000 คัน -4,000 คันCNN รายงานว่า นับตั้งแต่เริ่มสงครามเมื่อวันที่ 24 ก.พสหรัฐฯได้ช่วยสนับสนุนยูเครนทางการทหารไปแล้วรวมทั้งหมด 9.1 พันล้านดอลลาร์