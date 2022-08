หาดูยาก!ฝนถล่มกรุงโซลจมบาดาล ทะลักลงสถานีรถไฟใต้ดิน-รถลอยเกลื่อนถนน พบตาย7ศพ

#SouthKorea:Heavy rain causes flooding & power outages in #Seoul. Evacuation also going on..



Torrential rain over Seoul area tonight is the most intense in 80 years, surpassing the record high precipitation per hour of 118.6 mm (August 5, 1942). pic.twitter.com/e2BJEUCI34— Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) August 8, 2022

📍Visual from Isu Station in Seoulpic.twitter.com/L9S8ZFRgKe— Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) August 8, 2022

Seoul and other parts of South Korea are currently experiencing torrential downpours.



Dorimcheon stream in Seoul's Gwanak District has flooded all over, evacuation notice just issued for people living nearby.



Crazy scenes in many other places.pic.twitter.com/EafcXpvvBB— Raphael Rashid (@koryodynasty) August 8, 2022

비가 너무 많이와서 지하철 출구가.... 막혔음...... 이게 말이 돼...? 거의 홍수야 pic.twitter.com/wbw3T0jWGT— 멜유 。o♡o。+🎀 (@i_melody_you) August 8, 2022

[BREAKING NEWS] Heavy rain causes flooding, power outages in Seoul. (Photos courtesy of readers) pic.twitter.com/0gl6zaMu0W — The Korea Herald 코리아헤럴드 (@TheKoreaHerald) August 8, 2022

พื้นที่ทางใต้ของกรุงโซลมีฝนตกลงมาหนักมากกว่า 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงในช่วงค่ำวันจันทร์(8ส.ค.) โดยบางพื้นที่ของเมืองมีฝนตกหนักกว่า 141.5 มิลลิเมตร ซึ่งถือเป็นการตกหนักสุดในรอบ 80 ปี ตามรายงานของสื่อมวลชนท้องถิ่น อ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานอุตนิยมวิทยาเกาหลี(KMA)ปริมาณฝนสะสมในกรุงโซลอยู่ที่ 420 มิลลิเมตร จนถึงตอนเวลา 05.00น.ของวันอังคาร(ตรงกับเมืองไทย 03.00น.) ท่ามกลางความคาดหมายว่าจะมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมอีกในกังนัม ย่านที่เต็มไปด้วยสีสันและเป็นที่รวมตัวของผู้คน อาคารบางแห่งเกิดไฟฟ้าดับและถูกน้ำท่วม รถยนต์ รถบัสและสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินหลายแห่ง จมอยู่ใต้บาดาล ส่งผลให้ประชาชนติดค้างอยู่ตามสถานที่ต่างๆ นอกจากนี้แล้วห้างร้านบางแห่งก็ถูกน้ำท่วมเช่นกันสำนักงานใหญ่ด้านมาตรการรับมือภัยพิบัติและความปลอดภัยกลาง เปิดเผยว่าจนถึงตอนเวลา 06.00น.ของวันอังคาร(9ส.ค.) มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 5 รายในกรุงโซลและอีก 2 คนเสียชีวิตในจังหวัดคย็องกี ที่อยู่ติดกัน โดยในบรรดาผู้เสียชีวิตนั้น มีอยู่ 4 รายเป็นผู้ติดอยู่ในอาคารต่างๆที่ถูกน้ำท่วม อีกคนโดนไฟดูดและอีกรายถูกพบอยู่ใต้เศษซากของป้ายรถเมล์ และอีกคนเสียชีวิตในเหตุดินถล่มนอกจากผู้เสียชีวิตข้างต้นแล้ว ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บในพื้นที่ต่างๆอีกอย่างน้อย 9 ราย และมีอีก 6 คนที่ยังสูญหายสำนักงานใหญ่ด้านมาตรการรับมือภัยพิบัติและความปลอดภัยกลาง ยกระดับการเตือนภัยวิกฤตสู่ขั้นสูงสุด พร้อมร้องขอองค์กรภาครัฐและเอกชน ปรับเปลี่ยนชั่วโมงการทำงานก่อนหน้านี้ สำนักงานอุตนิยมวิทยาเกาหลี ได้ออกประกาศเตือนฝนตกหนักทั่วกรุงโซลและพื้นที่ปริมณฑล เช่นเดียวกับหลายพื้นที่ของจังหวัดคังวอนและจังหวัดชุงช็อง โดยประกาศเตือนดังกล่าวคาดหมายว่าจะมีฝนตกหนักกว่า 60 มิลลิเมตร ในระยะเวลา 3 ชั่วโมง หรือ 110 มิลลิเมตรใน 12 ชั่วโมงทั้งนี้ สำนักงานอุตนิยมวิทยาเกาหลี คาดหมายว่าฝนจะยังคงตกหนักต่อเนื่องสำหรับพื้นที่ทางภาคกลางของประเทศ ไปจนถึงอย่างน้อยๆวันพุธ(10ส.ค.)(ที่มา:รอยเตอร์)