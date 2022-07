อดีตหมอทำเนียบขาวชี้!ไบเดนอาการหนักปัญญาเสื่อมถอย ฟันธงอยู่ไม่ครบเทอม

แจ็คสัน อธิบายเพิ่มเติมว่า "กระบวนการการรับรู้ของไบเดน แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนมานานหลายปีแล้ว" และบอกว่า "เขาไม่ควรเป็นประธานาธิบดีของเรา!" ส่วนอีกทวีตเรียกร้องให้ประธานาธิบดีวัย 79 ปีลาออกจากตำแหน่งทั้งนี้ แจ็คสัน ซึ่งดำรงตำแหน่งแพทย์ส่วนตัวของอดีตประธานาธิบดีบารัค โอบามา อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์และอดีตประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช เปิดเผยระหว่างให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์นิวส์ ด้วยว่า โอบามา ได้ส่งอีเมลฉบับหนึ่งถึงเขา และตำหนิเขาต่อกรณีที่ก่อข้อสงสัยเกี่ยวกับทักษะทางปัญญาของไบเดนแม้ยอมรับว่า แจ็คสัน ทำงานให้กับเขาและครอบครัวด้วยดีเสมอมา และเรียกเขาว่าแพทย์ที่ดีและเพื่อนที่ดีเช่นกัน แต่อดีตประธานาธิดีโอบามา ตำหนิติเตียนแพทย์ที่ผันตัวเป็นสมาชิกรัฐสภารายนี้ ต่อกรณีกล่าวโจมตีแสกหน้าไบเดนแบบไม่ถนอมน้ำใจบนทวิตเตอร์"มันไม่มีความเป็นอาชีพและไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่คุณเคยรับผิดชอบ" โอบามาระบุ พร้อมบอกว่า "ข้อความบนทวิตเตอร์ ขาดความเคารพกับผมและเพื่อนๆมากมายของคุณในรัฐบาลของเรา" และบอกว่าเขาคาดหมายในตัวของ แจ็คสัน มากกว่านี้อย่างไรก็ตาม แจ็คสัน ยืนยันในความเห็นของเขาเกี่ยวกับสถานะทางจิตของประธานาธิบดีคนปัจจุบัน โดยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอีกแห่งว่า "ผมรู้ว่าเขามีความสามารถทางปัญญาลดลง สืบเนื่องจากอายุของเขา ตอนนี้สภาพจิตใจของเขาไม่เหมาะแล้ว" คุณหมอรายนี้กล่าวอ้าง "ลักษณะของการเดินงุ่มง่าม มองเหม่อจ้องไปในความว่างเปล่า" บ่งชี้ว่า ไบเดน ไม่ควรทำหน้าที่อีกต่อไปแจ็คสัน เน้นน้ำเสียงวิพาษณ์ด้วยการอ้างว่าเคยทำงานในฐานะแพทย์ประจำทำเนียบขาวให้กับประธานาธิบดีสหรัฐฯฯ 3 คน และเตือนว่าเขามั่นใจว่า โจ ไบเดน ไม่มีศักยภาพในการทำหน้าที่ผู้นำประเทศอีกต่อไปแล้ว แจ็คสัน ชี้ว่าประธานาธิบดีเป็นตำแหน่งที่เรียกร้องทั้งในด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจเป็นอย่างมาก "เขาจะไม่อยู่ในตำแหน่งครบ 4 ปี"คำกล่าวอ้างเกี่ยวกับการเสื่อมถอยทางเชาวน์ปัญญาของไบเดน กำลังเป็นที่พูดถึงในฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดี ซึ่งชี้ให้เห็นว่าผู้นำรายนี้เกิดความสับสนมากขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งในภาระหน้าที่ง่ายๆ อย่างเช่นอ่านตาม “เครื่องบอกบท” แต่เขากลับอ่านแบบตรงทุกคำตามสคริปต์ จนเผลอพูดคำว่า “end of quote repeat the line” ซึ่งในสคริปต์ต้องการสื่อให้เขารู้ว่าตรงนี้จบประโยคแล้ว และให้อ่านซ้ำเฉพาะที่ขีดเส้นใต้ทั้งนี้ปัญหาการปล่อยไก่ลักษณะนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ครั้งที่เขาดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีในสมัยของโอบามาแล้ว ไบเดนมีปัญหาในการพูดตามสคริปต์อย่างเห็นได้ชัด และพอดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี คนในรัฐบาลของเขาต้องคอยออกมาแก้ไขกลับลำถ้อยแถลงที่ก่อความเดือดดาลต่างๆนานา ในนั้นรวมถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองในรัสเซีย และความเป็นไปได้ในการใช้ปฏิบัติการทางทหารกับรัสเซียและจีนแม้กระทั่งภายในพรรคการเมืองของไบเดนเองก็มีความกังวลเกี่ยวกับสถานะทางจิตที่เสื่อมถอยของไบเดนเช่นกัน โดยโพลหนึ่งพบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามชาวเดโมแครตถึง 41% ที่มองว่าเขาไม่ควรลงมัครรับเลือกตั้งอีกสมัย และมีเพียง 35% ที่เชียร์ให้เขาลงสู้ศึกเลือกตั้งอีกรอบ(ที่มา:ฟ็อกซ์นิวส์/อาร์ทีนิวส์)