ออกอาการบ่อย! สื่อเผยประเด็นสูงวัย 'โจ ไบเดน' เริ่มก่อความกังวลในทำเนียบขาว

ไบเดน วัย 79 ปี ดูเหมือนมีระดับพลังงานลดลง ผู้ช่วยบางส่วนของเขาอ้างว่ามีบ่อยครั้งที่ผู้นำรายนี้ออกอาการงุ่มง่ามระหว่างเดิน ก่อความกังวลว่ามันอาจส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานของผู้นำรายนี้ นอกจากนี้ เขายังพูดจาติดๆ ขัดๆ บ่อยครั้งระหว่างกล่าวปราศรัยต่อเวทีสาธารณะนิวยอร์กไทม์ส หนังสือพิมพ์เอียงซ้ายของสหรัฐฯ อ้างคำสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ เผยว่าพวกเขาถึงกับต้องกลั้นหายใจระหว่างการปราศรัยของไบเดน ในแต่ละครั้ง ลุ้นว่าเขาจะกล่าวจนจบโดยไม่พูดผิดพลาดใดๆ หรือไม่ทั้งนี้ นิวยอร์กไทม์ส เริ่มตั้งคำถามในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เกี่ยวกับสภาพร่างกายของไบเดน ว่ายังคงเหมาะสมสำหรับดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีต่อไปหรือไม่ ปลีกตัวออกห่างจากที่เคยให้การสนับสนุนไบเดนอย่างหนักแน่น ในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดี 2020ในรายงานพาดหัว 'At 79, Biden Is Testing the Boundaries of Age and the Presidency' ที่เผยแพร่ในวันเสาร์ (9 ก.ค.) เขียนโดย ปีเตอร์ เบเกอร์ หัวหน้าผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวของนิวยอร์กไทม์ส ระบุว่าอายุของประธานาธิบดี "เริ่มเป็นประเด็นที่สร้างความไม่สบายใจแก่ตัวเขา คณะทำงานของเขา และพรรคการเมืองของเขาแล้ว"เบเกอร์เผยว่า ตนเองยังได้พูดคุยกับฝ่ายยุทธศาสตร์ของพรรคเดโมแครตหลายคน ซึ่งแสดงความกังวลว่า "มันคงเป็นเรื่องไม่ฉลาดนักสำหรับไบเดน ที่จะลงชิงเก้าอี้ทำเนีบบขาวอีกสมัย ซึ่งจะสิ้นสุดวาระตอนที่เขามีอายุ 86 ปี"บทความนี้ถูกเผยแพร่ออกมาในขณะที่ ไบเดน ประธานาธิบดีที่มีอายุมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาของสหรัฐฯ กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีรายนี้ปล่อยไก่หลายต่อหลายครั้งในกิจกรรมต่างๆ รวมถึงเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อวันศุกร์ (8 ก.ค.) ที่ดูเหมือนว่าเขาอ่านตาม “เครื่องบอกบท” แบบตรงทุกคำตามสคริปต์ จนเผลอพูดคำว่า “end of quote repeat the line” ซึ่งในสคริปต์ต้องการสื่อให้เขารู้ว่าตรงนี้จบประโยคแล้ว และให้อ่านซ้ำเฉพาะที่ขีดเส้นใต้เมื่อดือนที่แล้ว เขาประสบอุบัติเหตุจักรยานล้ม ขณะพักผ่อนที่ชายหาดรีโฮโบธ รัฐเดลาแวร์ ระหว่างจอดทักทายกับผู้สนับสนุน ทำให้บรรดาเจ้าหน้าที่สืบราชการลับกรูเข้าไปโอบล้อมและช่วยพยุงตัวลุกขึ้น ในเหตุการณ์ที่ค่อนข้างชุลมุนหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์สระบุว่า ประเด็นสุขภาพเป็นหัวข้อที่อ่อนไหวของทำเนียบขาว อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ หลายสิบคนทั้งในอดีตและปัจจุบัน ต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า ไบเดน มีจิตใจที่มุ่งมั่นในบทบาทของเขาในฐานะประธานาธิบดีเจ้าหน้าที่เหล่านั้นบอกกับนิวยอร์กไทม์สว่า ไบเดน "ถามคำถามฉลาดหลักแหลม" ระหว่างการประชุมต่างๆ ซักไซ้บรรดาผู้ช่วยของเขาในประเด็นปัญหาและช่วยพวกเขาแก้ไขจุดอ่อนในเรื่องการปราศรัยของตนเอง อย่างไรก็ตาม เหล่าเจ้าหน้ายอมรับว่า ไบเดน ดูเหมือนจะแก่ขึ้นมากเมื่อเทียบกับช่วงหลายปีที่ผ่านมา ระดับพลังงานลดลงและมีความเป็นไปได้มากขึ้นที่จะเดินสะดุด หรือหกล้มแม้เจ้าหน้าที่หลายคนแสดงความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยทางกายภาพของไบเดนระหว่างออกงานกิจกรรมสาธารณะต่างๆ แต่คณะทำงานของเขาบืนยันว่าไม่ได้ดูแลประธานาธิบดีเป็นพิเศษใดๆที่ผ่านมา ไบเดน ก้าวพลาดสะดุดบันไดขึ้นเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันหลายครั้ง นับตั้งแต่ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เมื่อ 17 เดือนก่อน โดยหนล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ระหว่างออกเดินทางจากกรุงวอชิงตัน เพื่อไปให้สัมภาษณ์กับ จิมมี คิมเมล พิธีกรรายการโทรทัศน์ชื่อดังแถมก่อนหน้านั้นในเดือนธันวาคม 2020 เมื่อครั้งที่ยังเป็นว่าที่ประธานาธิบดี ลื่นล้มขณะเล่นกับเจ้าเมเจอร์ สุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ด 1 ใน 2 ตัวของเขา ถึงขั้นกระดูกเท้าร้าวเล็กน้อย ทำให้เขาต้องสวมรองเท้าพยุงเดินนานหลายสัปดาห์(ที่มา : นิวยอร์กไทม์ส/ฟ็อกซ์นิวส์/เดลิเมล์/อาร์ทีนิวส์)