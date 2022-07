ใครๆ ก็เล่นเป็น ‘แอเรียล’ แห่ง Little Mermaid ได้ : วี้ดวิ้วเมื่อใส่ชุดนางเงือกลงสระ แสนเสรีเมื่อดำดิ่งใต้ทะเล

อดีตพนักงานบริษัทประกันภัยผู้นี้บรรยายถึงประสบการณ์ของการพาตัวเองแหวกว่ายไหวพลิ้วอยู่ใต้น้ำในสภาพครึ่งมนุษย์ครึ่งปลาว่า“มันเป็นความรู้สึกต้องมนตราของนางเงือกค่ะ” ควีนปังเกกล่าวกับเอพีในเช้าวันหนึ่งเมื่อเดือนที่แล้ว ขณะอยู่ในอิริยาบถสบายอารมณ์ภายในหางนางเงือกสีแดงเพลิงบริเวณชายหาดที่งามขลังด้วยโขดหินน้อยใหญ่แห่งแคมป์โอเชียน ย่านมาบินิ จังหวัดบาตังกัส ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ณ ท้องถิ่นแห่งนี้ เธอสอนการว่ายน้ำแบบนางเงือกและการดำน้ำแบบกลั้นลมหายใจโดยไม่ใช้ถังออกซิเจน หรือฟรีไดฟ์วิง และดำเนินกิจกรรมเป็นจริงเป็นจังเป็นภารกิจฟูลไทม์“โลกข้างนอกอึกทึกค่ะ และเมื่ออยู่ใต้น้ำคุณได้พบสันติสุข ... มันเป็นทางออกที่ดีสำหรับการเว้นวรรคจากโลกแห่งความเป็นจริงบ้างน่ะค่ะ โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดโรคระบาด”ไม่ใช่เฉพาะแค่ ตาโบรา ตลอดทั่วโลกในขณะนี้ มีชาวเงือก-เมอร์โฟล์ก เหมือนกับเธออีกเป็นพันเป็นหมื่นคน พวกเขาเป็นมนุษย์ในทุกรูปโฉม ทุกเพศภาวะ และมีภูมิหลังความเป็นมาหลากหลายนานา โดยมีสิ่งซึ่งเหมือนกันก็คือมีความสุขที่ได้แต่งกายว่ายน้ำแบบนางเงือกในช่วงไม่กี่ปีมานี้ จำนวนของชาวเงือกทวีมากขึ้นเรื่อยๆเอพีรายงานบนพื้นพิภพที่ฟอนเฟะด้วยความระส่ำระสาย ไม่ว่าจะเป็นสงคราม โรคภัยไข้เจ็บ หรือการลุกฮือโกลาหลทางสังคม ชาวเงือกจำนวนมากพบว่าชีวิตในน้ำคือแหล่งหลบภัยหลีกหนีจากเรื่องน่าปวดเฮดทั้งหมดทั้งมวลบางที คุณเซบาสเตียน เจ้าปูอารมณ์บูดในภาพยนตร์แอนิเมชันปี 1989 เรื่อง "The Little Mermaid" พูดเอาไว้ได้อย่างถูกต้องที่สุดตอนที่มันเตือนเจ้าหญิงเงือกสาวนาม แอเรียล ผู้หลงรักเจ้าชายจากผืนแผ่นดินว่า “โลกมนุษย์นะ มีแต่ความวุ่นวาย ชีวิตใต้ทะเลที่นี่ดีกว่าอะไรต่างๆ ที่พวกเขามีกันอยู่ที่โน้น!”ผิดกันลิบลับกับชีวิตบนผืนแผ่นดินซึ่งเต็มไปด้วยเสียงติฉินนินทาว่าร้าย โลกของชาวเมอร์โฟล์กเป็นทางเลือกที่เมตตาปรานีกว่า สุภาพอ่อนโยนกว่า และให้ความสนุกสนานมากกว่าโลกแห่งความเป็นจริง ชาวเงือกบอกอย่างนั้น และยังบอกด้วยว่า โลกของเมอร์โฟล์กเป็นถิ่นที่ซึ่งคุณสามารถเป็นใครก็ได้และเป็นอะไรก็ได้ตามแต่ใจปรารถนากำเนิดและเติบโตขึ้นมาในเมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อช่วงทศวรรษ 1990 เอพีเล่าว่าเธอเป็นเด็กหญิงที่ถูกกักขังอยู่ในร่างกายของเด็กชาย บรรทัดฐานของโลกบดขยี้ความฝันของเธอที่จะได้แต่งชุดสุดสวยแบบพี่แอเรียล เจ้าหญิงเงือกน้อยบูชารักแห่ง The Little Mermaid ซึ่งเป็นไอดอลหมายเลขหนึ่งของเธอด้วยพรสวรรค์แห่งศิลปินนักออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าที่เธอค้นพบตั้งแต่ยังเรียนชั้นมัธยมปลาย เธอตัดเย็บเสื้อผ้าชุดตัวละครจากนิทานเป็นงานอดิเรก และตอนที่เป็นสาวน้อยอายุเพียง 14 ปี เธอสวมคอสเพลย์ผลงานของตนเองไปออกงานอีเวนต์แรกของชีวิต คืองานซานดิเอโก คอมมิก-คอน ปี 2009ดำน้ำนานหนึ่งลมหายใจโดยไม่ใช้ถังออกซิเจน เธอพัฒนาทักษะเหล่านี้ต่อไปจนได้ประกาศนียบัตรจากสถาบันระดับโลกคือ PADI เธอเล่าไว้ผ่านเว็บไซต์บิสซิเนสอินไซเดอร์หลังจากต่อสู้ชีวิตหลายปีและด้วยความเกื้อหนุนจากคุณแม่ผู้เข้าใจเธออย่างที่สุด ความใฝ่ฝันปรารถนาจะเป็นนางเงือกสาวเจ้าเสน่ห์ได้เป็นจริงขึ้นมา โดยคุณแม่ช่วยเธอเย็บชุดนางเงือกชุดแรกของชีวิตสิ่งมหัศจรรย์มากมายปรากฏในชีวิตของแม่สาวกาเบรียลเอล ที่สำคัญคือเมื่ออายุได้ 19 ปี เพื่อนซึ่งเป็นหนุ่มเงือก เมอร์แมน แนะนำให้เธอได้รู้จักชุมชนแห่งความหลากหลายบนอินเทอร์เน็ตของเมอร์โฟล์กซึ่งหลงใหลในจินตนิยายนางเงือกและการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายให้แก่ตัวละคร จากจุดเริ่มต้นนี้(https://originalcharacters.fandom.com/wiki/Nymphia)ด้วยความสนับสนุนจากคุณแม่อันได้แก่ การปรากฏตัวเป็นเจ้าหญิงเงือกนิมเฟียแห่งนอติลูส ให้ความบันเทิงในกิจกรรมทุกประเภท ตั้งแต่งานปาร์ตี้วันเกิดของคุณหนูคุณน้อง ไปจนถึงอีเวนต์น่ารักของนานาบริษัทมากมาย และการแสดงของนางเงือกในแท็งก์กำแพงใสความสำเร็จในฐานะนางเงือกมืออาชีพผู้สร้างความบันเทิงแก่ประชาชน ส่งผลให้สาวกาเบรียลเอลโด่งดังเป็นเซเลบขวัญใจประชาชน ต่อมาในปี 2019 เธอได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นทูตแห่งชาวเงือกกลุ่มเมอร์โฟล์กสาวผ่าตัดแปลงเพศ เข้าร่วมการชุมนุมนางเงือกแห่งแคลิฟอร์เนีย เธอเล่าไว้ในเว็บไซต์ของเธอ ที่ https://www.theseafaringmermaid.org/“การเป็นเงือกสาวข้ามเพศและชาวเงือกน็อนไบนารีที่ไม่ปรารถนาจะเข้ากลุ่มเพศใดๆ ทั้งสิ้น บ่อยครั้งที่พวกเขาไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาอยู่ในกลุ่มไหนกันแน่ แต่คุณสามารถเป็นสมาชิกแห่งท้องทะเลและใช้ชีวิตเป็นตัวตนแท้จริงของคุณเองได้มากที่สุดค่ะ” เจ้าหญิงนิมเฟียบอกเอพีอย่างนั้น“ดิฉันเห็นใครต่อใครเยอะเลย รวมทั้งตัวดิฉันด้วย ที่ได้พบเพศของตนเอง ผ่านการเป็นชาวเงือก ค่ะ” กาเบรียลเอล นิมเฟีย ริเวล่า กล่าวความเปิดกว้างของวัฒนธรรมย่อยแห่ง Mer World เป็นมนตราดึงดูดผู้คนชาวข้ามเพศ ซึ่งมีความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจแม่สาวเอเรียลในความทุกข์ตรมที่เสมือนกับถูกกักขังติดตรึงอยู่ในร่างกายซึ่งรู้สึกว่า ‘ไม่ใช่เรา’ นอกจากนั้นมันยังเป็นแรงบันดาลใจให้แก่นางเงือกเฉกเช่น เช โมนีก Che Monique ผู้ก่อตั้งสมาคมนางเงือกอ้วน หรือก็คือ Society of Fat Mermaids โดยตั้งสำนักงานอยู่ในกรุงวอชิงตัน และมุ่งส่งเสริมการเป็นนางเงือกในคอนเซ็ปต์ที่มองร่างกายตัวเองในแง่บวก“ดิฉันเป็นนางเงือกผิวดำน้ำหนัก 300 ปอนด์ (ราว 136 กิโลกรัม) อาศัยอยู่ในอเมริกา มีอายุเลย 35 ค่ะ และอยากบอกใครบางคนว่าพวกเขาสามารถทำอะไรก็ได้ตามที่ต้องการ” แม่นางเช โมนีก เงือกสาวอเมริกันประกาศเช่นนี้ เธอและเพื่อนๆ ตั้งกลุ่มขายเสื้อที่เขียนข้อความน่าประทับใจ เช่น 'Fat mermaids make waves' หรือก็คือนางเงือกอวบอ้วนสร้างคลื่นสาดซัดซู่ซ่าเชียว และ 'Gender is fluid under the sea.' ซึ่งก็คือเพศสภาพเคลื่อนไหลไปภายใต้ท้องทะเล“แน่นอนเลย ในแง่หนึ่ง ข้อความยังงี้มันติงต๊อง แต่ดิฉันก็ได้เห็นมาแล้วว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนได้นะ” เธอบอกเหนืออื่นใด ท้องทะเลนั้นกว้างใหญ่ เธอชี้ประเด็น และพื้นที่ส่วนใหญ่บนโลกของเราก็ปกคลุมด้วยผืนน้ำ แล้วทำไมไม่ดำดิ่งลงไปในน้ำล่ะ?“ฉันคิดว่าใต้ทะเลมีที่ทางเสมอสำหรับพวกเราทุกๆ คน” โมนีก บอกตอนที่การแปลงกายเป็นนางเงือกเริ่มต้นฮิตฮอตติดกระแสขึ้นมานั้น หางนางเงือกที่นำออกมาขายกันส่วนใหญ่ทำด้วยซิลิโคนและต้องสั่งทำกันเป็นพิเศษ น้ำหนักของมันจะมหาศาล บางอันถึง 23 กิโลกรัมทีเดียว ขณะที่ราคาก็แรงจัด อาจไปถึง 6,000 ดอลลาร์โน่น แถมยังต้องใช้เวลาและสารหล่อลื่นมากมายเหลือเชื่อเชียว กว่าจะปลุกปล้ำใส่มันได้สำเร็จแต่ในระยะสองสามปีหลังมานี้ มีหางนางเงือกประเภททำด้วยผ้าซึ่งราคาถูกกว่าและน้ำหนักเบากว่า ออกมาให้เลือกมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีสนนราคาเอื้อมถึง คือ ต่ำกว่าชุดละ 100 ดอลลาร์ ชุมชนชาวเงือกจึงเปลี่ยนร่างจากวงการซึ่งจำกัดวงไว้เฉพาะผู้เชี่ยวชาญที่มีทุนทรัพย์มากมาพอจะซื้อหางนางเงือกมาใช้ได้ กลายเป็นพื้นที่สาธารณะวงกว้างใหญ่ไพศาลที่ซึ่งผู้คนทุกรูปทุกนามสามารถเข้าถึงประสบการณ์แห่งความฝันพลิกผันเป็นจริงอันนี้ได้ แบบว่าใครๆ ก็สามารถสนุกสนานกับการเป็นนางเงือกขณะที่การเป็นนางเงือกเริ่มติดลมบน กลายเป็นกระแสหลัก ภาพถ่ายเจ๋งๆ จ๊าบๆ ของเหล่านางเงือกท่าทางสดใสใส่หางปลาสีสันสะดุดตา ก็เริ่มมาแรงแซงโค้งบนโซเชียลมีเดีย จึงยิ่งเป็นพลังทำให้เกิดกระแสคลั่งไคล้นางเงือก ที่ชาวเมอร์เมดเรียกกันว่า เมอร์-แมเนีย หรือก็คือ mer-mania น่ะเองปกติชาวเงือกทั้งหลายล้วนปลื้มปริ่มหลงใหลกับ "The Little Mermaid" สุดยอดนิทานแห่งดวงใจ และจึงเป็นที่คาดการณ์ได้ว่าคลื่นความปรารถนาที่จะเป็นนางเงือกจะทะยานเป็นกระแสแรงขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อภาพยนตร์เงือกน้อยผจญภัย ในเวอร์ชันคนแสดงกันจริงๆ ถูกนำออกฉายในปีหน้ากระนั้นก็ตาม ชาวเงือกที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างมหาศาลแล้ว ย่อมเตรียมใจยอมรับกันว่า โลกอุดมคติของพวกเขาบางครั้งก็เจอคลื่นลมซัดกระหน่ำจนท้องทะเลปั่นป่วนอยู่เหมือนกัน เป็นต้นว่าเคลลี ไฮเกมา เตือนไว้เช่นนั้น เธอเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มเตือนภัยชาวเงือกโดยทำงานผ่านเฟซบุ๊ก ในชื่อบัญชีว่า Mermaids Beware: Scammers, Merverts, & More (ชาวเงือกโปรดระวัง: พวกต้มตุ๋นหลอกลวง พวกจิตวิปริต &อื่นๆ อีกมาก)“การเป็นนางเงือก เป็นงานอดิเรกและงานอาชีพที่ผู้หญิงยึดครองเอาไว้แทบทั้งหมดเลย ... อย่างนี้ ก็แน่เลยว่าวงการนี้ไปดึงดูดความสนใจของพวกแปลกแยกบนอินเทอร์เน็ต” ไฮเกนาให้อรรถาธิบายอย่างนั้น เธอพำนักอาศัยอยู่ที่เกาะเซนต์โธมัส (St.Thomas) ในทะเลแคริบเบียน“ส่วนใหญ่แล้วที่เจอะเจอมาก็เป็นแค่การเขียนคอมเมนต์อุบาทว์ อย่างเช่น พวกเขาต้องการเห็นคุณไม่มีหางปกปิด หรืออยากจะทำให้คุณต้องกลั้นหายใจตอนอยู่ใต้น้ำ”ไฮเกมาแนะนำชาวเงือกทั้งหลายว่า ขณะที่สวมใส่หางนางเงือก ควรต้องมีเพื่อนที่ไว้วางใจได้สักคนหนึ่ง คอยช่วยเหลืออยู่ใกล้ๆ หรือที่เรียกกันในวงการว่า เงือกผู้ช่วยเหลือ หรือเมอร์เทนเดอร์“การที่ขาของคุณถูกพันธนาการไว้ข้างในหางนางเงือก คุณไม่สามารถหลบหนีภัยต่างๆ ได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีสองขาของบุคคลที่คุณวางใจได้คอยช่วยเหลืออยู่ไม่ห่าง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณจะโอเค” เธอกล่าวด้านเงือกสาวชาวแคลิฟอร์เนีย กาเบรียลเอล นิมเฟีย ราเวล่า ก็ยืนยันเช่นกัน เธอเล่าไว้ในเว็บไซต์ข่าวบิสซิเนสอินไซเดอร์ ว่าเธอต้องมีผู้ช่วยเป็นหนุ่มร่างใหญ่ ซึ่งนอกจากจะช่วยอุ้มเธอในหลายๆ ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงการว่ายน้ำแบบนางเงือก ไม่ว่าจะด้วยการสวมหางนางเงือกหุ้มขาทั้งสอง หรือเป็นเพียงการสวมครีบหางปลาแบบตีนเป็ดเดี่ยว หรือโมโนฟิน ไว้ที่เท้าทั้งคู่นั้น จำเป็นต้องผ่านการฝึกหัดจึงจะทำได้ นางเงือกต้องเชี่ยวชาญการว่ายน้ำแบบเตะเท้าทั้งสองพร้อมกัน ในลักษณะเดียวกับปลาโลมาโบกหาง ที่เรียกกันว่าดอลฟินคิก dolphin kick ยิ่งกว่านั้น เมื่อเวลาอยู่ใต้น้ำจะต้องรู้เทคนิคการรักษาสมดุลของแรงดันภายในหู เพื่อช่วยบรรเทาแรงกดดันที่ทำให้อากาศในหูสองข้างไม่เท่ากันเสน่ห์เย้ายวนของนางเงือกสาดประกายออกมาชัดเจนจากบ้านในเมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ของ มาเรียล เฮน้อลท์ (Marielle Henault) บ้านของเธอมีหางนางเงือกเต็มไปหมด มาเรียล เฮน้อลท์ เป็นซีอีโอของบริษัท อควาเมอร์เมด - AquaMermaid บริษัทเปิดโรงเรียนสอนการเป็นนางเงือกตลอดทั่วทั้งแคนาดาและสหรัฐอเมริกา พร้อมกับมีชุดหางนางเงือกไว้ขายให้แก่ชาวเงือก ทั่วโลก“เมื่อคุณเอาหางนางเงือกไปใส่ที่ชายหาดหรือที่สระว่ายน้ำ คุณจะกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ไปในทันที” เฮนน้อลท์ บรรยายคุณความดีของชุดหางนางเงือกไว้อย่างนั้น“ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ทุกๆ คนแฮปปี้ที่ได้เห็นนางเงือกกันทั้งนั้นค่ะ” อาจารย์เงือกกล่าวองค์การใหญ่ๆ และนานาบิ๊กสมาคมอาจารย์สอนดำน้ำชั้นนำระดับโลกทั้งที่ดูแลด้านการฝึกสอนและออกประกาศนีบัตรรับรองการดำน้ำสกูบาของโลก ต่างมีการจัดคอร์สสอนว่ายน้ำนางเงือกขึ้นมาแล้วผลที่ตามมาเป็นความสนุกสนานขั้นสุดคือ มีการจัดแข่งขันชิงแชมป์โลกนางเงือก (World Mermaid Championship) กันเลยทีเดียว โดยครั้งสุดท้ายแข่งขันกันในประเทศจีนเมื่อปี 2019 ซึ่งมีนางเงือกถึง 70 คนออกมาประชันขันแข่งในเรื่องความคล่องแคล่วของร่ายกายและการโพสท่าต่างๆ ภายในแท็งก์น้ำทำด้วยกระจกขนาดยักษ์ เพื่อให้คณะกรรมการตัดสินได้เฝ้าพินิจพิจารณาอย่างใกล้ชิดจริงจังด้านอาจารย์เงือกสาว มาเรียล เฮน้อลท์ ซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกนางเงือกมาแล้ว บอกว่าเธอหวังจะได้ช่วยผลักดันให้การว่ายน้ำนางเงือกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมกีฬาโอลิมปิก โดยในขั้นต้นๆ ก็อาจจะเริ่มจากสถานะกีฬาสาธิตไปก่อนตลอดหลายปีที่ผ่านมา ชุมชนชาวเงือกมีการจัดมหกรรม “เมอร์ลิมปิก” ในสนามยุโรปและสนามอังกฤษบ่อยครั้งกันเลยทีเดียวเมื่อมิถุนายนแหม่บๆ นี้ ชาวเงือกจำนวนมหาศาลได้เฮฮาปาร์ตี้ปล่อยของกันแบบว่าวัวตายควายล้ม โดยเดินขบวนแห่ในเครื่องแต่งกายฟู่ฟ่าไปตามถนนสายใหญ่ๆ ในกรุงนิวยอร์กซึ่งเป็นพาเหรดประจำปีอันยิ่งใหญ่สุดจี๊ดจ๊าด คือเมื่อเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2022มหกรรมชุมนุมนางเงือก Mercons หรือ Mermaid Conventions จัดกันมาแล้วทั่วโลก ล่าสุดคือเมื่อ 22 พฤษภาคม 2022 ที่ผ่านมา ชาวเงือกกว่า 300 คนจากทั่วทั้งสหรัฐฯ และแคนาดาเข้าร่วมชุมนุมกันในงานโดยเรเชล สมิธ ผู้ร่วมก่อตั้งงานชุมนุมใหญ่นี้ บอกว่า “มันเป็นงานชุมนุม 3 วันเพื่อเฉลิมฉลองทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับนางเงือก”สำหรับชาวเงือกส่วนใหญ่แล้ว ทั้งหมดของการชุมนุมเช่นนี้ก็คือการทำอะไรกันเล่นๆ สนุกสนานนิดๆ หน่อยๆ นั่นแหละ กระนั้นมันก็มีความหมายอะไรลึกๆ อยู่เหมือนกัน ขณะที่ลอยตัวอยู่ในสระน้ำที่เมืองซาคราเมนโต ซึ่งเพื่อนๆ ที่เข้าร่วมงานชุมนุม California Mermaid Convention รวมตัวกันอยู่ หนุ่มเงือกนามว่า เมอร์แมน เมาอี พูดสรุปถึงความสำคัญของประชาคมแบบนี้ว่า “ผมมีครอบครัวใหม่ ซึ่งสมาชิกก็คือคนเหล่านี้ทั้งหมดนี่แหละ”“ชีวิตมันดีขึ้นเยอะเหลือเกิน เมื่อคุณรู้ที่จะสนุกสนานสักนิดหน่อย หรือจะสนุกสนานระเบิดระเบ้อก็ได้ เนื่องจากว่าพวกเราทุกคนต่างเชื่อในเรื่องเวทมนตร์กันในระดับหนึ่งอยู่แล้ว” หนุ่มเงือกเมาอี บอก พร้อมกล่าวเชิญชวน“บ่อยครั้งที่ชีวิตจะหม่นหมองและน่าเบื่อได้อย่างเหลือเชื่อ ดังนั้นทำไมถึงไม่สนุกสนานกับทุกๆ ส่วนของชีวิตที่คุณสามารถสนุกสนานกับมันได้ล่ะ”