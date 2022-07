เหตุผลของฝ่ายรัสเซียที่ตัดสินใจถอนทหารออกจาก ‘เกาะงู’ –ที่มั่นทางยุทธศาสตร์ในยูเครน

30/06/2022มอสโกเดินหมากการทูตทางการทหารที่ชาญฉลาดมาก เมื่อกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียประกาศในวันพฤหัสบดี (30 มิ.ย.) ว่า ตน “กำลังถอน” กองทหารรักษาที่มั่นในเกาะงู (Snake Island) อันเป็นอสังหาริมทรัพย์ในทะเลดำที่เกิดการแย่งชิงกันอย่างดุเดือดเรื่อยมา นับแต่ที่กองกำลังยูเครนถูกขับไล่ออกไปเมื่อเดือนมีนาคม ในช่วงระยะต้นๆ ของการปฏิบัติการพิเศษทางการทหารของรัสเซียการตัดสินใจคราวนี้เกิดขึ้น 1 วันหลังจากรัฐมนตรีต่างประเทศ เซียร์เก ลาฟรอฟ ของรัสเซีย และเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติ อันโตนิโอ กูเตียร์เรส เจรจาหารือกันในเรื่องความมั่นคงทางอาหารของโลกในท่ามกลางสถานการณ์ในยูเครน ระหว่างการพูดจากันทางโทรศัพท์เมื่อวันพุธ (29 มิ.ย.) ทั้งนี้ตามบันทึกย่อการสนทนากันคราวนี้ของฝ่ายรัสเซีย รัฐมนตรีลาฟรอฟ “เน้นย้ำว่าการส่งออกธัญพืชของยูเครนประสบปัญหาเพราะกำลังถูกสกัดกั้นด้วยการที่เคียฟวางทุ่นระเบิดเอาไว้ในทะเลดำ”(ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1819942/)ยิ่งกว่านั้น ลาฟรอฟ “ยังยืนยันอีกครั้งถึงความพร้อมที่จะเติมเต็มพันธกรณีต่างๆ ของฝ่ายรัสเซียต่อไปในเรื่องการส่งออกอาหารและปุ๋ย ถึงแม้การเติมเต็มเช่นนี้ของฝ่ายตนกำลังเผชิญความสลับซับซ้อนอย่างสำคัญจากการแซงก์ชั่นตามอำเภอใจฝ่ายเดียวและผิดกฎหมายของบรรดารัฐฝ่ายตะวันตก ตลอดจนจากการสะดุดติดขัดของการผลิตในทั่วโลกและของห่วงโซ่ค้าปลีกสืบเนื่องจากโรคระบาดใหญ่โควิด”ที่สำคัญมากคือ ลาฟรอฟ แจ้งให้ กูเตียร์เรส ทราบว่า มอสโก “มีความตั้งใจที่จะทำงานต่อไปอีกเพื่อลดทอนภัยคุกคามในเรื่องวิกฤตการณ์อาหาร โดยรวมถึงการร่วมมือกับยูเอ็นในเรื่องนี้”สำหรับกระทรวงกลาโหมรัสเซียนั้น ขณะที่ประกาศเรื่องการถอนกองทหารรักษาเกาะงู นั้น ได้เรียกความเคลื่อนไหวนี้ว่าเป็น “การแสดงท่าทีอย่างมีไมตรีจิต” รวมทั้งเชื่อมโยงเรื่องนี้กับเรื่องวิกฤตการณ์ความมั่นคงด้านอาหาร คำแถลงของกระทรวงยังบอกด้วยว่า “สหพันธรัฐรัสเซียได้สาธิตให้สังคมระหว่างประเทศเห็นแล้วว่า ความพยายามของยูเอ็นในการจัดตั้งพื้นที่ระเบียงทางมนุษยธรรมสำหรับการขนส่งผลิตผลทางการเกษตรออกจากยูเครนนั้น ไม่ได้มีอุปสรรคใดๆ เลยจากฝ่ายรัสเซีย“การใช้หนทางคลี่คลายปัญหาเช่นนี้ จะป้องกันไม่ให้เคียฟสามารถฉวยโอกาสเก็งกำไรจากวิกฤตการณ์ด้านสิ่งของบริโภคที่กำลังจะเกิดขึ้นมา โดยอ้างเรื่องไม่สามารถส่งออกธัญพืชได้สืบเนื่องจากรัสเซียควบคุมบริเวณส่วนตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลดำเอาไว้อย่างสิ้นเชิงเวลานี้ มันจึงขึ้นอยู่ฝ่ายยูเครนซึ่งยังคงไม่ยอมเก็บกวาดเคลียร์ทุ่นระเบิดตามแนวชายฝั่งทะเลดำ รวมทั้งตามน่านน้ำของท่าเรือต่างๆ”ผลที่เกิดขึ้นมาจึงเท่ากับว่า รัสเซียท้าทาย เคียฟ ให้ต้องลงมือทำงานในส่วนของตนด้วยการเคลื่อนย้ายพวกทุ่นระเบิดในทางน้ำซึ่งเข้าสู่ท่าเรือทั้งหลายของตน อย่างไรก็ตาม พฤติการณ์ในทางการทูตเช่นนี้ ใช่ว่าจะไม่มีนัยทางการทหารอย่างสาหัสร้ายแรงใดๆ เลยพิจารณาจากสิ่งที่ปรากฏให้เห็นภายนอก มอสโกกำลังเสี่ยงด้วยการวางเดิมพันก้อนโตทีเดียว –เป็นการปฏิบัติการอย่างหลักแหลมเพื่อสยบกระแสลมแห่งการโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ายตะวันตก ซึ่งกำลังประณามรัสเซียว่าเป็นตัวการทำให้เกิดภาวะขาดแคลนอาหาร ราวกับว่าสถานการณ์นี้คือสิ่งที่เป็นผลลัพธ์จากการปฏิบัติการนาน 4 เดือนของรัสเซียที่เริ่มขึ้นในปลายเดือนกุมภาพันธ์ แทนที่จะเป็นวิกฤตการณ์ซึ่งพอกพูนใหญ่โตขึ้นทุกทีๆ จากตลอดระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา โดยที่สหรัฐฯและพวกประเทศตะวันตกนั่นแหละที่จะต้องถูกประณามแต่ก็เหมือนกับการเสี่ยงวางเดิมพันเล่นพนันทุกๆ อย่างนั่นแหละ กลอุบายเช่นนี้มีอันตรายอยู่ตรงที่ว่า ขณะฝ่ายรัสเซียถอนตัวออกจากเกาะงู เคียฟก็อาจเข้าไปยึดคืนอสังหาริมทรัพย์ทรงความสำคัญทางยุทธศาสตร์ในทะเลดำชิ้นนี้กลับคืนไป อันเป็นสิ่งซึ่งพวกที่ปรึกษาทางทหารของอเมริกันและของอังกฤษบีบคั้นเร่งเร้าให้กระทำเรื่อยมาจวบจนถึงเวลานี้ ความพยายามครั้งใหญ่ 2 ครั้งในทิศทางดังกล่าวนี้ได้ถูกกองกำลังรัสเซียตีโต้กลับไป ทั้งนี้พวกนักวิเคราะห์ทางทหารของฝ่ายตะวันตกประเมินเอาไว้ว่า การที่ฝ่ายรัสเซียปรากฏตัวทางทหารบนเกาะงู เป็นภัยคุกคามต่อทรัพย์สินต่างๆ ของนาโต้ในโรมาเนีย ซึ่งอยู่ถัดไปไม่ไกลเลย (ดูเพิ่มเติมได้ในบล็อกของผมเรื่อง Southern Ukraine is the priority in NATO’s planning, Indian Punchline, June 22, 2022 ที่ https://www.indianpunchline.com/southern-ukraine-is-the-priority-in-natos-planning/) [1]อย่างไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวคราวนี้ของฝ่ายรัสเซียก็ก่อให้เกิดเสียงสะท้อนทางการเมืองในระดับที่แน่นอนขึ้นมา ตราบเท่าที่มันสามารถใช้เพื่อตีความว่ามอสโกเดินหน้าไปไกลแล้วเพื่อคลี่คลายประเด็นปัญหาต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการส่งออกข้าวสาลีของยูเครน แน่นอนทีเดียว การอำนวยความสะดวกให้แก่การจัดตั้ง “พื้นที่ระเบียงแห่งมนุษยธรรม” ขึ้นในทะเลดำเช่นนี้ ย่อมเป็นการขจัดความจำเป็นสำหรับการเข้ามาแทรกแซงใดๆ ของฝ่ายตะวันตก อย่างที่ส่อเป็นนัยให้เห็นในคำแถลงของกลุ่ม จี7 ว่าด้วยความมั่นคงทางด้านอาหารของโลก ซึ่งออกมาระหว่างการประชุมซัมมิตของพวกเขาใน เอลมาว (Elmau) ภาคใต้ของเยอรมนีเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน โดยอ้างว่าเพื่อเป็นการหนุนหลัง “ความพยายามของยูเอ็นในการปลดล็อกเปิดระเบียงเดินเรือผ่านทะเลดำอย่างปลอดภัย”(ดูเพิ่มเติมคำแถลงของ จี7 ในเรื่องนี้ได้ที่ https://reliefweb.int/report/world/g7-statement-global-food-security-elmau-28-june-2022)ในความเป็นจริงแล้ว รัสเซียซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวสาลีของโลกในปริมาณ 16% และยูเครน ซึ่งเป็นผู้ส่งออกในปริมาณ 10% ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้ส่งออกข้าวสาลีรายสำคัญที่สุดของโลกกันเพียง 2 ประเทศเท่านั้น –ตัวอย่างเช่น สหรัฐฯและแคนาดา ก็ส่งออกข้าวสาลี 26 ล้านตัน และ 25 ล้านตันตามลำดับ (เท่ากับราวๆ 25% ของการส่งออกทั่วโลก) และพวกผู้ผลิตฝ่ายตะวันตกที่ถือว่าเป็นรายใหญ่อื่นๆ อย่างฝรั่งเศส (19 ล้านตัน) และเยอรมนี (9.2 ล้านตัน) รวมกันแล้วเป็นผู้ส่งออกอีกประมาณ 12% ของโลก แต่พวกเขาไม่ปรารถนาที่จะแบ่งปันธัญพืชของพวกเขากับผู้คนในโลกที่มีความจำเป็น โดยถือเรื่องความมั่นคงทางอาหารของพวกเขาเองเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมาแน่นอนล่ะ พวกประเทศตะวันตกร่ำรวยเหล่านี้ก็มีความยากลำบากของพวกเขาเองเกี่ยวกับเรื่องราคาพลังงาน, ต้นทุนการผลิต, และภาวะเงินเฟ้อ พวกเขาจึงต้องการที่จะเก็บวัตถุดิบต่างๆ ของพวกเขาเอาไว้ก่อน เพื่อปกป้องคุ้มครองเศรษฐกิจของพวกเขาจากการพุ่งปรูดปราดต่อไปอีกของอัตราเงินเฟ้อ พูดกันง่ายๆ เลย ถ้าหากเกิดเหตุการณ์สกุลเงินตราไร้เสถียรภาพขึ้นมา หรือเกิดความไร้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจหรือทางการเมืองไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ขึ้นมาจริงๆ มันก็ย่อมเป็นความสุขุมรอบรอบกว่ากันนักที่จะมีวัตถุดิบอยู่ในมือ แทนที่จะมีเพียงแค่เงินสด เพราะวัตถุดิบเหล่านี้จะไม่เสื่อมค่าราคาตกอย่างรวดเร็วเท่ากับเงินตราปัญหาเกี่ยวกับการจัดหาจัดส่งสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการผลิตกันอยู่อย่างกว้างขวางเฉกเช่นข้าวสาลีนี้ จะได้รับการแก้ไขกันให้คลี่คลายไปได้มากที่สุด ก็มีแต่ว่าสหรัฐฯและอียูต้องยินยอมให้รัสเซีย ซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวสาลีรายใหญ่ที่สุดในโลก สามารถแบ่งปันซัปพลายของตน ซึ่งก็คือต้องมีการยกเลิกมาตรการแซงก์ชั่น เวลานี้การแซงก์ชั่นของฝ่ายตะวันตกบังคับให้พวกบริษัทระหว่างประเทศต้องสะบั้นความผูกพันทางธุรกิจที่มีมายาวนานกับแดนหมีขาวและถอนตัวออกไปจากรัสเซีย ซึ่งก่อให้เกิดภาวะสะดุดติดขัดทางซัปพลายขึ้นมา ตัวอย่างในเรื่องเช่นนี้ตัวอย่างหนึ่ง ได้แก่การที่เมื่อเดือนพฤษภาคม อียูได้สั่งห้ามไม่ให้มีความร่วมมือกับ โนโวรอสซีสก์ (Novorossiysk) เมืองท่าริมทะเลดำทางภาคใต้ของรัสเซีย ซึ่งเป็นจุดที่พวกเรือสินค้าเดินทางเข้าไปรับธัญพืชส่งออกมากกว่าครึ่งหนึ่งของรัสเซีย(เรื่องรัสเซียเป็นผู้ส่งออกข้าวสาลีมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://worldpopulationreview.com/country-rankings/wheat-production-by-country)รัสเซียนั้นยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาฐานะครอบงำเหนือทะเลดำของตนเอาไว้ รวมทั้งจะไม่อดทนอดกลั้นถ้าหากจะมีภัยคุกคามใดๆ ต่อแหลมไครเมีย อย่างไรก็ดี ท่าทีแสดงไมตรีจิตในเรื่องเกาะงูนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหาก ขณะเดียวกันรัสเซียก็ไม่ได้มีการปล่อยปละละเลยในเรื่องการปฏิบัติการพิเศษทางทหารในภาคใต้ของยูเครนภายในบริบทดังกล่าวนี้ คำพูดเมื่อวันพุธ (29 มิ.ย.) ของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ที่กรุงอาชกาบัต เมืองหลวงของเติร์กเมนิสถาน ซึ่งเขาเดินทางไปเยือน คือการย้ำให้เห็นจุดนี้นั่นเอง ทั้งนี้เมื่อเขาถูกสื่อมวลชนสอบถามเกี่ยวกับ “เป้าหมายในปัจจุบัน” ของการปฏิบัติการของรัสเซีย ปูตินตอบเอาไว้เช่นนี้:(ดูเพิ่มเติมการให้ความเห็นของปูตินคราวนี้ได้ที่ http://en.kremlin.ru/events/president/news/68783)ตรงนี้ วลีสำคัญของการปฏิบัติการให้บังเกิดผล ก็คือ “สร้างเงื่อนไขต่างๆ ที่จะค้ำประกันความมั่นคงของรัสเซียเอง” เกาะงูนั้นถึงยังไง ก็ยังอยู่ห่างจากเซวาสโตโปล (Sevastopol) ฐานทัพเรือของรัสเซียในแหลมไครเมีย ราวๆ 175 ไมล์ (ราว 281.6 กิโลเมตร)[1] ในข้อเขียนเรื่อง Southern Ukraine is the priority in NATO’s planning นี้ เอ็ม.เค. ภัทรกุมาร พูดถึงความสำคัญของ เกาะงู เอาไว้ดังนี้: