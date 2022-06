ฮือฮา!! ข่าวกรองดัตช์จับ “สายลับรัสเซีย” แฝงตัวในคราบเด็กฝึกงาานบราซิลเข้าล้วงความลับศาล ICC ระหว่างสอบคดีอาชญากรรมสงครามในยูเครน

เอพีรายงานเมื่อวานนี้(16 มิ.ย)ว่า สำนักงานข่าวกรองและบริการความมั่นคงเนเธอร์แลนด์ AIVD (The General Intelligence and Security Service of the Netherlands) แถลงวันพฤหัสบดี(16)ว่า คนร้ายที่จับได้เป็นชายวัย 36 ปีถูกชี้ตัวว่าเป็น เซอร์เก วลาดิมีโรวิช เชอร์คาซอฟ(Sergey Vladimirovich Cherkasov) ทำงานให้กับสำนักงานข่าวกรองกองทัพรัสเซีย GRU ที่อื้อฉาวทั้งนี้พบว่าเชอร์คาซอฟพยายามเพื่อจะสามารถเข้าไปด้านในศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเฮก โดยพยายามแฝงตัวเป็นเด็กฝึกงานชาวบราซิลวัย 36 ปีชื่อ วิคเตอร์ มุลเลอร์ เฟอร์ไรรา( Viktor Muller Ferreira)แถลงการณ์ของสำนักงานข่าวกรองดัตช์ AIVDมีใจความว่า “หากว่าเจ้าหน้าที่ข่าวกรองสามารถประสบความสำเร็จในการเข้าไปด้านในศาล ICC ในฐานะฝึกงาน เขาจะสามารถรวบรวมข้อมูลข่าวกรองจากที่นั่นและสามารถว่าจ้างแหล่งข่าว และสามารถจัดการเข้าถึงระบบดิจิทัลของศาล ICC”และกล่าวต่อว่า “ในหนทางนี้จะทำให้เขาสามารถให้ข่าวกรองที่ทรงคุณค่าที่ทางหน่วย GRU ต้องการ เขาอาจจะสามารถมีอิทธิพลต่อกระบวนการทางอาญาของศาล ICC”สำนักข่าวกรองดัตช์ AIVD แถลงว่า ทางสำนักงานสามารถเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของสายลับรัสเซียรายนี้ที่แฝงเข้ามาและได้แจ้งให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเนเธอร์แลนด์เมื่อเมษายนว่า “บุคคลผู้นี้ถือเป็นภัยต่อความมั่นคงประเทศ”ในแถลงการณ์ยังชี้ว่า “จากเหตุผลเหล่านี้ทำให้เจ้าหน้าที่ข่าวกรอง(รัสเซีย)ถูกปฎิเสธเข้าเนเธอร์แลนด์ในเดือนเมษายน และถูกประกาศห้ามเข้า เขาถูกส่งตัวกลับไปยังบราซิลในเที่ยวบินแรก”เอพีชี้ว่าอย่างไรก็ตาม สำนักข่าวกรองดัตช์ AIVD ไม่ได้เปิดเผยว่าทางหน่วยใช้วิธีใดจึงสามารถค้นพบการแฝงตัวของสายลับรัสเซียครั้งนี้ได้สำเร็จแต่ในแถลงการณ์ชี้ว่า สายลับรัสเซียที่แอบแฝงตัวมาอย่างดีทำงานอย่างหมดจดไม่ทิ้งร่องรอยความสัมพันธ์ระหว่างตัวสายลับและรัสเซียและโดยเฉพาะกับหน่วย GRU ให้ได้รู้ซึ่งศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนคดีอาชญากรรมสงครามโดยรัสเซียในการบุกเข้ายูเครน นอกเหนือจากนี้ทาง ICC กำลังสอบสวนรัสเซียในอาชญากรรมที่เกิดขึ้นระหว่างสงครามรัสเซีย-จอร์เจียนเมื่อปี 2008 และได้ออกหมายจับชาย 3 คนที่ทำงานให้กับสาธารณรัฐโอสเซสเตียใต้( South Ossetia)ขณะที่โฆษกศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC ซอนญา โรบลา (Sonia Robla)ได้กล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า ทางศาลได้รับรายงานสรุปจากเจ้าหน้าที่ดัตช์ในเรื่องนี้แล้ว และรู้สึกขอบคุณต่อเนเธอร์แลนด์สำหรับปฎิบัติการที่สำคัญและสำคัญที่สุดคือการสามารถเปิดโปงภัยคุกคามทางความมั่นคงได้สำเร็จนอกจากนี้โรบลากล่าวอีกว่า สำหรับเนเธอร์แลนด์ในฐานะประเทศเจ้าบ้านทำให้บทบาทของเจ้าหน้าที่ดัตช์มีความสำคัญในการปกป้องสำนักงานใหญ่ศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC เธอกล่าวอีกว่าทางศาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อภัยคุกคามประเภทนี้และจะยังคงให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ดัตช์ต่อไป