“รมว.กลาโหมสหรัฐฯออสติน” บินพบประยุทธ์ถึงกรุงเทพฯ กระชับสัมพันธ์แน่นเสนอตัวช่วยปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัย เปิดวาทะเด็ด “อเมริกันระหว่างเดินสามารถเคี้ยวหมากฝรั่งได้อย่างใจเย็นไปพร้อมกัน”

เอพีรายงานวันนี้(14 มิ.ย)ว่า ภายใต้นโยบายเน็ตเวิร์กความเป็นหนึ่งของความเป็นพันธมิตรและพาร์ทเนอร์ของวอชิงตันในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกและส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งนี้รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ ลอยด์ ออสติน เดินทางมาที่กรุงเทพฯเพื่อพบกับ นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชาจากไทยซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมฝ่ายไทยและทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสหารือร่วมกันเอพีชี้ว่า ผู้นำทั้งสองเคยพบกันก่อนหน้านี้แล้วที่กรุงวอชิงตัน ดีซี ในเดือนที่ผ่านมาระหว่างที่พลเอกประยุทธ์เดินทางไปร่วมการประชุมอาเซียนซัมมิตที่มีประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน เป็นเจ้าภาพและสำหรับออสตินนั้นการเดินทางเข้ามาที่ไทยเมื่อวานนี้(13)ถือเป็นครั้งแรกของเขาในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ สื่อในประเทศรายงานว่า ผู้นำไทยต้องการหารือกับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯด้านการจัดซื้ออาวุธต่างๆรวมไปถึงเครื่องบิน F-35 แต่ทว่าเจ้ากระทรวงเพนตากอนไม่ได้แสดงความเห็นในประเด็นนี้เอพีรายงานว่า แถลงการณ์ที่ออกมาจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯหลังเสร็จสิ้นมีใจความว่า ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมในมุมมองด้านประเด็นความมั่นคงระดับภูมิภาคและยังมีการหารือของโอกาสการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสหรัฐฯและไทยในแถลงการณ์ยังระบุต่อว่า ออสตินได้ประกาศความสนใจของวอชิงตันต่อการเพิ่มความแข็งแกร่งของความสามารถในปฎิบัติการร่วมระหว่างกองกำลังสหรัฐฯและของไทยและการสนับสนุนต่อความต้องการของฝ่ายไทยสำหรับปรับปรุงกองทัพไทยให้มีความทันสมัยแถลงการณ์ยังชี้ต่อว่า ทั้งพลเอกประยุทธ์และออสตินได้หารือไปถึงความร่วมมือเป็นอย่างแรกในด้านเทคโนโลยีเกิดใหม่ทั้งด้านไซเบอร์และเทคโนโลยีอวกาศและรวมไปถึงการเรียกร้องจากฝ่ายไทยสำหรับความร่วมมือเพิ่มขึ้นทางด้านอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศอ้างอิงจากเว็บไซต์กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯที่ไม่ได้อยู่ในรายงานของเอพีพบว่า ออสตินกล่าวที่กรุงเทพฯมีใจความว่า “ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกถือเป็นความสำคัญยุทธศาสตร์ทางความมั่นคงของสหรัฐฯแต่สหรัฐฯเป็นขุมอำนาจระดับโลกที่มีผลประโยชน์ทั่วโลกและพร้อมไปกับความรับผิดชอบ และ “ระหว่างเรากำลังเดินและ(เรา)เคี้ยวหมากฝรั่งในเวลาเดียวกัน”(The Indo-Pacific is a U.S. national security strategy priority, but the United States is a global power with global interests and responsibilities, and "we are walking and chewing gum at the same time. )ซึ่งเป็นการเปิดฉากเยือนภูมิภาคของออสตินที่มีเป้าหมายต้องการให้ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกนั้นเปิดกว้างและเสรีเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันที่สหรัฐฯเป็นผู้นำให้การสนับสนุนยูเครนด้านยุทโธปกรณ์ทางการทหารในการสู้รบกับ “รัสเซีย” มหาอำนาจนิวเคลียร์ขั้วตรงข้ามไปพร้อมกันออสตินกล่าวที่กรุงเทพฯถึงสาเหตุที่อเมริกันระหว่างเดินสามารถเคี้ยวหมากฝรั่งได้อย่างใจเย็นไปพร้อมกันเป็นเพราะนโยบายเน็ตเวิร์กที่ไม่สามารถเทียบเคียงได้ของความเป็นพันธมิตรและพาร์ทเนอร์ของสหรัฐฯ (Unparalleled network of alliances and partnerships)เอบีซีนิวส์ สื่อสหรัฐฯรายงานว่า เขาแสดงความรู้สึกที่มีความภาคภูมิใจที่นโยบายเน็ตเวิร์กของความเป็นพันธมิตรและพาร์ทเนอร์ของวอชิงตันนั้นหยั่งรากลึกในปีที่ผ่านมา" จีน"ถือเป็นเป้าหมายใหญ่ของสหรัฐฯและออสตินในภูมิภาคจากประเด็นไต้หวันและทะเลจีนใต้และการสยายอำนาจและอิทธิพลของปักกิ่งไปทั่วทั้งภูมิภาคซึ่งล่าสุด จีนได้ช่วยกัมพูชาประเทศเพื่อนบ้านของไทยในการพัฒนาฐานทัพเรียมบริเวณอ่าวไทยที่จะเปิดโอกาสให้ "จีน" สามารถเข้ามาใช้ในด้านการทหารภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากจะสร้างความวิตกให้กับสหรัฐฯ ออสเตรเลียแล้วยังรวมไปถึงเวียดนามและอาจมีไทยรวมอยู่ในนั้นบีบีซีภาคภาษาไทยเคยรายงานว่า เอเชีย ไทมส์ ได้อ้างแหล่งข่าวทางการทูต และนักวิเคราะห์หลายคน โดยไม่ได้ระบุชื่อ มีเนื้อหาว่า รัฐบาลจีนได้โน้มน้าวกัมพูชามาตั้งแต่ปี 2017 เพื่อขอตั้งฐานทัพเรือ ซึ่งสามารถใช้รองรับเรือรบขนาดกลาง, เรือพิฆาต และเรืออื่น ๆ ของกองทัพเรือของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนเดอะการ์เดียนรายงานวันที่ 7 มิ.ย ที่ผ่านมาอ้างอิงการรายงานหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ที่ได้อ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อระบุว่า ฐานทัพเรือเรียม (Ream Naval Base) ของกัมพูชาที่ได้รับการช่วยเหลือด้านการก่อสร้างจากปักกิ่งจะมีบางส่วนที่จะถูกใช้เพื่อประโยชน์ทางการทหารของกองทัพจีนและถือเป็นแข่งกับสหรัฐฯ โดยฐานทัพจีนนอกประเทศมีเพียงแห่งเดียวอยู่ที่จิบูตี( Djibouti) ในทวีปแอฟริกาอย่างไรก็ตามทั้งจีนและกัมพูชาออกมาปฎิเสธข่าวที่ชี้ไปว่า จีนจะเข้ามาใช้ฐานทัพเรียมใกล้ไทยในกัมพูชาซึ่งออสตินได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวหลังการเสร็จสิ้นการหารือร่วมกับพลเอกประยุทธ์ในการทำให้การเยือนเปลี่ยนเป็นความคาดหมาย“ความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนี้คือผลประโยชน์ที่สำคัญของสหรัฐฯและวิสัยทัศน์ของการเป็นภูมิภาคอินโด-แปฟิซิกที่เปิดกว้างและเสรีที่ “พวกเรา” แบ่งปันร่วมกันกับพันธมิตรและพาร์ทเนอร์ของพวกเราในระดับภูมิภาค” ออสตินประกาศจุดยืนของสหรัฐฯที่มีต่อภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกในที่ประชุมแชงกรีลา ไดอะล็อกซึ่งสำหรับการเดินทางมาไทยรอบนี้ กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯกล่าวว่า การที่รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯแวะมาที่กรุงเทพฯถือเป็นอีกหนึ่งความพยายามเพื่อเพิ่มความร่วมมือขึ้นทั่วทั้งภูมิภาค ในแถลงการณ์กล่าวว่า กองทัพสหรัฐฯร่วมกับกองกำลังของไทยในการปรับปรุงกองทัพไทยให้มีความทันสมัย ได้มีการหารือโดยมีศูนย์กลางในประเด็นนี้และเพิ่มการฝึกซ้อมรบร่วมภายใต้ปฎิบัติการคอบบร้าโกลด์ "