สุดเหลือเชื่อ! คุณปู่ญี่ปุ่นวัย 83 ปีกลายเป็นคนที่มีอายุมากที่สุดในโลกล่องเรือข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกคนเดียวสำเร็จ

CNN สื่อสหรัฐฯรายงานเมื่อวานนี้(4 มิ.ย)ว่า นักผจญภัยชื่อดังชาวญี่ปุ่น เคนอิจิ โฮริเอะ (Kenichi Horie) วัย 83 ปีเดินทางมาถึงคาบสมุทรคิอิ(Kii Peninsula)ในทางตะวันตกของญี่ปุ่นเมื่อเวลา 02.39 น.ตามเวลาท้องถิ่นวันเสาร์(4) หลังใช้เวลากว่า 2 เดือนกลางมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อข้ามผืนน้ำที่ขึ้นชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลกเอเอฟพีชี้ว่าโฮริเอะไม่ใช่หน้าใหม่ทางการเดินทางผจญภัยข้ามโลก เพราะเมื่อปี 1962 ขณะที่เขามีอายุแค่ 23 ปีได้เคยล่องเรือใบจากญี่ปุ่นเดินทางไปจนถึงเมืองซานฟรานซิสโกที่สหรัฐฯประสบความสำเร็จมาแล้ว และในครั้งนี้ก็เช่นกันพบว่า คุณปู่นักผจญภัยวัย 83 ปีออกเดินทางพร้อมเรือใบสีขาวคู่ใจชื่อ(Santory Mermaid III) ตามลำพังในเช้าวันที่ 26 มี.ค ตามเวลาสหรัฐฯออกจากฝั่งเมืองซานฟรานซิสโกเพื่อข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกอีกครั้งมุ่งหน้ามาที่ญี่ปุ่นโฮริเอะกล่าวให้สัมภาษณ์กับ CNN ผ่านโทรศัพท์ดาวเทียมขณะที่เขากำลังล่องเรือออกมาจากเกาะ ชิโกกุ(Shikoku Island) และมุ่งหน้าสู่เกาะวากะยามา( Wakayama Island) ในขาสุดท้ายของการเดินทางทั้งนี้เรือซันโตรี เมอร์เมด III มีน้ำหนัก 990 กิโลกรัมและความยาว 19 ฟุต คุณปู่ญี่ปุ่นนักท่องทะเลรายนี้กล่าวว่า ระหว่างการเดินทางมีหลายครั้งที่ท้าทายเป็นอย่างมากแต่เขาติดต่อกับครอบครัวทุกวันผ่านการพูดคุยทางโทรศัพท์ดาวเทียมของตัวเอง โดยเปิดเผยว่า “หากว่าผมไม่ได้โทรหาแม้แต่วันเดียว พวกเขาจะวิตกเป็นอย่างมาก”ในการเดินทางที่ท้าทายร่วม 2เดือนนี้พบว่าฮิโรเอะไม่ยอมหยุดแวะจอดพักแม้แต่น้อย เขาถูกพบนอกชายฝั่งเกาะโอวาฮู (O‘ahu)ของรัฐฮาวายในวันที่ 16 เม.ย และมีกำหนดเดินทางมาถึงแหลมฮิโนะมิซากิ( Cape Hinomisaki )ญี่ปุ่นในวันที่ 4 มิ.ยCNNรายงานว่า คุณปู่เคนอิจิ ฮิโรเอะจะร่วมพิธีต้อนรับการเดินทางกลับมาถึงญี่ปุ่นที่จะถูกจัดขึ้นในเมืองนิชิโนะมิยะ( Nishinomiya )จังหวัดเฮียวโงะ (Hyogo)สำหรับการเดินทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกครั้งแรกเมื่อปี 1962 นั้นพบว่าฮิโรเอะในขณะที่มีอายุแค่ 23 ปีไม่มีทั้งเงินหรือเอกสารทางการสำหรับการเดินทางและการได้รับอนุญาตเข้าสหรัฐฯอย่างเป็นทางการแต่ยังคงใจกล้าเดินหน้าออกเรือของตัวเองจากท่าเรือนิชิโนะมิยะเมื่อวันที่ 12 พ.ค ปี 1962ในครั้งนั้นพบว่าเรือใบเมอร์เมดของเขามีขนาด 19 ฟุตและทำจากไม้อัดเดินทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกใช้เวลานาน 94 วัน เขาประทังชีพด้วยข้าวและอาหารกระป๋องระหว่างทาง ฮิโรเอะประสบความสำเร็จสามารถล่องเรือมาจนถึงสะพานแขวนโกลเดนเกตสีแดงชื่อดังของเมืองซานฟรานซิสโกได้สำเร็จคุณปู่กล่าวแสดงความรู้สึกว่า ในการเดินทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นครั้งแรกรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากต่อชาวอเมริกันที่ต้อนรับเขาด้วยความรู้สึกตื่นเต้นพร้อมกับร่วมสังสรรค์ด้วยเหล้าสาเกและเบียร์ที่ฮิโรเอะติดตัวมาด้วยและถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีหนังสือทางการอย่างถูกต้องแต่ทว่านายกเทศมนตรีเมืองซานฟรานซิสโกในเวลานั้น จอร์จ คริสโตเฟอร์( George Christopher)ให้ใบอนุญาตวีซ่าเพื่อให้ฮิโรเอะสามารถเดินทางเข้าสู่สหรัฐฯได้อย่างถูกต้องและนอกเหนือจากนั้นการระดมทุนยังเกิดขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนหนุ่มชาวแดนอาทิตย์อุทัยที่เดินทางมาเยือนสหรัฐฯจากแดนไกลรวมไปถึงสื่อท้องถิ่นต้องการตัวฮิโรเอะสำหรับการสัมภาษณ์อย่างล้นหลาม และทำให้ต้องมีการกำหนดให้สื่อเมืองซานฟรานซิสโกสามารถสัมภาษณ์เขาเป็นเวลาไม่เกิน 20 นาทีต่อสำนักเท่านั้น เดอะโกลเดนเกตไทม์สรายงานCNN รายงานว่า ฮิโรเอะเปิดใจว่าเขาไม่เคยคิดฝันมาก่อนว่าจะต้องเดินทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกตามลำพังในขณะที่มีอายุ 83 ปี “ผมไม่คิดว่าตัวเองจะล่องเรือขณะที่มีอายุ 83 ปีแต่ตัวผมยังคงมีสุขภาพดีและผมไม่ต้องการพลาดโอกาสนี้” เขากล่าวต่อว่า “ความท้าทายนั้นน่าตื่นเต้นดังนั้นผมจึงต้องการที่จะทำไปเรื่อยๆ”สำหรับเรือเมอร์เมดซึ่งเป็นเรือลำแรกที่ข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกนำคุณปู่มาสู่อเมริกาพบว่าในปัจจุบันได้ถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ทางทะเลแห่งชาติสหรัฐฯ ( National Maritime Museum) ในรัฐแคลิฟอร์เนียและสำหรับป้ายจารึกประกาศที่เคนอิจิ โฮริเอะได้มอบให้มีข้อความว่า("Recall for a short moment, if you will, the deed of a young Japanese, who loved the yacht and the United States of America.")