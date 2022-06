WHO เชื่อสถานการณ์โควิด-19 ในเกาหลีเหนือกำลัง ‘แย่ลง’ แม้รัฐบาลโว 'เอาอยู่'

ทางการโสมแดงมีคำสั่งล็อกดาวน์ทั่วประเทศเพื่อสกัดการระบาดของโควิด-19 โดยในวันนี้ (2) สำนักข่าว KCNA รายงานว่า พบผู้ที่มีอาการไข้เพิ่มขึ้นเพียง 96,610 รายในรอบ 24 ชั่วโมง แต่ไม่ได้เอ่ยถึงตัวเลขผู้เสียชีวิต

สื่อโสมแดงอ้างว่า ขณะนี้การระบาดของโควิด-19 เริ่มเข้าสู่ “ขาลง” หลังจากที่เคยมีประชาชนป่วย “เป็นไข้” มากถึงวันละ 390,000 คนเมื่อราวๆ 2 สัปดาห์ก่อนทางการเปียงยางไม่เคยประกาศตัวเลขที่ชัดเจนว่ามีผู้ป่วยที่ผลตรวจโควิด-19 เป็นบวกมากน้อยเท่าไหร่ แต่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าสถิติต่างๆ ที่รัฐบาลประกาศน่าจะต่ำกว่าความเป็นจริง ซึ่งทำให้ยากแก่การประเมินสถานการณ์ไมเคิล ไรอัน ผู้อำนวยการฝ่ายสถานการณ์ฉุกเฉินของ WHO แถลงเมื่อวันพุธ (1 มิ.ย.) พร้อมระบุด้วยว่า WHO ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกใดๆ นอกเหนือไปจากที่สื่อรัฐบาลเกาหลีเหนือรายงานไรอัน กล่าวเขายืนยันว่า WHO เสนอมอบความช่วยเหลือให้เกาหลีเหนือมาแล้วหลายครั้ง ทั้งในด้านของวัคซีน ยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ และได้มีการประสานงานกับจีนและเกาหลีใต้เพื่อที่จะเข้าถึงข้อมูลในเกาหลีเหนือให้ได้มากที่สุดKCNA ระบุด้วยว่า ทั่วทุกจังหวัดได้เพิ่มการรณรงค์ต่อต้านโรคระบาดอย่างเข้มข้น ไม่ว่าจะเป็นการล็อกดาวน์และปิดชายหาด, เพิ่มกำลังการผลิตยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และส่งเจ้าหน้าที่ไปฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามสถานที่ต่างๆ ทว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความสำคัญ อย่างเช่น การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ยังคงดำเนินต่อไปได้คิม ต็อกฮุน (Kim Tok Hun) นายกรัฐมนตรีเกาหลีเหนือ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตยา 2 แห่ง ตามเป้าหมายของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมยาของประเทศให้มีศักยภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากลที่มา: รอยเตอร์