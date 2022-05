อย่างงี้ก็มี! สาวโอนลีแฟนส์สุดอึ๋มสารภาพ “ยอมมีเซ็กส์” กับพนักงานเฟซบุ๊กแลกปลดล็อกอินสตาแกรม คุยปลดได้ถึง 3 ครั้ง

นิตยสาร์โรลลิงสโตนรายงานเมื่อวานนี้(25 พ.ค)ว่า คิตตี้ ลีโซ (Kitty Lixo)ซุปเปอร์สตาร์โอนลีแฟนส์สุดอึ๋มที่มียอดผู้ติดตามกว่า 150,000 คนก่อนที่บัญชีอินสตาแกรมของตัวเองจะปลิวเป็นครั้งที่ 4 และเมื่อไม่นานมานี้เธอกลายเป็นไวรัลไปทั่วเมื่อการให้สัมภาษณ์อย่างถึงใจผ่านทางรายการพ็อดแคสต์ชื่อดัง No Jumper ว่าเธอเคยประสบความสำเร็จทำให้แอกเคาท์ที่โดนแขวนกลับคืนมาได้หลังได้ยอมมีอะไรกับพนักงานเฟซบุ๊ก และพยายามต่อครั้งต่อไปในความพยายามตามหาพนักงานเฟซบุ๊กชายที่ควบคุมผ่านทั้งรายการพ็อดแคสต์ของตัวเองและคอนเนกชันในเขตเบย์แอเรียซานฟรานซิสโกที่บริษัทเมต้าซึ่งเป็นบริษัทแม่ตั้งอยู่เดลีเมล สื่ออังกฤษรายงานเพิ่มเติมว่า เนื้อหาอินสตาแกรมของเธอนั้นโป๊แต่ไม่ใช่เปลือยทั้งหมดเพราะมันเต็มไปด้วยภาพเปิดเผยในชุดชั้นในและบิกินีแต่ไม่ใช่เป็นการเปลือยอย่างโจ่งแจ้งแต่ถูกสั่งแบนถึง 3 – 4 ครั้งเป็นเพราะลีโซแชร์ลิงค์เพจโอนลีแฟนส์ของตัวเองในการให้สัมภาษณ์ในรายการ ลีโซกล่าวอย่างติดตลกว่า เธอคิดอะไรไม่ออกจึงยอมหลับนอนกับหนึ่งในเพื่อนของตัวเองที่เป็นชายซึ่งในเวลานั้นบังเอิญทำงานให้กับอินสตาแกรมเธอกล่าวในรายการและเสริมต่อว่า เพื่อนคนนี้ได้เปิดเผยความลับกระบวนการพิจารณาที่จะปลดล็อกของอินสตาแกรมให้เธอได้รู้ลีโซยืนยันกับรายการพ็อดแคสต์ Don’t Let This Flop ของโรลลิงสโตนว่ามันไม่ใช่การแลกเปลี่ยนแบบต่างตอบแทนโดยยืนยันว่า มันไม่ใช่การพูดออกมาตรงๆแต่เธอยอมรับว่าในหัวนั้นมีแต่ความคิดที่ว่าจะทำอย่างไรจึงจะได้อินสตาแกรมของตัวเองกลับมาให้ได้ และกล่าวอีกว่า เธอยังไม่ได้รับการติดต่อจากบริษัทเมต้าซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเฟซบุ๊กหลังเรื่องราวของเธอดังไปทั่วเดลีเมลชี้ว่า ลีโซกล่าวอย่างตลกว่าลีโซเปิดเผยว่า แผนกความเที่ยงตรงเป็นผู้รับผิดชอบการพิจารณาคำขอปลดล็อกบัญชี “ในวิธีที่จะได้กลับคืนหากว่าพวกเขาปฎิเสธคุณครั้งแรก ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่คนนั้นทำคือการพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าในการตรวจสอบ”“ทุกครั้งที่พนักงานตรวจสอบการปลดล็อก มันจะส่งต่อไปให้กับคนถัดไปดังนั้นตราบเท่าที่มีใครบางคนยังคงตรวจสอบให้กับคุณภายในแผนกนั้น คุณจะได้บัญชีคืนมาอย่างแน่นอน”อย่างไรก็ตามเธอยืนยันว่า เธอไม่ได้มีความสัมพันธ์กับใครในแผนกความเที่ยงตรงนี้หรือคนที่มีอำนาจตัดสินใจสำหรับเคสของเธอ แต่ลีโซยอมรับว่า เธอประสบความสำเร็จปลดล็อกแบนมาได้ถึง 3 ครั้งและเธอรู้จักพนักงานไม่กี่คนในหลายแผนกของอินสตาแกรมและเชื่อว่าทางบริษัทเมต้าไม่รู้เรื่องของเธอ