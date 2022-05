ปีกซ้ายรวมตัว! “ปธน.คิวบา-เวเนฯ-นิการากัว” เตรียมประชุมที่ฮาวานาหลัง “วอชิงตัน” ไม่ยอมส่งเทียบเชิญ “ดิแอซ-กาเนล” ร่วมซัมมิตรวมอเมริกาในแอลเอ

หนังสือพิมพ์แอลเอไทม์สของสหรัฐฯรายงานเมื่อวานนี้(25 พ.ค)ว่า กลายเป็นงานหนักสำหรับรัฐบาลประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน ที่ต้องการใช้การจัดงานซัมมิตซัมมิตเหล่าชาติทวีปอเมริกา (Summit of the Americas)ที่มีอเมริกาเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 6 มิ.ย – 10 มิ.ย ที่จะถึงนี้ที่เมืองแอลเอ รัฐลอสแองเจลิส เพื่อแสดงให้เห็นถึงการที่สหรัฐฯจะสามารถมีอิทธิพลในครึ่งโลกตะวันตกต้องมีอันยุ่งเหยิงเกิดขึ้นหลังประธานาธิบดีประธานาธิบดีคิวบา มิเกล ดิแอซ-กาแนล (Miguel Díaz-Canel)แถลงเมื่อวานนี้(25)ผ่านทางทวิตเตอร์ว่า เขาจะไม่เดินทางเข้าร่วมการประชุมที่ว่านี้หลังจากที่สหรัฐฯปฎิเสธที่จะส่งเทียบเชิญอย่างเหมาะสมอ้างอิงจากเว็บไซต์กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯพบว่า ซัมมิตเหล่าชาติทวีปอเมริกาซึ่งเป็นการประชุมเพียงหนึ่งเดียวของทั้งทวีปอเมริกาตั้งแต่อเมริกาเหนือไปจนถึงอเมริกาใต้โดยเริ่มครั้งแรกในสมัยอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ บิล คลินตัน เมื่อปี 1994 เพื่อโปรโมทการเติบโตทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งผ่านคุณค่าทางประชาธิปไตยและคำมั่นสัญญาในการเพิ่มการค้าและการลงทุน การประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นถือเป็นครั้งที่ 9การออกมาแถลงล่าสุดของผู้นำคิวบาเกิดขึ้นไม่กี่วันหลังการคาดการณ์และความพยายามจากรัฐบาลไบเดนในการหาช่องทางที่ประนีประนอมเพื่อที่จะสามารถเชิญรัฐบาลที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยและต้องการหลีกเลี่ยงความโกรธเคืองกับชาติแดนลาตินส่วนใหญ่ทั้งนี้ในเดือนที่ผ่านมา ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแผนกฝ่ายโลกฝั่งตะวันตก ไบรอัน นิโชลส์ (Brian Nichols) ได้เปิดเผยกับสื่อต่างๆสหรัฐฯว่า ไม่มีแผนที่จะเชื้อเชิญคิวบา และทำให้เกิดปัญหาทันทีเพราะประธานาธิบดีเม็กซิโก อันเดรส มานูเอล โลเปซ โอบราดอร์(Andrés Manuel López Obrador) ออกมาประกาศว่า ฝ่ายเม็กซิโกจะถอนตัวจากการเข้าร่วมหากว่าทุกชาติไม่ได้รับเชิญซึ่งการประชุมระดับภูมิภาคที่มีสหรัฐฯเป็นผู้จัดโดยที่ไม่มีเม็กซิโกจะเป็นสิ่งที่น่าอับอายสำหรับไบเดนไปในทันที แอลเอไทม์สชี้และนอกเหนือจากคิวบาแล้วพบว่าวอชิงตันยังมีแผนตัดเวเนซุเอลาและนิการากัวออกไปจากรายชื่อประเทศที่เข้าร่วมการประชุมเช่นกันเอเอฟพีรายงานในวันอังคาร(24) ว่า กระทรวงต่างประเทศคิวบาออกแถลงการณ์ว่าผู้นำคิวบา เวเนซุเอลา และนิการากัว เตรียมประชุมร่วมกันที่กรุงฮาวานาในวันศุกร์(27)ซึ่งทั้งเกล ดิแอซ-กาแนล ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา นิโคลัส มาดูโร และประธานาธิบดีนิการากัว แดเนียล ออร์เตกา จะร่วมประชุม กลุ่มเศรษฐกิจสมาพันธ์โบลิวาเรียนแห่งทวีปอเมริกา ALBA (Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America)โดยในแถลงการณ์สั้นจากกระทรวงต่างประเทศคิวบามีใจความว่า “ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม การประชุมซัมมิตครั้งที่ 21 ของผู้นำแห่งรัฐและรัฐบาลสมาชิก ALBA จะถูกจัดที่กรุงฮาวานา” ภายใต้วาระ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วม” และ “การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองระดับภูมิภาค”แอลเอไทม์สรายงานว่า การบอยคอตเริ่มออกมาจากหลายประเทศแต่มีบางส่วนยอมเปลี่ยนใจ อย่างไรก็ตามกัวเตมาลากล่าวว่าจะไม่เดินทางเข้าร่วมการประชุมหลังเจ้าหน้าที่สหรัฐฯวิพากษ์วิจารณ์การจัดการคดีคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหลาย และประธานาธิบดีบราซิล ฌาอีร์ โบลโซนารู (Jair Bolsonaro) ผู้นำชาติแดนลาตินที่ใหญ่ที่สุดและยังเป็นเพื่อนรักของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ฉุนเฉียวที่ทั้งสหรัฐฯและชาติตะวันตกต่างออกมาวิพากษ์วิจารณ์การจัดการป่าแอมะซอนของตัวเองซึ่งในทวิตเตอร์ผู้นำคิวบาหลังหมดยุคตระกูลคาสโตรได้กล่าวตัดพ้อสหรัฐฯที่ไม่ยอมนำทุกฝ่ายเข้าการประชุมซัมมิตที่จัดขึ้นว่า “พวกเรามีจุดยืนร่วมกันที่ผู้นำต่างๆภายในภูมิภาครับไว้ที่ต่างกล่าวว่า ทุกประเทศสมควรได้รับการเชื้อเชิญอย่างเท่าเทียม”และกล่าวต่อว่า “พวกเรารู้สึกซาบซึ้งต่อความกล้าหาญและศักดิศรีที่ยืนหยัดจากบรรดาประเทศที่ส่งเสียงคัดค้านต่อการแบ่งแยก”CNN รายงานว่า ก่อนหน้าพบว่าสุภาพสตรีหมายเลข 1 ของสหรัฐฯ จิล ไบเดน ในวันจันทร์(23)เพิ่งเสร็จสิ้นการเยือน 6 วัน 3 ประเทศลาตินอเมริกาได้แก่ เอกวาดอร์ ปานามา และคอสตาริกา ที่มีเป้าหมายต้องการประกาศต่อประเทศเหล่านี้ว่า เหตุใดจึงดีกว่าในการร่วมเป็นพันธมิตรกับสหรัฐฯโดยวาระของนางไบเดนเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรภายในภูมิภาคที่มีปัญหาคอร์รัปชันและการเข้าเมืองผิดกฎหมายในสหรัฐฯซึ่งเป็นปัญหาหนักของสามีซึ่งในระหว่างการเยือนพบว่ามีการประกาศความช่วยเหลือเนื่องมาจากการทูตคือความสัมพันธ์ โดยในระหว่างการเยือนศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ปานามาในวันเสาร์(21) นางไบเดนประกาศมอบความช่วยเหลือเพิ่มเติม 80.9 ล้านดอลลาร์ให้กับโครงการ PEPFAR ซึ่งในจำนวนนี้ทางปานามาจะได้รับ 12.2 ล้านดอลลาร์ในการขยายการให้บริการด้านโรคเอดส์และการรักษา