ฮือฮา! ‘อีลอน มัสก์’ ทวีตสั่งเสียอาจ ‘ตายปริศนา’ หลังช่วยยูเครนจนโดน ‘รัสเซีย’ หมายหัว

หลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ส่งทหารบุกยูเครนเมื่อวันที่ 24 ก.พ. มัสก์ ถือเป็นซีอีโอของบริษัทยักษ์ใหญ่รายแรกที่ประกาศเลือกข้างรัฐบาลเคียฟ แถมยังส่งดาวเทียม ‘Starlink’ เพื่อช่วยให้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารของยูเครนกลับมาใช้ได้เป็นปกติด้วย

เมื่อวานนี้ (8 พ.ค.) มัสก์ ได้ทวีตภาพสกรีนช็อตซึ่งมีข้อความที่อ้างว่าเป็นของ ดมิตรี โรโกซิน (Dmitry Rogozin) ผู้อำนวยการสำนักงานอวกาศรัสเซีย หรือ Roscosmos โดยบอกว่า

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022