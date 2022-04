เลือกตั้งปธน.ฝรั่งเศสรอบ 2 “มาครง vs. เลอ แปน” เดิมพันศักดิศรี EU ในสงครามยูเครน ผู้ใช้สิทธิ์. 48.7 ล้านเริ่มตนเข้าคูหาลงคะแนน

รอยเตอร์รายงานวันนี้(24 เม.ย)ว่า การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสรอบ 2 ได้เปิดฉากขึ้นแล้วในวันอาทิตย์(24)โดยคูหาเลือกตั้งเปิดในเวลา 08.00 น. และจะปิดลงในเวลา 20.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ทั้งนี้พบว่าในผลโพลสำรวจความนิยมก่อนวันเลือกตั้งพบว่าประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอ็มมานุแอล มาครง มีคะแนนนำเล็กน้อยเหนือคู่แข่ง มารีน เลอ แปนเอเอฟพีรายงานว่า ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงฝรั่งเศสคนแรกเป็นชายวัย 90 ปีที่หมู่เกาะแซงปีแยร์และมีเกอลง(island territory of Saint Pierre and Miquelon)ดินแดนอาณานิคมฝรั่งเศสนอกชายฝั่งแคนาดาในเวลาเที่ยงวันของวันเสาร์(23)ตามเวลากรุงปารีสการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสเที่ยวนี้มีเดิมพันที่สูงมากสำหรับทั้งฝรั่งเศสเองและกับสหภาพยุโรปที่มาครงประกาศต้องการให้มีการปฎิรูปและเพิ่มการร่วมตัวกับสหภาพยุโรปให้มากขึ้น โดย CNN ชี้ว่ามาครงหาเสียงว่าเขาจะทำให้ฝรั่งเศสที่มีความโลกาภิวัตน์ ก้าวหน้า เป็นหัวหอกของสหภาพยุโรปแต่ทว่าในความสนใจของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกลับให้ความสนใจไปที่ปัญหาปากท้องมากกว่าสปุตนิวส์ชี้ว่า ท่ามกลางวิกฤตสงครามยูเครนที่ส่งผลกระทบเพิ่มต่อสภาพเศรษฐกิจฝรั่งเศสรวมไปถึงปัญหาเงินเฟ้อและราคาน้ำมันสูงอาจส่งผลทำให้บรรดาฝรั่งเศสชั้นแรงงานหันไปเทคะแนนให้เลอ แปนCNBC สื่อสหรัฐฯรายงานว่า โพลสำรวจความนิยมในวันพฤหัสบดี(21) ชี้ว่ามาครงจะเป็นผู้มีชัยในการเลือกตั้งในรอบ 2 ด้วยคะแนน 55% เหนือคู่แข่ง มารีน เลอ แปน 45% เป็นคะแนนที่เลอ แปนคู่แข่งทำได้ดีขึ้นกว่าเดิมเมื่อเทียบกับผลการเลือกตั้งรอบ 2 ของประธานาธิบดีฝรั่งเศสเมื่อปี 2017 ที่มาครงชนะ 66.1% ต่อเลอ แปน 33.9% ขณะที่ผลสำรวจความนิยมในวันศุกร์( 22) ของอิปโซส( Ipsos ) อ้างอิงจากสปุตนิก นิวส์ของรัสเซียพบว่า มาครงได้ไป 57.5% ในกลุ่มของผู้มีสิทธิ์ที่มีความตั้งใจจะลงคะแนนให้เขาและเลอ แปนได้ไป 57.5% ในกลุ่มของผู้มีสิทธิ์ที่ตั้งใจจะลงคะแนนให้เธอ ซึ่งในการสำรวจของอิปโซสพบว่ามีผู้เข้าร่วมการสำรวจเกินกว่า 1,500 คนมาครงวัย 44 ปีได้ออกมาเตือนว่าฝรั่งเศสจะลุกเป็นไฟจะมีสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นหากว่าคู่แข่งมารีน เลอ แปนได้รับการเลือกตั้งให้เป็นผู้นำฝรั่งเศสจากการที่เธอมีนโยบายหาเสียงสุดโต่งรวมไปถึงการห้ามหญิงมุสลิมสวมผ้าคลุมศรีษะในที่สาธารณะ พร้อมกันนี้เรียกร้องให้เดโมแครตจากทุกปีกทั่วประเทศให้การสนับสนุนต่อตัวเขารอยเตอร์วิเคราะห์ว่า หากว่าเลอ แปนสามารถพลิกมาเอาชนะมาครงในการเลือกตั้งวันนี้(24)ได้จะกลายเป็นเอิร์ทเคว็กทางการเมืองไม่แตกต่างจากเมื่อครั้งที่ประชาชนอังกฤษออกไปโหวต BREXIT ให้ลอนดอนลาออกจากการเป็นสมาชิกภาพสหภาพยุโรปหรือ โดนัลด์ ทรัมป์ เอาชนะเหนือฮิลลารี คลินตัน ขึ้นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯในปี 2016 สำเร็จสปุตนิกนิวส์ สื่อรัสเซียรายงานว่า ในการดีเบททางโทรทัศน์เมื่อวันที่ 20 เม.ย มาครงได้แสดงให้ชาวฝรั่งเศสในประเทศที่ถือว่ายิ่งใหญ่ทั้งในยุโรปและในโลกเห็นว่าคู่แข่งของเขามีความใกล้ชิดกับประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซียคู่อริและต้นตอวิกฤตสงครามยูเครนมากเพียงใด โดยกล่าวว่าและตอกย้ำว่าโดยเขาได้แสดงให้ประชาชนรับรู้ว่าในปี 2014 พรรคการเมืองของเลอ แปนได้กู้เงิน 9 ล้านนยูโร(13 ล้านดอลลาร์)จากธนาคารเฟิร์ส เช็ก รัสเซียน แบงก์ (First Czech Russian Bank) ซึ่งธนาคารแห่งนี้เชื่อมโยงกับเครมลินสปุตนิกนิวส์รายงานเพิ่มเติมว่า ในวันที่ 13 เม.ย เลอ แปนยังประกาศในการหาเสียงอีกด้วยว่า หากว่าเธอได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้นำฝรั่งเศสคนใหม่เธอจะนำปารีสลาออกจากนาโต ซึ่งเธอเป็นนักการเมืองปีกขวาฝรั่งเศสและเป็นพวกต่อต้านสหภาพยุโรป ต่อต้านการอพยพเข้าเมือง โดยผลจากการทำงานหาเสียงอย่างหนักในเรื่องปัญหาปากท้องคนฝรั่งเศสเกี่ยวกับค่าครองชีพที่ถีบตัวสูงลิ่วต่างจากคู่แข่งที่วุ่นอยู่กับการแก้ปัญหาวิกฤตยูเครนและเป็นตัวกลางต้องคอยต่อสายเกลี้ยกล่อมปูตินบ่อยครั้งจนทำให้เขาไม่สามารถออกมาหาเสียงเลือกตั้งตามท้องถนนได้ตามปกติ ส่งผลทำให้ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสรอบแรก เลอ แปนวัย 53 ปี ชนะไป 23.3% และมาครงได้ไป 27.8%สื่อรัสเซียชี้ว่า เลอ แปน ออกมายืนยันกับผู้มีสิทธิจำนวน 48.7 ล้านคนว่าการเลือกตั้งวันอาทิตย์(24) มันเสมือนเป็นการเลือกตั้งฝรั่งเศสที่วัดด้วยหลักการที่ว่าโดยเธอยังกล่าวต่อว่า ในความเห็นของเธอ เธอเชื่อว่ามาครงไม่ชอบประชาชนฝรั่งเศส