งานเข้า "ดิสนีย์เวิลด์" หลังโจมตี "กม.ห้ามสอนเรื่องเกย์" ใน ร.ร.รัฐฟลอริดาทำพิษ โดนยุบเขตที่ตั้งพิเศษของตัวเองทำภาษีพุ่ง แฟนคลับวิตกอาจเปลี่ยนใจย้ายไปรัฐอื่น

ยาฮูนิวส์รายงานเมื่อวานนี้ (23 เม.ย.) ว่า ในงานระดมทุนที่เมืองซีแอตเติลวันพฤหัสบดี (21) ผู้นำสหรัฐฯ ออกมาประณามรัฐฟลอริดาและผู้ว่าการรัฐจากพรรครีพับลิกัน รอน เดอซานติส (Ron DeSantis) ที่ต้องการตอบโต้สวนสนุกดิสนีย์เวิลด์ ที่ออกมาวิจารณ์กฎหมายประจำรัฐสิทธิผู้ปกครองในการศึกษา (the Parental Rights in Education bill) แต่รู้จักอย่างกว้างขวางในชื่อ “อย่าพูดว่าเกย์” (don’t say gay bill) ที่มีเนื้อหาระบุว่าโรงเรียนของรัฐฟลอริดาตั้งแต่ระดับ ป.3 ขึ้นไปห้ามสอนเกี่ยวกับเพศที่ 3 หรือ LGBTQ ทั้งหมด โดยกฎหมายฉบับนี้ผ่านบังคับใช้ในเดือนมีนาคมVOA สื่อสหรัฐฯ ชี้ว่า กฎหมายฉบับนี้ให้อำนาจแก่ผู้ปกครองสามารถฟ้องดำเนินคดีโรงเรียนได้หากว่าผู้ปกครองคนดังกล่าวเชื่อว่าลูกของตัวเองถูกโรงเรียนสอนในเรื่องเพศที่ 3 หรือ LGBTQ อย่างไม่เหมาะสมโดยไบเดน แสดงความเห็นอย่างเดือดดาลว่า “เกิดอะไรขึ้นกันนี่” และชี้ว่าไม่มีความเป็นอนุรักษนิยมตรงไหนที่เดอซานติส ต้องการโยนดิสนีย์เวิลด์ออกจากสถานะปัจจุบันของตัวเอง เพราะเดอซานติส และพรรครีพับลิกันมีจุดยืนต้องการต่อต้านบุคคลเพศที่ 3ยาฮูนิวส์ชี้ว่า สวนสนุกดิสนีย์เวิลด์ออกมาต่อต้านกฎหมายห้ามสอนเกี่ยวกับบุคคลเพศที่ 3 หลังจากในตอนต้นทางดิสนีย์แสดงตัวเป็นกลางมาตลอด ดิสนีย์เวิลด์นั้นที่ถือว่ามีอิทธิพลทางการเมืองภายในรัฐฟลอริดา และการออกมาต่อต้านกฎหมายห้ามสอนเกย์ในโรงเรียนเกิดมาจากมีพนักงานในสวนสนุกบางส่วนประท้วงกดดันบริษัทให้ออกมาปกป้องพนักงาน LGBTQ ของบริษัท และรวมไปถึงครอบครัวของคนเหล่านั้นVOA ชี้ว่าเป็นเรื่องปกติในอเมริกาที่ธุรกิจเอกชนจะออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยต่อมาตรการของรัฐที่ออกมาในระดับต่างๆ และมันมักได้รับการปกป้องในฐานะเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญสหรัฐฯ แต่ไม่สำหรับรัฐฟลอริดา และเดอซานติสเดอซานติซ ถือโอกาสที่สวนสนุกดิสนีย์เวิลด์ถือกำเนิดจากการได้รับสถานะพิเศษภายในกฎหมายรัฐจัดตั้งเขตพิเศษปี 1967 ใกล้เมืองออร์ลานโด (Orlando) เขตพิเศษนี้ชื่อ "รีดี ครีก อิมพรูฟเมนต์ ดิสตริก" (Reedy Creek Improvement District) เพื่ออนุญาตให้บริษัทสวนสนุกดิสนีย์เวิลด์ของวอลท์ ดิสนีย์สามารถมีอำนาจตัดสินใจได้ด้วยตัวเองเป็นต้นว่า การใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการบริการสิ่งพื้นฐานอื่นๆ เช่น การเก็บขยะ ที่ตามปกติต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลระดับท้องถิ่นรับผิดชอบ และการที่อยู่ในเขตพิเศษทำให้ดิสนีย์เวิลด์ได้รับสถานะพิเศษทางภาษีตามไปด้วยCBS News รายงานว่า เดอซานติส ลงนามกฎหมายยุบเขตพิเศษที่ว่านี้ที่มีอายุยาวนานถึง 55 ปี ทิ้งในวันศุกร์ (22) ความเคลื่อนไหวนี้จะทำให้ดิสนีย์เวิลด์ต้องเจอภาระหนักอึ้งทางภาษีในทันที ดิสนีย์เวิลด์ที่สร้างงานให้รัฐและมีพนักงานภายในรวม 80,000 คน เปลี่ยนให้เมืองออร์ลานโดกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลกกำลังเผชิญหน้ากับการล้างแค้นทางการเมืองอย่างไม่ต้องสงสัยจากพรรครีพับลิกันในครั้งนี้ซึ่งในการลงนามวันศุกร์ (22) เดอซานติสกล่าวตอบโต้กับนักข่าวว่า ดิสนีย์โกหกเกี่ยวกับเนื้อหาของของเขาและชี้ว่า ในทัศนคติของตัวเองการที่บริษัทสวนสนุกออกมาเปิดหน้าต่อสู้กฎหมายนี้ถือเป็นสิ่งที่รับไม่ได้อ้างอิงจาก NPR สื่อสหรัฐฯ รายงานเมื่อ 18 เม.ย. พบว่าเดอซานติส และรัฐฟลอริดาก่อนหน้าเคยออกมาแบนหนังสือเรียนคณิตศาสตร์จำนวน 54 เล่ม สำหรับหลักสูตรมัธยมปีที่ 6 โดยชี้ว่ามีหรือ critical race theory แอบแฝง โดยการปฏิเสธหนังสือคณิตศาสตร์ 54 เล่มคิดเป็นสัดส่วน 41% ของทั้งหมด 132 เล่ม ที่ยื่นแผนกการศึกษารัฐฟลอริดาให้ตรวจสอบการออกมาลงโทษดิสนีย์เวิลด์ครั้งนี้ยังทำให้บรรดาแฟนๆ ของสวนสนุกดิสนีย์ต่างวิตกว่า อาจทำให้สวนสนุกตัดสินใจย้ายออกไปจากรัฐฟลอริดาก็เป็นได้ ความวิตกนี้ยังแสดงให้เห็นผ่านทางหน้าสื่อสหรัฐฯ เป็นต้นว่า หนังสือพิมพ์ยูเอสเอทูเดย์เมื่อวานนี้ (23) ตั้งคำถามว่าขณะที่นิวส์วีกรายงานในวันพุธ (20) ว่า รัฐโคโลราโดได้ออกมาโยนหินถามทางประกาศเชิญชวนให้สวนสนุกดิสนีย์เวิลด์ย้ายฐานออกไปที่รัฐโคโลราโด โดยผู้ว่าการรัฐโคโลราโด จาเรด โพลิส (Jared Polis) ได้เชิญชวนดิสนีย์ผ่านทางทวิตเตอร์มีใจความว่า“พวกอำนาจนิยมโซเชียลลิสของรัฐฟลอริดาโจมตีภาคเอกชนนั้นกำลังผลักดันให้ธุรกิจถอนออกไป” เขากล่าว และเสริมต่อว่า “แต่ทว่าที่รัฐโคโลราโดพวกเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจการบริษัท เช่น @ดิสนีย์ หรือ @ทวิตเตอร์” พร้อมประกาศว่าทางรัฐพร้อมรับกับสวนสนุกดิสนีย์แห่งใหม่ในรัฐ เป็นต้นว่า เมาเทนท์ ดิสนีย์ หรืออะไรทำนองนี้ทั้งนี้ ถือเป็นเรื่องปกติที่รัฐและผู้ว่าการรัฐในสหรัฐฯ สามารถหันมาโจมตีรัฐอื่นเพื่อดึงบริษัทยักษ์ใหญ่แม่เหล็กชื่อดังให้ย้ายออกจากที่เดิม้พื่อไปตั้งในรัฐของตัวเองสำหรับการสร้างงานและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของรัฐ เป็นต้นว่า ผู้ว่าการรัฐเทกซัสโจมตีรัฐแคลิฟอร์เนีย และส่งผลทำให้บริษัทชื่อดังจากซิลิคอนแวลลีย์ เป็นต้นว่า เทสลา และ HP ย้ายฐานไปที่รัฐเทกซัสสำเร็จ ขณะเดียวกัน บริษัทหรือทีมกีฬาดังๆ อาจจะย้ายฐาน หรือเอชคิวของตัวเองไปยังรัฐอื่นได้เป็นต้นว่า บริษัทแอมะซอนย้ายฐานจากรัฐวอชิงตันไปยังรัฐเวอร์จิเนีย และรัฐนิวยอร์ก และทีมอเมริกันฟุตบอลโอ๊กแลนด์ เรเดอร์ ย้ายจากรัฐแคลิฟอร์เนียไปรัฐเนวาดา กลายเป็นทีมลาสเวกัส เรเดอร์ในที่สุด