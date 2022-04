ทหารอังกฤษคนที่ 2 โดนจับได้ในมาริอูโปล ถูกแห่ประจานผ่านทีวีรัสเซีย งานนี้มีเปลี่ยน! นักสู้ซีเรียมาถึงรัสเซียเตรียมรบให้เครมลินในสงครามเฟสใหม่

เดอะการ์เดียน สื่ออังกฤษ รายงานเมื่อวานนี้ (17 เม.ย.) ว่า ในวิดีโอคลิปที่ถูกเผยแพร่ผ่านทีวีรัสเซียวันเสาร์ (16) พบว่า อดีตทหารอังกฤษวัย 48 ปี ณอน พินเนอร์ (Shaun Pinner) กำลังถูกมัดและมีร่องรอยฟกช้ำปรากฏพินเนอร์ กล่าวผ่านทีวีรัสเซียว่า “สวัสดีผมชื่อ ณอน พินเนอร์ ผมเป็นพลเมืองอังกฤษ ผมถูกจับในเมืองมาริอูโปล ผมเป็นส่วนหนึ่งของกองพลน้อย 36 หน่วยนาวิกโยธินแรกยูเครน (the 36 Brigade First Battalion Ukrainian Marines)”และเขายังกล่าวต่อว่า “ผมต่อสู้ในเมืองมาริอูโปลมานานร่วม 5-6 สัปดาห์ และในเวลานี้ผมอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนโดเนตสค์”สื่ออังกฤษชี้ว่า ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าวิดีโอคลิปนี้ถูกถ่ายเมื่อใด และเหตุใดพินเนอร์จึงถูกจับกุมได้ ทั้งนี้ พินเนอร์สู้ร่วมกับ ไอเดน แอสลิน (Aiden Aslin) วัย 28 ปี จากเมืองนอตทิงแฮมเชอร์ (Nottinghamshire) ที่เชื่อกันว่าแอสลินนั้นยอมแพ้ต่อกองทัพรัสเซียหลังจากที่หน่วยของแอสลินไม่มีกระสุนเหลือทั้งนี้ กระทรวงต่างประเทศอังกฤษได้ติดต่อครอบครัวของคนทั้งคู่เพื่อให้การสนับสนุนแล้ว ซึ่งพินเนอร์เคยให้สัมภาษณ์กับเดลีเมล ออนไลน์เมื่อมกราคมว่า เขาสู้ยูเครนเพื่อครอบครัวและเพื่อเมือง พร้อมกับชี้ว่า เขาวิตกถึงการถูกรัสเซียจับกุม “ผมกลัวว่าจะมีภัยแก่ชีวิต พวกรัสเซียจะปฏิบัติต่อพวกเราต่างออกไปหากว่าพวกเราถูกจับได้ เพราะพวกเราเป็นคนอังกฤษซึ่งนี่เป็นสิ่งที่อยู่ในใจของผมว่าผมจะถูกจับ”ขณะเดียวกัน เอพีรายงานล่าสุดวันนี้ (18) ว่า มีนักรบซีเรียกลุ่มเล็กได้เดินทางมาถึงรัสเซียเพื่อเข้าค่ายฝึกซ้อมทหารต่างชาติก่อนหน้าการถูกส่งตัวไปยังแนวหน้า ซึ่งทางเครมลินได้เคยออกมาโอ้อวดก่อนหน้าว่า น่าจะมีอาสาสมัครจากตะวันออกกลางร่วมการรบให้รัสเซียในยูเครนถึง 16,000 คน แต่ทว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และนักสังเกตการณ์ซีเรียต่างชี้ว่า ไม่มีการเข้าร่วมเป็นจำนวนมากจากภูมิภาคเหมือนที่ได้เคยโอ้อวดไว้ทั้งนี้ สมาชิกใหม่ของกลุ่มนายพลจัตวา ซูเฮล อัล-ฮัสซาน (Suheil al-Hassan) เป็นส่วนหนึ่งของนักสู้จำนวนหลายร้อยคนที่อยู่ในค่ายฝึกซ้อมของรัสเซียที่มีรายงานยื่นใบสมัครเพื่อสู้รบเคียงบ่าเคียงไหล่กับกองกำลังรัสเซียในยูเครน รวมไปถึงทหารกองทัพซีเรีย อดีตกบฏ และนักรบที่มีประสบการณ์สู้รบหลายปีต่อต้านกลุ่มก่อการร้าย IS ในทะเลทรายซีเรียนักวิเคราะห์เตือนว่า ถึงแม้ว่าจำนวนอาสาสมัครจากซีเรียจะเข้าร่วมเป็นจำนวนน้อย แต่สิ่งนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนในเฟสการสู้รบของรัสเซีย ขณะที่เครมลินกำลังอยู่ระหว่างการเตรียมพร้อมสำหรับเฟสถัดไปของการสู้รบในสงครามเต็มรูปแบบทางภาคตะวันออกของยูเครนนักวิเคราะห์เชื่อว่า นักสู้จากซีเรียน่าจะถูกส่งไปประจำการในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า โดยเฉพาะหลังจากที่ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ได้ประกาศให้ พล.อ.อเล็กซานเดอร์ ดวอร์นิคอฟ (Alexander Dvornikov) ซึ่งเคยบัญชาการกองกำลังรัสเซียในซีเรียเข้ารับทำหน้าที่บัญชาการในสงครามการรบยูเครนผู้อำนวยการกลุ่มสังเกตการณ์ซีเรีย SOHR ที่มีฐานอยู่ในกรุงลอนดอน อังกฤษ เปิดเผยว่า มีอาสาสมัครราว 40,000 คนได้ลงทะเบียนโดยมี 22,000 คน ลงทะเบียนกับกองทัพรัสเซีย และอีก 18,000 คนลงทะเบียนกับกลุ่มทหารรับจ้างรัสเซีย ว๊ากเนอร์ (WAGNER)และพบว่ามีราว 700 คนจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 25 ของกลุ่มอัล-ฮัสซาน ที่รู้จักในชื่อ กองกำลังไทเกอร์ ในซีเรียได้ออกเดินทางจากซีเรียเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนเพื่อต่อสู้ให้กับรัสเซียในยูเครนนอกเหนือจากนี้ ยังมีนักรบซีเรียใต้ปีกพรรคบาธ (Baath party) ของประธานาธิบดีอัสซาด แห่งซีเรีย และนักรบหน่วยคูดส์ชาวปาเลสไตน์ ที่มาจากผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในซีเรียเข้าร่วมอาสารบให้รัสเซีย โดยทั้งหมดล้วนสู้รบเคียงบ่าเคียงไหล่กับกองกำลังรัสเซียในซีเรียมาแล้วซึ่งในต้นเดือนเมษายน เพนตากอนเคยออกมาเปิดเผยว่า กลุ่มนักรบรับจ้างรัสเซีย ว๊ากเนอร์ พยายามที่จะรับสมัครเพิ่มโดยส่วนใหญ่มาจากจากตะวันออกกลางเพื่อป้อนเข้าสู่สมรภูมิรบดอนบาส